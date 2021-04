۵ فیلم ابرقهرمانی در ژانر کمدی؛ از ددپول ۲ تا شزم!

در این مقاله قصد داریم بهترین فیلم‌های کمدی در ژانر فیلم‌های ابرقهرمانی را بررسی کنیم.

اغلب اوقات و به خصوص در سال‌های اخیر، فیلم‌های كمیك بوك به فیلم‌هایی خشن و جدی تبدیل شده‌اند. در حالی‌که داستان‌های ابرقهرمانانه‌ با کمی محتوای طنز در کمیک‌ها رایج هستند، اما این تصور فراگیر وجود دارد که فیلم‌های کمیک باید جدی و همراه با خشونت باشند.

این ديدگاه قابل درک است، اما واقعیت این است که این داستان‌ها از کمیک بوک‌ها سرچشمه می‌گیرند، بنابراین اشکالی ندارد که گاهی طنز و خنده‌دار باشند. به نظر می‌رسد فیلم جوخه انتحار جیمزگان کمدی باشد، اما با دیگر فیلم‌های ابرقهرمانی در این زمینه فاصله دارد.

در حقیقت، اکثر فیلم‌های ابرقهرمانی با چاشنی طنز همراه هستند، بنابراین کاملا تک بعدی هستند. اما تعدادی فیلم‌ ابرقهرمانی بسیار عالی وجود دارد که بسیار خنده‌دار هستند، و درون‌مایه طنز در روند داستان آن‌ها بسیار تاثیرگذار و مهم است. این در حالی است که این دسته فیلم‌ها مانند سایر فیلم‌های ابرقهرمانی، بسیار هیجان‌انگیز و پر از صحنه‌های اکشن و چشمگیر هستند. در اینجا شش نمونه از بهترین فیلم‌های واقعا خنده‌دار ابرقهرمانی آورده شده است.

Deadpool 2 (ددپول ۲)



کارگردان : دیوید لیچ

: دیوید لیچ بازیگران : رایان رینولدز، اش برولین

: رایان رینولدز، اش برولین محصول ۲۰۱۸

اولین نکته که در مورد فیلم ددپول می‌توان گفت چیست؟ این فیلم واقعا خنده‌دار است. داستان کلی از این قرار است: ددپول پسری است که می‌داند در یک کمیک بوک قرار گرفته و در صفحات کتاب ماجراهای جالبی دارد.

هنوز هم تعجب‌آور است که با توجه به این‌که پذیرش این فیلم‌ها کم شده ‌است، دو فیلم از این ژانر به دست ما رسیده و می‌توانیم منتظر فیلم‌های بعدی نیز باشیم. ددپول ۲ را به‌ جای فیلم اول در این لیست قرار داده‌ایم، زیرا از هر نظر از فیلم اول چشمگیرتر است و شامل صحنه‌های کمدی فراوانی است.

کدام فیلم دیگر ابرقهرمانان خود را در یک تیم جمع می‌کند، آن‌ها را قبل از اکران فیلم معرفی می‌کند و همه آن‌ها را با اتفاقاتی خنده‌دار می‌کشد؟

Shazam! (شزم!)

کارگردان: دیوید اف. سندبرگ

دیوید اف. سندبرگ بازیگران: زاخاری لوی، مارک استرانگ

زاخاری لوی، مارک استرانگ محصول ۲۰۱۹

شزم یکی از شخصیت‌های ابرقهرمان کلاسیک است که به سال ۱۹۴۰ برمی‌گردد. او در اوایل کمیک‌های ابرقهرمانی با سوپرمن همراه بود. اما ماهیت اصلی شخصیت داستان (قهرمان در واقع پسری کوچک با قدرتی جادویی است که تبدیل به قهرمانی بزرگسال می‌شود) ایده‌ای بود که باورپذیریش سخت بود. اگر این شخصیت قرار بود در دنیای دی‌سی و فیلم سوپرمن با بازی هنری کویل و بتمن با بازی بن افلک وجود داشته باشد، با واقعیت تطابق بیشتری داشت.

مطمئنا زاخاری لوی بازیگری عالی برای بازی در نقش بچه‌ای است که تبدیل به یک ابرقهرمان می‌شود؛ که با کمدی و طنزی چشمگیر همراه است. وقت آن است که شزم جدی گرفته شود. اما، این‌که شخصیت اصلی حتی با ظاهری مردانه، در پایان فیلم هنوز بچه است، فرضیه‌ای خنده‌دار است که فیلم بیش از این‌که آن را رد کند، به آن دامن می‌زند.

Guardians of the Galaxy (نگهبانان کهکشان)

کارگردان : جیمز گان

: جیمز گان بازیگران : کریس پرت، ون دیزل، بردلی کوپر

: کریس پرت، ون دیزل، بردلی کوپر محصول ۲۰۱۴

قبل از این‌که کارگردانی جوخه انتحار به جیمز گان سپرده شود، او وظیفه کارگردانی گروه دیگری از قهرمانان کمیک بوک‌های متفاوت را به دست آورد: نگهبانان کهکشان در دنیای مارول. در آن زمان این شخصیت‌ها در گستره‌ی کمیک‌های مارول حتی در بین کتاب‌خوان‌های عادی محبوبیت زیادی نداشتند و همین امر باعث شد ورود آن‌ها به دنیای سینمایی مارول کمی غیرمنتظره باشد. اما بعد، معلوم شد در این غیرمنتظره بودن، نکته‌ای وجـود داشت.

از لحظه‌ای که فیلم شروع شد و دیدیم شخصیت استارلرد با بازی کریس پرت در حال آواز خواندن و رقصیدن با موسیقی پاپ دهه ۱۹۷۰ است، فهمیدیم با فیلمی کاملا متفاوت و کمدی‌ نسبت به دیگر فیلم‌های دنیای سینمایی مارول روبه‌رو هستیم. اولین فیلم نگهبانان کهکشان تنها چند ماه پس از کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان اکران شد، و این تغییر فضا شوکه‌کننده بود.

Ant-Man (مرد مورچه‌ای)

کارگردان: پیتون رید

پیتون رید بازیگران: پاول راد، مایکل داگلاس

پاول راد، مایکل داگلاس محصول ۲۰۱۵

بیشتر داستان‌های ابرقهرمانانه در مورد افرادی است که یا قهرمان شدن را انتخاب می‌کنند یا سرنوشتی مصیبت‌بار داشته و گرفتار می‌شوند.

مرد مورچه‌ای ماجرای پسری را روایت می‌کند که در شغلش به نوعی مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفت و واقعا مطمئن نیست که می‌خواهد کارش را ادامه دهد یا خیر.

مرد مورچه‌ای، کمدی اشتباهات است، زیرا اسکات لنگ باید یاد بگیرد که چگونه از لباس و قدرت خود استفاده کند، چگونگی جنگیدن را بیاموزد و یاد بگیرد که اساسا همه کارها را انجام دهد. علاوه بر این باید یاد بگیرد چگونه با زور وارد مکانی شود. اکنون او بسیار خوب این کارها را یاد گرفت.

مرد مورچه‌ای تقریبا شبیه شزم! است، یعنی دنبال کردن داستان پسری که می‌تواند کوچک شود؛ که در مقایسه با حوادث عظیم دنیای مارول کمی احمقانه به نظر می‌رسد.

مرد مورچه‌ای به جای تلاش برای جدی گرفته شدن، فقط تلاش می‌کند سرگرم‌کننده و خنده‌دار باشد. مرد مورچه‌ای اجازه می‌دهد تا کارهایش به جای او حرف بزنند و نشان می‌دهد که می‌تواند هم‌ردیف با دیگر انتقام‌جویان قرار بگیرد.

The LEGO Batman Movie (فیلم لگو بتمن)

کارگردان: کریس مک‌کی

کریس مک‌کی بازیگران: مایکل سرا، ویل آرنت

مایکل سرا، ویل آرنت محصول ۲۰۱۷

با این‌که فیلم‌های این لیست، واقعا کمدی هستند، اما فراموش نکنیم که این فیلم‌ها در ابتدا فیلم‌های ابرقهرمانی و در درجه‌ی دوم کمدی هستند. این موضوع در مورد فیلم لگو بتمن آن‌چنان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. زیرا شخصیت اصلی آن بتمن است. او با ابر شرورها می‌جنگد و همه عناصر دیگر فیلم‌های معمول بتمن را در اختیار دارد، اما همه چیز با لگو گفته می‌شود و نمی‌توان از این نکته غافل شد.

فیلم لگو بتمن با هزینه‌ی ژانر ابرقهرمانان گریم دارک (grim dark) که بتمن همیشه بخشی از آن بوده است، بسیار سرگرم کننده است، اما نکته کلیدی آن چیزی است که باعث خنده‌دار شدن آن می‌شود. لحظات و صحنه‌های طنز در این فیلم اساسا بدون توقف وجود دارند، بنابراین اگر یکی از آن‌ها تاثیرگذار نبود، جای نگرانی نیست زیرا ثانیه‌ای بعد طنز دیگری تکرار خواهد شد. اما با وجود همه‌ی این‌ها جنگ بتمن با جوکر هم‌چنان ادامه دارد، چیزی که طرفداران فیلم‌های کمیک برای دیدن آن به سالن‌های سینما می‌آیند.

Teen Titans Go! To the Movies (تایتان‌های نوجوان: پیش به سوی سینما)

کارگردان: آرون هوروات

آرون هوروات بازیگران: اسکات منویل، گرگ کیپس



اسکات منویل، گرگ کیپس محصول ۲۰۱۸

در حالی‌که کمدی‌ترین قسمت ددپول ۲ مربوط به شکستن دیوار چهارم است، در فیلم تایتان‌های نوجوان: پیش به سوی سینما، دیوار چهارم با لگد فرو میریزد، برای لحظاتی روی آن پایکوبی می‌کنند و سپس آن را آتش می‌زنند.

این فیلم، یک فیلم اثر ابرقهرمانی جسورانه در ادامه‌ی دیگر فیلم‌های این ژانر و هم‌چنین در مورد تجارت فیلم‌های ابرقهرمانی است. در حالی‌که این فیلم، به‌ اندازه‌ی فیلم‌های دیگر این لیست دیده نشده‌ است، اما این روند می‌تواند بهبود یابد.

این فیلم سرشار از ابرقهرمانان خارق‌العاده و شوخی‌های عالی است و احتمالا تنها باری است که نیکولاس کیج در نقش سوپرمن بازی می‌کند. فضای جدی می‌تواند نفوذ و تاثیرگذاری یک فیلم را بیشتر کند و این موضوع می‌تواند در بسیاری از فیلم‌های ابرقهرمانی موثر باشد.

با این‌حال، خندیدن اشکالی ندارد و کمدی بودن به این معنی نیست که عملکرد فیلم نمی‌تواند موفقیت‌آمیز باشد یا این‌که آن اثر در حدواندازه‌‌ی جهانی نباشد. با وجود چندین فیلم پیش‌رو با ژانر ابرقهرمانانه‌ی کاملا جدی مانند بیوه سیاه، از فیلمی مانند جوخه انتحار استقبال خوبی خواهد شد، که امیدواریم همان‌طور که باعث هیجان می‌شود، همراه فیلم با صدای بلند بخندیم.

منبع: Cinemablend

The post ۵ فیلم ابرقهرمانی در ژانر کمدی؛ از ددپول ۲ تا شزم! appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala