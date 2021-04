برندگان جوایز بفتا ۲۰۲۱ مشخص شدند و همانطور که پیش‌بینی می‌شد، فیلم «سرزمین آواره‌ها» جایزه‌ی بهترین فیلم و چندین ماسک طلایی دیگر را به خود اختصاص داد.

مراسم بفتای امسال طی دو شب و با ساختاری متفاوت برگزار شد. شب گذشته تعدادی از جوایز جانبی اهدا شدند و ساعاتی قبل تندیس‌های بفتای امسال در شاخه‌های اصلی صاحبان خود را شناختند. جایزه‌ی بهترین فیلم و بهترین کارگردانی مطابق انتظارات به سرزمین آواره‌ها و کلوئی ژائو رسید و آنتونی هاپکینز ۸۳ ساله و فرانسیس مک‌دورمند نیز به خاطر نقش‌آفرینی در فیلم‌های «پدر» و سرزمین آواره‌ها بفتای بهترین بازیگران نقش اصلی را به خانه بردند.

در بخش بهترین فیلم خارجی‌زبان نیز با غافلگیری مواجه نشدیم و فیلم تحسین شده‌ی «دور دیگر» به کارگردانی توماس وینتربرگ پیروز شد. جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل زن و مرد هم به ترتیب نسیب یون یو-جانگ و دنیل کالویا شد و بفتاهای بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی و ارجینال نیز سهم پدر و «زن جوان خوش‌آتیه» شدند.

فهرست برندگان جوایز بفتا ۲۰۲۱

بهترین فیلم

سرزمین آواره‌ها – برنده

موریتانی

پدر

زن جوان خوش‌آتیه

دادگاه شیکاگو ۷

بهترین کارگردانی

کلوئی ژائو به خاطر سرزمین آواره‌ها – برنده

توماس وینتربرگ به خاطر دور دیگر

لی ایزاک چانگ به خاطر میناری

شانون مورفی به خاطر دندان شیری (Babyteeth)

یاسمیلا ژبانیچ به خاطر کجا می‌روی آیدا؟

سارا گورون به خاطر صخره‌ها

بهترین فیلم‌نامه ارجینال

امرالد فنل به خاطر زن جوان خوش‌آتیه – برنده

توبیاس لیندهولم و توماس وینتربرگ به خاطر دور دیگر

جک فینچر به خاطر منک

تریسا ایکوکو و کلیر ویلسن به خاطر صخره‌ها

آرون سورکین به خاطر دادگاه شیکاگو ۷

بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

کریستوفر همپتون و فلوریان زلر به خاطر پدر – برنده

مویرا بافینی به خاطر حفاری (The Dig)

ام. بی. تراون، سهراب نوشیروانی و روری هاینس به خاطر موریتانی

رامین بحرانی به خاطر ببر سفید

کلوئی ژائو به خاطر سرزمین آواره‌ها

بهترین بازیگر زن نقش اصلی

فرانسیس مک‌دورموند به خاطر سرزمین آواره‌ها – برنده

بوکی باکرایی به خاطر صخره‌ها

رادا بلنک به خاطر نسخه‌ی چهل‌ساله (The 40-Year-Old Version)

ونسا کربی به خاطر تکه‌های یک زن

وونمی موساکو به خاطر خانه او

الفری وودارد به خاطر رحم (Clemency)

بهترین بازیگر مرد نقش اصلی

آنتونی هاپکینز به خاطر پدر – برنده

ریز احمد به خاطر صدای متال

مدس میکلسن به خاطر دور دیگر

طاهر رحیم به خاطر موریتانی

چادویک بوزمن به خاطر بلک باتم ما رینی

آدارش گوراو به خاطر ببر سفید

بهترین بازیگر زن نقش مکمل

یون یو-جانگ به خاطر میناری – برنده

نیام الگار به خاطر آرام با اسب‌ها

کوثر علی به خاطر صخره‌ها

ماریا باکالوا به خاطر بورات ۲

دومینیک فیش بک به خاطر یهودا و مسیح سیاه

اشلی مدکوی به خاطر خطوط تلفن (County Lines)

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل

دنیل کالویا به خاطر یهودا و مسیح سیاه – برنده

بری کیوگن به خاطر آرام با اسب‌ها

اَلِن اس. کیم به خاطر میناری

لسلی اودم جونیور به خاطر یک شب در میامی

کلارک پیترس به خاطر ۵ هم‌خون

پل راسی به خاطر صدای متال

بهترین فیم خارجی‌زبان (غیر انگلیسی‌زبان)

دور دیگر به کارگردانی توماس وینتربرگ – برنده

رفقای عزیز به کارگردانی آندری کونچالوفسکی

بینوایان به کارگردانی تام هوپر

میناری به کارگردانی لی ایزاک چانگ

کجا می‌روی آیدا؟ به کارگردانی یاسمیلا ژبانیچ

بهترین انیمیشن

روح – برنده

به پیش (Onward)

ولف والکرز / گرگ روها (Wolfwalkers)

نظر شما درباره‌ی این برندگان چیست؟ آیا این فیلم‌ها و افراد را شایسته‌ی جایزه‌ی بفتا می‌دانید؟ نظرات خود در این باره را با ما و سایر کاربران دیجی‌کالا مگ به اشتراک بگذارید.

