فیلم موزیکال «آنت» (Annette) به کارگردانی لئوس کاراکس با نقش‌آفرینی ماریون کوتیار و آدام درایور به عنوان فیلم افتتاحیه‌ی جشنواره‌ی کن ۲۰۲۱ انتخاب شده است.

سال گذشته به خاطر دنیاگیری کروناویروس جشنواره کن برگزار نشد و تنها فیلم‌های پذیرفته شده برای حضور در این رویداد اعلام شدند. اما امسال مسئولان اجرایی کن قصد دارند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی هفتادوچهارمین دوره‌ی آن را به صورت حضوری از ۱۶ تا ۲۵ تیرماه (۷ تا ۱۶ جولای) برگزار کنند.

بعد از گذشت ۹ سال از نمایش فیلم تحسین‌برانگیز «موتورهای مقدس» بالاخره می‌توانیم فیلم جدید لئوس کاراکس با نام آنت را ببینیم. اکران آنت همزمان با آغاز جشنواره‌ی کن ۲۰۲۱ در سینماهای فرانسه نیز آغار خواهد شد و استودیوی آمازون که حق پخش این فیلم موزیکال در آمریکای شمالی را در اختیار دارد، اواخر تابستان پیش رو آنت را در آمریکا روی پرده می‌برد. همچنین این فیلم همزمان با اکران در آمریکای شمالی از طریق سرویس آنلاین آمازون پرایم هم در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

داستان آنت در لس آنجلس رقم می‌خورد و اینطور که پیداست فراز و فرودهای زندگی مشترک استندآپ کمدینی به نام هری با بازی آدام درایور و خواننده‌ی اپرای محبوب و سرشناسی به نام آن با نقش‌آفرینی ماریون کوتیار را روایت می‌کند که زندگی و رابطه‌شان با تولد دخترشان دچار چرخشی عجیب می‌شود. از دیگر بازیگران فیلم آنت می‌توان به سایمون هلبرگ، بازیگر سریال «تئوری بیگ بنگ» و آنجل ون لاکن خواننده و ترانه‌سرای بلژیکی اشاره کرد.

پیر لسکیور مدیر جشنواره‌ی کن در خصوص انتخاب آنت به عنوان فیلم افتتاحیه‌ی جشنواره‌ی امسال اعلام کرده است: «هر فیلمی از لئوس کاراکس یک اتفاق فرخنده است. آنت هدیه‌ای‌ست برای علاقه‌مندان سینما، موسیقی و فرهنگ؛ هدیه‌ای برای هنردوستانی که منتظرش بودند. هدیه‌ای که طی یک سال گذشته آرزوی داشتنش را در سر می‌پروراندیم.»

پیش از این اعلام شده بود اسپایک لی، کارگردان و فیلم‌نامه‌نویس برنده‌ی اسکار ریاست هیئت داوران هفتادوچهارمین دوره‌ی جشنواره کن را برعهده دارد.

