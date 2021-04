فیلم‌های سبک خون‌آشامی در هر زمانی جز خاص‌ترین فیلم‌ها بودند. اما کدام یک از فیلم‌های خون‌آشامی ساخته شده در دهه ۷۰ میلادی به اندازه‌ای که لایق آن هستند، قدر ندیدند؟

دهه ۷۰ میلادی، دهه‌ی‌ جالبی برای سینما بود، زیرا معیار‌های سانسور در حال تغییر بود و فیلم‌های غیرانگلیسی زبان، مرز‌های موجود را در فیلم‌سازی آمریکا جابه‌جا کردند. فیلم‌های خون‌آشامی که همیشه کمی شور و استیاق در پس زمینه خود داشتند، در این دهه با استفاده از تصویرسازی باکیفیت‌تر، استاندارد‌های موجود سینمای آمریکا را در این زمینه تغییر دادند.

۳۰ فیلم ترسناک برتر جهان در تمام دوران

۱۰ فیلم ترسناک غیر اورجینال که محبوبیت زیادی کسب کردند

۱۵ فیلم پرسود تاریخ سینما که صاحبانشان را ثروتمند کردند

به صورت کلی ژانر خون‌آشامی در این دوره جنبه‌ی آزمایشی به خود گرفت و نظر عمومی مردم که احتمالا تحت تاثیر تغییرات به وجود آمده قرار گرفته بود، دچار چند دستگی شد. برخی از این فیلم‌ها تنها در زمان خودشان محبوب بودند و برخی دیگر طرفداران خاص خودشان را داشتند. در هر صورت همه‌ی ویژگی‌های مثبت در این فیلم‌ها شایستگی تقدیر دارند.

۱۰. زخم‌های دراکولا (Scars Of Dracula)

قبل از این که پنجمین فیلم سری فیلم‌های دراکولای همر فیلمز پخش شود، کریستوفر لی کارنامه قابل توجهی با بازی در نقش کنت دراکولا از خود به جا گذاشته بود. او در طول این فیلم‌ دفعات زیادی کشته و سپس زنده شده است. فیلم زخم‌های دراکولا از خیلی جهات از دیگر فیلم‌های این سری بهتر است.

لی از زمان بازی در فیلم اول دراکولا در ۱۹۵۸، هیچ‌گاه فرصت ایفای نقش به عنوان شاهزاده‌ی تاریکی را پیدا نکرده بود و در این فیلم شباهت بیشتری به شخصیت ادبی موجود در رمان برم استوکر دارد که به عنوان یک میزبان از دیوار‌های قلعه بالا می‌رود و طبیعت را کنترل می‌کند. داستان این فیلم تا حد زیادی الهام‌بخش مینی سریال دراکولای نت فلیکس (۲۰۱۹) است.

۹. دختران تاریکی (Daughters Of Darkness)

یکی دیگر از فیلم‌های اوایل دهه هفتاد، دختر تاریکی است که پس زمینه‌‌ی مهیج را با ساختار هنری و جدی ترکیب می‌کند که این باعث افزایش کیفیت فیلم می‌شود.

در این فیلم یک زوج جوان به یک هتل در ترانسیلوانیا می‌روند و ناخواسته وارد ضیافتی خونین شده که توسط تعدادی خون‌آشام قدرتمند گردانده می‌شود.

۸. بلاکولا (Blacula)

بلاکولا یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های سال ۱۹۷۲ و برنده جایزه بهترین فیلم ترسناک در جشنواره ساترن بود. این فیلم چیزی بیش از یک فیلم تجاری سیاه است. این فیلم الهام بخش ساخته شدن بسیاری از فیلم‌های ترسناک سیاه ساخته شده مثل فیلم ما (Us) و برو بیرون (Get Out)، ساخته کارگردان شناخته شده‌ای مثل جردن پیل hست.

این فیلم راجع به یک پرنس آفریقایی به نام مامووالده است که سراغ کنت دراکولا می‌رود تا برای سرکوب و به بردگی گرفتن قبیله‌ی ایبانی از او کمک بگیرد. کنت درخواستش را رد و او را تبدیل به یک خون‌آشام می‌کند و همسرش را به قتل می‌رساند. او پس از خوابی طولانی در زمان حال بیدار می‌شود و به دنبال انتقام می‌افتد.

ویلیام مارشال مانند بازیگران سفید پوستی که نقش دراکولا را بازی کردند، بازیگری توانا بود و این موضوع باعث شد مامووالده تبدیل به شخصیتی به یاد ماندنی در فیلم‌های ترسناک شود.

۷. سیرک خون‌آشام (Vampire Circus)

هنگامی که یکی از اربابان روستایی، که گمان می‌رود خون‌آشام باشد، به دلیل کشتن شهروندان آن روستا توسط مردم به قتل می‌رسد، نفرینی روی بدن خود به امید زنده شدن دوباره می‌گذارد. هنگامی که آن روستا دچار طاعون می‌شود، مردم گمان می‌کنند که این بلا انتقام ارباب مذکور است، تا هنگامی که یک سیرک سیار به روستا سر می‌زند و قرنطینه مردم را می‌شکند تا حواس آن‌ها را از وحشت به وجود آمده پرت کند.

مردم روستا سریعا متوجه می‌شوند این سیرک، توسط افرادی کنترل می‌شود که مراسم قربانی کردن برای احیای ارباب داستان را به جا می‌آورند. نمایشی سورئال و روان‌گردان که در نوع خود بهترین است، به همراه بازی دیوید پراوزی جوان در نقش یکی از اعضای سیرک و چندین سال قبل از پوشیدن لباس دارث ویدر در فیلم جنگ ستارگان، چیزی است که این فیلم برای ارائه دارد.

۶. گانجا و هس (Ganja And Hess)

گانجا و هس، که فیلم خون عیسی (Da Blood Of Jesus) به کارگردانی اسپایک لی بر اساس آن ساخته شده است، در جامعه منحط آمریکای سیاه در دهه ۷۰ اتفاق می‌افتد و راجع به بیوه‌ی ثروتمندی است که در عمارتی بزرگ، تنها زندگی می‌کند و در آرزوی یک اتفاق خاص است.

یک انسان‌شناس که توسط خنجری متعلق به یک قبیله آفریقایی خون‌خوار تبدیل به خون‌آشام شده، او را به سفری می‌برد و از ویژگی‌های خون‌آشامی استفاده می‌کند تا زجرهایی که آفریقایی‌ها در طول تاریخ کشیده‌اند را به او نشان دهد. پرده‌برداری از تاریخ سیاه قدرتی دارد که می‌تواند بیننده را با محتوای ناخوشایند خود عمیقا تحت تاثیر قرار دهد.

۵. خون برای خون‌آشام (Blood For Dracula)

در این فیلم، دراکولا در دنیایی در حال تغییر زندگی می‌کند که این تغییرات باعث شده تا شکارهای کمتری برای او وجود داشته باشد تا از آنان تغزیه کرده و این موضوع باعث تحلیل قدرت او می‌شود. به خاطر همین موضوع، او به کشور کاتولیک و معتقد ایتالیا فرار می‌کند، ولی در آن‌جا نیز گرسنگی می‌کشد.

ناراحتی‌ دراکولا را تبدیل به شخصیتی غمناکی کرده که جاودانگی‌اش تنها متعلق به زمانی می‌شد که قوانین و هنجار‌های قدیمی حاکم بود.

۴. مارتین (Martin)

جرج آ. رومرو که با سری فیلم‌های شب مردگان زنده (Night of the Living Dead) میراثی از خود برجای گذاشت، می‌توانست با استفاده از خون‌آشام‌ها به جای زامبی‌ها نیز، این کار را انجام دهد.

در فیلم مارتین، یک نوجوان که یقین دارد خون‌آشام است، با استفاده از یک سرنگ از قربانیان خود خون می‌کشد. شاهکار رومرو که با پیش رفتن فیلم به سمت پایان اجتناب ناپذیرش مملو از ناراحتی‌های روانی و ناآرامی می‌شود، نشان می‌دهد که قوه خیال او در یک ژانر تا کجا می‌تواند پیش رود.

۳. نوسفراتوی خون‌آشام (Nosferatu, The Vampyre)

از زمان اولین پخش نوسفراتوی مورنائو، نسخه‌های مختلفی از این فیلم آمده، اما نوسفراتوی خون‌آشام ورنر هرزاگ می‌تواند احساسی‌ترین و بی‌پرواترین آن‌ها باشد. تنهایی و ناراحتی حاصل از جاودانگی و همکار همیشگی او کلاوس کلینسکی، کنت داستان را تبدیل به موجودی رقت‌انگیز و خسته از زندگی جاودانه کرده‌ است.

حتی با این که این شخصیت در حال فراموش شدن است، گوشه‌هایی از قدرت و جذابیت شاهزاده تاریکی می‌بینیم و شکار لوسی هارکر توسط او، تبدیل به یکی از لحظه‌های فراموش نشدنی یکی از شناخته شده‌ترین شخصیت‌های سینمایی و ادبی شده است.

۲. عشق در اولین گاز (Love At First Bite)

کمدی‌های زیادی با موضوع خون‌آشام‌ها تاکنون ساخته شده‌، ولی احتمالا هیچ کدام به اندازه فیلم عشق در اولین گاز خنده‌دار نیستند. در این فیلم جرج همیلتون شیک و خوش‌تیپ، شنل مشکی کنت دراکولا را می‌پوشد و مشغول وحشت‌زده کردن مردم شهر نیو‌یورک می‌شود.

این فیلم با تمام فیلم‌های خون‌آشامی همر فیلمز (Hammer Films) شوخی کرده و محیط دیسکویی دهه هفتاد را به بیننده انتقال می‌دهد.

۱. امگا من (The Omega Man)



داستان این فیلم، که قبل از حوادث فیلم من افسانه هستم (I Am Legend) اتفاق می‌افتد، در مورد شخصی به نام دکتر نویل است که با واکسن آزمایشی خود از یک جنگ بیولوژیکی که جمعیت زمین را تقریبا نابود کرده، جان سالم به در برده است. پس از گشتن در دنیای پس از فاجعه، او موجودات جهش یافته‌ی شب زیستی را پیدا می‌کند که تشنه به خون او هستند.

موجودات جهش یافته علم و دانش را مقصر شرایط به وجود آمده برای خودشان می‌دانند و در نتیجه اعتقاد دارند نویل باید به عنوان نماینده‌ای از عامل بدبختی‌های آن‌ها، بمیرد.

منبع: Screenrant

The post ۱۰ فیلم برتر خون‌آشامی دهه‌ی هفتاد که کمتر قدر دیده‌اند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala