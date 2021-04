۲۰ شخصیت جذاب و فراموش نشدنی سریال پرطرفدار بازی تاج و تخت

گیم آف ترونز (بازی تاج و تخت) یکی از پرطرفدارترین سریال‌های دنیا ده ساله شد. اگر از پایان فاجعه بارش چشم‌پوشی کنیم، هنوز هم شخصیت‌های جذاب این سریال در گوشه‌ای از ذهنمان جا خوش کردند. به همین بهانه ۲۰ شخصیت ماندگار گیم آف ترونز را باهم مرور خواهیم کرد.

سریال بازی تاج و تخت پس از هشت فصل با یکی از بدترین پایان‌بندی‌های تاریخ به پایان رسید. سریال بیش از اینکه مبتنی بر اژدها، جادوهای مرموز، نبردهای خونین و وایت واکرها باشد درباره‌ی شخصیت‌های پیچیده و روابط میان آن‌ها بود؛ نکته‌ای که اگر سازندگانش در نظر می‌گرفتند پایان باشکوهی را برایمان رقم می‌زدند.

اگر مرگ ناگهانی ند استارک، تحولات جیمی لنیستر و شرارت‌های جافری براتیون اتفاق نمی‌افتاد، این سریال هیچ وقت تا این اندازه محبوب نمی‌شد. باید اعتراف کنیم که شخصیت‌های گیم آف ترونز چنان در روحمان تنیده شدند که حضورشان از هر نبرد تاریخی و بزرگی جذاب‌تر بود. به افتخار دهمین سالگرد پخش سریال بازی تاج و تخت، این شما و این ۲۰ شخصیت تاریخ‌ساز.

۲۰- هودور (Hodor)

بازیگر: کریستین نارن

هودور عزیز ما، خدمتکار وفادار خاندان استارک یکی از دوست‌داشتنی‌ترین شخصیت‌های سریال بود که مرگ غم انگیزش هیچ وقت از خاطرمان نمی‌رود.

۱۹- سامول تارلی (Samwell Tarly)

بازیگر: جان بردلی وست

شخصیت‌های مثبت و دوست‌داشتنی در گیم آف ترونز خیلی کم هستند و بیش‌تر آدم خوب‌های داستان به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن کشته شدند. سامول تارلی از این قاعده مستثنا است و با خوش‌شانسی نجات یافت تا به ما ثابت کند، می‌توان بدون برخورداری از قوای جسمی و با تکیه بر قدرت ذهن در وستروس جهنمی زنده ماند.

۱۸- بران (Bronn)

بازیگر: جروم فلین

طرفین دعوا برای بران هیچ اهمیتی ندارند، فقط سکه‌های طلا را به او نشان دهید تا با شمشیرش در خدمتتان باشد. البته در وستروسِ پر از ریا و دورویی حداقل تکلیف این مزدور کاریزماتیک روشن است؛ بران برده پول است و با چند سکه‌ی اضافه به سادگی تغییر موضع می‌دهد و هیچ وقت هم ادعای وفاداری ندارد.

بازیگران Game of Thrones در دنیای واقعی چگونه‌اند؟

۱۷- پیتر بیلیش (Petyr Baelish)

بازیگر: آیدان گیلن

پیتر بیلیش موذی و آب‌زیرکاه که نفع شخصی را بر هر چیز دیگری ارجح‌تر می‌دانست و مثل یک بندباز حرفه‌ای روی رشته‌های عصبی مخاطب راه می‌رفت. حتی عشق عجیب‌وغریبش به کاتلین و سانسا استارک هم دردسرساز بود.

البته از حق نگذریم در بعضی از معدود تصمیم‌گیری‌های درستش به قهرمان‌های گیم آف ترونز کمک کرد اما در حالت طبیعی موجود رقت‌انگیزی بود که به هر قیمتی می‌خواست شماره‌ی یک باشد.

۱۶- لیانا مورمونت (Lyanna Mormont)

بازیگر: بلا رمزی

لقب خونسردترین کودک وستروس بدون شک به لیانا مورمونت تعلق می‌گیرد. حضور لیانا مورمونت در قسمت‌های پایانی بیش از ده دقیقه نبود اما همین مقدار کافی است تا به یکی از ماندگارترین شخصیت‌های گیم آف ترونز تبدیل شود.

بانوی جزیره‌ی خرس با خاندان کم جمعیتش به جنگ وایت واکرها آمد و شجاعانه کشته شد. او در یکی از دیالوگ‌های معروفش می‌گوید:

ما خاندان بزرگی نیستیم ولی سرفرازیم. هر یک مرد از جزیره‌ی خرس ده نفر از سرزمین میانه را حریف است.

۱۵- ملیساندر (Melisandre)

بازیگر: کاریس فن هاوتن

ملیساندر، جادوگر سرخ، شخصیتی که هیچ وقت نفهمیدیم کیست و از کجا می‌آید. عقاید مذهبیش به همان اندازه‌ای که درست بود اشتباه هم داشت.

ملیساندر به صورت تصادفی به یک عجوزه تبدیل می‌شد و سریال هیچ وقت درباره‌ی علت این ماجرا توضیح درستی نداد تا بانوی قرمز پوش یکی از مرموزترین شخصیت‌های گیم آف ترونز شود. بسیاری از مخاطبان هنوز هم به خاطر نجات جان اسنو از او سپاس‌گزار هستند.

چرا بازی تاج و تخت محبوب‌ترین سریال جهان شد؟

۱۴- سانسا استارک (Sansa Stark)

بازیگر: سوفی ترنر

سانسا استارک چه در کتاب و چه در سریال از جمله شخصیت‌هایی بود که لحظات چالش‌برانگیزی داشت و نویسندگان درگیر خلق جزئیات رفتاری او بودند. سانسا در فصول اول دختری بلند پرواز و بی‌دفاع بود که با انواع تهاجمات دست و پنجه نرم کرد اما شخصیت او به مرور زمان شکل گرفت و به زنی قدرتمند، حیله‌گر و سیاست‌مدار تبدیل و به عنوان بانوی اول وینترفل انتخاب شد.

سوفی ترنر بلوغ سانسا استارک را در هشت فصل با قدرت و ظرافت تمام به مخاطب نشان داد و به یکی از ماندگارترین شخصیت‌های زن وستروس تبدیل شد.

۱۳- لرد واریس (Lord Varys)

بازیگر: کنلت هیل

لرد واریس، سرپرست نجواگران، از وطن‌پرست‌ترین شخصیت‌های گیم آف ترونز تنها و تنها به قلمرو پادشاهی وفادار بود و برای حفظ آن هر کاری می‌کرد. لرد واریس در فصول اول مرموزتر تصویر شد اما سازندگان سریال کم‌کم علاقه خود را به این شخصیت از دست دادند و دفتر زندگی‌اش توسط اژدهای دنریس بسته شد.

لرد واریس بسیاری از ماجراهای هیجان‌انگیز سریال را شکل داد و البته دیدگاه‌های جذابش درباره قدرت شگفت‌انگیز و قابل‌تأمل است.

۱۲- اوبرین مارتل (Oberyn Martell)

بازیگر: پدرو پاسکال

دفتر زندگی بسیاری از شخصیت‌های گیم آف ترونز با مرگ بسته شد اما اوبرین مارتل یکی از آن‌هایی بود که به وحشیانه‌ترین حالت ممکن کشته شد. یادآوری این صحنه با وجود گذشت چند سال هنوز هم عذاب‌آور است. کوه جمجمه اوبرین را خرد کرد اما این ولیعهد دورن بود که پیروز شد و انتقام خانواده‌اش را گرفت.

اوبرین مارتل به لطف بازی شگفت‌انگیز پدرو پاسکال به یکی از شخصیت‌های جذاب گیم آف ترونز تبدیل شد.

۳ خاندان مهم سریال گیم آف ترونز که بر سر تخت آهنین می‌جنگند

۱۱- سندور کلگین (Sandor Clegane)

بازیگر: روری مک‌کین

تا این جای لیست بیش‌تر درباره‌ی شخصیت‌های منفی و خاکستری صحبت کردیم؛ چون اغلب شخصیت‌های دوست‌داشتنی پیش از اینکه قوس شخصیتی‌شان کامل شود به استقبال مرگ رفتند. اما هیچ چیز در دنیای نغمه‌یخ و آتش قطعی نیست.

سندور کلگین یا سگ شکاری مثال بارز این عدم قطعیت است. او از جنگجویی بی‌رحم و خون‌ریز در فصول اول به شخصیتی قابل‌ترحم در فصل هشتم تبدیل می‌شود.

۱۰- دنریس تارگرین (Daenerys Targaryen)

بازیگر: امیلیا کلارک

اگر چرخش ناگهانی دنریس تارگرین در فصل هشتم نبود، بدون شک در این لیست جایگاه بهتری داشت اما حیف که سازندگان بدون هیچ دلیل منطقی تصمیم گرفتند او را از یک فرشته به یک شیطان تمام‌عیار تبدیل کنند.

با چشم‌پوشی از فصل هشت، دنریس تقریباً بهترین شخصیت سریال بود. او قدرت، ثروت، عزت و از همه مهم‌تر سه اژدها داشت. دنریس خودِ واقعی‌اش بود، از جنگ دست نمی‌کشید، هرگز تسلیم نمی‌شد و بهترین رهبر برای وستروس بود (حداقل از جان اسنو و برن استارک که بهتر بود!)

۹- پادریک پین (Podrick Payne)

بازیگر: دانیل پورتمن

پادریک پین نه به اندازه کافی باهوش بود و نه در مبارزه حرف زیادی برای گفتن داشت اما تا دلتان بخواهد وفادار و دوست‌داشتنی بود. او در جنگ بلک واتر جان تریون لنیستر را نجات داد و بعد هم با بریون زوج شگفت‌انگیز و ماندگاری شد که حضورشان در مبارزات چشمگیر بود.

آهنگساز ایرانی‌الاصل بازی تاج و تخت از موسیقی گیم آف ترونز می‌گوید

۸- اولنا تایرل (Olenna Tyrell)

بازیگر: دایانا ریگ

در دنیای بازی تاج و تخت شخصیت‌های کمی به سنین کهن‌سالی رسیدند و همین مورد نشان می‌دهد که پیرمردها و پیرزن‌ها مهره‌های ماهر این بازی هستند. اولنا تایرل یکی از ماهرترین آن‌هاست که با زیرکی تمام اوضاع را تغییر داد.

اولنا در فصل چهارم در کمال خونسردی جافری را در روز عروسی‌اش مسموم کرد. البته کشتن یک کودک نیمه دیوانه افتخارآمیز نیست اما جافری آن‌قدر منفور بود که مرگش دلمان را خنک کرد. اولنا این کار را به‌اندازه‌ای تمیز و بی‌سروصدا انجام داد که دستش رو نشد و در فصل هفتم، خودش همه‌چیز را به جیمی لنیستر گفت.

۷- ند استارک (Ned Stark)

بازیگر: شان بین

بهترین شخصیت‌ها آن‌هایی هستند که بعد از حذف شدن از فیلم هم به یاد آورده شوند. ند استارک یکی از آن شخصیت‌ها بود که با مرگش سرنوشت ۷ فصل را مشخص و تحول اساسی در سریال سازی ایجاد کرد. اعدام ند استارک در قسمت نهم از فصل اول برای هر بیننده‌ای حیرت‌انگیز بود.

مرگ ند استارک ثابت کرد در دنیای گیم آف ترونز احتمال هر اتفاقی وجود دارد و داستان بر یک قهرمان متمرکز نیست. سرنوشت این شخصیت همان چیزی بود که این سریال را تاریخ‌ساز کرد.

۶- برین تارث (Brienne of Tarth)

بازیگر: گوئندولین کریستی

برین تارث نماد یک شوالیه‌ی واقعی بود. شخصیت خالص و دوست‌داشتنی که در تحول جیمی لنیستر نقش اساسی داشت. برین در اوایل فصل دوم دیدگاهش به زندگی را برای جیمی مشخص کرد:

«در تمام زندگی‌ام از جانب مردانی شبیه تو مسخره شدم و در تمام زندگی‌ام پوزه مردانی مثل تو را به خاک مالیدم!»

برین یکی از معدود شخصیت‌های با ثبات سریال است. او تا پایان فصل هشت بر عهدی که با کاتلین استارک بست، ماند و از فرزندانش مراقبت کرد. رابطه عاطفی برین و جیمی لنیستر یک از جذاب‌ترین خطوط روایی گیم آف ترونز بود که جنبه لطیف و دوست‌داشتنی برین را نمایان کرد.

نقد قسمت آخر گیم آف ترونز؛ یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی‌پایان

۵- تیریون لنیستر (Tyrion Lannister)

بازیگر: پیتر دینکلیج

مخاطب تلویزیون پیش از گیم آف ترونز شخصیتی شبیه به تیریون لنیستر را ندیده بود. مرد شرور و زیرکِ فصول ابتدایی کم‌کم متحول و به یکی از دوست‌داشتنی‌ترین شخصیت‌ها تبدیل شد.

تریون لنیستر به شدت کاریزماتیک است و با ذهن مخاطب بازی می‌کند تا از خود درباره‌ی ذات واقعی شخصیت‌ها بپرسد. بسیاری از مونولوگ های جذاب فیلم متعلق به تریون بود که پیتر دینکلیج این لحظات را با قدرت تمام اجرا کرد.

۴- جافری براتیون (Joffrey Baratheon)

بازیگر: جک گلیسون

حس می‌کنم حتی با خواندن نامش هم‌خونتان به جوش آمده. جافری بدون شک یکی از منفورترین شخصیت‌های سریال است. این شاهزاده کوچک و بدذات هیچ وقت پادشاه نشد اما به خوبی با اعصاب و روان مخاطب بازی کرد. جک گلیسون با بازی این نقش عجیب و شرور، برای همیشه در ذهن طرفداران ماندگار شد.

۳- جیمی لنیستر (Jaime Lannister)

بازیگر: نیکولای کاستر-والدو

جایگاه سوم لیست قطعا باید به یکی از عجیب‌وغریب‌ترین شخصیت‌های گیم آف ترونز تعلق داشته باشد و چه کسی بهتر از جیمی لنیستر.

جیمی و جافری از منفورترین شخصیت‌های فصل اول بودند اما سیر تحولات این شخصیت به گونه‌ای پیش رفت که در فصل هشت به یکی از دوست‌داشتنی‌ترین‌ها تبدیل شد. سرنوشت پر پیچ و خم جیمی نشان می‌دهد حتی برای بدترین آدم‌های کره‌ی زمین هم فرصت بازگشت هست و می‌توانند رستگار شوند و با شرافت بمیرند.

البته تحولات این شخصیت در کتاب نغمه‌ی یخ و آتش به گونه‌ای نیست که تا این حد دوست‌داشتنی شود و این بخش از ماجرا بی‌شک مدیون بازی بی‌نقص نیکولای کاستر-والدو است.

۱۸ رکورد و عدد عجیب و غریب در سریال بازی تاج و تخت

۲- آریا استارک (Arya Stark)

بازیگر: میسی ویلیامز

همه مخاطبان آریا استارک را دوست دارند و در این موضوع هیچ شکی نیست. کشتن شاه شب افتخارآمیز است اما اگر این اتفاق هم نمی‌افتاد چیزی از ارزش‌های آریا کم نمی‌شد و همچنان شیرین و دوست‌داشتنی باقی می‌ماند.

سرنوشت آریا به عنوان دختر کوچک خاندان استارک نفس‌گیر است.او گم می‌شود و مسیر زندگی‌اش را به عجیب‌ترین شکل ممکن پیدا می‌کند؛ به شهرهای دورافتاده سفر می‌کند، آدم‌های مرموز را می‌بیند و در نهایت مهارت‌های ویژه‌ای کسب می‌کند.

داستان آریا به‌اندازه‌ای شنیدنی است که کل سریال می‌توانست درباره‌ی او باشد اما گیم آف ترونز است و تعدد شخصیت‌هایش. من که هنوز امیدواریم دوباره آریا استارک را در یک اسپین آف ببینم.

۱- سرسی لنیستر (Cersei Lannister)

بازیگر: لینا هیدی

سرسی لنیستر تنها کسی است که قواعد بازی را درک کرده و به خوبی به آن عمل می‌کند او در دیالوگی می‌گوید: «وقتی بازی تاج و تخت را انجام می‌دهید یا می‌میرید یا برنده می‌شوید» و این صادقانه‌ترین حرفی است که در تمام سریال زده.

چه سرسی را دوست داشته باشیم و چه نه، باید اعتراف کنیم او تا آخرین لحظات زندگی‌اش برنده‌ی بازی بود. این شخصیت هم مثل جیمی لنیستر در کتاب نغمه‌ی یخ و آتش به اندازه کافی تأثیرگذار نیست و بازی باورپذیری لینا هیدی است که او را به زنی قدرتمند و کاریزماتیک تبدیل کرده است.

سرسی بی‌رحم است و هیچ‌کدام از کارهای او قابل دفاع نیست اما می‌دانیم چطور به این هیولا تبدیل شده و به همین دلیل هم برایمان قابل‌درک است. او باهوش و قدرتمند است و تنها کسی است که لیاقت جانشینی لنیستر را دارد اما دنیای مرد ستیز وستروس هیچ وقت او را جدی نمی‌گیرد و مجبور می‌شود برای رسیدن به خواسته‌هایش کارهای نامتعارفی انجام دهد.

سرسی هرچقدر هم بی‌رحم و شرور باشد در گوشه‌ای از ذهن ما برای همیشه جا دارد؛ زنده‌باد ملکه دیوانه، شاید در داستان بعدی قهرمان ما باشی.

منبع: esquire

The post ۲۰ شخصیت جذاب و فراموش نشدنی سریال پرطرفدار بازی تاج و تخت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala