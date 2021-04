نوید محمدزاده به سریال آکتور نیما جاویدی پیوست

حضور نوید محمدزاده در سریال «آکتور» به کارگردانی و نویسندگی نیما جاویدی و تهیه‌کنندگی مجيد مطلبی رسماً تایید شد.

نیما جاویدی کارگردان فیلم موفق «سرخپوست» قصد دارد در دومین همکاری خود با نوید محمدزاده سریال درامی به اسم آکتور را برای پخش در شبکه‌ی نمایش خانگی جلوی دوربین ببرد. طبق اعلام روابط عمومی این مجموعه، داستان آكتور درباره‌ی زندگي پر فراز و نشيب چند بازيگر مستعد تئاتر است كه بعد از دریافت پيشنهادی عجیب، زندگی‌شان دستخوش تغییرات بسیاری می‌شود.

نوید محمدزاده بازیگر جدید فیلم نگهبان شب شد

جاویدی کار نگارش فیلم‌نامه‌ی آکتور را از پاییز سال گذشته آغاز کرده و نوشتن آن همچنان ادامه دارد. این سریال هنوز تمام مجوزهای لازم را دریافت نکرده، اما بنا بر اخبار منتشر شده از سوی سازندگانش به زودی با طی شدن تمام مراحل قانونی و پیوستن چند بازیگر جدید به آکتور باید شاهد آغاز فیلم‌برداری و ساخت نخستین سریال نیما جاویدی باشیم.

جاویدی در مسند کارگردان فیلم‌های «ملبورن» و سرخپوست را در کارنامه دارد که هر دو با بازخوردهای مثبتی از سوی منتقدان و سینمادوستان مواجه شده‌اند. او در نوشتن فیلم‌نامه‌ی «خورشید» نیز با مجید مجیدی همکاری کرده بود که به خاطر آن برنده‌ی سیمرغ بلورین بهترین فیلم‌نامه از جشنواره‌ی فیلم فجر سی‌و‌هشتم شد تا بتوانیم جاویدی را یکی از موفق‌ترین کارگردان‌ها و فیلم‌نامه‌نویس‌های سینمای ایران طی چند سال اخیر بخوانیم.

نوید محمدزاده که سال ۲۰۱۹ به خاطر بازی در فیلم «متری شیش و نیم» موفق به دریافت جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد از جشنواره‌ی توکیو شد و برای بازی در فیلم «بدون تاریخ بدون امضاء» نیز جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد بخش افق‌های جشنواره‌ی ونیز را از آن خود کرد، امسال علاوه ‌بر سریال آکتور قرار است در فیلم‌های «نگهبان شب» به کارگردانی رضا میرکریمی و «شب، داخلی، دیوار» به نویسندگی و کارگردانی وحید جلیلوند هم بازی کند. شب، داخلی، دیوار درباره زندگی مرد نابینایی است که با ورود یک زن به زندگی‌اش همه چیز دگرگون می‌شود.

