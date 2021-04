اسپین‌آف سریال پرطرفدار «خاطرات خون‌آشام» (The Vampire Diaries) با نام «اریجینال‌ها» پر از کاراکترهای اصلی بسیار توانمند و نیرومند است، اما چه کسی در میان آن‌ها قدرتمندترین است؟

اریجینال‌ها برای طرفداران «خاطرات خون‌آشام» یک تجدید خاطره‌ی لذت‌بخش بود. این سریال نه تنها محبوبیت بیشتری پیدا کرد بلکه از بسیاری دیگر از قلمروهای ماورالطبیعه که زمان کافی در TVD نداشتند، رونمایی کرد. از مایکلسون گرفته تا مارسل قدیمی و جادوگران، این سریال بسیاری از خطوط داستانی طراحی شده پیرامون خون‌آشامی، گرگینه و جادوگری را باز كرد.

اما قدرتمندترین شخصیت این سریال کیست؟ پاسخ به این سوال ممکن است دشوار باشد زیرا اندازه‌گیری قدرت ماورالطبیعه کار ساده‌ای نیست. علاوه بر رفلکس‌ها، توانایی‌ها یا سرعت، موارد زیادی مانند سم، یا توانایی‌های تله‌پاتیک، یا توانایی برای کنترل دیگران و البته تجربه وجود دارد، زیرا قدرتمندترین خون‌آشام هم برای یادگیری جهت دادن به قدرت خود به زمان نیاز دارد. رتبه‌بندی هر شخصیت اصلی در ارجینال‌ها نیاز به ارزیابی تمام وجوه قدرت آن‌ها دارد.

۱۰. هوپ مایکلسون (Hope Mikaelson)

هوپ یک «تریبرید» است، ترکیبی از دورگه‌ی خون آشام-گرگینه و جادوگر که با بالا رفتن سن، قدرتش می‌تواند او را به یکی از خطرناک‌ترین موجودات طبیعی در جهان تبدیل کند.

او حتی به عنوان یک دختر هفت ساله توانست از پس جادوگران قدرتمندی مانند اینادو بر بیاید. با این حال او فقط یک نوجوان است و با وجود قدرت خارق‌العاده‌اش، برای پرورش پتانسیل فوق طبیعی خود سال‌ها به آموزش نیاز دارد. هوپ باور دارد که در بزرگسالی، قویتر از بانی و همچنین پدرش خواهد بود.

۹. وینسنت گریفیت (Vincent Griffith)

وینسنت رئیس سابق «نه جادوگر نیواورلئان» (New Orleans ’Nine Covens) و همسر سابق ایوا سنکلیر جادوگر است. وینسنت که می‌خواست زندگی عادی داشته باشد، پیمان خود را رها کرد. اما استر او را به عنوان ظرفی برای روح پسرش فین انتخاب کرد و فین در واقع مدت زیادی از بدن وینسنت استفاده کرد تا انتقام دشمنان و همچنین برادرانش را بگیرد.

در اپیزودی با عنوان «خاکستر به خاکستر» (Ashes to Ashes)، او ادعا می‌کند مادر، مادربزرگ و پدربزرگش چند جادوگر واقعا قدرتمند از سمت غرب نیواورلئان بوده‌اند و احتمال دارد که او قدرت آن‌ها را تا حدی به ارث برده باشد. با این حال بعید به نظر می‌رسد که او به اندازه‌ی ارجینال‌ها یا حتی مارسل قدرتمند باشد.

علاوه بر برخی از تجارب در مبارزه‌ی تن به تن، او همچنین دانش وسیعی در مورد پنهان شدن و جادو دارد و حتی توسط پلیس محلی برای کمک به آن‌ها در موارد خاص فراخوانده می‌شود.

۸. فریا مایکلسون (Freya Mikaelson)

خیلی‌ها در مورد قدرتمند بودن فریا بحث کردند. او در بین خواهرها و برادران مایکلسون پیرترین است اما خون‌آشام نیست و عمه‌ی او دالیا که یک جادوگر واقعا قدرتمند بود قدرت‌های او را با معجون‌هایش ساخت. دالیا طلسمی بر او وارد کرد که باعث می‌شود فریا با سالم ماندن تا سن صد سالگی به خواب زمستانی فرو رود و پس از بیدار شدن فقط یک سال پیرتر شود.

اگر این طلسم را کنار بگذاریم، فریا به عنوان یک جادوگر قدرتمند به تصویر کشیده شده است. با این حال، او فقط ده سال توسط دالیا آموزش دیده است. قبل از آن، او ۹۹۰ سال خواب بود. بنابراین تدریس اصلی او کاملا کوتاه بود و اگرچه به نظر می‌رسد او دارای طیف وسیعی از قدرت‌ها است، اما کاملا مشخص نیست که او بعد از مادرش استر قدرتمندترین جادوگر است یا نه.

۷. کول مایکلسون (Kol Mikaelson)

کول یک بازمانده است و اگرچه به عنوان یک آنتاگونیست معرفی شد، بعدا نقش او تغییر کرد و در فصل‌های بعدی به یکی از اصلی‌ترین بازیگران تبدیل شد. او از کلاوس یا آلایژا قدرتمندتر نیست اما همچنین توانست دوازده خون‌آشام را به تنهایی بکشد. بنابراین واضح است که او از قدرت بالایی برخوردار است.

کول ثابت کرده است که می‌تواند خودش را در مبارزه با کلاوس حفظ کند، این بدان معنی است که او قطعا به عنوان یک خون‌آشام اصلی قدرت زیادی دارد. اگرچه او از فین قدرتمندتر است، اما مهارت و تجربه‌ی کمتری نسبت به خواهر و برادر بزرگترش کلاوس، ربکا و آلایژا دارد.

۶. داوینا کلیر (Davina Claire)

داوینا به عنوان یک دختر هاروست معرفی شد که در آیین برداشت فصل نزدیک بود قربانی شود اما توسط مارسل نجات یافت. با انجام این کار مراسم نیز کوتاه شد و داوینا اتفاقا قدرت جادوگران دیگری را که قبلا قربانی شده بودند، جذب کرد. این کار کانال‌های عظیمی از جادوها را در درون او باز می‌کند و اساسا او را به رشک‌برانگیزترین دارایی برای هر پیمان مافوق طبیعی تبدیل می‌کند. و گرچه او اغلب به عنوان یک جادوگر قدرتمند به تصویر کشیده شده است، اما مهم است بدانید که تقریبا در هر نوبت، او قدرت خود را از دیگران می‌گرفت.

در حین برداشت، او از انرژی جادوگران مرده‌ی مراسم نیرو می‌گرفت و هنگامی که او را به عنوان جادوگر بزرگ برگزیدند، قدرت جادوگران دیگر را کنترل می‌کرد. هنوز مشخص نشده است که او چقدر قدرتمند است.

۵. هیلی مارشال (Hayley Marshall)

هیلی به عنوان یک گرگینه‌ی معمولی از یک خانواده‌ی گرگینه‌ی قدیمی معرفی شد. تنها پس از مرگ هیلی در پایان فصل یک با خون دخترش هوپ که در بدنش بود به یک دورگه‌ی خون‌آشام-گرگینه تبدیل شد. او نقاط قوت هر دو گونه را به ارث برد.

اما او هیچ کجا به اندازه‌ی کلاوس که هزاران سال دورگه بود قدرتمند نیست. حتی در این صورت، تحول باعث شد که هیلی بسیار قدرتمندتر شود و به او قدرت کنترل تغییرات گرگینه‌ی خود را بدهد. تنها اشکال این بود که او نمی‌توانست زیر آفتاب برود.

۴. ربکا مایکلسون (Rebekah Mikaelson)

ربکا در بسیاری از درگیری‌ها یا صحنه‌های مبارزه‌ی تن به تن دیده نشده است و هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد او اصلا هیچ گونه آموزش بدنی دیده است یا خیر. البته، او از آنجا که یک خون‌آشام اریجینال‌ است، یکی از قدرتمندترین افراد در این سریال بود، اما در مقایسه با الیاس یا کلاوس، یک مبارز ماهر نیست یا تبحر خاصی ندارد.

اگرچه او اغلب با موفقیت و به تنهایی از پس دشمنانش برآمده است، اما همیشه انتخاب می‌کند که درگیری فیزیکی نداشته باشد مگر اینکه لازم باشد.

۳. مارسل (Marcel)

هنگامی که یک طلسم معکوس برای برگرداندن او استفاده شد، مارسل به یک خون‌آشام اصلی ارتقا یافت. نسخه‌ی ارتقا یافته، دقیقا مانند ارجینال‌ها، تکامل یافته‌ است که در برخی از روش‌های کلیدی بهتر از نسخه‌ی اریجینال‌ها عمل می‌کند. منشا ارتقا یافته‌ای مانند لوسین حتی می‌تواند قدرتمندتر از آلایژا باشد.

مارسل دارای قدرت فوق‌العاده، رفلکس‌های باورنکردنی و همچنین دارای قدرت تله‌پاتیک خاصی بود. از همه مهمتر آن‌ها یک سم گرگینه‌ی پیشرفته دارند که سریعتر از گزش معمولی گرگینه می‌کشد و با خون یک اریجینال‌ قابل درمان نیست.

۲. الایژا (Elijah)

الایژا قدیمی‌ترین اریجینال‌ تا کنون است و در جنگ تن به تن بسیار مهارت دارد و از قدرت فوق بشری و تجربه‌ی نبرد برخوردار است. او دارای رفلکس‌های برتر نسبت به هر یک از خواهران و برادرانش است، البته به جز کلاوس.

الایژا به عنوان یک خون‌آشام بسیار تکامل یافته است. البته این تکامل از نظر مجموعه مهارت‌ها و توانایی‌های خون‌آشامی است و درباره‌ی دانش و عقل او در مورد قلمرو ماورالطبیعه که بزرگترین سرمایه‌ی او است چیزی گفته نشده. الایژا خون‌آشام‌های غیر ارجینال را در عرض چند ثانیه سر بریده و آن‌ها را تکه تکه کرده و به عنوان «شکارچی»، غرایز بهتری نسبت به کلاوس دارد. نیازی به ذکر نیست که خون او، مانند هر خون ارجینالی، می‌تواند تقریبا هر زخمی را درمان کند.

۱. کلاوس (Klaus)

کلاوس اولین دورگه‌ی جهان از زمان خون‌آشام‌ها با توانایی‌های گرگینه بود. او تقریبا شکست‌ناپذیر است، زیرا احتمالا نمیتواند توسط یک فرد غیر ارجینال کشته شود. میزان قدرت او اغلب بینندگان را شوکه کرده، زیرا او همچنین دارای قدرت باور نکردنی کنترل ذهن است و می‌تواند افراد را برای مدت طولانی کنترل کند.

قدرت کلاوس با مصرف خون انسان بهبود یافت و خون او، پدرش میکائیل را برای مدتی فلج کرد، زیرا در خونش سم گرگ وجود داشت. نیازی به گفتن نیست که کلاوس شمشیرزن ماهری هم هست و در استراتژی‌های جنگ و حمله بسیار باتجربه عمل می‌کند.

