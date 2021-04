ساخت سریال «ارباب حلقه‌ها» تا به امروز برای شبکه‌ی آمازون بیش از ۴۶۵ میلیون دلار هزینه داشته و فصل اول این مجموعه به گران‌قیمت‌ترین سریال در تمام دوران‌ها تبدیل شده است.

بی‌تردید سریال ارباب حلقه‌ها چشم‌گیرترین و مهم‌ترین مجموعه‌ی در حال ساخت شبکه‌ی آمازون است که می‌تواند به برگ برنده‌ی این سرویس در رقابت با دیزنی پلاس و نتفلیکس تبدیل شود. آمازون در سال ۲۰۱۷ تنها برای دریافت حق ساخت یک مجموعه بر اساس کتاب‌ها و دنیای ارباب حلقه‌ها ۲۵۰ میلیون دلار هزینه کرد و حالا بر اساس گزارش وزارتخانه‌ی اقتصاد و گردشگری نیوزلند هزینه‌های تولید فصل نخست سریال ارباب حلقه‌ها به بیش از ۴۶۵ میلیون دلار رسیده تا این مجموعه پرخرج‌ترین سریال تاریخ لقب بگیرد.

برخی منابع خبری اعتقاد دارند ارباب حلقه‌ها حداقل تا ۵ فصل ادامه پیدا خواهد کرد و برای آمازون کیفیت بیش از سقف بودجه و هزینه‌ها اهمیت دارد. در حال حاضر فیلم‌های هابیت نیز با بودجه‌ی ساخت ۷۴۵ میلیون دلاری در مجموع گران‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما هستند، اما این سه‌گانه با فروشی بالغ‌بر ۲ میلیارد و ۹۳۱ میلیون دلار موفق به بازگشت سرمایه و سودآوری شده‌اند و آمازون امیدوار است چنین اتفاق مثبتی نیز برای سریال در حال تولید آن‌ها رخ بدهد.

بد نیست به آمار و ارقام ذکر شده در پایین نگاهی بیندازید تا متوجه شوید چرا هزینه‌ی ساخت ارباب حلقه‌ها سر به فلک کشیده است:

شبکه HBO برای ساخت فصل آخر «بازی تاج و تخت» به عنوان گران‌ترین فصل از یک مجموعه‌ی فانتزی تا پیش از ساخت ارباب حلقه‌ها، تنها ۹۰ میلیون دلار هزینه کرده است.

ساخت فصل اول «مندلورین» برای دیزنی حدود ۱۰۰ میلیون دلار هزینه داشت.

با توجه به گزارشات، برای تولید هر قسمت از سریال‌های دیزنی و مارول حدود ۲۵ میلیون دلار هزینه می‌شود و با این اوصاف برای ساخت مینی‌سریال ۹ قسمتی «وانداویژن» حداکثر ۲۲۵ میلیون دلار خرج شده است.

با احتساب نرخ تورم، برای ساخت تمام جزایر فیلم «دنیای آب» به کارگردانی کوین رینولد تقریبا ۳۰۰ میلیون دلار هزینه شده است. این فیلم در سال ۱۹۹۵ با بودجه‌ی چشمگیر ۱۷۵ میلیون دلاری ساخته شده بود.

دولت آمریکا برای اکتشافات قمری (پژوهش پیرامون قمر ماه) ۴۵۱ میلیون دلار بودجه در نظر گرفته که از هزینه‌ی ساخت فصل اول ارباب حلقه‌ها کم‌تر است!

مجموع خالص دارایی شرکت آمازون در سال ۲۰۲۰ بیش از ۳۲۱ میلیارد دلار اعلام شده و حتی با توجه به گزارشات، سرویس آمازون پرایم در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۱۴ میلیارد دلار درآمد داشته که این آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهند صرف ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار برای ساخت یک سریال برای چنین شرکتی چندان دشوار نیست. باید این نکته را هم مد نظر داشت که هزینه‌های ساخت فصل‌های بعدی ارباب حلقه‌ها به مراتب کاهش خواهد یافت؛ زیرا برخی از لباس‌ها، لوکیشن‌ها و بناهای ساخته شده در ادامه‌ی داستان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و آمازون لازم نیست برای آن‌ها هزینه پرداخت کند.

