تب ‌وتاب بازارهای سرمایه را با این ۱۰ فیلم تجربه کنید

دنیای امروز بر مدار پول می‌چرخد و این واقعیتی انکار ناپذیر است. فیلم‌هایی با محوریت بازارهای سرمایه، پول و تحولاتی که به‌واسطه‌ی آن ایجاد می‌شود از پرطرفدارترین‌های هالیوود هستند. از مهم‌ترین ویژگی‌های ژانر اقتصادی می‌توان به آشنایی مخاطب با سرمایه‌گذاری، خرید و فروش سهام، سود و ضررهای مالی و … اشاره کرد.

اگر به اقتصاد و آدرنالین ناشی از نوسان‌های مالی علاقه‌مندید، با ما همراه باشید تا با این فهرست ۱۰ تایی تب ‌وتاب بازارهای سرمایه را تجربه کنید.

۱۰- وال‌استریت (Wall Street)

امتیاز IMDb به فیلم: ۷/۴

۷/۴ سال ساخت: ۱۹۸۷

۱۹۸۷ کارگردان: الیور استون

الیور استون بازیگران: مایکل داگلاس، چارلی شین، داریل هانا، ترنس استامپ، مارتین شین

وال‌استریت یکی از تاثیرگذارترین فیلم‌های اقتصادی است که تاکنون ساخته شده. الیور استون بعد از موفقیت «جوخه» (Platoon) در اسکار ۱۹۸۶، سراغ ساخت این فیلم رفت. ماجرا درباره‌ی گوردون گکو (مایکل داگلاس) کارگزار افسانه‌ای و کارکشته وال‌استریت است که یک دلال جوان به نام باد فاکس (چارلی شین) را زیر بال و پر خود می‌گیرد. فاکس برای موفقیت در این دنیای پرتلاطم باید با ضمیر ناخودآگاهش مبارزه کند.

فیلم وال‌استریت و شخصیت گوردون گکو بازتابی از سیاست‌های اقتصادی دوران ریاست جمهوری ریگان هستند. گکو در یکی از معروف‌ترین دیالوگ‌های فیلم می‌گوید «طمع خوب است» که جنبه تاریک و شیطانی مؤسسات مالی را نشان می‌دهد. مایکل داگلاس به خاطر ایفای این نقش بی‌نظیر برنده‌ی اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.

۳۰ فیلم برتر جنگی تاریخ سینما به انتخاب منتقدان

۹- وال‌استریت: پول هرگز نمی‌خوابد (Wall Street: Money Never Sleeps)

امتیاز IMDb به فیلم: ۶/۲

۶/۲ سال ساخت: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: الیور استون

الیور استون بازیگران: مایکل داگلاس، شایا لابوف، جاش برولین، کری مولیگان، فرانک لانگا

الیور استون ۲۳ سال پس از انتشار وال‌استریت با دنباله آن به ژانر اقتصادی بازگشت. وال‌استریت: پول هرگز نمی‌خوابد در سال ۲۰۰۸ و اوج بحران اقتصادی آمریکا روایت می‌شود و حوادث آن در راستای فیلم اول است.

گوردون گکو (مایکل داگلاس) از زندان آزاد شده و دوباره وارد بازارهای سرمایه می‌شود. همچنین تلاش می‌کند با دخترش وینی (کری مولیگان) ارتباط برقرار کند. البته قسمت اول و آخرین فیلم استون نسبت به وال‌استریت: پول هرگز نمی‌خوابد، آثار بهتری هستند اما این فیلم هم از سوی منتقدان و مخاطبان بازخوردهای مثبتی دریافت کرد.

۸- پول دیگران (Other People’s Money)

امتیاز IMDb به فیلم: ۶/۲

۶/۲ سال ساخت: ۱۹۹۱

۱۹۹۱ کارگردان: نورمن جویسون

نورمن جویسون بازیگران: دنی دویتو، گریگوری پک، پنلوپه آن میلر، پایپر لوری، دین جونز

نورمن جویسون این فیلم را بر اساس نمایشنامه‌ای به همین نام ساخته است. لارنس گارفیلد یکی از دلال‌های معروف وال‌استریت به دنبال خرید شرکت‌های در معرض ورشکستگی با قیمت پایین و فروش آن به قیمت بالاتر است. رئیس یکی از شرکت‌هایی که لارنس برای خریدش کمین کرده، برای حفظ شرکت از دختر ناتنی وکیلش کمک می‌خواهد. لارنس گارفیلد باید بین پول و عشقِ خانم وکیل یکی را انتخاب کند.

این فیلم آخرین نقش‌آفرینی سینمایی گریگوری پک است. پول دیگران پس از اکران با نقدهای منفی روبه رو شد اما اگر به فیلم‌هایی درباره اقتصاد و بازارهای سرمایه علاقه‌مندید، تماشای آن را از دست ندهید.

۱۰ بازیگر که ممکن بود در فیلم‌های ایندیانا جونز بازی کنند

۷- گرگ وال‌استریت (The Wolf Of Wall Street)

امتیاز IMDb به فیلم: ۸/۲

۸/۲ سال ساخت: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: مارتین اسکورسیزی

مارتین اسکورسیزی بازیگران: لئوناردو دی کاپریو، جونا هیل، مارگو رابی، متیو مک کانهی، کایل چندلر

گرگ وال‌استریت یکی از پرطرفدارترین فیلم‌های این لیست، بر اساس زندگی واقعی جردن بلفورت یکی از معروف‌ترین دلال‌های وال‌استریت ساخته شده است. بلفورت تجارت‌خانه‌ای را تأسیس کرد که در آن سهام کم‌ارزش را با قیمت هنگفت به مشتریان ناآگاه می‌فروخت؛ با این شیوه‌ی کلاهبرداری جیب سرمایه‌گذار خالی و سود زیادی نصیب شرکت شد.

دی کاپریو، جونا هیل و مارگو رابی بازی‌های بی‌نقصی ارائه می‌دهند و البته از حضور کوتاه و تاثیرگذار متیو مک کانهی هم نمی‌توان گذشت. گرگ وال‌استریت نامزد دریافت ۵ جایزه‌ی اسکار شد اما در نهایت دست خالی به خانه بازگشت.

سرگرم‌کننده‌ترین فیلم‌های قرن بیست و یکم

زندگینامه مارتین اسکورسیزی؛ گنگستر دنیای سینما

۲۰ فیلم الهام‌بخش که می‌توانند زندگی شما را تغییر دهند

۶- هیولای پول (Money Monster)

امتیاز IMDb به فیلم: ۶/۵

۶/۵ سال ساخت: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: جودی فاستر

جودی فاستر بازیگران: جورج کلونی، جولیا رابرتز، کاتریونا بالف، جک اوکانل، دومینیک وست

لی گیتس (جورج کلونی) مجری یک برنامه‌ی تلویزیونی درباره‌ی بازارهای سرمایه و فنون سرمایه‌گذاری است. یکی از بینندگان که سرمایه‌اش را به‌واسطه‌ی مشاوره‌های گیتس از دست داده به صورت مسلح وارد برنامه می‌شود و او را گروگان می‌گیرد. این هرج‌ومرج آغاز ماجراست.

بسیاری از مخاطبان معتقدند شخصیت گیتس از جیم کرامر مجری برنامه‌ی «پول دیوانه» (Mad Money) اقتباس‌شده که با مشاوره‌های اشتباه باعث بر باد رفتن پول بسیاری از مردم شد. جورج کلونی و جودی فاستر این فرضیه را از بیخ و بن تکذیب کردند.هیولای پول بازخوردهای متفاوتی از منتقدان سینمایی دریافت کرد اما در گیشه عملکرد موفقی داشت و به فروش بالایی رسید.

۲۵ بازیگر مشهور که از نقش‌آفرینی خود متنفر شدند

۵- اتاق بخار (Boiler Room)

امتیاز IMDb به فیلم: ۷

۷ سال ساخت: ۲۰۰۰

۲۰۰۰ کارگردان: بن یانگر

بن یانگر بازیگران: وین دیزل، جووانی ریبیسی، بن افلک، نیا لانگ

اتاق بخار در همان حال و هوای وال‌استریت الیور استون است با این تفاوت که در دهه‌ی ۹۰ میلادی اتفاق می‌افتد. ست دیویس (جووانی ریبیسی) دانشگاه را رها می‌کند تا در یک شرکت کارگزاری به عنوان دلال استخدام شود. وظیفه‌ی ست جذب سرمایه‌گذار برای شرکت‌هایی است که وجود خارجی ندارند. کم‌کم «اف بی ای» (FBI) مشکوک و وارد ماجرا می‌شود.

اتاق بخار مثل گرگ وال‌استریت بر اساس یک ماجرای واقعی ساخته شده با این تفاوت که در این فیلم به‌جای تمرکز بر بنیان‌گذارِ شرکت، به روابط انسانی کارمندانِ بازارهای سرمایه و تبعات معاملات کثیف اشاره می‌شود.

۴- جادوگر دروغ‌ها (The Wizard Of Lies)

امتیاز IMDb به فیلم: ۶/۸

۶/۸ سال ساخت: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: بری لوینسون

بری لوینسون بازیگران: رابرت دنیرو، میشل فایفر، آلساندرو نیوولا، هانک آزاریا، نیتن داراو

رابرت دنیرو در این فیلم ایفاگر نقش برنارد میداف بزرگ‌ترین کلاهبردار مالی جهان است. افراد زیادی با سرمایه‌گذاری در شرکت او، میلیون‌ها دلار از دست دادند. داستان فیلم در بحران اقتصادی آمریکا و رسوایی مالی میداف اتفاق می‌افتد و به تأثیرات این کلاهبرداری بر زندگی شخصی و روابط خانوادگی‌اش اشاره دارد.

عملکرد دنیرو و فایفر در این فیلم با تحسین مخاطبان و منتقدان همراه بود. جادوگر دروغ‌ها یکی از پرمخاطب‌ترین آثار HBO است.

۱۰ مینی‌سریال جذاب HBO که بیشترین امتیاز را در IMDb دارند

۳- درخواست نهایی (Margin Call)

امتیاز IMDb به فیلم: ۷/۱

۷/۱ سال ساخت: ۲۰۱۱

۲۰۱۱ کارگردان: جی. سی. چاندور

جی. سی. چاندور بازیگران: کوین اسپیسی، پل بتانی، جرمی آیرونز، زاکاری کوئینتو، سایمون بیکر

درخواست نهایی مثل بسیاری از فیلم‌های این لیست در بحران اقتصادی اتفاق می‌افتد. زاکاری کوئینتو ایفاگر نقش تحلیلگر یک شرکت اقتصادی (ترکیبی از موسسات مالی حقیقی مثل گلدن ساکس و لیمن برادرز) است. او متوجه می‌شود به علت نوسانات بازار بورس، در معرض ورشکستگی قرار دارند. آن‌ها برای نجات شرکت و کنترل خسارات فقط ۲۴ ساعت زمان دارند.

به گواه منتقدان درخواست نهایی یکی از بهترین فیلم‌های اقتصادی و یک تریلر جذاب از دل حوادث بحران اقتصادی آمریکا است. این فیلم برای بهترین فیلم‌نامه‌ی اصلی نامزد جایزه اسکار شد.

۱۰ فیلم برتر کوین اسپیسی؛ ستاره‌‌ای که منزوی شد

۲- برابری (Equity)

امتیاز IMDb به فیلم: ۵/۵

۵/۵ سال ساخت: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: میرا منون

میرا منون بازیگران: آنا گان، جیمز پیورفوی، سارا مگان توماس، آلیسیا رینر، ساموئل راکین

جایگاه دوم این فهرست به برابری فیلمی از آنا گان، ستاره سریال «بریکینگ بد» (Breaking Bad) اختصاص دارد. نائومی بیشاپ (آنان گان) یک سرمایه‌گذار بزرگ بانکی است که می‌خواهد عرضه‌ی اولیه سهام جدیدش را بفروشد، فارغ از اینکه شبکه‌های اجتماعی قابل هک هستند و دوستِ نائومی سعی می‌کند اطلاعاتش را سرقت کند.

این فیلم در سال ۲۰۱۶ برای اولین بار در جشنواره ساندس اکران شد و مورد توجه منتقدان قرار گرفت. برابری برخلاف داستان مردانه گرگ وال‌استریت، روایت تازه‌ای از حضور زنان در بازارهای سرمایه است.

بریکینگ بد؛ تمام پایان‌های جایگزینی که مطرح شده بود

وقایع‌نگاری جهان برکینگ بد؛ از جیمی مک‌گیل تا والتر وایت

۱- رکود بزرگ (The Big Short)

امتیاز IMDb به فیلم: ۷/۸

۷/۸ سال ساخت: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ کارگردان: آدام مک کی

آدام مک کی بازیگران: کریستین بیل، استیو کارل، رایان گاسلینگ، برد پیت، کارن گیلان، مریسا تومی

رکود بزرگ بر اساس کتابی به همین نام نوشته مایکل لوئیس ساخته شده و داستان آن درباره‌ی مردانی است که ترکیدن حباب مسکن را پیش‌بینی کردند و اقدامات سودجویانه آن‌ها بحران اقتصادی ۲۰۰۸- ۲۰۰۷ را تسریع کرد. فیلم از زوایای مختلفی به سرمایه‌گذاری و بازارهای سرمایه نگاه می‌کند که گاهی خنده‌دار و گاهی غم‌انگیز است.

کارگردان فیلم آدام مک کی با شوخی‌های منحصربه‌فردش موضوعات خشک و جدی اقتصادی را برای مخاطب قابل‌فهم می‌کند؛ مثلاً در بخش‌هایی از فیلم مارگو رابی و آنتونی بوردین در نقش خودشان ظاهر می‌شوند و مفاهیم پیچیده‌‌ی مالی را توضیح می‌دهند. مک کی این تکنیک‌های نامتعارف و بانمک را در «معاون» (Vice) هم به کار برد.

رکود بزرگ در ۵ بخش نامزد جایزه‌ی اسکار شد و سرانجام آدام مک کی اسکار بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی را به خانه برد.

۱۵ فیلم برتر کریستین بیل؛ از شوالیه تاریکی تا روانی آمریکایی

منبع: screenrant

The post تب ‌وتاب بازارهای سرمایه را با این ۱۰ فیلم تجربه کنید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala