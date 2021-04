کاپیتان آمریکا شاید محبوب‌ترین ابرقهرمان در دنیای سینمایی مارول باشد، اما فیلم‌های انفرادی استیو راجرز پر از خیانت است، حتی توسط خود او. کاپیتان آمریکا یکی از بهترین ابرقهرمانان MCU است که معمولا برای هر کاری می‌توان روی او حساب کرد. با این حال، این موضوع همیشه صحت ندارد زیرا به نظر خیانت یک اتفاق تکراری در سه گانه کاپیتان آمریکا است.

دیدن این‌که استیو راجرز دنیای سیاه و سفید جنگ جهانی دوم را ترک کرده و وارد قرن ۲۱ می‌شود و می‌بیند که همه چیز کمی پیچیده‌تر شده‌، جالب است. با وجود دروغ و خیانت‌های اطرافش، حتی مواردی وجود دارد که ممکن است خود کاپیتان آمریکا هم به اعتماد دیگران خیانت کرده‌ باشد.

۹. تونی و واندا ( Tony and Wanda)

واندا ماکسیموف پس از پشت سر گذاشتن گذشته‌ی فاسد خود، تلاش می‌کند زندگی جدیدی را به عنوان یک انتقام‌جو شروع کند. با این حال، وقتی اشتباه او در لاگوس منجر به مرگ افراد بی‌گناه می‌شود، که گفتگو در مورد توافق‌نامه سوکوویا را در پی دارد، همه چیز ناگهان تغییر می‌کند.

تونی استارک یکی از انتقام جویان است که از این توافق‌نامه حمایت کرده و در نتیجه تصمیم می‌گیرد واندا را برای مدتی زندانی کند‌. اما او به کمک کاپیتان و هاوک‌آی فرار می‌کند.

۸. سرباز زمستان (The Winter Soldier)

یکی از بهترین روابط دوستانه در MCU بین استیو راجرز و باکی بارنز است. بنابراین وقتی این دو مجبور می‌شوند به عنوان دشمن دوباره متحد شوند، داستان غم‌انگیزتر می‌شود.

استیو پس از این‌که فکر می‌کند باکی سال‌ها پیش مرده، می‌بیند که او به عنوان یک قاتل خونسرد، با عنوان سرباز زمستان، برمی‌گردد. این را خیانت نامیدن منصفانه نیست، زیرا باکی هنگام شستشوی مغزی این کار را می‌کند و کاپیتان هم برای دفاع از دوست قدیمی خود مجبور است کمی به بیراهه برود.

۷. واندا به ویژن حمله می‌کند (Wanda Attacks Vision)

عاشقانه‌ی غیرمنتظره و غم‌انگیز واندا و ویژن در واقع از کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی (Captain America: Civil War) شروع به شکل گیری می‌کند. گرچه این دو در دو طرف مخالف توافقنامه‌ی سوکوویا قرار دارند، اما به یکدیگر اهمیت زیادی می‌دهند، و ویژن حتی با زندانی کردن واندا سعی در محافظت او دارد.

با وجود ارتباط آن‌ها، به محض ورود هاوک‌آی برای جذب واندا به تیم کاپ، روابط آن‌ها پیچیده‌تر می‌شود. اگرچه قابل درک است که واندا می‌خواهد خودش را آزاد کند.

۶. زولا کله سرخ را تحویل می‌دهد (Zola Turns In Red Skull)

آرنیم زولا دانشمند نابغه‌ای است که در طول جنگ جهانی دوم در کنار کله سرخ کار می‌کند تا ارتش هیدرا را بسازد. درحالی که زولا بخش بزرگی از این برنامه است، اما واضح است که او تمایلی به جنگ ندارد.

پس از اسیر شدن، زولا توسط تکاوران مورد بازجویی قرار می‌گیرد. زولا در عوض آزادی خود، به ارتش ایالات متحده محل مخفیگاه کله سرخ را لو می‌دهد. اگرچه این کار زولا نامردی است اما به نجات جهان کمک می‌کند.

۵. ناتاشا موضع خود را عوض می‌کند ( Natasha Switches Sides)

با توجه به بی‌اعتمادی ناتاشا رومانوف به دولت، کمی عجیب است که او یکی از انتقام جویان حامی توافق‌نامه سوکوویا باشد. با این حال، با توجه به این واقعیت که او یک جاسوس فوق العاده نیز هست، تعجبی ندارد که تنها کسی است که در طول مبارزه موضع خود را تغییر می‌دهد.

به نظر می‌رسد که ناتاشا پس از مبارزه به عنوان عضوی از تیم مردآهنی در جنگ داخلی، به آشفتگی و بی‌نظمی این جنگ پی می‌برد و متوجه می‌شود که استیو عقب نشینی نمی‌کند. در نتیجه او به تی‌چالا حمله می‌کند تا استیو و باکی بتوانند فرار کنند.

۴. روملو به استیو حمله می‌کند (Rumlow Attacks Steve)

براک روملو ابتدا به عنوان عضوی از تیم ضربت معرفی می‌شود که از کاپیتان آمریکا در ماموریت‌های او پشتیبانی می‌کند. او حتی در حین انجام ماموریت نجات در کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان (Captain America: The Winter Soldier)، کاپیتان را از دست دشمن نجات می‌دهد.

اما پس از مرگ نیک فیوری، تیم ضربت به کاپیتان حمله کرده و فاش می‌گردد که همه‌ی آن‌ها از اعضای هیدرا هستند. از زمان جنگ جهانی دوم، برای استیو موضوع عجیبی است که دیگر نمی‌تواند به افرادی که در کنار آن‌ها می‌جنگد اعتماد کند.

۳. استیو حقیقت را به تونی نگفت (Steve Didn’t Tell Tony)

استیو راجرز پسری است که همیشه می‌توان روی او حساب کرد تا کار درستی انجام دهد، بنابراین دیدن او در موقعیتی که کار اشتباهی می‌کند جالب است. وقتی تونی می‌فهمد کسی که پدر و مادرش را سال‌ها پیش کشته، باکی است، از استیو می‌پرسد که آیا او از این موضوع اطلاع داشته و استیو نیز تایید می‌کند که از این موضوع خبر داشته، و این موضوع منجر به اختلاف شدیدی بین آن‌ها شده‌ که انتقام جویان را نابود می‌کند.

استیو در دفاع از خود گفته‌ که از نظر او پنهان کردن این حقیقت از تونی باعث می‌شود درد او بیشتر شود. اما اعتراف می‌کند که این کار را به خاطر خودش انجام داده‌ است. به راحتی می‌توان فهمید که چرا او چنین خیانتی کرده‌ است.

۲. پیرس سعی می‌کند فیوری را بکشد (Pierce Tries To Kill Fury)

به نظر نمی‌رسد نیک فیوری دوستان صمیمی زیادی داشته‌ باشد، اما واضح است که او و الکساندر پیرس سال‌هاست یکدیگر را می‌شناسند. پیرس فیوری را تحسین می‌کند، اما او را تهدیدی برای برنامه‌های خود برای هیدرا می‌داند. بنابراین وقتی که فیوری شروع به جستجوی حقیقت می‌کند، پیرس دستور ترور او را می‌دهد.

۱. زولا هیدرا را بازسازی می‌کند (Zola Rebuilds Hydra)

پس از کمک زولا به ایالات متحده در سرنگونی کله سرخ، همکاری با دولت برای ساخت سازمان جاسوسی جدید به نام S.H.I.E.L.D پیشنهاد می‌شود. با این وجود، زولا ثابت می‌کند علیرغم خیانت به کله سرخ، هنوز هم شرور و بدجنس است.

زولا ضمن کمک به ساخت سازمان جدید، بازسازی هیدرا را به صورت مخفیانه در داخل S.H.I.E.L.D آغاز می‌کند، تا بتواند روزی برگردد و دنیا را تسخیر کند.

