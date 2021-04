دنیای سینمایی مارول دستاورد‌های منحصر به فردی در دنیای سینما به دست آورده است. اما سوال اینجا است که چه تعداد از فیلم‌های MCU موفق به نامزدی یا کسب جوایز اسکار شدند؟

این استودیو با پیوند دادن داستان‌های مختلف و مرتبط کردن چندین شخصیت متفاوت و ساخت فیلم‌های بلاک‌باستری متعدد، موفقیت‌های چشم‌گیری به دست آورده است. اما چرا خیلی کم فیلم‌های MCU برای جوایز اسکار در نظر گرفته نشده‌اند؟

علی‌رغم این حقیقت که از زمان اکران اولین فیلم مارول، مرد آهنی، در سال ۲۰۰۸ تمامی این فیلم‌ها حکمران فروش در گیشه‌های سینما بودند و نقدهای مثبتی نیز از آن‌ها شده است، اما تعداد کمی از این فیلم‌ها برنده یا حتی نامزد جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینما شده‌اند.

دنیای سینمایی مارول، حاوی داستان‌هایی از صدها شخصیت مختلف است که از کمیک‌های مارول گرفته‌ شده‌اند و منبعی غنی برای ساخت محتوای این فیلم‌هاست. نقش قهرمان‌ها و بازیگران داستان توسط مطرح‌ترین و محبوب‌ترین بازیگران روز مثل رابرت داونی جونیور، اسکارلت جوهانسن، کریس اوانز و چادویک بوزمن بازی می‌شود.

خیلی از برندگان جایزه آکادمی مثل آنتونی هاپکینز، بری لارسون و لوپیتا نیانگو نیز، نقش شخصیت‌هایی فرعی را در دنیای سینمایی مارول بازی کردند. پس چرا فیلم‌های MCU و بازیگران آن‌ لایق دریافت جایزه اسکار در نظر گرفته نمی‌شوند؟ شاید جواب سوال این باشد که دنیای سینمایی فراتر از MCU وجود دارد که شایستگی بیشتری برای دریافت این جوایز در آن دیده می‌شود.

رای دهندگان جوایز آکادمی همیشه از رای دادن به فیلم‌های ژانری خودداری می‌کنند و فیلم‌های ابرقهرمانی مبنی بر داستان‌های مصور هم از این موضوع مستنثنا نیستند. موارد کمی وجود دارند که از این قضیه مستثنی هستند (بارزترین مثال فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه است که برنده تمامی ۱۱ جایزه‌ای شد که برای آن‌ها نامزدی دریافت کرده بود)، ولی آکادمی در این خصوص روی دسته‌بندی‌های مشخصی تمرکز می‌کند.

فیلم‌های دنباله‌ای عموما عملکرد خوبی از خود نشان نمی‌دهند و در دنیای سینمایی مارول می‌توان هر فیلم بعد از مرد آهنی (۲۰۰۸) را یک دنباله‌ دانست. آن‌ها هم‌چنین کارگردان و نویسنده را بیشتر مد نظر قرار می‌دهند (مثل ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه پیتر جکسون).

هم‌چنین با وجود استثنا‌هایی مثل هیث لجر و خواکین فینکس، فیلم‌های پرستاره MCU آن چنان که رای دهندگان آکادمی می‌پسندند، جایی برای درخشش بازیگران جدید باقی نمی‌گذارد. با این وجود، MCU توانسته‌ است تعداد قابل توجهی نامزدی در دسته‌بندی‌های فنی و تکنیکی به دست آورد و حتی برای فیلم پلنگ سیاه برنده شود.

جهان سینمایی مارول چند بار نامزد جایزه اسکار شده است؟

از تمامی ۲۳ فیلم ارائه شده توسط MCU (سریال‌ها حساب نمی‌شوند چون فاقد صلاحیت این جوایز هستند)، ۱۹ نامزدی جایزه اسکار به دست آمده است. با نامزدی در ۱۰ جایزه در قسمت جلوه‌های ویژه، MCU (جهان سینمایی مارول) موفقیت قابل توجهی را توانسته کسب کند (مرد آهنی، انتقام جویان، مرد آهنی ۲، مرد آهنی ۳، محافظان کهکشان، دکتر استرنج، محافظان کهکشان ۲، انتقام جویان: جنگ نهایت، انتقام جویان: بازی پایانی). مرد آهنی نیز، نامزد جایزه بهترین تدوین صدا و هم‌چنین محافظان کهکشان نامزد جایزه بهترین چهره‌پردازی شده‌اند.

دیگر جوایز برای فیلمی است که توسط آکادمی، بیشتر از سایر فیلم‌های MCU مورد توجه قرار گرفت، یعنی پلنگ سیاه. این فیلم که دیدگاه دقیق کارگردان است، با نوع روایت، بازی خوب بازیگران و طراحی صحنه‌ی باکیفیت، از هم نوعان خود یک سر و گردن بالاتر ایستاد و در هفت زمینه نامزد جوایز اسکار شد که عبارتند از بهترین فیلم، بهترین موسیقی غیر اقتباسی، بهترین موسیقی فیلم، بهترین طراحی صحنه، بهترین طراحی لباس، بهترین صداگذاری و بهترین تدوین صدا. فیلم پلنگ سیاه، اولین فیلم استودیوی مارول است که در سه دسته‌بندی برنده جایزه اسکار شد: بهترین موسیقی فیلم برای لودویک گورانسون؛ بهترین طراحی صحنه برای گورا بیچلر (طراحی صحنه) و جی هارت (دکوراسیون) و بهترین طراحی لباس برای روث کارتر.

فیلم‌ پلنگ سیاه به دلایل مشخصی نسبت به دیگر فیلم‌های MCU برنده این جوایز شد. این دلایل، هرچند موجب نشدند که در زمینه‌ی نقش‌آفرینی و فیلم‌نامه و کارگردانی برنده‌ شود، اما تغییر خود را در دنیای سینمایی مارول قطعا ثبت کرد. پلنگ سیاه اولین فیلم ابرقهرمانی بود که در مهم‌ترین شب دنیای سینما نامزد جایزه بهترین فیلم شد ولی لزوما آخرین فیلم هم نبود. فیلم جوکر، حتی با وجود ریشه‌هایش در کمیک‌های دی‌سی نامزد ۱۱ جایزه اسکار شد و در زمینه بهترین بازیگر مرد نیز، برنده شد.

ممکن است MCU با در نظر داشتن بازگشت کارگردانانی مثل کلویی ژائو، رایان کوگلر و نیا داکوستا به لیست کارگردانان خود، ساخت دنیای بزرگتری را در نظر داشته باشد. احتمالا در آینده شاهد برندگان جوایز اسکار بیشتری از MCU خواهیم بود.

