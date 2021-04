یک طراحی جدید، ویلم دفو ستاره‌ی فیلم‌های مرد عنکبوتی (Spider-Man) و فانوس دریایی (The Lighthouse) را به عنوان جوکر بعدی در دنیایی که بتمن آن رابرت پتینسون است، نشان می‌دهد.

سیر تحول جوکر؛ از جک نیکلسون تا واکین فینیکس

ویلم دفو با نقش‌آفرینی‌های پیچیده و وحشت‌آور غریبه نیست، به همین دلیل است که یک طرح مفهومی ساخته شده به دست یکی از طرفداران، این بازیگر را به عنوان دلقک مشهور شهر گاتهام که به عنوان شاهزاده‌ی جرم و جنایت شناخته می‌شود، در دنیایی که رابرت پتینسون، بروس وین آن است، متصور شده است.

از سال گذشته، شایعات پیرامون این موضوع که کارگردان، مت ریوز، می‌خواهد در قسمت‌های بعدی از نقش منفی‌های کلاسیک دنیای دی‌سی استفاده کند، دست به دست می‌شوند، اما هرگز خبری رسمی در این باره که او در زمینه‌ی ساخت فیلم دوم پیشرفتی حاصل کرده‌است یا خیر، نبوده است.

البته از آن‌جایی که بتمن (The Batman) مدام توسط تاخیرها و مشکلات هنگام ساختی که نتیجه‌ی بحران جهانی کرونا بوده، ضربه خورده است، این بی‌خبری و سردرگمی باعث تعجب نیست.

ایده‌ی حضور ویلم دفو در نقش جوکر نخستین بار توسط یکی از کاربران اینستاگرام با نام کاربری ریانز. ریویوز (ryans.reviews) مطرح شد. او با تاثیر پیش‌زمینه‌ای از خط داستانی کلاسیک فرانک میلر در قسمت بازگشت شوالیه‌ی تاریکی (The Dark Knight Returns) که در آن بتمن پس از این که جوکر تعداد زیادی از شهروندان بی‌گناه را می‌کشد بتارنگی (Batarang) به چشم او پرتاب می‌کند، طرحی در اینستاگرام خود منتشر کرد.

هیچ شکی نیست که دفو توانایی مقابل دوربین آوردن نقشی مانند جوکر را دارد و این که ببینیم او با شخصیت مقابل رابرت پتینسون در این نسخه‌ی سیاه جدید از شهر گاتهام که در اولین تریلر منتشر شده از فیلم دیده‌ایم، چه خواهد کرد، مجذوب‌کننده خواهد بود.

آیا دوست دارید یک بار دیگر، پس از فانوس دریایی، همکاری رابرت پتینسون و ویلم دفو را ببینید؟

آیا ویلم دفو انتخاب مناسبی برای نقش جوکر است؟

خط داستانی بتمن تا به امروز توسط سازندگان به خوبی از چشم مخاطبان و رسانه‌ها مخفی شده است، اما می‌دانیم که فیلم، رابرت پتینسون را در نقش نسخه‌ای جوان‌تر از بروس وین دنبال می‌کند و به تاریخچه‌ی ساخته شدن بتمن طی سال دوم خودش به عنوان شوالیه‌ی تاریکی در شهر گاتهام می‌پردازد.

فیلم هم‌چنین می‌خواهد بیش از آن چه در نسخه‌های قبلی بتمن دیده‌ایم بر روی توانایی‌های این قهرمان به عنوان یک کارآگاه تمرکز کند.

بتمن (The Batman) قرار است سه‌گانه‌ای جدید از دنیای دی‌سی باشد که ستاره‌ی آن رابرت پتینسون خواهد بود.

فیلم‌برداری بتمن مت ریوز با بازی رابرت پتینسون به پایان رسید

این فیلم که مت ریوز کارگردانی آن را برعهده دارد با بازیگران ذیل به مقابل دوربین رفته است:

رابرت پتینسون در نقش بتمن

جفری رایت در نقش جیمز گوردون

زوئی کراویتز در نقش زن گربه‌ای

پل دینو در نقش ریدلر

اندی سرکیس در نقش آلفرد پنی‌ورث

کالین فارل در نقش پنگوئن

جان تورتورو در نقش کارمین فالکون

در حال حاضر بتمن قرار است در تاریخ ۴ مارچ سال ۲۰۲۲ (۱۳ اسفند ۱۴۰۰) به سینماها بیاید.

منبع: heroichollywood

