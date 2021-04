آیا فصل سوم سریال شکارچی ذهن (Mindhunter) ساخته خواهد شد؟

شکارچی ذهن (Mindhunter) سریالی جنایی درباره‌ی دو مامور اف‌بی‌آی است که به دنبال پیدا کردن ریشه‌ی جرم و جنایت از طریق مصاحبه با مجرمین هستند. دو فصل اول این سریال که با تحسین منتقدان مواجه شد، امید را در دل طرفدارانش زنده نگه داشت که فصل‌های دیگری هم در کار باشد. آیا باید امیدوار باشیم که فصل سوم این سریال که نام فینچر را بر پیشانی دارد ساخته ‌شود؟

سال گذشته، دیوید فینچر در مصاحبه‌ای گفت «شکارچی ذهن» که از تولیدات نتفلیکس است در حال حاضر حداقل به طور موقت در حالت تعلیق قرار دارد و اعتراف کرد که به دلیل پرهزینه و وقت‌گیر بودن ساخت این سریال تولید فصل سوم آن ممکن است توجیه مناسبی نداشته باشد. اما او ساخته نشدن فصل‌های آینده را کاملا رد نکرد و امید را در دل طرفدارانش زنده نگه داشت.

فینچر در نوامبر سال گذشته در گپی با ورایتی خاطرنشان کرده بود: «از یک نظر دوست دارم دوباره روی این سریال کار کنم. ما امیدوار بودیم که بتوانیم داستان‌های سریال را تا اواخر دهه‌ی ۹۰، اوایل سال ۲۰۰۰ پیش ببریم، امیدوار بودیم دنیس ریدر (Dennis Rader قاتل زنجیره‌ای که در فصل‌های قبل اشاره‌های کوچکی به او شده بود) را در فصل‌های بعد وارد میدان کنیم.»

به نظر می‌رسد که آینده‌ی سریال شکارچی ذهن هنوز کاملا روشن نیست اما گزارش‌هایی از مذاکرات بین فینچر و نتفلیکس ارائه شده که احتمال ساخت آن را بیشتر می‌کند. در این گزارش‌ها که توسط سایت اسمال اسکرین (Small Screen) ارائه شده، آمده است: «واقعا نمی‌توان به طور قطع گفت که فصل سوم شکارچی ذهن در کار است یا خیر، اما مکالماتی بین فینچر و نتفلیکس در حال انجام است. آن‌ها در حال بحث درباره‌ی احتمال بازگشت این سریال با فصل سوم هستند. به نظر می‌رسد فینچر نسبت به ساخت آن مشتاق‌تر است.»

در حال حاضر، احتمالا بهتر است چیزی را تفسیر نکنیم و مطمئن نباشیم. فینچر تهیه کننده‌ی اجرایی شکارچی ذهن برای نتفلیکس است که قسمت‌های زیادی را تهیه کرده. شاید فعلا همین اندازه دلگرمی کافی باشد.

