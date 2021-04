فیلم‌برداری فیلم «قاتلان ماه کامل» (Killers of the Flower Moon) به کارگردانی مارتین اسکورسیزی با نقش‌آفرینی لئوناردو دی‌کاپریو و رابرت دنیرو به طور رسمی در ایالت اکلاهمای آمریکا آغاز شده است.

قاتلین ماه کامل ششمین همکاری اسکورسیزی با دی‌کاپریو خواهد بود. این کارگردان و بازیگر برنده‌ی اسکار و گلدن گلوب تا به امروز در فیلم‌های «دارودسته‌های نیویورکی»، «هوانورد» و «رفتگان» طی دهه‌ی ۲۰۰۰ و در فیلم‌های تحسین شده «جزیره شاتر» و «گرگ وال استریت» طی دهه‌ی ۲۰۱۰ با یکدیگر همکاری داشته‌اند و حالا، در نخستین سال از دهه‌ی جدید دی‌کاپریو با فیلم درام وسترن قاتلین ماه کامل دوباره جلوی دوربین اسکورسیزی قرار خواهد گرفت. از سویی دیگر همکاری رابرت دنیرو و اسکورسیزی نیز طی سالیان گذشته به خلق فیلم‌های به یاد ماندنی مانند «گاو خشمگین» و «راننده تاکسی» منتهی شده است.

بنابر گزارش ایندی‌وایر از ساعاتی قبل فیلم‌برداری اثر جدید مارتین اسکورسیزی در ایالت اکلاهما آغاز شده و اگر شیوع کروناویروس اخلالی در پروسه‌ی ساخت آن ایجاد نکند، تا چند هفته‌ی دیگر بخش زیادی از فیلم‌برداری قاتلان ماه کامل انجام خواهد شد. اسکورسیزی در همین راستا پیامی منتشر کرده که بخشی از آن به این شرح است: «تصویرگری دقیق ملت اوسیج بسیار مهم است و هدف ما جاودانه ساختن بخشی از تاریخ آمریکاست که نباید به دست فراموشی سپرده شود.» بر اساس شنیده‌ها دی‌کاپریو و اسکورسیزی برای نزدیک شدن به نگرش سرخپوستان اوسیج و اهالی آن مناطق به دنیا، بارها با افراد محلی ملاقات و گفت‌وگو داشته‌اند.

از سال ۲۰۱۷ شایعه‌هایی درباره‌ی ساخته شدن فیلمی بر اساس کتاب «قاتلان ماه کامل» توسط مارتین اسکورسیزی به گوش می‌رسید، اما تا پاییز ۲۰۱۹ هیچ‌وقت به طور رسمی این گزارش‌ها تأیید نشدند تا اینکه رودریگو پرتیو فیلم‌بردار محبوب اسکورسیزی اعلام کرد آن‌ها قصد دارند فیلمی به نام قاتلان ماه کامل بسازند و چند ماه بعد، از پیوستن رابرت دنیرو و لئوناردو دی‌کاپریو به این فیلم خبر داده شد. از میان سایر بازیگران این فیلم مورد انتظار می‌توان به جسی پلمونس، تانتو کاردینال، جنای کالینز ویلیام و لوئیس کنسلمی اشاره کرد.

اریک راث که فیلم‌نامه اثر موفق و ستایش شده «فارست گامپ» را در کارنامه دارد، نوشتن قصه‌ی فیلم جدید اسکورسیزی را عهده‌دار شده است. داستان رمان قاتلان ماه کامل در سال ۱۹۲۰ میلادی و پیرامون یک کشتار و قتل‌هایی زنجیره‌ای میان قبیله‌ای از سرخپوستان رقم می‌خورد. در آن سال‌ها در زمین‌های سرخپوستان اوسیج نفت پیدا می‌شود و آن‌ها به ثروتی باد آورده می‌رسند، اما یک رشته قتل خیلی زود خوشبختی‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حل معمای این قتل‌ها یکی از اولین پرونده‌های مهم پلیس فدرال آمریکا بود و به همین خاطر در آن سال‌ها توجه عموم آمریکایی‌ها را به خود جلب کرد.

قاتلان ماه کامل محصول مشترک پارمونت پیکچرز و اپل تی‌وی بوده و برای ساخت آن تقریبا ۲۰۰ میلیون دلار بودجه در نظر گرفته شده است.

