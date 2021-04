جاستین لین، کارگردان «سریع و خشمگین ۹» در گفت‌وگوی اخیرش از امکان تلاقی (کراس‌اوور) سری فیلم‌های «سریع و خشمگین» و «دنیای ژوراسیک» صحبت کرده است.

مجموعه‌ی سریع و خشمگین در ابتدا به مسابقات غیرقانونی اتوموبیل‌رانی و زندگی جوان‌های خلافکار می‌پرداخت، اما رفته رفته این سری فیلم‌ها به سمت و سوهای دیگری کشیده شدند و از بار واقع‌گرایی آن‌ها کاسته شد و اینطور که پیداست سریع و خشمگین ۹ قرار است شخصیت‌های خود را به فضا ببرد و یونیورسال پیکچرز و جاستین لین کارگردان اصلی این مجموعه انتهایی برای تخیلی و عجیب شدن آن متصور نیستند و حتی لی در گفت‌وجوی جدید خود از امکان تلاقی سریع و خشمیگن با مجموعه فیلم‌های دنیای ژوراسیک گفته است!

تریلر جدید فیلم سریع و خشمگین ۹ بازگشتی پر هیجان را نشان می‌دهد

در انتهای فیلم «دنیای ژوراسیک: پادشاهی سقوط کرده» دایناسورها به دنیای انسان‌ها راه پیدا کردند و همه چیز برای به تصویر کشیدن تقابل این موجودات ماقبل تاریخ با ما فراهم شده است. کالین ترورو، کارگردان فیلم‌های دنیای ژوراسیک در حال حاضر روی «دنیای ژوراسیک: قلمرو» کار می‌کند که برای نمایش در سال ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده است و داستان مواجه‌ی انسان‌ها با دایناسورها را روایت می‌کند.

امتیاز ساخت و پخش هر دوی این مجموعه‌ها در اختیار یونیورسال پیکچرز است و چه می‌شود اگر با توجه به اتفاقات عجیب و غریب سریع و خشمگین، شاهد تلاقی داستانی آن‌ها باشیم؟ جاستین لین کارگردان سریع و خشمگین ۹ در مصاحبه‌‌اش با کلایدر در این خصوص اعلام کرده است: «من پایه‌ام! هنگامی که به نقطه‌ی اوج می‌رسید، جای دیگری برای پیشروی نیست و زمان ادغام و ترکیب نام‌های تجاری و مجموعه‌ها فرا رسیده است. این کاری‌ست که شرکت‌های تراز اول، به هنگامی رشد حداکثری انجام می‌دهند. تنها مانعی که در این بین [تلاقی این دو سری فیلم] وجود دارد، مسئله‌ی حق مالکیت نام‌های تجاری و کاغذبازی‌های استودیوها است. معمولا آثاری که با یکدیگر ترکیب می‌شوند مربوط به استودیوهای متفاوتی هستند، اما در این مورد هر دو مجموعه در اختیار یونیورسال پیکچرز بوده و به همین خاطر می‌گویم این کار شدنی است. من هرگز به چیزی چشم بسته «نه» نمی‌گویم.»

جان سینا قرار است در فیلم سریع و خشمگین ۹ نقش جیکوب تورتو، برادر دومنیک (وین دیزل) و میا تورتو (جوردانا بوروستر) را ایفا کند. طی نسخه‌های اخیر سری سریع و خشمگین همواره شارلیز ترون شخصیت منفی بوده است، اما این‌طور که پیداست در دهمین قسمت از این مجموعه سینا رهبری تیم آدم‌های شرور قصه را برعهده خواهد داشت و چند ماه قبل در «برنامه‌ی امشب با اجرای جیمی فلن» بیان کرده بود: «فیلم سریع و خشمگین ۹ چیزی شبیه به یک جمع‌بندی برای فیلم‌های قبلی خواهد بود و داستان قسمت‌های پیشین را به یکدیگر پیوند و به برخی از سؤالات طرفداران پاسخ می‌دهد و در کنار آن پرسش‌های جدیدی نیز ایجاد می‌کند.»

دنیل کیسی که بیشتر برای نگارش فیلم‌نامه فیلم سینمایی علمی-تخیلی «کین» (Kin) شناخته‌ می‌شود به همراه کریس مورگان به عنوان نویسندگان نسخه‌ی جدید این مجموعه انتخاب شده‌اند. کریس مورگان به نوعی مغز متفکر مجموعه فیلم‌های سریع و خشمگین است و از سال ۲۰۰۶ و فیلم «توکیو دریفت» نویسنده‌ی اصلی تمام قسمت‌ها بوده است. جاستین لین نیز همانطور که اشاره شد روی صندلی کارگردانی سریع و خشمگین جدید می‌نشیند.

در نسخه‌های اخیر، فیلم‌های این سری کمی از اصالت خود یعنی روایت داستانی هیجان‌انگیز در دل مسابقات غیرقانونی فاصله گرفته‌اند و بیشتر به سمت به تصویر کشیدن صحنه‌های اکشن پر زرق و برق سوق داده شده‌اند و به همین خاطر از میزان مقبولیت و ارزش این مجموعه در نظر سینمادوستان حرفه‌ای کاسته شده است، اما به هر حال هنوز هم دنباله‌های سریع و خشن برای عموم فیلم‌بین‌ها بسیار حائز اهمیت هستند و رکوردهای فوق‌العاده‌ای را در باکس آفیس ثبت می‌کنند.

