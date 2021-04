برندگان جوایز اسپیریت ۲۰۲۱ مدعیان اصلی اسکار امسال را مشخص کرد

ساعاتی قبل در یک مراسم آنلاین برندگان جوایز اسپیریت ۲۰۲۱ اعلام شدند که شاهد درخشش فیلم‌های «سرزمین آواره‌ها» و «صدای متال» بودیم.

سی‌وششمین دوره‌ی جوایز اسپیریت به خاطر دنیاگیری کروناویروس به صورت مجازی و با اجرای ملیسا ویلاسنور، استندآپ کمدین و خواننده‌ی آمریکایی برگزار شد. در این مراسم فیلم سرزمین آواره‌ها ۴ جایزه را از آن خود کرد و سریال‌های «ممکن است تو را نابود کنم» و «ناراست‌کیش» (غیر ارتدکس) نیز تندیس‌های اصلی بخش تلویزیون را به خود اختصاص دادند. امسال نخستین باری‌ست که این جوایز به سریال‌ها نیز اهدا می‌شود.

جوایز اسپیریت در سال ۱۹۸۶ به منظور تقدیر و حمایت از فیلم‌سازان مستقل شکل گرفت. این مراسم هر سال هم‌پوشانی خوبی با جوایز اسکار داشته و به همین خاطر می‌توان برندگان بخش‌های مختلف آن را از مدعیان اصلی تصاحب مجسمه‌ی طلایی اسکار به شمار آورد. اسکار ۲۰۲۱ دو روز دیگر برگزار خواهد شد تا فصل جوایز سینمایی سال ۲۰۲۱ به پایان خود نزدیک شود.

در مراسم اسپریت امسال به صورت آنلاین شاهد حضور بازیگران سرشناسی مثل رنی زلوگر، جولیا گارنر و آدام سندلر اشاره کرد. شایان ذکر است بودجه‌ی تمام فیلم‌های حاضر در این رویداد کم‌تر از ۲۲.۵ میلیون دلار بوده است.

فهرست برندگان جوایز اسپیریت ۲۰۲۱

بهترین فیلم: سرزمین آواره‌ها (Nomadland) به کارگردانی کلوئی ژائو

سرزمین آواره‌ها (Nomadland) به کارگردانی کلوئی ژائو بهترین بازیگر نقش اصلی زن: کری مولیگان به خاطر زن جوان خوش‌آتیه (Promising Young Woman)

کری مولیگان به خاطر زن جوان خوش‌آتیه (Promising Young Woman) بهترین بازیگر نقش اصلی مرد: ریز احمد به خاطر صدای متال (The Sound of Metal)

ریز احمد به خاطر صدای متال (The Sound of Metal) بهترین بازیگر نقش مکمل زن: یون یو-جانگ به خاطر میناری (Minari‎)

یون یو-جانگ به خاطر میناری (Minari‎) بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: پل راسی به خاطر صدای متال

پل راسی به خاطر صدای متال فیلم‌ساز لایق توجه بیشتر: اکوا مسانگی به خاطر خداحافظ عشق (Farewell Amor)

اکوا مسانگی به خاطر خداحافظ عشق (Farewell Amor) جایزه پیاژه: گری کیم / توضیح: این جایزه به افرادی اهدا می‌شود که تلاش می‌کنند علی‌رغم محدودیت‌های فراوان بودجه با سرسختی و خلاقیت آثار مستقل با کیفیتی تولید کنند

گری کیم / توضیح: این جایزه به افرادی اهدا می‌شود که تلاش می‌کنند علی‌رغم محدودیت‌های فراوان بودجه با سرسختی و خلاقیت آثار مستقل با کیفیتی تولید کنند بهترین کارگردان: کلوئی ژائو به خاطر سرزمین آواره‌ها

کلوئی ژائو به خاطر سرزمین آواره‌ها بهترین سریال جدید بدون فیلم‌نامه یا مستند: ملت مهاجر

ملت مهاجر جایزه جان کاساوتیس: باقی‌مانده (Residue) / توضیح: این جایزه به افرادی اهدا می‌شود که اثر درخور توجه‌ای با بودجه‌ی کم‌تر از ۵۰۰ هزار دلار بسازند

باقی‌مانده (Residue) / توضیح: این جایزه به افرادی اهدا می‌شود که اثر درخور توجه‌ای با بودجه‌ی کم‌تر از ۵۰۰ هزار دلار بسازند بهترین فیلم‌برداری: جاشوآ جیمز ریچاردز به خاطر سرزمین آواره‌ها

جاشوآ جیمز ریچاردز به خاطر سرزمین آواره‌ها بهترین فیلم بین‌المللی: کجا می‌روی آیدا؟ (?Quo Vadis, Aida)

کجا می‌روی آیدا؟ (?Quo Vadis, Aida) بهترین تدوین: سرزمین آواره‌ها

سرزمین آواره‌ها بهترین گروه بازیگری در یک سریال جدید: ممکن است تو را نابود کنم (I May Destroy You)

ممکن است تو را نابود کنم (I May Destroy You) بهترین بازیگر مرد در یک سریال جدید: آمیت رحاو به خاطر ناراست‌کیش / غیر ارتدکس (Unorthodox)

آمیت رحاو به خاطر ناراست‌کیش / غیر ارتدکس (Unorthodox) بهترین بازیگر زن در یک سریال جدید: شیرا هاس به خاطر ناراست‌کیش / غیر ارتدکس

شیرا هاس به خاطر ناراست‌کیش / غیر ارتدکس بهترین سریال جدید: ممکن است تو را نابود کنم

ممکن است تو را نابود کنم جایزه رابرت آلتمن: یک شب در میامی (One Night in Miami)

یک شب در میامی (One Night in Miami) بهترین فیلم‌نامه: زن جوان خوش‌آتیه

زن جوان خوش‌آتیه بهترین مستند: کریپ کمپ (Crip Camp)

کریپ کمپ (Crip Camp) بهترین فیلم‌نامه اولی: اَندی سیارا به خاطر پالم اسپرینگز

نظر شما درباره‌ی این افراد، فیلم‌ها و سریال‌ها چیست؟ آیا آن‌ها را شایسته تقدیر می‌دانید؟ نظرات خود در این خصوص را با ما و سایر کاربران دیجی‌کالا مگ به اشتراک بگذارید.

