سریال اسپین‌آف «جان ویک» با اسم «کانتیننتال» (The Continental) روی گذشته‌ی شخصیت وینستون و ماجراهای هتل کانتیننتال تمرکز خواهد داشت.

بر اساس اخبار منتشر شده سریال کنتیننتال دوست‌دارن سری فیلم‌های جان ویک را به دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی می‌برد و آن‌ها را با نسخه‌ی جوان‌تر وینستون، صاحب هتل کنتیننتال آشنا می‌کند. فیلم «جان ویک» در سال ۲۰۱۴ به یک شگفتی تبدیل شد، این فیلم اکشن با بودجه‌ای کم‌تر از ۴۵ میلیون دلار به فروشی بالغ‌بر ۸۶ میلیون دلار در سراسر جهان دست یافت و از نظر بسیاری از سینمادوستان و منتقدان بهترین فیلم اکشن آن سال لقب گرفت. موفقیت نسخه‌های دوم و سوم جان ویک در نظر منتقدان و باکس آفیس باعث شد تا کمپانی لاینزگیت تصمیم بگیرد با ساخت یک سریال پیش‌درآمد برای این مجموعه‌ی سینمایی، جهان آن را گسترش دهد.

چگونه فیلم هیچ‌کس باب اُدِنکِرک را به جان ویک جدید تبدیل کرد؟

در سال ۲۰۱۸ شبکه‌ی استارز با همکاری لاینزگیت به ساخت سریال کانتیننتال با کارگردانی چاد استاهلسکی، سازنده‌ی فیلم‌های جان ویک چراغ سبز نشان داد و اعلام کرد این مجموعه‌ی تلویزیونی قرار است بخشی از گذشته‌ی شخصیت‌های اصلی دنیای جان ویک را به تصویر بکشد. انتظار داشتیم تا پیش از فرا رسیدن سال ۲۰۲۱ شاهد پخش فصل نخست اسپین‌آف جان ویک باشیم، اما اینگونه نشد و سریال کانتیننتال در سکوت خبری فرو رفت. حالا کوین بگز، مدیر بخش تلویزیون لاینزگیت در گفت‌وگو با ددلاین اطلاعات جدیدی از این سریال در اختیار سریال‌بین‌ها قرار داده است: «داستان کانتیننتال در شهر نیویورک رقم می‌خورد و روی شخصیت وینستون و «تیم هم‌پیمانان» تمرکز دارد و وضعیت این افراد ۴۰ سال پیش از اتفاقات فیلم‌ها را به تصویر می‌کشد.» متاسفانه یا خوشبختانه ایان مک‌شین بازیگر نقش وینستون در سریال جدید استارز نقش‌آفرینی نخواهد کرد، اما این احتمال وجود دارد که او به عنوان صداپیشه در این مجموعه حضور داشته باشد.

از این گفت‌وگو می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که برخلاف اخبار اولیه بیش از اینکه شاهد اثری اکشن با تمرکز روی درگیری‌های بزرگ باشیم، با سریال مافیایی مواجه هستیم که به پشت پرده‌های جهان آدم‌کش‌ها می‌پردازد. همچنین نباید منتظر کیانو ریوز در کانتیننتال باشیم؛ زیرا در دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی او تنها یک پسربچه است.

منبع: Screenrant

The post سریال اسپین‌آف جان ویک روی شخصیت وینستون تمرکز دارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala