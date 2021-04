برای جلوگیری از هدر رفتن فداکاری سوپرمن (هنری کویل)، بتمن (بن افلک) با پرنسس دایانا (گل گدوت) متحد می‌شود تا تیمی از ابرانسان‌ها را گرد هم آورد و با تهدیدی فاجعه‌بار علیه زمین مقابله کند.

این کار از چیزی که توسط بروس پیش‌بینی ‌شد سخت‌تر است؛ زیرا هر کدام از ابرقهرمان‌ها باید ابتدا بر مشکلات خود در زندگی شخصی‌شان غلبه کنند تا بتوانند با یکدیگر متحد شوند و تیمی از ابرقهرمانان را تشکیل دهند.

اکنون که آن‌ها با یکدیگر متحد شده‌اند، بتمن (افلک)، واندروومن (گل گدوت)، آکوامن (جیسون موموآ)، فلش (ازرا میلر) و سایبورگ (ری فیشر) ممکن است برای نجات زمین از دست استپن‌وولف، دساد و دارکساید و اهداف شوم آن‌ها کمی دیر باشد.

گزیده‌ی نقدهای فیلم لیگ عدالت نسخه اسنایدر



جان دفور از هالیوود ریپورتر

امتیاز: ۳۰ از ۱۰۰

روح فیلم، هم‌چنان مانند سابق است و با وجود ۲۴۲ دقیقه هم چنان تجربه‌ای غیرقابل تحمل است. حتی اگر این فیلم در قالب یک سریال شش قسمته با یک قسمت پایانی پخش می‌شد، روند و ریتم مناسبی را، حتی به عنوان یک سریال مناسب نمی‌توانست داشته باشد.

تام یورگنسن از سایت IGN

امتیاز: ۸۰ از ۱۰۰

لیگ عدالت نسخه زک اسنایدر دفاعیه کارگردان و هوادارانی بود که به این نسخه از فیلم ایمان داشتند. اسنایدر با فضایی بالغانه‌تر در این درام ابرقهرمانی، شخصیت‌پردازی بهتر و صحنه‌های اکشن ارتقا یافته، این فیلم را از زباله‌دان تاریخ نجات داد.

جانی اولکسینسکی از سایت New York Post

امتیاز: ۲۵ از ۱۰۰

به نظر من تنها فرقی که این فیلم داشت این بود که فقط کمی از میزان فاجعه کمتر شد. این تلاش بچه‌گانه‌ای بود که با اضافه کردن دو ساعت ویدیو به یک فیلم بدنام، قصد داشت فیلم بد طولانی‌تر دیگری را عرضه کند.

مایا فیلیپس از نیویورک تایمز

امتیاز: ۳۰ از ۱۰۰

امید قابل تولید کردن نیست و قابل حمل توسط فردی که در ابتدای نامش واژه‌ی ابرقهرمان آمده هم نیست و مطمئنا چنین چیزی در یک فیلم چهار ساعته پیدا نخواهد شد.

مت زولر سایتز از سایت راجر ایبرت

امتیاز: ۸۸ از ۱۰۰

این فیلم به قدری مهیج است که با فیلم بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت (Batman v. Superman: Dawn of Justice) قابل مقایسه نیست.

کریس اونجلیستا از /Film

امتیاز: ۶۰ از ۱۰۰

اگر بخواهم فیلم اسنایدر را خلاصه کنم باید بگویم «بسیار زیبا و بسیار احمقانه». هیچ زمانی در طول فیلم داستانی را که اسنایدر سعی در گفتن آن داشت باور نکردم ولی از دیدن یک فیلم ابرقهرمانی که بالاتر از کیفیت متوسط است لذت بردم.

پیتر بردشاو از سایت گاردین

امتیاز: ۸۰ از ۱۰۰

فیلم اسنایدر خسته کننده است اما در عین حال می‌تواند بیننده را به خود جذب ‌کند.

اوون گلیبرمن از سایت ورایتی

امتیاز: ۹۰ از ۱۰۰

فیلم جدید ساخته‌ی اسنایدر چیزی بیشتر از اصلاح دیدگاه اولیه او است. این فیلم یک سرگرمی جالب، همه جانبه و زیبا را فراهم می‌کند. یک تیم ابرقهرمانی را با داستان‌های اولیه که در اصل کلاسیک و سنتی است ولی بسیار امروزی با صداقتی کودکانه‌ به تصویر کشیده و شما را به زمانی که کمیک بوک‌ها در بهترین حالت خود بودند، می‌برد.

منبع: Metacritic

