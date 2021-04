فیلم لوگان از دل فیلم ولورین بیرون آمد و از قضا اسپین‌آف بهتری نسبت به فیلم اصلی بود اما واقعیت این‌جاست که همه‌ی فیلم‌های اسپین‌آف موفق نمی‌شوند از فیلم اصلی جلو بزنند.

به ندرت می‌توان دنباله‌ای، حتی یک اسپین‌آف، پیدا کرد که از فیلم اصلی بهتر باشد. از فیلم‌های اسرارآمیزی که نتوانستند جادو و شگفتی فیلم اصلی را به مخاطب منتقل کنند تا کمدی‌هایی که نتوانستند مانند نسخه اصلی بدرخشند. درکل اسپین‌آف‌ها اغلب کسل‌کننده هستند.

۸ جاسوس جذاب که طرفداران سینما عاشقشان هستند

۱۵ فیلم برتر نئون نوآر برای آن‌هایی که به فیلم‌های جنایی متفاوت علاقمندند

۲۰ فیلم اکشن دهه‌ی ۹۰ میلادی که باید ببینید

اسپین‌آف فیلم‌هایی هستند که بر محور یکی از کاراکترهای فرعی فیلم اصلی ساخته می‌شوند. با این حال، این بدان معنا نیست که آن‌ها به درد نمی‌خوردند و بی‌فایده هستند. فیلم‌های بسیاری موفق شده‌اند و جوایز بسیاری هم گرفته‌اند.

۱۰. بهتر: هابز و شاو (Hobs & Shaw)

کارگردان: دیوید لیچ

دیوید لیچ بازیگران: داوین جانسون، جیسون استتهام

داوین جانسون، جیسون استتهام محصول: ۲۰۱۹

مجموعه‌ی طولانی سریع و خشن فراز و نشیب‌های زیادی داشته ‌است، اما بهترین کاری که این سری انجام داد استفاده از ستاره‌های بزرگی بود که این مجموعه‌ را به اکشن کاملی تبدیل کرد. وقتی دواین جانسون در سریع و خشن ۵ ظاهر شد، باعث شد مجموعه فیلم کمی وقفه داشته ‌باشد و هنگامی که جیسون استاتهام در سریع و خشن ۷ به این گروه پیوست، این دو ستاره ترکیب بسیار جذابی را به وجود آوردند.

این‌ها بهترین ویژگی‌های فیلم‌های سریع و خشن بود و هابز و شاو این روند را ادامه داد. علی‌رغم درگیری‌ها و اختلافات بی‌شمار، چه در سواحل آفتابی هاوایی چه پشت میله‌های زندان، تشخیص این‌که آیا آن‌ها دعوا می‌کنند یا نه دشوار است.

۹. بدتر: جانوران شگفت‌انگیز و جنایات گریندل والد (Fantastic Beasts And The Crimes Of Grindelwald)

کارگردان: دیوید یتس

دیوید یتس بازیگران: ادی ردمین، جانی دپ

ادی ردمین، جانی دپ محضول: ۲۰۱۸

فیلم جانوران شگفت‌انگیز و جنایات گریندل والد، کمتر در مورد جانوران شگفت‌انگیز و بیشتر در مورد ارتباط این فیلم‌ به جهان بزرگ هری پاتر بود. اگرچه اولین فیلم در سری جدید بی‌عیب و نقص بود و صحنه‌‌های اسرارآمیز خوبی داشت، اما طرفداران و منتقدان از ادامه آن راضی نبودند.

این فیلم به دلیل پیچ و تاب‌های زیاد داستان اصلی و نمایش بیش از حد آن مورد انتقاد قرار گرفت. با وجود این‌که فیلم سوم درحال تولید است و فیلم چهارم و پنجم نیز در آینده تولید خواهند ‌شد، امید است که طرفدارانش به نتیجه رضایت‌بخشی برسند.

۸. بهتر: فیلم سینمایی لگو بتمن (The LEGO Batman Movie)

کارگردان: کریس مک‌کی

کریس مک‌کی بازیگران: مایکل سرا، ویل آرنت

مایکل سرا، ویل آرنت محصول: ۲۰۱۷



از رفتار بروس وین تا روابطش با آلفرد و رابین، این فیلم حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. این فیلم تنها یک فیلم لگوی فوق‌العاده نیست بلکه یک فیلم بتمن عالی در نوع خود نیز هست.

۷. بدتر: این است ۴۰ سالگی (This Is 40)

کارگردان: جود اپاتو

جود اپاتو بازیگران: پاول راد، لزلی من

پاول راد، لزلی من محصول: ۲۰۱۲

یکی از بهترین چیزهایی که در مورد فیلم ناک آپ (Knocked Up) وجود داشت پیت (پال راد) و دبی (لزلی من) بود که کاملا در مقابل بن و آلیسون قرار داشتند. در واقع زندگی آن‌ها کاملا عادی بود اما در چند صحنه از فیلم بسیار خنده‌دار بودند.

این است ۴۰ سالگی فیلمی دو ساعته با طرح داستانی ضعیف است. حتی بازی‌های احمقانه هم فیلم را بهتر نمی‌کند چون راد، من، جیسون سیگل و حتی مگان فاکس را در حال تلاش برای خنداندن یکدیگر نشان‌ می‌دهد.

۶. بهتر: ماچته (Machete)

کارگردان: رابرت رودریگز

رابرت رودریگز بازیگران: دنی ترجو، جسیکا آلبا

دنی ترجو، جسیکا آلبا محصول: ۲۰۱۰

ماچته نمونه جالبی از یک اسپین‌آف است. این فیلم ممکن است منطق را زیر پا بگذارد، اما سرگرم‌کننده است و دنباله‌ی آن حتی بهتر است، زیرا نشان می‌دهد که ماچته به فضا می‌رود.

۵. بدتر: خاستگاه مردان ایکس: ولوورین (X-Men Origins: Wolverine) / ولورین (Wolverine)

کارگردان: گوین هوود

گوین هوود بازیگران: هیو جکمن، رایان رینولدز

هیو جکمن، رایان رینولدز محصول: ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳

خوب یا بد بودن خاستگاه مردان ایکس: ولورین بستگی به علاقه‌ی مخاطب به این مجموعه دارد. این فیلم یا بسیار خوب است یا آن‌قدر بد است که باعث عصبانیت طرفداران می‌شود. خاستگاه مردان ایکس، ددپول را بسیار بد معرفی کرد و با چیزی که امروز شناخته شده بسیار تفاوت دارد.

او در این فیلم شخصیت فوق‌العاده نچسبی بود (که باعث ناراحتی هواداران شد). چندسال بعد، مخاطبان برای دیدن ولورین ازدحام کردند. این فیلم به اندازه فیلم قبلی بد نبود.

۴. بهتر: لوگان (Logan)

کارگردان: جیمز منگولد

جیمز منگولد بازیگران: هیو جکمن، پاتریک استوارت

هیو جکمن، پاتریک استوارت محصول: ۲۰۱۷

باعث تعجب است که مخاطبان جذب این قسمت از مجموعه‌ی ولورین شدند زیرا دو فیلم اول مورد نفرت تماشاگران ‌بود.

لوگان واقع بینانه‌ترین فیلم کمیک است، به خصوص در مقایسه با دو فیلم اول و طرفداران سرانجام چیزی را که از زمان مردان ایکس در سال ۲۰۰۰ می‌خواستند، تماشا کردند (شخصیتی که افراد شرور را تکه تکه و نابود می‌کند).

۳. بدتر: پادشاه عقرب (The Scorpion King)

کارگردان: چاک راسل

چاک راسل بازیگران: داوین جانسون، استیون برند

داوین جانسون، استیون برند محصول: ۲۰۰۲

مجموعه فیلم‌های مومیایی داستان ناپایداری داشته‌ است. فیلم‌های برندن فریزر بسیار مورد استقبال قرار گرفتند ولی فیلم تام کروز بسیار بد بود.

با این حال، پادشاه عقرب عملکرد به مراتب ضعیف‌تری نسبت یه مومیایی دارد. این فیلم درمورد یک دورگه (داوین جانسون) است که داستانی وحشتناک را به نمایش می‌گذارد و جلوه‌های بصری ضعیفی دارد. اگر به خاطر این فیلم نبود، داوین جانسون سال‌ها قبل به یک ستاره سینما تبدیل می‌شد.

۲. بهتر: یک سرکش (Rogue One)

کارگردان: گرت ادواردز

گرت ادواردز بازیگران: فیلیسیتی جونز، دیگو لونا

فیلیسیتی جونز، دیگو لونا محصول: ۲۰۱۶

باتوجه به این‌که یک سرکش دنباله‌ی جنگ ستارگان دیزنی بود، اما طولانی‌تر و محبوب‌تر از سایر فیلم‌های این مجموعه است.

به لطف سکانس حضور دارت ویدر و نبرد پایانی که نمایانگر جنگ ستارگان واقعی است، یک سرکش درحالی‌که داستان جدیدی را روایت می‌کند، دقیقا چیزی است که مخاطب انتظار آن را دارد.

۱. بدتر: ایوان قادر مطلق (Evan Almighty)

کارگردان: تام شادیاک

تام شادیاک بازیگران: استیو کارل، موگان فریمن

استیو کارل، موگان فریمن محصول: ۲۰۰۷

متاسفانه ایوان قادر مطلق یک فیلم کاملا متفاوت نسبت به قسمت قبلی و لحن آن بسیار جدی‌تر و سرعت آن بسیار کندتر است. در این فیلم استیو کارل در نقش ایوان قادر مطلق ظاهر می‌شود و بیشتر یک بازگویی از کشتی نوح است.

منبع: Screenrant

The post ۵ اسپین‌آف که بهتر از فیلم اصلی هستند و ۵ دنباله که فیلم اصلی را نابود کردند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala