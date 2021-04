دنیای علمی تخیلی دنیایی با امکانات نامحدود است. اما قوی‌ترین ضدقهرمان‌های شرور در فیلم‌های علمی تخیلی کدامند؟

دنیای علمی تخیلی، با تعریفی که دارد، جایی است که به معنای واقعی کلمه هر چیزی در آن یافت می‌شود. فضای علمی تخیلی برای داستان‌نویسان امکانات نامحدودی دارد، زیرا با تخیل هر چیزی می‌تواند شکل بگیرد. اگرچه این می‌تواند به معنای جهان‌های خارق‌العاده‌ای باشد، اما هم‌چنین می‌تواند ترسناک‌ترین و قوی‌ترین تهدیداتی باشد که جهان تاکنون با آن روبه‌رو بوده ‌است.

۲۵ قاب سینمایی بی‌نظیر که مسیر حرفه‌ای کوئنتین تارانتینو را تعریف می‌کنند

۸ جاسوس جذاب که طرفداران سینما عاشقشان هستند

چرا سریال فالکون و سرباز زمستان به خوبی وانداویژن نیست؟

داستان‌های علمی تخیلی در فیلم‌ها، کتاب‌ها، تلویزیون و بازی‌های ویدیویی دارای ضدقهرمان‌های شرور مختلفی است، که قضاوت در مورد این‌که کدام یک از این ضدقهرمان‌ها قوی‌ترین موجود شرور به حساب می‌آید، دشوار است. صرف نظر از این، همه‌ی آن‌ها ترسناک هستند.

۱۰. دالک‌ها/دکتر هو (The Daleks/Doctor Who)

دالک‌ها قدیمی‌ترین و قوی‌ترین دشمنان دکتر هو هستند. در ابتدا، آن‌ها در شهر خود در سیاره اسکارو محصور و برای زنده ماندن به الکتریسیته ساکن وابسته بودند. با این وجود، تمام کمبودهای اولیه خود را برطرف کرده و پراکنده شدند تا امپراتوری دالک را در مکان و زمان ایجاد کنند، تا جایی که حتی فرمانروایان زمان هم هیچ شباهتی به آن‌ها نداشتند. اگر به‌ خاطر بسیاری از نقشه‌های هولناک آن‌ها، تمایل شدید آن‌ها به جنگیدن و ناتوانی آن‌ها در برابر دکتر نبود، تمام جهان را مطیع و فرمان‌بردار خود می‌کردند.

۹. بورگ/پیشتازان فضا (The Borg/Star Trek)

اولین باری که فدراسیون با بورگ‌ها روبرو شد، آن‌ها سرسخت و شکست‌ناپذیر بودند. با نابود کردن یکی از آن‌ها بلافاصله سفینه‌ی قدرتمندتری جای آن را می‌گیرد. خسارت شدید به مکعب (سفینه) آن‌ها ظرف چند دقیقه تعمیر می‌شود. یک مکعب بورگ به تنهایی می‌تواند مجموعه‌ای از سفینه‌های فضایی را نابود کند.

آن‌ها در کهکشان جابه‌جا شده و تمام تمدن‌ها را جذب می‌کنند تا به هوش سایبری خود بپیوند دهند. درحالی که فدراسیون اسلحه‌هایی به دست آورده که می‌تواند با آن‌ها مقابله کند، اما بورگ‌ها هم‌چنان وحشتناک هستند و باید از آن‌ها ترسید.

۸. گالاکتوس/کمیک‌های مارول (Galactus/Marvel Comics)

تانوس با دستکش سنگ‌های ابدی، قوی‌ترین موجود در کمیک‌های مارول است. البته این عنوان می‌تواند برای هرکسی که کل سنگ‌های ابدیت را در اختیار دارد، تعریف شود. بدون سنگ‌ها، گالاکتوس غول‌پیکر و خورنده‌ی سیاره‌ها ویران‌گرترین موجود شرور در تاریخ مارول است.

گالاکتوس گاهی اوقات بد درک می‌شود زیرا او یک مرد غول‌پیکر نیست که سیارات را به عنوان غذا می‌خورد. شکل معروف او در واقع فقط چیزی است که انسان‌ها آن‌گونه تصور می‌کنند و انرژی که او از سیارات می‌گیرد قدرت نامحدودش را تامین می‌کند. او یک نیروی باستانی، شکست‌ناپذیر و سیاره‌خور است و شکست و عقب راندن او تلاش بسیار زیادی می‌خواهد.

۷. امپراطور پالپاتین/جنگ ستارگان (Emperor Palpatine/Star Wars)

امپراطور پالپاتین بزرگ احتمالا به تنهایی قدرتمندترین موجود در کهکشان جنگ ستارگان است. پالپاتین جدا از اینکه یک جنگجو، سیاست‌مدار و رئیسی حقه‌باز است، قوی‌ترین کاربر نیروی دارک ساید است که تاکنون زنده ماند. همه این‌ها قبل از این است که طرفداران این واقعیت را بپذیرند که قدرت فرمانروایی تمام امپراطوری، محفل اول و سیت آرمادا را نیز تحت فرمان خود دارد.

۶. یونیکرون/تبدیل شوندگان (Unicron/Transformers)

از لحظه‌ای که مخاطبان برای اولین بار یونیکرون را در فیلم تبدیل شوندگان (Transformers: The Movie) دیدند، می‌دانستند که این به معنای کسب سود بیشتر است.

فقط در عرض چند دقیقه، مخاطبان با یک سیاره‌ی بیگانه آشنا می‌شوند، که کودکان در حال بازی هستند و مردم زندگی روزمره خود را سپری می‌کنند و سپس می‌بینند که یک هیولای فلزی به اندازه‌ی یک ستاره بر روی جهان ‌آن‌ها فرود می‌آید و همه چیز از جمله ساکنان آن را می‌بلعد.

بعدا یونیکرون نشان می‌دهد که چگونه می‌تواند مردگان را زنده کند و آن‌ها را مطیع خواسته‌های خود سازد. تبدیل شدن یونیکرون به شکل انسان‌نمای خود، باعث آرامش خاطر است چون در این صورت می‌توان او را شکست داد یا حتی نابود کرد.

۵. آنتی مانیتور/کمیک‌های دی سی (The Anti-Monitor/DC Comics)

با وجود ظاهر ترسناک دارک ساید در لیگ عدالت زاک اسنایدر، قوی‌ترین موجود در تمام کمیک‌های دی سی، آنتی مانیتور است. او با عنوان موبیوس هم شناخته می‌شود و نگهبان جهان ضد ماده است.

هنگامی که آنتی مانیتور در بحران در زمین‌های بی‌نهایت (Crisis on Infinite Earths) ظاهر شد، تمام نسخه‌های واقعیت را زیر پا گذاشت. با وجود قدرت غیرقابل تصور، آنتی مانیتور ابرقدرت نیست و بیش از یک بار توسط دارک ساید و قهرمانان دی سی شکست خورده‌ است.

۴.کیو/پیشتازان فضا (Q/Star Trek)

یکی از ضدقهرمان‌های جالب در کل پیشتازان فضا، کیو (با بازی جان د لانسی) است. تماشای او بسیار جذاب و سرگرم‌کننده است به طوری که برای ایفای این نقش چندین بار بازگشت و قرار است سال آینده در فصل جدید پیشتازان فضا: پیکارد (Star Trek: Picard) دوباره برگردد.

او موجودی خداگونه از کیو کانتینیوم است، که نژادی نامیرا و موجوداتی ابرقدرت با قدرت تغییر شکل به هر چیزی با یک ضربه انگشت هستند. او از این قدرت برای نابودی جهان‌های مختلف، تغییر زمان، خلق زندگی و آزمایش بشریت استفاده کرده‌ است. اگر به خاطر بقیه‌ی کیو کانتینیوم نبود که او را تحت کنترل گرفته، کیو شکست ناپذیر می‌شد.

۳. گیگاس (Giygas)

مجموعه بازی‌های‌ نقش‌آفرینی علمی‌ تخیلی محبوب نینتندو به ظاهر (در یک نگاه سطحی) طنزآمیز/واجد شوخ طبعی‌‌اند، اما یکی از ترسناک‌ترین و قوی‌ترین ضد قهرمان‌های موجود را در خود جای داده‌اند. گیگاس، که با عنوان «نابودگر کیهانی» هم شناخته می‌شود، موجودی بیگانه است که سعی در کنترل قدرت روانی (PSI) و استفاده از آن برای حمله به زمین دارد.

گیگاس پس از اولین شکست توسط یک قدرت عظیم کیهانی که نمی‌توانست آن را مهار کند، تاریکی را بر روی کره زمین گسترش داد و تبدیل به تهدیدی برای تمام هستی شد. ولی نس (Ness) و دوستانش با رسیدن به احساسات انسانی گیگاس توانستند او را متوقف کنند.

۲. لتو دوم آتریدس/امپراطور تل ماسه (Leto II Atreides/God Emperor Of Dune)

وقتی اواخر امسال برداشت سینمایی جدید تل ماسه اکران شود، دوک لتو آتریدس و پسرش پل به مخاطبان معرفی می‌شوند. به کمک تل ماسه، به پل قدرت خداگونه برای دیدن زمان و مکان اعطا می‌شود که در کتاب‌های بعدی تل ماسه، آن را به پسرش لتو دوم آتریدس می‌دهد (با بازی جیمز مک آووی در برداشت تلویزیونی بچه‌های تل ماسه محصول ۲۰۰۳).

لتو دوم برای تبدیل خود به کرم‌های ماسه‌ای از موادی استفاده می‌کند و در واقع به یک کرم تبدیل می‌شود. اما هم‌چنان تقریبا جاودانه، قدرتمند و فرمانروای امپراطوری است. او هزاران سال به عنوان یک ظالم سلطنت کرد و درست زمانی که کناره‌گیری کرد از دنیا رفت.

۱.ریپرها/مس افکت (The Reapers/Mass Effect)

باتوجه به این‌که نسخه‌ی لجندری مس افکت (Mass Effect: Legendary Edition) در ماه می عرضه می‌شود، شایسته است که قوی‌ترین دشمنان در تمام داستان‌های علمی تخیلی، ریپرهای ترسناک باشند. ریپرها گونه‌ای از سفینه‌های غول‌پیکر خیالی هستند که در فضای بین کهکشان‌ها حرکت می‌کنند و هر یک از آن‌ها قدرت نابودی جهان را دارد.

برای نابودی تنها یک ریپر به تمام سفینه‌های فضایی نیاز است. آن‌ها میلیاردها سال وجود داشته‌اند و زندگی در کهکشان را چندین بار پاکسازی کرده‌اند. در حالی که فرمانده شپرد بر ریپرها پیروز شد و این چرخه پایان یافت، اما هزینه‌ی آن برای هر گونه‌های موجود در کهکشان بسیار زیاد بود.

منبع: Screenrant

The post ۱۰ ضدقهرمان ترسناک فیلم‌های علمی-تخیلی به ترتیب قدرت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala