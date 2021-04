با ۱۰ مینی سریال HBO با بیشترین امتیاز در IMDb آشنا شوید

به گواه منتقدان و مخاطبان، HBO عملکرد موفقی در ساخت مینی سریال دارد و با وجود رقبای سرسختی مثل نتفلیکس و آمازون پرایم هنوز هم جذابیت‌های خود را از دست نداده. بسیاری از برنده‌های اِمی مثل «نگهبانان» (Watchmen)، «چرنوبیل» (Chernobyl) و «کارآگاه حقیقی» (True Detective) به‌عنوان بهترین مینی سریال HBO شناخته می‌شوند.

در اوایل قرن ۲۱ بعضی از بهترین آثار کلاسیک دنیا مثل «فرشتگان در آمریکا» ( Angels In America)، «جان آدامز» ( John Adams) و «جوخه برادران» (Band of Brothers) توسط این شبکه ساخته شد که هنوز هم طرفداران پروپاقرصی دارند.

اگر حوصله‌ی تماشای سریال‌های بلند را ندارید و دوست دارید در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسید، مینی سریال‌ها بهترین انتخاب برای شما هستند. برای آشنایی با ۱۰ مینی سریال HBO با بیشترین امتیاز IMDb، با ما همراه باشید.

۱۰- نگهبانان (Watchmen)

امتیاز imdb به سریال : ۸.۱

۸.۱ سال ساخت: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: دیمون لیندلوف

دیمون لیندلوف بازیگران: رجینا کینگ، دان جانسون، تیم بلیک نلسون، یحیی عبدالمتین دوم، تام میسون

نگهبانان اقتباسی از کمیک معروف آلن مور است که با موضوعات امروزی مثل خشونت پلیس و تهدیدهای هسته‌ای ترکیب‌شده و سرو شکل مدرن‌تری پیدا کرده. علاوه بر شخصیت‌های محبوبی مثل آزیمندیس (جرمی آیرونز) و دکتر منهتن (یحیی عبدالمتین دوم) شخصیت‌های تازه‌ای مثل سیستر نایت (رجینا کینگ) هم به فیلم اضافه شدند.

نگهبانان با وجود گروه بازیگری مستعد و داستان فلسفی چند لایه، از سایه‌ی کمیک اصلی بیرون آمده تا در لیست ۱۰ مینی سریال HBO با بیشترین امتیاز IMDb قرار بگیرد.

برندگان جوایز امی ۲۰۲۰ با درخشش نگهبانان، شتز کریک و وراثت اعلام شد

۹- شاید نابودت کنم (I May Destroy You)

امتیاز imdb به سریال : ۸.۱

۸.۱ سال ساخت: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ کارگردان: میکائلا کوئل

میکائلا کوئل بازیگران: میکائلا کوئل، ماروآن زوتی، وروچه اوپیا، پاپا اسیدو

شاید نابودت کنم از محصولات اورجینال HBO به حساب نمی‌آید و با همکاری BBC تهیه شده است. این درام بریتانیایی بر اساس ایده‌ای از میکائلا کوئل نویسنده، کارگردان و بازیگر نقش اول ساخته شده و روایتی از ترومایی است که در گذشته تجربه کرده است.

داستان این مینی سریال به تلاش‌های شخصیت اصلی برای بازسازی زندگی حرفه‌ای و شخصی‌اش اشاره دارد و بین زمان گذشته و حال در نوسان است. لحن فیلم در بعضی از لحظات واقع‌گرایانه و در لحظاتی دیگر هجوآمیز و با نگاهی انتقادی به حوادث سیاسی و اجتماعی این روزها است.

شاید نابودت کنم، بازخوردهای مثبت زیادی از سوی منتقدان دریافت کرده و از مهم‌ترین مدعیان اِمی امسال است.

۱۵ سریال‌ برتر نیمه‌ی اول ۲۰۲۰؛ تلویزیون تحت‌تاثیر جنبش‌های اجتماعی

بهترین سریال‌های سال ۲۰۲۰

۸- فرشتگان در آمریکا (Angels In America)

امتیاز imdb به سریال : ۸.۲

۸.۲ سال ساخت: ۲۰۰۳

۲۰۰۳ کارگردان: مایک نیکولز

مایک نیکولز بازیگران: آل پاچینو، مریل استریپ، پاتریک ویلسون، اما تامسون، جفری رایت

در لیست ۱۰ مینی سریال HBO با بیشترین امتیاز IMDb نام فرشتگان در آمریکا به چشم می‌خورد که بر اساس نمایش‌نامه‌ای به همین نام ساخته شده و بی‌شک یکی از بهترین اقتباس‌های آن است. مایک نیکولز در این فیلم با چاشنی رئالیسم جادویی به بحران ایدز، هم‌جنس‌گرایی، سیاست‌های دوران ریاست جمهوری ریگان می‌پردازد.

فرشتگان در آمریکا در بیش‌تر بخش‌های اِمی از جمله بازیگران اصلی و مکمل نامزد و موفق شد بسیاری از جوایز را درو کند. ماجرای اصلی درباره مرد هم‌جنس‌گرایی به نام والتر پرایر است که با فرشته‌ای روبه‌رو می‌شود و در کنار آن داستان‌های موازی دیگری هم روایت می‌شود.

۷- آلیو کیتریج (Olive Kitteridge)

امتیاز imdb به سریال : ۸.۳

۸.۳ سال ساخت: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: لیسا چولودنکو

لیسا چولودنکو بازیگران: فرانسیس مک‌دورمند، ریچارد جنکینز، زویی کازان، رزمری دویت

فرانسیس مک دورموند، ریچارد جنکینز و بیل مری در این مینی سریال درام نقش‌آفرینی می‌کنند. آلیو کیتریج با اقتباس از رمانی به همین نام نوشته الیزابت استرات ساخته شده است. داستان فیلم درباره‌ی معلمی (با بازی مسحور کننده مک دورموند) است که با افسردگی و مشکلات خانوادگی دست پنجه نرم می‌کند.

آلیو کیتریج به منبع اصلی به شدت وفادار است و بیوگرافی شخصیت اصلی را در ۴ قسمت روایت می‌کند. مینی سریال برنده ۸ جایزه اِمی است و بی‌شک علاقه‌مندان به درام‌های انسانی از تماشای آن لذت خواهند برد.

۶- اقیانوس آرام (The Pacific)

امتیاز imdb به سریال : ۸.۳

۸.۳ سال ساخت: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان‌ها: تیم وان پاتن، دیوید ناتر، جرمی پودسوا، گراهام یوست، کارل فرانکلین، تونی تو

تیم وان پاتن، دیوید ناتر، جرمی پودسوا، گراهام یوست، کارل فرانکلین، تونی تو بازیگران: رامی ملک، جیمز بج دیل، جان سدا، جوزف مازلو

انتظارات درباره سریال‌های تلویزیونی که بر اساس جنگ جهانی دوم ساخته می‌شوند با جوخه برادران به شدت بالا رفته است. اقیانوس آرام در راستای همین ماجرای آشنا ساخته شده و البته با دگرگونی استعاره‌های رایج این ژانر بازخوردهای مثبتی دریافت کرده است.

در اقیانوس آرام برخلاف جوخه برادران تمرکز به جای پیاده‌نظام‌های چترباز معطوف به تفنگداران نیروی دریایی است. دوره زمانی هر دو سریال مشابه است اما هنگ‌ها و چشم‌اندازهای مختلف از یکدیگر متمایزشان می‌کند.

اقیانوس آرام از نظر بصری بسیار گیرا است و نگاه واقع‌بینانه و انسانی‌تری به پدیده شومی به نام جنگ دارد که همین عامل آن را به یکی از مینی سریال‌های درخور توجه تبدیل کرده است.

۵- آن شب (The Night Of)

امتیاز imdb به سریال : ۸.۵

۸.۵ سال ساخت: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان‌ها: استیون زایلیان، جیمز مارش

استیون زایلیان، جیمز مارش بازیگران: جان تورتورو، ریز احمد، مایکل کی ویلیامز، پیمان معادی، بیل کمپ، جینی برلین، گلن هدلی

پیش‌تر پیتر موفت نسخه بریتانیایی از آن شب را ساخته بود اما بی‌شک نسخه آمریکایی HBO یک سر و گردن بالاتر است. ماجرا درباره‌ی مردی به نام نصیر (با بازی خیره‌کننده ریز احمد) است که به گناه نکرده زندانی شده و کم‌کم موفق می‌شود وکیلش (جان تورتورو) را متقاعد کند که بی‌گناه است. درحالی‌که همه به دنبال مجرم واقعی می‌گردند، نصیر به‌عنوان یک زندانی با تغییراتی روبه‌رو است.

آن شب به علت نگاه انسانی و مبارزه با کلیشه‌های رایج درباره‌ی مسلمانانِ مهاجر اثر مهمی است در لیست ۱۰ مینی سریال HBO با بیشترین امتیاز IMDb موفق به کسب جایگاه پنجم می‌شود. پیمان معادی بازیگر سرشناس کشورمان هم در این مینی سریال حضور دارد.

۱۰ مینی سریال جذاب که در تعطیلات عید می‌توانید به طور کامل تماشا کنید

۴- نسل‌کشی (Generation Kill)

امتیاز imdb به سریال : ۸.۵

۸.۵ سال ساخت: ۲۰۰۸

۲۰۰۸ کارگردان‌ها: سوزانا وایت، سیمون کالن جونز

سوزانا وایت، سیمون کالن جونز بازیگران: الکساندر اسکارشگرد، جیمز رانسن، لی ترگسن، جان هورتاس، استارک سندز

نسل‌کشی بر اساس خاطرات اوان رایت درباره‌ی تعرض نیروهای آمریکایی به عراق ساخته شده است. در این مینی سریال خسارت‌های روحی و ناامنی‌های روانی که پدیده‌ای به نام جنگ برای سربازان جوان و بی‌تجربه در پی دارد، تصویر می‌شود.

نسل‌کشی هم در راستای جو ناشی از نمایش جوخه برادران ساخته شده اما طرفداران پروپاقرصی دارد و در نمایش وجه تاریک جنگ بسیار موفق عمل می‌کند. همچنین از عملکرد خیره‌کننده الکساندر اسکارشگرد غافل نشوید.

۳- جان آدامز (John Adams)

امتیاز imdb به سریال : ۸.۵

۸.۵ سال ساخت: ۲۰۰۸

۲۰۰۸ کارگردان: تام هوپر

تام هوپر بازیگران: پل جیاماتی، استیون دیلین، استیون دیلن، دیوید مورس، تام ویلکینسون

جان آدامز در لیست ۱۰ مینی سریال HBO با بیشترین امتیاز IMDb رتبه‌ی سوم را کسب می‌کند. پل جیاماتی ایفاگر نقش جان آدامز دومین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا است و فیلم به نقش او در شکل‌گیری آمریکای کنونی می‌پردازد. تام هوپر کارگردانی درام‌های تاریخی مثل «الیزابت اول» (Elizabeth I) و «سخنرانی پادشاه» (The King’s Speech) را در کارنامه دارد؛ بنابراین بهترین انتخابِ HBO برای ساخت جان آدامز بود.

این مینی سریال بازخوردهای مثبتی از سوی مخاطبان و منتقدان دریافت کرد و البته با جزئیات زیاد به‌مثابه کلاس تاریخ عمل می‌کند.

۱۵ سریال کوتاه که می‌توانید فقط در یک روز دیدنشان را تمام کنید

۲- چرنوبیل (Chernobyl)

امتیاز imdb به سریال : ۹.۴

۹.۴ سال ساخت: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: یوهان رنک

یوهان رنک بازیگران: استلان اسکاشگورد، جرد هریس، امیلی واتسون

مینی سریال بی‌نظیر چرنوبیل از نظر قصه‌گویی و مهارت فنی یک دستاورد مدرن است. همان‌طور که از نام فیلم مشخص است ماجرا درباره فاجعه‌ی هسته‌ای چرنوبیل و عواقب وحشتناک آن است و از قربانی شدن مردم عادی به خاطر بی‌تدبیری‌ها می‌گوید.

همچنین از نقش رسانه‌های تحت حمایت شوروی در کاهش توجه‌های جهانی به این حادثه و تاثیر مستقیم آن بر زندگی مردم صحبت می‌شود. چرنوبیل تنها شیوه مدیریتی آن دوران نقد نمی‌کند بلکه هشداری جهانی است که در موقعیت‌های بسیاری مصداق دارد.

نقد سریال چرنوبیل؛ بازی‌های خطرناک و هزینه‌ی دروغ

فیلم‌هایی که اگر چرنوبیل را دوست دارید باید ببینید

۱- جوخه برادران (Band Of Brothers)

امتیاز imdb به سریال : ۹.۴

۹.۴ سال ساخت: ۲۰۰۱

۲۰۰۱ کارگردان‌ها: فیل آلدن رابینسون، ریچارد لانکرین، تام هنکس، دیوید ناتر، میکائل سالومون، دیوید لیلند، دیوید فرانکل، تونی تو

فیل آلدن رابینسون، ریچارد لانکرین، تام هنکس، دیوید ناتر، میکائل سالومون، دیوید لیلند، دیوید فرانکل، تونی تو بازیگران: دیمین لوئیس، ران لیوینگستون، دیوید شویمر، دانی والبرگ، اسکات گریمز، شین تیلر

اما می‌رسیم به جوخه برادران، رتبه‌ی اول لیست ۱۰ مینی سریال HBO با بیشترین امتیاز IMDb. در این مقاله چند بار از جوخه برداران اثر مشترک تام هنکس و استیون اسپیلبرگ صحبت کردیم و از تأثیر شگفت‌انگیزی که بر ژانر جنگی داشت گفتیم.

ماجرا درباره‌ی اعضای گروهان ایزی به‌عنوان چتربازان ایالات‌متحده آمریکا در جنگ جهانی دوم است که سیر تکامل قابل‌تأملی را از سربازان وطن‌پرست و مشتاق به نیروهایی خسته و ناامید طی می‌کنند.

اگر طرفدار درام‌های جنگی واقع‌بینانه مثل «نجات سرباز رایان» (Saving Private Ryan) هستید، از تماشای این اجرای بی‌نقص به وجد خواهید آمد.

معرفی سریال‌های تلویزیونی خوب از کارگردانان سینما

منبع: screenrant

The post با ۱۰ مینی سریال HBO با بیشترین امتیاز در IMDb آشنا شوید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala