شب در بهشت: فیلمی سیاه، پرخشونت و ترسناک اما مهیج

فیلم شب در بهشت ​​بسیار ماهرانه ساخته شده‌ است و با این‌که بسیار ترسناک است اما تصاویر تاریک و خون آلودش جذاب و مهیج است.

پارک هون جونگ، نویسنده و کارگردان کره‌ای با حماسه‌ی گانگستری دنیای جدید (New World) محصول ۲۰۱۳، که به دلیل طرح پیچیده و شخصیت پردازی‌ها مورد تشویق قرار گرفت، در ژانر جنایی در آسیا به شهرت رسیده است.

هون جونگ در ششمین فیلم بلند خود، شب در بهشت، تصویری خشونت‌آمیز و پوچ گرا را از جهانی که به وسیله قوانین گانگستری یا نبود عدالت تعریف شده‌ است، به تصویر می‌کشد.

انتقام موضوع اصلی شب در بهشت است، چون بیشتر شخصیت‌های فیلم در حالی‌که در جهنم‌های شخصی خود درگیر هستند، میل به انتقام و تسویه حساب دارند. شب در بهشت ​​بسیار ماهرانه ساخته شده‌ و با این‌که بسیار ترسناک است، تصاویر تاریک و خون آلودش جذاب و مهیج است.

تائه گو، یکی از اعضای باند مستقر در سئول به رهبری یانگ دو سو (پارک هو سان)، به خاطر صداقت و احساس وفاداری‌اش که در دنیای جنایتکاران کمتر دیده می‌شود، در بخش ضعیف و فقیر شهر مورد احترام است. باند رقیب، بوک سئونگ، که مشتاق همکاری با اوست، به دنبال جذب او و افرادش است، اما به نظر نمی‌رسد تائه گو خیلی سریع با کسی دوست شود.

زمان‌هایی که تائه گو به جنایت‌ نمی‌پردازد بیشتر وقت خود را صرف خواهر و برادرزادهی بیمار خود می‌کند و که به نظر می‌رسد رابطه محبت‌آمیزی با او دارند و تنها منبع آرامش تائه گو هستند.

با این حال، دنیای درونی تائه گو پس از کشته شدن اعضای خانواده‌اش، سقوط می‌کند و او را به سمت ناامیدی و انتقام مرگ خانواده‌اش می‌کشاند. تائه گو هنگام بررسی پیچیده صحنه‌های جنایی، پس از ترور رهبر باند بوک سئونگ به دلیل مشارکت آشکار در قتل خانواده‌اش، به جزیره ایدولیک جیجو پناه می‌برد.

تائه گو که کاملا شکسته شده و چیزی برای از دست دادن ندارد، در جزیره جیجو گم‌وگور می‌شود، در حالی‌که با کوتو (لی جی یانگ) فروشنده اسلحه و خواهرزاده‌ی مریضش، جائه یئون (جون یو بین) زندگی می‌کند. تائه گو روزهای خود را با مشروبات الکلی و سیگار می‌گذراند و تحت تأثیر زیبایی چشمگیر جزیره قرار نمی‌گیرد چون بیش از حد درگیر نوشیدن مشروبات الکلی و مبارزه با شیاطین درونی خود است.

درعین حال، جائه یئون هم با شیاطین دورن خود مبارزه می‌کند، زیرا درغیر‌این صورت نمی‌تواند رفتار بی‌ادبانه و گستاخانه، درد غیر‌قابل تصور، کمبود‌ها و تنهایی‌اش را پنهان ‌کند.

جائه یئون به تدریج با تائه گو گرم و صمیمی می‌شود و درددل زیادی می‌کنند و این دو به خاطر کمبود‌های زیاد و عشق مشترکشان به مالچو، بیشتر به هم نزدیک می‌شوند.

یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت شب در بهشت، مهیج بودن آن و تصویرسازی ظریف شخصیت‌هایی است که بخشی هیجانی در اعماق وجود خود دارند. هرچه فیلم جلو می‌رود، در مواقع سخت و هولناک، ریسک و خطر آن بیشتر می‌شود.

چا سئونگ وون به دنبال انتقام از تائه گو است، چون مسئولیت مرگ رئیسش و رسوایی عمومی که این حادثه برای او به وجود آورده‌، تنها برعهده‌ی او است. آن‌چه این انتقام در پی دارد خشونتی خونین است.

سرنوشت تائه گو و جائه یئون به صورت غیر‌قابل انکاری به هم گره خورده ‌است، و در حالی‌که مورد ظلم و ستم یک دنیای بیرحم قرار می‌گیرند، محکوم به مرگ زودهنگام هستند.

شب در بهشت، جدای از فیلم‌برداری نفسگیر و مهیج، به همراه شخصیت‌های فرعی مانند کوتو که موفق می‌شود در آخرین لحظات خود همدردی قابل توجهی را ایجاد کند، دارای بازی‌های درخشانی است.

اگرچه این فیلم دلخراش به پایان می‌رسد، اما این کار را به روشی غریزی انجام می‌دهد. لحن دلگیر، خشن و بدبینانه شب در بهشت با بازی ماهرانه بازیگران و درک غریزی چیزی که افراد مظلوم و ستم‌دیده را تا انتها آزار می‌دهد، باعث درخشش آن می‌شود.

شب در بهشت در نهم آوریل ۲۰۲۱ منتشر شد و برای پخش در نتفلیکس در دسترس است. این فیلم ۱۳۲ دقیقه است و تاکنون رتبه‌بندی نشده‌ است.

