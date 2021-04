اولین تریلر سریال The Nevers با ۱.۴ میلیون بازدید رکورد زد

سریال The Nevers با ۴/۱ میلیون بازدید از طریق تلویزیون و سایر رسانه‌ها تبدیل به اولین و پربازدید‌ترین تریلر پخش شده یک سریال غیر اقتباسی در HBO Max شد.

لازم به توضیح است که سریال‌هایی مثل بازی تاج و تخت اقتباس از روی کتاب‌هایی نوشته‌ی جرج آر. آر. مارتین بود و سریال The Nevers داستانی اریجینال دارد.

این درام علمی تخیلی در اواخر حکومت ملکه ویکتوریا رخ می‌دهد و راجع به گروهی از کسانی است که به آنها «لمس شده» گفته می‌شود و اکثر آن‌ها زن هستند و از قدرت‌های خارق‌العاده‌ای برخوردارند. ویلی آمالیا ترو که می‌تواند بخشی از آینده را پیش‌بینی کند و مخترعی به نام پنس آدیر که قابلیت دیدن جریان انرژی اطراف خود را دارد به همراه تعدادی از کودکان و نوجوانان یتیم باید دست به دست هم دهند تا خودشان را از تهدید‌هایی که علیه آن‌ها بوجود آمده نجات دهند.

قسمت اول سریال سه سال پس از به وجود آمدن لمس شدگان شروع می‌شود و شخصیت کارآگاهی به نام فرانک ماندی (بن چاپلین) را معرفی می‌کند که پیگیر پرونده‌ی قاتلی سریالی به اسم مالادی (ایمی میسون) از گروه لمس شدگان است که قدرت خود را با ایجاد حس درد در دیگران به دست می‌آورد.

با پخش اولین قسمت این سریال در ۱۱ آوریل برنامه پخش هفتگی بخش اول این سریال آغاز شد. روند تولید سریال نوری‌ها به دلیل پاندمی ویروس کرونا متوقف شد و به همین دلیل فصل اول در دو بخش پخش می‌شود. بخش اول شامل ۶ قسمت است که در ماه می به پایان می‌رسد و بخش دوم در حال ساخت است.

سریال The Nevers رکورد جدیدی را از خود به جای گذاشت. اولین تریلر این سریال با ۴/۱ میلیون بازدید رکورد سریال‌های لاوکرافت ‌کانتری و مینی سریال فروپاشی را در این زمینه شکست. HBO اعلام کرد این سریال با جذب بیننده‌های جدید، رکورد بازدید کلی را هم خواهد شکست و اخبار مربوطه نیز حاکی از چنین جیزی است.

این سریال در سبک ساخته‌های قبلی جاش ویدون است و این موضوع به معنی افزایش تعداد بینندگان در هفته‌های آینده است. اگرچه تعداد بازدیدها امیدوارکننده هست و در نقد‌ها و بررسی‌هایی که از این سریال شده، جزئیات‌پردازی ویدون تحسین شده است، اما بزرگ‌ترین مانعی که سر راه این سریال قرار دارد خود سازنده آن است.

به گفته‌ی ویدون، او در نوامبر ۲۰۲۰ از این پروژه به دلیل خستگی کنار گرفت. اما اگر کمی فکر کنیم به این نتیجه می‌رسیم که انگیزه او برای این کار اتهاماتی است که اخیرا علیه او وارد شده است. ویدون که با آثار خود مثل بافی قاتل خون‌آشام‌ها، فایرفلای و لیگ عدالت شناخته شده است، طبق گفته‌های کاریزما کارپنتر و ری فیشر سر صحنه‌ي فیلم‌برداری و در محیط کار رفتاری نامناسب با آن‌ها داشته است.

بعد از ترک سریال The Nevers توسط ویدون، فیلیپا گوزلت جای او را گرفت، اگرچه که او هنوز به عنوان تهیه کننده‌ی اجرایی و سازنده‌ی سریال شناخته می‌شود.

فاصله‌گیری این سریال از جریان اتهامات به وجود آمده، تثبیت یا از دست رفتن سطح موفقیت به دست آمده فعلی آن را تعیین می‌کند. قسمت اول نشان داد که این قضیه به خوبی کنترل شده است ولی چیزی که تعیین کننده خواهد بود، اتفاقات هفته‌های آینده است.

