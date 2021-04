چرا جانی دپ دزدان دریایی کاراییب را از دست نخواهد داد؟

همانطور که می‌دانید فرنچایز دزدان دریایی کارائیب بعد از ساخت قسمت «مردگان حکایت نمی‌کنند» (Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales) متوقف شد. این در حالی است که گزینه‌های جذابی برای حضور بیشتر کاپیتان جک اسپارو وجود داشت. دلیل اصلی توقف ساخت فرنچایزها هم این است که دیزنی پس از طلاق جنجالی دپ از امبر هرد، او را از حضور در این فیلم محروم کرده است، در عوض استودیو با راه‌اندازی مجدد این حماسه‌ قصد دارد به کارش ادامه دهد. اما آیا دپ بازی در مشهورترین نقش خود را از دست می‌دهد؟

چرا دزدان دریایی کارائیب بدون جانی دپ معنایی ندارد؟

خبرنگاران سایت فرانسوی ال پایی (El Pais) هنگام حضور در جشنواره‌ی BCN Film Fest برای تبلیغ فیلم جدید خود «میناماتا» (Minamata) از این ستاره درباره‌ی نقش اسپارو سوال کردند. دپ توضیح داد که او جک اسپارو را از دست نمی‌دهد.تنها دلیلش هم این است که او هرگز احساس نمی‌کند شخصیت جک اسپارو را رها کرده است.

جانی در جواب خبرنگاران گفت: «نه، اسپارو را از دست نمی‌دهم، زیرا هر روز آن را به همراه دارم، همیشه آن را با خود حمل می‌کنم و با کاپیتان جک در چمدانم سفر می‌کنم. من به جک اسپارو تعلق دارم و او به من وفادار است.»

جهان برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ در قسمت نفرین مروارید سیاه با اسپارو آشنا شد، دپ طی ۱۴ سال بعد، چهار بار دیگر این کاراکتر را در داستان‌های جذاب به تصویر کشید. عجیب نیست که او هنوز احساس می‌کند جک را با خود به همراه دارد. به خصوص که او از لباس و آرایش قدیمی خود برای موارد خیرخواهانه استفاده کرده تا با کارکتر کاپیتان اسپاروی دوست داشتنی دل بسیاری را شاد کند. به عنوان مثال، سال گذشته در بازدید مجازی از بیمارستان کودکان، مجددا به صورت جک اسپارو ظاهر شد.

اما بعید است که او به هفت دریا برگردد. دیزنی به دنبال هدایت فرنچایزهای دزدان دریایی کارائیب در جهت کم‌رنگ کردن حضور مردان است. در حقیقت، دو پروژه‌ی زن محور در دست توسعه دارد؛ یک دنباله، به طور بالقوه با رهبری کارن گیلان، در کنار اسپین‌آف فیلم مارگو رابی، که هم تهیه کننده و هم احتمالا بازیگر است.

به هر حال، ممکن است جانی دپ بازی در نقش جک را از دست ندهد اما طرفدارانش مطمئنا او را از دست می‌دهند. برای جلوگیری از این اتفاق، طرفداران طوماری با بیش از ۵۰۰ هزار امضا برای متقاعد کردن دیزنی به منظور استخدام مجدد جانی دپ تهیه کردند.

