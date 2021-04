قهرمان اصلی فاز چهارم دنیای مارول دکتر استرنج است

با وجود این‌که ممکن است شخصیت اسکارلت‌ویچ از دکتر استرنج قوی‌تر باشد، اما این دکتر استرنج است که در فاز چهارم دنیای سینمایی مارول محافظ جهان خواهد بود.

بر خلاف نقش اساسی اسکارلت‌ویچ در سریال وانداویژن، پس از فیلم اختصاصی دکتر استرنج (دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی)، به نظر می‌رسد دکتر استرنج شخصیت اصلی در فاز چهارم مارول باشد. فاز چهارم مارول یک دنیای جدید با ترکیبی تازه از قهرمانان، پس از جدایی مرد آهنی، کاپیتان آمریکا و بیوه سیاه خواهد بود.

حالا شخصیت‌هایی مثل فالکون، سرباز زمستان و اسکارلت‌ویچ خط‌های داستانی خودشان را دارند. هنوز برای گردهمایی تیمی از ابرقهرمانان از سراسر جهان زود است، ولی وقتی چنین نیازی احساس شود، مارول نیاز به شخصیتی دارد تا رهبر برترین قهرمانان زمین باشد.

قهرمانان با تجربه‌ای مثل هالک، ثور و هاکای هم‌چنان پس از حوادث اتفاق افتاده در فیلم انتقام جویان: پایان بازی زنده‌اند، ولی در طول فاز چهارم مشغول مشکلات خود هستند. ثور، در فیلم اختصاصی خود «ثور: عشق و صاعقه» مشغول جنگ با گور، خدای قصاب و تعلیم جین فاستر خواهد بود و هالک که توانسته هوشمند شود، در سریال هالک-دخت دیزنی‌پلاس سرگرم راهنمایی کیت والترز خواهد بود و کلینت بارتون نیز در سریال هاکای در حال آموزش دادن به شاگرد خود کیت بیشاپ می‌شود. کاپیتان مارول و ماشین جنگ سرگرم درگیری‌های پیچیده خود در کاپیتان‌ مارول ۲ و جنگ‌های زرهی هستند و ویژن سفید نیز مشغول پیدا کردن خودش پس از فروپاشی در سریال وانداویژن خواهد بود.

واندا مکسیموف خودش فاز چهارم ام‌سی‌یو را با سریال خودش آغاز کرد و بالاخره در این‌جا بود که عنوان اسکارت‌ویچ را به دست آورد. او در حال حاضر قدرتمند‌ترین شخصیت ام‌سی‌یو است، زیرا ممکن است چندجهانی را باز کرده و در رسیدن میوتانت‌ها به این دنیا نقشی داشته باشد، اما با این وجود، هنوز نمی‌توان گفت که اسکارلت‌ویچ قدرتمند‌ترین شخصیت ام‌سی‌یو است. در حالی که آگاتا هارکنس تایید کرده است که قدرت‌های واندا از قدرت‌های جادوگر عالی‌رتبه فراتر می‌رود، اما طبق گفته انشنت‌وان که به نقش دکتر استرنج به عنوان پرنفوذ‌ترین جادو‌گر عالی‌رتبه اشاره کرده، او شخصی است که در تعیین سرنوشت بهتر از همه‌ی ما خواهد بود.

دکتر استرنج احتمالا قبل از این‌که پیتر‌ پارکر را در قسمت بعدی تعلیم دهد، به واندا جادوی فرمال را در فیلم دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی آموزش می‌دهد. او احتمالا باید از عنوان خود به عنوان محافظ زمان در برابر لوکی که در خطوط زمانی مختلف در سریال خودش سفر می‌کند دفاع کند. این سریال از دیزنی‌پلاس پخش می‌شود. دکتر استرنج هم‌چنین باید با کنگ فاتح که در فیلم مرد مورچه‌ای و زنبورک:کوانتومانیا به سراغ اسکات لنگ می‌آید مقابله کند.

اگرچه سنگ زمان در خط زمانی اصلی خودش نابود شده، اما این دو شخصیت تهدیدی غیر قابل انکار برای دنیا به شمار می‌روند. دکتر استرنج نمی‌تواند به سادگی از آن‌ها چشم پوشی کند.

استرنج که حواسش را به کار خود به عنوان برترین جادوگر جهان جمع کرده، بهترین شخصی است که می‌تواند نسل بعدی ابرقهرمان‌ها را رهبری کند. جادو در فاز چهارم مارول تبدیل به یکی از قدرت‌های مرکزی شده و دکتر استرنج در این زمینه، با تجربه‌ترین انتقام‌جو است. شخصیت او نیز، با توجه به این‌که ابتدا به شکل شخصی خودمحور در حرفه‌ی خود ظاهر شد و در انتها تبدیل به معلمی از خودگذشته تبدیل می‌شود (همان طور که یک جادوگر عالی رتبه باید باشد)، بسیار درخور رهبری است.

با این‌که قدرت‌های اسکارلت‌ویچ می‌تواند کمک بسیار بیشتری به قهرمان‌های داستان کند، اما او باید توجه خود را جلب بازیابی کودکان از دست رفته خود و دارک‌هولد کند. به علاوه، شخصیت دکتر استرنج بندیکت کامربچ کاریزمای لازم را برای پر کردن جای خالی تونی استارک رابرت داونی جونیور در دنیای سینمایی مارول دارد.

