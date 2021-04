در لیست زیر به برندگان اسکاری می‌پردازیم که کسی فکر نمی‌کرد با مجسمه‌ی اسکار مراسم را ترک کنند.

درحالی که مراسم جوایز آکادمی نزدیک می‌شود تقریبا غیرممکن است که دوره‌های قبلی این جشنواره و برندگان و بازندگان آن را مرور نکنیم.

۳۵ قاب سینمایی بی‌نظیر که مسیر حرفه‌ای کریستوفر نولان را تعریف می‌کنند

۲۵ قاب سینمایی بی‌نظیر که مسیر حرفه‌ای کوئنتین تارانتینو را تعریف می‌کنند

در بیش‌تر موارد آن‌هایی که اسکار را به خانه برده‌اند، قابل پیش‌بینی بودند یا در بدترین حالت امکان بردن آن‌ها در ذهن مخاطبان سینما وجود داشت.

حتما دلیلی برای ساخته شدن واژه‌ی طعمه‌ی اسکار وجود دارد؛ لقبی که به فیلم‌هایی داده می‌شود که هرکاری می‌کنند تا مورد علاقه‌ی رای‌دهندگان اسکار باشند.

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به برندگان چند سال اخیر جوایز اسکار که کسی فکر نمی‌کرد نام آن‌ها توسط گویندگان اعلام شود.

۱. راکی (Rocky)

محصول: ۱۹۷۶

۱۹۷۶ کارگردان : جان جی. آویلدسن

: جان جی. آویلدسن بازیگران: سیلوستر استالونه، تالیا شایر

سیلوستر استالونه، تالیا شایر امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

راکی در سال ۱۹۷۷ اسکار بهترین فیلم را به‌دست آورد و اگر چه شاید یک فیلم درباره‌ی بوکس، یکی از علایق همیشگی اسکار به حساب بیاید، اما راکی نزد منتقدان و مخاطبان به اندازه‌ی راننده تاکسی (Taxi Driver) و همه‌ی مردان رئیس‌جمهور (All the President’s Men) توجه کسب نکرده بود.

اگرچه استالونه در آن سال اسکار را به رقبا واگذار کرد، اما جان جی. آویلدسن توانست مارتین اسکورسیزی، آلن جی. پاکولا و اینگمار برگمان را شکست دهد و اسکار بهترین کارگرانی را به کارنامه‌ی خود اضافه کند و همین اولین دلیلی شد که سازندگان فیلم تصمیم گرفتند قسمت‌های بعدی آن را هم بسازند و داستان راکی را دنبال کنند.

روایت بوکسور محلی‌ای که فرصتی برای شرکت در مسابقات قهرمانی سنگین‌وزن جهان به دست می‌آورد.

در مجموع فیلم برای ده اسکار نامزد شده بود و توانست در سه رشته به موفقیت برسد.

برای بعضی‌ها حتی نامزد شدن سیلوستر استالونه در نقش راکی در رشته‌ی بهترین بازیگر مکمل مرد سال ۲۰۱۵ برای فیلم کرید (Creed) هم باعث شگفتی بود، اما گویا رای‌دهندگان اسکار هم‌چنان به راکی علاقه دارند.

۲. والاس و گرومیت: نفرین موجود خرگوش‌نما ( Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit )

محصول: ۲۰۰۵

۲۰۰۵ کارگردان: استیو باکس، نیک پارک

استیو باکس، نیک پارک بازیگران: پیتر سالیس، هلنا بونهام کارتر

پیتر سالیس، هلنا بونهام کارتر امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

والاس و گرومیت یک فیلم برنده‌ی اسکار است. فیلمی که در سال ۲۰۰۶ اسکار بهترین انیمیشن را از آن خود کرد.

یک نقیضه از فیلم‌های هیولایی کلاسیک. فیلم داستان والاس و سگش، گرومیت، را دنبال می‌کند. آن‌ها به کمک روستایی می‌شتابند که پیش از برگزاری مسابقات سالانه‌ی سبزیجات، توسط خرگوش‌ها مورد حمله قرار گرفته‌اند.

۳. تک‌تیرانداز آمریکایی (American Sniper)

محصول: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: کلینت ایستوود

کلینت ایستوود بازیگران: بردلی کوپر، سینا میلر

بردلی کوپر، سینا میلر امتیاز راتن تومیتوز: ۷۲ از ۱۰۰

۷۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۲ از ۱۰۰

تک‌تیرانداز امریکایی با بازی بردلی کوپر و آن نوزاد مصنوعی توانست در سال ۲۰۱۵ اسکار بهترین ترکیب صدا را از آن خود کند و شش نامزدی دیگر را هم به دست آورد؛ از جمله بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اصلی مرد.

اگرچه فیلم در گیشه موفق بود، اما نظرات متفاوتی از سوی منتقدان دریافت کرد.

یکی از منتقدان بعد از دیدن فیلم گفت: «دلیل این که تک‌تیرانداز آمریکایی فیلمی نیست که چیزی برنده شود، آن نوزاد پلاستیکی است.»

۴. چگونه گرینچ کریسمس را دزدید ( How the Grinch Stole Christmas )

محصول: ۲۰۰۰

۲۰۰۰ کارگردان: ران هاوارد

ران هاوارد بازیگران: جیم کری، جفری تامبر

جیم کری، جفری تامبر امتیاز راتن تومیتوز: ۴۹ از ۱۰۰

۴۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۴۶ از ۱۰۰

آیا می‌دانستید این هیبت سبز به‌یادماندنی توانست نظر منتقدان را هم به خود جلب کند؟

فیلم در سال ۲۰۰۱ توانست اسکار بهترین گریم را به‌دست آورد و در دو رشته‌ی دیگر هم نامزد شود.

فیلمی براساس کتاب کودکانه‌ی دکتر سوس، با بازی جیم کری ساخته شد و داستان گرینچ که با دزدین هدایا و دکورها از خانه‌ها سعی دارد به کریسمس پایان دهد را روایت می‌کند.

۵. جوخه‌ی انتحار ( Suicide Squad )

محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: دیوید آیر

دیوید آیر بازیگران: ویل اسمیت، مارگو رابی

ویل اسمیت، مارگو رابی امتیاز راتن تومیتوز: ۲۶ از ۱۰۰

۲۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۴۰ از ۱۰۰

بله. فیلمی که از اکثر مخاطبان نقدهای منفی دریافت کرد، یک فیلم برنده‌ی اسکار است.

فیلم سال ۲۰۱۷ اسکار بهترین چهره‌پردازی را به خانه برد.

کسی به تتوی مسخره‌ی پیشانی جوکر که جرد لتو نقش آن را بازی می‌کرد توجهی نکرد؟

برای اعتبار فیلم البته باید اضافه کنیم که جوخه‌ی انتخار تنها فیلم دنیای دی‌سی است که تا به امروز اسکار برده است، اگرچه فیلم‌های دیگری که شخصیت‌های دی‌سی در آن حضور داشته‌اند، مانند جوکر (Joker) سال ۲۰۱۹ و شوالیه‌ی تاریکی (The Dark Knight) سال ۲۰۰۸ با اسکار غریبه نیستند.

۶. پروفسور دیوانه ( The Nutty Professor ‎)

محصول: ۱۹۹۶

۱۹۹۶ کارگردان: تام شادیاک

تام شادیاک بازیگران: ادی مورفی، جیمز کابرن

ادی مورفی، جیمز کابرن امتیاز راتن تومیتوز: ۶۴ از ۱۰۰

یک اسکار بهترین گریم دیگر به فیلمی داده شد که در گیشه موفق بود، اما توسط منتقدان به باد انتقاد گرفته شد.

فیلم سال ۱۹۹۷ جایزه را به خانه برد.

پروفسور دیوانه داستان ادی مورفی، یک استاد دانشگاه چاق، را روایت می‌کند که به همراه چند نفر دیگر داروی لاغری‌ای که او اختراع کرده است را آزمایش می‌کنند و شخصیت لاغر و جدید او اخلاقیاتی شرورانه در خودش پیدا می‌کند، نقیضه‌ای از فیلم کلاسیک دکتر جکیل و آقای هاید (Dr. Jekyll and Mr. Hyde).

۷. پیانو ( The Piano )

محصول: ۱۹۹۳

۱۹۹۳ کارگردان: جین کمپیون

جین کمپیون بازیگران: هالی هانتر، هاروی کیتل

هالی هانتر، هاروی کیتل امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

اسکار داشتن فیلم پیانو زیاد باعث تعجب نیست. درام تاریخی جین کمپیون در هنگام اکران خود هم در گیشه به موفقیت رسید و هم توجه منتقدان را به خود جلب کرد.

کمپیون تنها زنی است که تا به امروز توانسته است نخل طلا را به دست آورد؛ مهم‌ترین جایزه‌ی جشنواره‌ی کن فرانسه.

آن چه تعجب‌آور است سن برنده است. آنا پاکوین در یازده سالگی نام‌های بزرگی مانند اما تامپسون و هلی هانتر را کنار زد و توانست اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن سال ۱۹۹۴ را به خانه ببرد.

۸. بیب (Babe)

محصول: ۱۹۹۵

۱۹۹۵ کارگردان: کریس نونان

کریس نونان بازیگران: جیمز کرامول

جیمز کرامول امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۳ از ۱۰۰

یک درام-کمدی دل‌گرم‌کننده که ماجراهای گوسفند-خوک موردعلاقه‌ی همه را دنبال می‌کند، به نظر نامزد عجیبی برای جوایز اسکار می‌باشد، اما بیب توانسته است اسکار بهترین جلوه‌های ویژه را در سال ۱۹۹۵ به خانه ببرد.

۹. پسر عمویم وینی ( My Cousin Vinny ‎)

محصول: ۱۹۹۲

۱۹۹۲ کارگردان: جاناتان لین

جاناتان لین بازیگران: جو پشی، رالف ماکیو

جو پشی، رالف ماکیو امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶ از ۱۰۰

۸۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۸ از ۱۰۰

مریسا تومه به دنبال نقشی که او را در دنیای بازیگری مطرح کرد، توانست اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن سال ۱۹۹۳ را به دست آورد.

او نقش مونا لیزا را بازی می‌کند؛ نامزد وکیلی به نام وینی که عموزاده‌هایش به ناحق با جرم قتل به زندان افتاده‌اند.

تومه در آن سال رقابت نفس‌گیری را برای اسکار پشت سر گذاشت؛ ونسا ردگریو برای هاواردز اند (Howards End) و جودی دیویس برای زن و شوهرها (Husbands and Wives‎).

۱۰. شکسپیر عاشق ( Shakespeare in Love )

محصول : ۱۹۹۸

: ۱۹۹۸ کارگردان : جان مدن

: جان مدن بازیگران : گوئینت پالترو، جوزف فاینز

: گوئینت پالترو، جوزف فاینز امتیاز راتن تومیتو ز: ۹۲ از ۱۰۰

ز: ۹۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

فیلم توانست با شکست دادن یکی از بهترین فیلم‌های جنگی تاریخ سینما از استیون اسپیلبرگ، نجات سرباز رایان (Saving Private Ryan)، اسکار بهترین فیلم سال ۱۹۹۹ را به دست آورد؛ تصمیمی که به شدت توسط منتقدان محکوم شد.

در واقع طی رای‌گیری‌ای که سال ۲۰۱۵ انجام گرفت، رای‌دهندگان اسکار اعلام کردند که اگر یک‌بار دیگر فرصت داشتند، اسکار را به نجات سرباز رایان می‌دادند.

اگرچه دهه‌ی نود در هالیوود سال عجیبی بود و هاروی واینستین، کسی که سال ۲۰۱۷ به جرایم جنسی متهم شد، میلیون‌ها دلار خرج کرد تا فیلم خود را در ذهن رای‌دهندگان برجسته‌تر کند.

فیلم در مجموع نامزد سیزده اسکار شد و هفت اسکار را به خانه برد.

شکسپیر عاشق رابطه‌ی عاشقانه‌ی غیرواقعی شکسپیر را، هنگام نوشتن رومئو و ژولیت روایت می‌کند.

منبع: gamesradar

