سریال «آشنایی با پدر» (How I Met Your Father) به عنوان دنباله‌ی سریال «آشنایی با مادر» توسط شبکه‌ی CBS ساخته خواهد شد.

از مدت‌ها قبل شبکه‌ی CBS به دنبال ساخت دنباله‌ای برای سیت‌کام محبوب خود یعنی آشنایی با مادر بود. در سال ۲۰۱۴ کارتر بیز و کریگ توماس به همراه امیلی اسپیوی فیلم‌نامه‌ای برای سریالی تحت نام «آشنایی با بابا» (How I Met Your Dad) نوشتند که گرتا گرویگ و درو تارور ستارگان اصلی آن بودند، اما این مجموعه هرگز ساخته نشد. دو سال بعد بیز و توماس پیشنویس جدیدی از داستان دنباله‌ی آشنایی با مادر تهیه کردند، اما پس از پیوستن این دو سریال‌ساز به مجموعه‌ی «این ما هستیم» (This Is Us) از شبکه‌ی NBC به عنوان شورانر، رفته رفته تمرکز آن‌ها از روی داستان آشنایی با پدر برداشته شد. ولی بالاخره CBS دستور ساخت سریال آشنایی با پدر را به عنوان اسپین‌آف آشنایی با مادر صادر کرده است.

۲۰ فیلم اکشن دهه‌ی ۹۰ میلادی که باید ببینید

کارتر بیز و و کریگ تامس نویسندگان و تهیه‌کنندگان اجرایی این سریال خواهند بود و هیلاری داف نیز علاوه‌بر بازی در نقش اصلی، به عنوان تهیه‌کننده در پشت صحنه ایفای نقش خواهد کرد. فصل نخست آشنایی با پدر ۱۰ قسمت دارد و از ساختاری مشابه سریال اصلی بهره می‌برد. بر اساس اطلاعات منتشر شده سوفی در آینده‌ای نه چندان دور داستان آشنایی با همسرش را برای پسرشان تعریف می‌کند. وقایع سریال در شهر نیویورک و سال ۲۰۲۱ رخ می‌دهند و سوفی و دوستانش، علاوه‌بر دست و پنجه نرم کردن با مشکلات همیشگی یک جوان امروزی می‌بایست به خودشناسی برسند و ماجراجویی‌های عاشقانه‌ی‌شان را هم سر و سامان بدهند.

همچنین اینطور که پیداست داف قصد دارد از لحاظ بصری نیز آشنایی با پدر را شبیه به آشنایی با مادر کند و به همین خاطر از همان تکنیک‌های فیلم‌برداری چند دوربین و تک دوربین در ساخت این مجموعه نیز استفاده خواهد شد.

سریال آشنایی با مادر در سال ۲۰۱۴ و پس از ۹ فصل و ۲۰۸ قسمت به کار خود خاتمه داد. هنوز تاریخ پخشی برای آشنایی با پدر اعلام نشده، اما انتظار داریم در اوایل سال ۲۰۲۲ شاهد روی آنتن رفتن آن باشیم.

منبع: Deadline

The post دنباله‌ی سریال آشنایی با مادر ساخته خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala