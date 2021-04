برندگان شب اول جوایز بفتا ۲۰۲۱ مشخص شدند؛ عملکرد خوب بلک باتم ما رینی

مراسم بفتای امسال با ساختاری متفاوت نسبت به همیشه در دو شب برگزار خواهد شد و حالا برندگان شب اول جوایز بفتا ۲۰۲۱ مشخص شده‌اند.

فیلم «بلک باتم ما رینی» به کارگردانی جورج سی. وولف برنده‌ی بزرگ بخش نخست جوایز بفتای امسال بود و توانست دو ماسک طلایی را از آن خود کند. کلارا آمفو، مجری و صداپیشه‌ی سیاهپوست بریتانیایی وظیفه‌ی اجرای این مراسم را بر عهده داشت و در حاشیه‌ی آن چند باری به اعتراضات رنگین‌پوستان به نابرابری‌های اجتماعی در سطوح مختلف اشاره کرد.

فیلم «انگاشته» از کریستوفر نولان جایزه‌ی بفتای شاخه بهترین جلوه‌های ویژه را تصاحب کرد و همانطور که انتظار می‌رفت ماسک طلایی بخش بهترین جلوه‌های شنیداری نیز به فیلم تحسین‌شده «صدای متال» رسید. فیلم «منک» به کارگردانی دیوید فینجر نیز تنها جایزه‌ی بهترین طراحی صحنه را به خانه برد و دستش از بفتای بهترین آرایش مو و چهره و بهترین طراحی لباس کوتاه ماند و هر دو جایزه به بلک باتم ما رینی رسیدند.

بخش اصلی و شب دوم بفتای ۲۰۲۱ تا ساعاتی دیگر برگزار خواهد شد و در آن جوایز بهترین فیلم سال، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم‌نامه و بهترین‌های بخش بازیگری اهدا خواهد شد.

لیست برندگان شب اول جوایز بفتا ۲۰۲۱

بهترین انتخاب بازیگر: «صخره‌ها» (Rocks) به کارگردانی سارا گورون / این جایزه به لوسی پاردی مسئول انتخاب بازیگر فیلم اهدا شد

بهترین طراحی لباس: بلک باتم ما رینی (Ma Rainey’s Black Bottom) به کارگردانی جورج سی. وولف / این جایزه به آن روث مسئول طراحی لباس فیلم اهدا شد

بهترین آرایش چهره و مو: بلک باتم ما رینی / این جایزه به ماتیکی آنوف، لری ام. چری، سرجیو لوپز-ریورا و میا نیل آرایشگران فیلم اهدا شد

بهترین طراحی صحنه: منک (Mank) به کارگردانی دیوید فینچر / این جایزه به دونالد گراهام برت و یان پاسکاله طراحان صحنه فیلم اهدا شد

بهترین جلوه‌های شنیداری: صدای متال (Sound of Metal) به کارگردانی داریوس ماردر / این جایزه به جیمی بَکش، نیکلاس بِکر، فیلیپ بلش، کارلوس کورتس و میشل کوتولنک موسیقی‌سازان فیلم اهدا شد

بهترین جلوه‌های ویژه: انگاشته (Tenet) به کارگردانی کریستوفر نولان/ این جایزه به اسکات فیشر، اندرو جکسون و اندرو لاکلی مسئولان جلوه‌های ویژه فیلم اهدا شد

