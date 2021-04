از هریسون فورد تا شان كانری، سری فیلم‌های ایندیانا جونز بازیگران بسیار عالی داشت. اما به این معنی نیست که این ستاره‌ها اولین انتخاب برای نقش‌ها بوده‌اند. وقتی نوبت به بازیگرانی می‌رسد که کاملا برای یک نقش مناسب هستند، هریسون فورد برای نقش ایندیانا جونز در صدر است. اقتباس جورج لوکاس و استیون اسپیلبرگ از سریال‌های ماجراجویی دهه ۳۰، بدون ایفای نقش عالی و جذاب فورد، به عنوان بهترین باستان‌شناس جهان، به چنین موفقیتی نمی‌رسید.

اما جای تعجب است که با وجود این‌که فورد قبلا با لوکاس در جنگ ستارگان کار کرده‌‌ بود، اولین انتخاب تهیه‌کنندگان برای ایفای نقش ایندی نبود. در حقیقت، تعداد بسیار کمی از بازیگران فیلم‌های ایندیانا جونز اولین انتخاب برای آن شخصیت بوده‌اند، اما همگی برای بهترین بودن تلاش می‌کردند.

۱۰ . جک نیکلسون در نقش ایندیانا جونز

هریسون فورد هرگز به این حقیقت که او اولین گزینه برای بازی در نقش ایندیانا جونز نبوده‌ است، علاقه نشان نداد. قبل ازاین‌که این نقش به فورد پیشنهاد شود، توسط بازیگر مشهور دیگری به نام جک نیکلسون رد شد. نیکلسون می‌توانست براساس نقش‌آفرینی‌های خود در محله چینی‌ها، درخشش و دیوانه‌ای از قفس پرید، ایندی جذاب‌تر و قوی‌تری نسبت به فورد خلق کند.

۹. گریگوری پک در نقش هنری جونز پدر

شان کانری همیشه اولین انتخاب استیون اسپیلبرگ برای بازی در نقش هنری جونز پدر بود چون این کارگردان از سری فیلم‌های باند برای ساخت فیلم‌های ایندی الهام گرفته‌ است. اما درصورتی که کانری این نقش را نمی‌پذیرفت، تهیه‌کنندگان چند جایگزین داشتند. گریگوری پک، اسطوره بازیگری تعطیلات رمی و کشتن مرغ مقلد، یکی از این جایگزین‌ها بود.

۸. دنی دوویتو در نقش سالا

جان ریس دیویس در نقش سالا، دوست ایندی، یکی از بازیگران فرعی در فیلم‌های اول و سوم ایندیانا جونز بود. در حالی‌که ریس دیویس این شخصیت را به یک نماد محبوب برای خود تبدیل کرده ‌بود، گزینه اصلی تهیه‌کنندگان برای این نقش نبود.

در ابتدا، تهیه‌کنندگان دنی دوویتو را برای این نقش می‌خواستند، اما او مجبور شد به دلیل تعهداتش به فیلم‌برداری فیلم تاکسی، آن را رد کند. چند سال بعد دوویتو سرانجام در نقش یکی از شخصیت‌های شرور در فیلم ماجراجویی مشابهی به نام عشق بازی با سنگ، بازی کرد.

۷. لارنس الیویه در نقش شوالیه گریل

در ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی (Indiana Jones and the Last Crusade)، والتر داناوان، ایندی را مجبور می‌کند او را به معبد باستانی که در آن جام مقدس قرار دارد ببرد تا آن را برای خود کند. وقتی وارد معبد می‌شوند، با شوالیه شبح مانند جام مقدس روبرو می‌شوند.

لارنس الیویه، که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیگران جهان تکریم می‌شود، برای این نقش درنظر گرفته شد، اما او بیش از حد بیمار بود که به این فیلم متعهد شود و سرانجام اندکی پس از اکران در سال ۱۹۸۹ درگذشت.

۶. دبرا وینگر در نقش ماریون ریون وود

بی‌شک کارن آلن گزینه مناسبی برای نقش اصلی، ماریون ریون وود، در فیلم مهاجمان صندوق گمشده بود. اما او اولین بازیگری نبود که برای این نقش در نظر گرفته شد.

ایمی اروینگ اولین انتخاب بود اما توسط شان یانگ از او تست بازیگری گرفته ‌شد. به دلیل ناهماهنگی در برنامه زمانی، وینگر مجبور شد نقش را برعهده بگیرد.

۵. جاناتان پرایس در نقش بلوک

صحنه آغازین مهاجمان کشتی گمشده که ماهرانه ساخته شده‌ است فقط شخصیت ایندیانا جونز را نشان نمی‌دهد، بلکه کاملا ارتباط او را با نزدیک‌ترین رقیبش، بلوک ایجاد می‌کند.

در نهایت نقش بلوک توسط پاول فریمن بازی شد، اما تهیه‌کنندگان قبل از انتخاب فریمن، جاناتان پرایس را برای این نقش در نظر داشتند.

۴. آماندا ردمن در نقش السا اشنایدر

السا اشنایدر معشوقه‌ی ایندی در ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی است که معلوم می‌شود برای آدم‌های بد کار می‌کند.

قبل از انتخاب آلیسون دودی در این نقش، این نقش به آماندا ردمن پیشنهاد شد. با این حال، ردمن به دلیل ترس از موش‌های صحرایی آن را رد کرد، چون فیلم‌نامه شامل صحنه‌ای بود که موش‌ها روی سر او می‌خزیدند. او در این باره گفت: «من واقعا نمی‌توانم موش‌ها را تحمل کنم، به همین دلیل این نقش را نپذیرفتم.»

۳. ویرجینیا مادسن در نقش ایرینا اسپالکو

ویرجینیا مادسن پس از تحت تاثیر قرار دادن هریسون فورد در فیلم هیجان‌انگیز دیوار آتش، به عنوان نقش اول زن در پادشاهی جمجه بلورین ظاهر شد.

فورد موافق انتخاب مادسن بود و گفت که درمورد این موضوع صحبت کرده‌اند و امیدوار است مادسن این نقش را بپذیرد، اما در نهایت این نقش توسط کیت بلانشت بازی شد.

۲. شارون استون در نقش ویلی اسکات

قبل از انتخاب کیت کپشاو برای بازی در نقش ویلی اسکات، نقش اصلی ایندیانا جونز و معبد مرگ، شارون استون برای بازی در این نقش تست داد.

کپشاو در نهایت با اسپیلبرگ ازدواج کرد و آن‌ها از آن زمان با هم هستند.

۱. تام سلک در نقش ایندیانا جونز

پس از طی روند طولانی تست بازیگری، سرانجام تهیه‌کنندگان به تام سلک برای بازی در ایندیانا جونز رضایت دادند. با این حال، هنگامی که سلک از فیلم‌برداری مگنوم P.I (Magnum, P.I.) محروم شد، مجبور شد این نقش را رد کند. با کنار رفتن سلک، تهیه‌كنندگان هریسون فورد را انتخاب كردند. لوكاس که قبلا با فورد همکاری کرده بود، تمايلی به انتخاب او نداشت چون نمی‌خواست ارتباط تنگاتنگی با بازيگران، مثل اسكورسيزی و دنيرو داشته ‌باشد، اما از نظر اسپیلبرگ فورد برای این نقش بسیار مناسب بود.

