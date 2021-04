جان سینا، نقش منفی فیلم «سریع و خشمگین ۹» در گفت‌وگوی اخیرش خود را بهترین شخصیت شرور در تمام فیلم‌های سریع و خشمگین خوانده است.

جان سینا قرار است در فیلم سریع و خشمگین جدید نقش جیکوب تورتو، برادر دومنیک (وین دیزل) و میا تورتو (جوردانا بوروستر) را ایفا کند. طی نسخه‌های اخیر سری سریع و خشمگین همواره شارلیز ترون شخصیت منفی بوده است، اما در دهمین قسمت از این مجموعه سینا رهبری تیم آدم‌های شرور قصه را برعهده خواهد داشت. این کشتی‌گیر حرفه‌ای، بازیگر و رپر ۴۳ ساله آمریکایی معتقد است جیکوب تورتو از تمام شخصیت‌های منفی پیشین سری سریع و خشمگین بهتر و قابل احترام‌تر است.

سریع و خشمگین و دنیای ژوراسیک ممکن است تلاقی کنند

سینا در گفت‌وگوی اخیرش طی یک رویداد مطبوعاتی به جزئیات سریع و خشمگین ۹ پرداخته و بخشی از صحبت‌های او درباره‌ی جیکوب تورتو به این شرح است: «من می‌توانم از مزایا و ویژگی‌های این خانواده‌ی بزرگ بهره‌مند شوم. خانواده‌ای که بنیان آن ریخته و ساختارهایش شکل گرفته و باعث به وجود آمدن چنین فیلم‌های موفق و جهانی شده است. من به نهمین قسمت [اصلی] دعوت شده‌ام تا نام خانوادگی تورتو را گسترش دهم و به بزرگ‌ترین دشمن دام در تاریخ این مجموعه تبدیل شوم و این کار باید با احترام انجام شود.» این ادعا بسیار جسورانه به نظر می‌رسد؛ زیرا طی سال‌های اخیر فیلم‌های سریع و خشمگین شخصیت‌های منفی جالب توجه‌ای داشته‌اند، اما ارتباط خانوادگی جیکوب با دومنیک و میا ممکن است ابعاد تازه‌ای به این شخصیت ببخشد.

دنیل کیسی که بیشتر برای نگارش فیلم‌نامه فیلم سینمایی علمی-تخیلی «کین» (Kin) شناخته‌ می‌شود به همراه کریس مورگان به عنوان نویسندگان نسخه‌ی جدید این مجموعه انتخاب شده‌اند. کریس مورگان به نوعی مغز متفکر مجموعه فیلم‌های سریع و خشمگین است و از سال ۲۰۰۶ و فیلم «توکیو دریفت» نویسنده‌ی اصلی تمام قسمت‌ها بوده است. جاستین لین نیز روی صندلی کارگردانی سریع و خشمگین ۹ می‌نشیند.

در نسخه‌های اخیر، فیلم‌های این سری کمی از اصالت خود یعنی روایت داستانی هیجان‌انگیز در دل مسابقات غیرقانونی فاصله گرفته‌اند و بیشتر به سمت به تصویر کشیدن صحنه‌های اکشن پر زرق و برق سوق داده شده‌اند و به همین خاطر از میزان مقبولیت و ارزش این مجموعه در نظر سینمادوستان حرفه‌ای کاسته شده است، اما به هر حال هنوز هم دنباله‌های سریع و خشن برای عموم فیلم‌بین‌ها بسیار حائز اهمیت هستند و رکوردهای فوق‌العاده‌ای را در باکس آفیس ثبت می‌کنند.

