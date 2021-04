نقدهای فیلم پدر منتشر شد؛ عمیقا اثرگذار با حضور آنتونی هاپکینز اعجوبه

نقد و بررسی‌های فیلم پدر (The Father) منتشر شدند و عموم منتقدان نگاهی مثبت به این فیلم مستقل داشته‌اند. این فیلم توانسته ۶ نامزدی اسکار به دست آورد.

فیلم پدر در مورد آنتونی، پیرمردی ۸۰ ساله و شرور است که تنها زندگی می‌کند و پرستارانی را که دخترش، آنی، با شوق و مهربانی به او معرفی می‌کند، نمی‌پذیرد. با این حال، وجود یک کمک برای آنی ضروری است، چون دیگر نمی‌تواند در طول روز به ملاقات پدرش برود و از او مراقبت کند.

آنتونی که از بیماری آلزایمر رنج می‌برد، چگونه می‌تواند هویت و گذشته خود را به یاد آورد؟ در حالی‌که او هنوز زنده است و نفس می‌کشد، آنی چگونه می‌تواند غم از دست دادن پدرش را تحمل کند؟

گزیده‌ی نقدهای فیلم پدر

سیدهانت ادلخا از ای جی ان

امتیاز: ۱۰۰ از ۱۰۰

پدر یک شاهکار بزرگ از کارگردان ۴۱ ساله، فلوریان زلر است. هرچند به نظر می‌رسد اثر یک استاد باتجربه در سال‌های آخر عمرش باشد.

تاد مک کارتی از هالیوود ریپورتر

امتیاز: ۱۰۰ از ۱۰۰

پدر بهترین فیلم در مورد شرایط پیری و سال‌خوردگی است و به زوال عقل و صدماتی که به نزدیکان بیمار وارد می‌شود، نگاهی دقیق و هوشمندانه دارد. این اثر که با اجرای فوق‌العاده‌ی آنتونی هاپکینز، به عنوان یک انگلیسی مغرور و منکر شرایط خود، همراه است، اولین کارگردانی/نویسندگی برجسته‌ی فلوریان زلر فرانسوی را در سینما نمایش می‌دهد.

اوون گلیبرمن از ورایتی

امتیاز: ۹۰ از ۱۰۰

پدر یک اثر فاخر است اما سبکی هنری دارد و واقعیتی را که به ما نشان می‌دهد بدون فریب‌کاری است. در پدر، فلوریان زلر، نمایشنامه‌نویس و رمان‌نویس فرانسوی، اولین حضور خود را به عنوان یک کارگردان فیلم سینمایی (در فیلمی بر اساس نوشته‌ی خودش) رقم می‌زند.

ژانت کاتسولیس از نیویورک تایمز

امتیاز: ۱۰۰ از ۱۰۰

پدر که فیلمی عمیقا ناراحت‌کننده و اثرگذار است، ممکن است اولین فیلم درباره‌ی زوال عقل باشد که من را متحول می‌کند. این اولین ویژگی از داستان‌نویس و نمایشنامه‌نویس فرانسوی، فلوریان زلر است که روایتی ساده و ناخوشایند در مورد زوال عقلی دلخراش والدین را با دیدگاهی بسیار هوشمندانه بیان می‌کند.

جانی اولکسینسکی از نیویورگ پست

امتیاز: ۷۵ از ۱۰۰

زیرنظر گرفتن همه رفت و آمدها مانند این است که بخواهید روی یک پرنده در دسته‌ی پرندگان تمرکز کنید. هربار که شخصیتی منزوی می‌شود، درست مثل آنتونی بیمار، جزئیات، اسامی و چهره‌ها برای او کمی مبهم می‌شود. پدر اگرچه در روایتش شجاعانه عمل می‌کند با این حال هیچ‌گاه داستانش مخاطب را اشباع و دلزده نمی‌کند.

بنجامین لی از گاردین

امتیاز: ۸۰ از ۱۰۰

این فیلم تجربه‌ای کاملا متفاوت است، زیرا نه تنها به دلیل موفقیت در داستان‌پردازی بلکه به دلیل اجرای عالی نقش اصلی توسط هاپکینز، باید بیشتر به آن پرداخته شود.

کریستی لمایر از راجر ایبرت

امتیاز: ۸۸ از ۱۰۰

پدر بهترین فیلم مستقل در زندگی حرفه‌ای هاپکینز است. فلوریان زلر، نویسنده و کارگردان، با اقتباس از نوشته‌ی خود به همین نام و با کمک کریستوفر همپتون افسانه‌ای، یک شاهکار خیره‌کننده به وجود آورده‌ است. او ما را در ذهن آنتونی هاپکینز بیمار قرار داده و اجازه می‌دهد آشفتگی و پریشانی او را مانند این‌که متعلق به خودمان است، تجربه کنیم.

ان هورنادی از واشینگتن پست

امتیاز: ۱۰۰ از ۱۰۰

پدر نهایتا یک پارادوکس است: به اندازه‌ای که متفاوت است، صریح و بی‌پرده هم ‌است و به همان اندازه که پرخشونت است، لطیف و حساس است. این فیلم از لحاظ زیبایی، آشفتگی، خیال‌انگیزی و عاطفی بسیار شبیه به زندگی است.

