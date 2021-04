مایکل کیتون در فیلم فلش دوباره نقش بتمن را ایفا خواهد کرد

مایکل کیتون، نخستین بازیگر سینمایی بتمن در فیلم «فلش» (Flash) دوباره در نقش شوالیه‌ی تاریکی و بروس وین ایفای نقش خواهد کرد.

گمانه‌زنی‌هایی درباره‌ی حضور چند بتمن در فیلم فلش به خاطر تلاقی‌های زمانی (مولتی‌ورس) این فیلم وجود داشت و بالاخره حضور دو بتمن متفاوت با بازی مایکل کیتون و بن افلک در این فیلم به طور رسمی تایید شد.

فیلم‌برداری بتمن مت ریوز با بازی رابرت پتینسون به پایان رسید

بر اساس گزارش آژانس استعدادیابی کیتون، مایکل کیتون و افلک در فیلم فلش هرکدام نسحه‌ی شخصی خود از بروس وین را ارائه می‌دهند و با بری آلن با نقش‌آفرینی ازرا میلر تعامل می‌کنند تا واقعیت از بین رفته را درست کنند.

ایده‌ی بازگشت کیتون در نقش بتمن برای طرفداران شوالیه‌ی تاریکی همواره جذاب بوده است، اما این بازیگر انگلیسی چندی قبل با تردید از پذیرش دوباره‌ی نقش بروس وین صحبت کرده و میزان شیوع کروناویروس در انگلستان را عامل تعیین کننده‌ای برای حضور در فیلم فلش اعلام کرده بود. اینطور که پیداست آغاز واکسیناسیون سراسری در انگلستان و پیشنهاد مالی مناسب برادران وارنر این بازیگر ۶۹ ساله را یک بار دیگر برای بتمن شدن سر شوق آورده است. کیتون در دو فیلم ابتدایی بتمن یعنی «بتمن» و «بازگشت بتمن» نقش‌آفرینی کرده است، اما برای بازی در «بتمن برای همیشه» با برادران وارنر به توافق مالی نرسید.

از سویی دیگر بن افلک در فیلم‌های «لیگ عدالت» و «بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت» در نقش ناجی گاتهام ظاهر شده است.

چند ماه قبل در نظرسنجی جدید نشریه‌ی بریتانیایی ریدیو تایمز کریستین بیل به‌عنوان بهترین بتمن تمام دوران‌ها انتخاب شد. هو فولرتون مسؤول برگزاری این نظرسنجی در ریدیو تایمز اعلام کرده است: «کریستین بیل شاید یک اسپری ضد کوسه‌ی خفاشی -اشاره به سکانسی در فیلم بتمن محصول ۱۹۶۶- و همراهی وفادار نداشته باشد، اما با کسب بیش از ۴۰ درصد آرا نشان می‌دهد محبوبیت این بتمن هنوز روبه افول نیست.»

پس از بیل، آدام وست بازیگر دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی نقش بتمن در سریال ماجرایی، کمدی و تخیلی «بتمن» با تصاحب ۱۴ درصد آرا و مایکل کیتون با کسب ۱۳ درصد آرا در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

فیلم فلش برای اکران در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۱ (۴ نوامبر ۲۰۲۲) برنامه‌ریزی شده است.

