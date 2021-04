مراسم اسکار ۲۰۲۱ روز دوشنبه ۶ اردیبهشت (۲۵ آوریل) برگزار خواهد شد و طبق آخرین پیش‌بینی‌ها فیلم سینمایی «سرزمین آواره‌ها» (Nomadland) بیشترین شانس را برای تصاحب جوایز بزرگ مراسم دارد.

نود و سومین دوره جوایز اسکار در ساعات آغازین روز دوشنبه پس از چندماه تاخیر نسبت به تاریخ همیشگی برگزار خواهد شد؛ این مراسم به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا عقب افتاد و حال به دلیل واکسیناسیون گسترده و کنترل محسوس بیماری در آمریکا، خطر برگزاری آن تا حد زیادی کاهش یافته است.

اواخر اسفندماه سال گذشته شاهد معرفی نامزدهای اسکار ۲۰۲۱ بودیم و همان زمان هم پیش‌بینی‌ها حاکی از شانس بسیار بالای فیلم سرزمین آواره‌ها برای تصاحب جوایز اصلی بود اما با مشخص شدن برندگان جوایز انجمن‌های مختلف، حال پیش‌بینی‌ نهایی برندگان عملی‌تر از قبل شده است.

نامزدهای اسکار ۲۰۲۱ اعلام شد؛ دست سینمای ایران باز هم خالی ماند

فیلم سینمایی سرزمین آواره‌ها جدیدترین ساخته کلویی ژائو کارگردان زن چینی-آمریکایی تقریبا یک ماه پیش در رای‌گیری انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا (Producers Guild of America) به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شد؛ این جایزه به نوعی حکم تیر خلاص را داشت و باعث شد اغلب سایت‌هایی که به پیش‌بینی برندگان احتمالی جایزه بهترین فیلم می‌پردازند فیلم ژائو را از همین حالا به عنوان برنده معرفی کنند.

البته با نادیده گرفتن فیلم سرزمین آواره‌ها به عنوان بزرگترین شانس تصاحب مهم‌ترین جایزه مراسم اسکار از میان ۸ نامزد دیگر در عمل تنها سه فیلم «میناری» (Minari)، «زن جوان آتیه‌دار» (Promising Young Woman) و «دادگاه شیکاگو ۷» (The Trial of the Chicago 7) شانس بردن جایزه بهترین فیلم را دارند.

برندگان گلدن گلوب ۲۰۲۱ در بخش سینما و تلویزیون مشخص شد

در ادامه برنده احتمالی هر بخش از جوایز مختلف مراسم اسکار ۲۰۲۱ را پیش‌بینی خواهیم کرد.

بهترین فیلم

همانطور که اشاره شد در این بخش فیلم سینمایی سرزمین آواره‌ها بیشترین شانس را دارد. کلویی ژائو و فیلمش برنده جایزه انجمن تهیه‌کنندگان آمریکا، انجمن کارگردانان آمریکا، بهترین فیلم درام گلدن گلوب ۲۰۲۱ و جوایز بفتا ۲۰۲۱ شده در نتیجه سخت است فیلم دیگری را شانس مسلم جایزه بهترین فیلم اسکار ۲۰۲۱ در نظر بگیریم.

البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که دو فیلم «۱۹۱۷» و « لا لا لند» دقیقا همین جوایز را بردند اما در نهایت به ترتیب به «انگل» و «مهتاب» باختند. شاید صرفا این تفاوت مطرح بود که فیلم مهتاب جایزه بهترین فیلم درام گلدن گلوب ۲۰۱۷ را تصاحب کرده بود و امسال «بورات ۲» به عنوان برنده بخش دیگر بهترین فیلم گلدن گلوب اصلا در میان نامزدهای بهترین فیلم مراسم اسکار حضور ندارد.

با این جمع‌بندی باید گفت کلیت فصل جوایز به نفع سرزمین آواره‌ها رقم خورده و شاید کمتر فیلمی طی ۲۰ سال اخیر اینچنین شانس بالایی برای دریافت جایزه بهترین فیلم داشته گرچه همیشه وقتی پای شانس در میان است باید انتظار اتفاقات پیش‌بینی نشده را هم داشته باشیم.

پدر

منک

میناری

سرزمین آواره‌ها (برنده احتمالی)

صدای متال

زن جوان آتیه‌دار

یهودا و مسیح سیاه

دادگاه شیکاگو ۷

بهترین کارگردانی

برنده جایزه انتخاب منتقدان، گلدن گلوب و انجمن کارگردانان آمریکا در این بخش کلویی ژائو بوده است. تقریبا در اغلب سایت‌های معتبری که به پیش‌بینی جوایز پرداخته‌اند از این کارگردان زن آسیایی-آمریکایی به عنوان شانس مسلم تصاحب جایزه بهترین کارگردانی نام برده شده.

بسیار بعید به نظر می‌رسد که کارگردان دیگری بتواند در این بخش به ژائو نزدیک شود.

دیوید فینچر (منک)

لی آیزاک چانگ (میناری)

کلوئی ژائو (سرزمین آواره ها) (برنده احتمالی)

امرالد فنل (زن جوان آتیه‌دار)

توماس وینتربرگ (دور دیگر)

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

رقابت اصلی بخش بهترین بازیگر نقش اصلی مرد میان چادویک بوزمن و آنتونی هاپکینز در جریان است با این توضیح که بوزمن شانس بیشتری برای این اسکار پس از مرگ دارد.

اگر بوزمن این جایزه را تصاحب کند در کنار پیتر فینچ تنها بازیگری خواهد بود که اسکار بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد را پس از مرگ به دست آورده است.

به هر حال تقریبا در تمام طول فصل جوایز گمان می‌رفت که این جایزه به شکل قاطعانه‌ای به بوزمن خواهد رسید اما اخیرا توجه به فیلم پدر و بازی آنتونی هاپکینز بیشتر شده و این مساله تا حدودی بر ابهام‌ها افزوده است. به هر حال پیش‌بینی می‌کنیم چادویک بوزمن به عنوان برنده انتخاب شود اما اگر این اتفاق رخ ندهد بسیار بعید به نظر می‌رسد جایزه به کسی جز آنتونی هاپکینز برسد.

ریز احمد (صدای متال)

چادویک بوزمن (بلک باتم ما رینی) (برنده احتمالی)

گری اولدمن (منک)

آنتونی هاپکینز (پدر)

استیون یون (میناری)

بهترین بازیگر نقش اصلی زن

پیش از مشخص‌شدن برندگان بفتا، گلدن ‌گلوب و انجمن بازیگران، فرانسیس مک‌دورمند و ونسا کربی که هر دو از طرف انجمن بازیگران، بفتا، گلدن گلوب و جایزه انتخاب منتقدان در این بخش نامزد شده بودند به عنوان گزینه‌های اصلی به حساب می‌آمدند.

حالا با مشخص‌شدن برندگان جوایز مختلف کار از همیشه پیچیده‌تر شده و می‌شود گفت تقریبا تک تک گزینه‌های این بخش شانس برنده‌شدن جایزه را دارند. گرچه هنوز هم فرانسیس مک‌دورمند شانس اصلی به حساب می‌آید اما آندرا دی برای فیلم «ایالات متحده علیه بیلی هالیدی» برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول زن درام گلدن گلوب ۲۰۲۱ شد.

وایولا دیویس برای حضور در «بلک باتم ما رینی» جایزه انجمن بازیگران را به دست آورد و جایزه بفتا هم به مک‌دورمند رسید. نهایتا بازی ونسا کربی از اولین روزهای فصل جوایز مورد توجه بود و کارشناسان شانس زیادی برای او قایل بودند.

با این وضعیت به نظر می‌رسد شانس کربی کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و مک‌دورمند تنها گزینه‌ای است که تا حدودی نسبت به رقبا برتری دارد گرچه غافلگیر نمی‌شویم اگر آکادمی گزینه دیگری را انتخاب کند.

در صورتی که فرانسیس مک‌دورمند اسکار این بخش را تصاحب کند به تنها بازیگر زن زنده‌ای تبدیل خواهد شد که سه اسکار بازیگری نقش اصلی زن را در کارنامه دارد. رکورددار این بخش کاترین هپبورن است که چهار جایزه اسکار گرفته بود و سال ۲۰۰۳ از دنیا رفت.

وایولا دیویس (بلک باتم ما رینی)

آندرا دی (ایالات متحده علیه بیلی هالیدی)

ونسا کربی (تکه‌های یک زن)

فرانسیس مک دورمند (سرزمین آواره‌ها) (برنده احتمالی)

کری مولیگان (زن جوان آتیه‌دار)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

حتی پیش از بررسی دقیق برندگان فصل جوایز و صرفا از طریق بررسی نامزدها، دنیل کالویا برای بازی در فیلم «یهودا و مسیح سیاه» مهم‌ترین گزینه این بخش بود.

حالا می‌دانیم کالویا این جایزه را مراسم گلدن گلوب و بفتا به خود اختصاص داده و جایزه انجمن بازیگران را هم گرفته است. در این بخش با اطمینان بالایی می‌توان کالویا را از همین حالا برنده اسکار دانست چرا که برنده اصلی فصل جوایز همواره در این رشته اسکار را هم گرفته است.

ساشا بارون کوهن (دادگاه شیکاگو ۷)

دانیل کالویا (یهودا و مسیح سیاه) (برنده احتمالی)

لزلی اودوم جونیر (یک شب در میامی)

پل راچی (صدای متال)

کیت استنفیلد (یهودا و مسیح سیاه)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

در آغاز فصل جوایز مشخص‌کردن برنده این بخش آنقدرها هم ساده نبود؛ در واقع صرفا از طریق نامزدها نمی‌شد اظهارنظر قاطعانه‌ای داشت. در آن تاریخ از الیویا کلمن (پدر)، ماریا باکالوا (بورات ۲)، یون یئو جونگ (میناری) و آماندا سایفرد (منک) نام برده می‌شد. با مشخص‌شدن نامزدهای اسکار گلن کلوز (مرثیه هیلی‌بیلی) هم به این اسامی اضافه شد.

اما مشخص‌شدن برنده جوایز بفتا و انجمن بازیگران ابهام‌های موجود در این بخش را کاهش داده. هر دو جایزه مذکور به یون یئو جونگ برای فیلم میناری رسیده است و با این اوصاف او شانس اصلی بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن است.

اگر یون یئو جونگ این جایزه را ببرد دومین زن آسیایی خواهد بود که اسکار بازیگری گرفته. پیش از او میوشی اومه‌کی دهه‌ها پیش برای بازی در فیلم «سایونارا» (Sayonara‎) این جایزه را به دست آورده بود.

اگر جایزه به هر دلیل سهم یون یئو جونگ نشود گزینه پرشانس بعدی الیویا کلمن خواهد بود.

ماریا باکالوا (بورات ۲)

گلن کلوز (مرثیه هیلی‌بیلی)

اولیویا کولمن (پدر)

یوه-جونگ یون (میناری) (برنده احتمالی)

آماندا سایفرد (منک)

بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی

از هفته‌ها پیش تا امروز دو شانس اصلی این بخش رقابت نزدیکی داشته‌اند؛ امرالد فنل برای زن جوان آتیه‌دار و آرون سورکین برای دادگاه شیکاگو هفت.

سورکین سه‌بار نامزد این بخش شده و یک‌مرتبه نیز برای فیلم «شبکه اجتماعی» (The Social Network) جایزه را تصاحب کرده. شیکاگو هفت از آن فیلم‌هایی است که هالیوود عاشق تولیدشان است و سورکین موفق‌شده در آن یک داستان گیرا و موثر واقعی را تجسم بخشد و در عین حال آن را با شرایط حال حاضر آمریکا نیز مرتبط سازد.

امرالد فنل نویسنده و کارگردان زن جوان آتیه‌دار با نامزدی در این بخش برای اولین‌بار نامزد دریافت جایزه اسکار فیلم‌نامه شده و این افتخار را از طریق نگارش فیلم‌نامه‌ای بدیع، هوشمندانه با لحظاتی ترسناک و البته گاهی غم‌افزا به دست آورده است؛ فیلم‌نامه‌ای که به نوعی رفتار جامعه با زنان را محکوم می‌کند و جنبه‌هایی انتقادی دارد.

شیوه اختصاص جوایز به این دو هم نشان داد نزدیک‌بودن رقابت کاملا واقعی است. سورکین جایزه گلدن گلوب را برد و جوایز بفتا، انتخاب منتقدان و انجمن نویسندگان به فنل رسیده.

با این اوصاف هنوز هر دو گزینه شانس برنده‌شدن اسکار را دارند اما شانس امرالد فنل بیش از آرون سورکین است.

فیلم‌نامه‌های صدای متال و میناری به عنوان دو گزینه دیگر این بخش مطرح‌اند اما شانس اینکه کار به انتخاب میان این دو برسد به شدت پایین است.

میناری

یهودا و مسیح سیاه

زن جوان آتیه‌دار (برنده احتمالی)

صدای متال

دادگاه شیکاگو ۷

بهترین فیلم‌نامه اقتباسی

منطق می‌گوید جایزه بهترین فیلم‌نامه اقتباسی هم به فیلم سرزمین آواره‌ها خواهد رسید اما اگر به نتایج بفتا نگاه کنیم ممکن است نظرمان تغییر کند.

پیشتر گزینه دوم این بخش را کریستوفر همپتون و فلوریان زلر برای فیلم پدر در نظر می‌گرفتیم اما این دو هنرمند جایزه بهترین فیلم‌نامه اقتباسی بفتا ۲۰۲۱ را به دست آوردند تا به عنوان گزینه جدی‌تری در این بخش مطرح شوند.

بیایید به ماجرا از این زاویه نگاه کنیم که فیلم پدر در شش بخش مختلف نامزد دریافت جایزه اسکار شده و احتمالا دست کم یک اسکار را از این شش نامزدی به دست خواهد آورد. شهرت و میراث کریستوفر همپتون هم می‌تواند به کمک فیلم‌نامه بیاید. کلویی ژائو و فیلمش شانس اصلی سه جایزه بزرگ مراسم‌اند پس بعید نیست آکادمی این جایزه را به فیلم پدر بدهد.

ببر سفید

پدر (برنده احتمالی)

بورات ۲

سرزمین آواره‌ها

یک شب در میامی

بهترین فیلم بین‌المللی

آکادمی «یک دور دیگر» توماس وینتربرگ را آنقدر جدی گرفته که این کارگردان بابت اثرش نامزد اسکار بخش بهترین کارگردانی شده است.

این نکته شانس فیلم وینتربرگ را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد.

یک دور دیگر جایزه بهترین فیم غیرانگلیسی‌زبان بفتا را هم تصاحب کرده و با توجه به نامزدهای دیگر شانس اصلی این بخش است. اگر جایزه به این اثر دانمارکی نرسد «کجا می‌روی آیدا؟» محصول بوسنی شانس مهم بعدی خواهد بود.

یک دور دیگر از دانمارک (برنده احتمالی)

روزهای بهتر از هنگ کنگ

مردی که پوستش را فروخت از تونس

کجا می‌روی آیدا؟ از بوسنی و هرزگوین

اشتراکی از رومانی

بهترین فیلم‌برداری

گرچه امسال جایزه انجمن فیلم‌برداران آمریکا به «منک» دیوید فینچر رسید اما سرزمین آواره‌ها که در بفتای ۲۰۲۱ نیز برنده همین جایزه شده شانس اصلی مراسم اسکار در این رشته است.

یهودا و مسیح سیاه

منک

اخبار جهان

سرزمین آواره‌ها (برنده احتمالی)

دادگاه شیکاگو ۷

بهترین طراحی لباس

فیلم سینمایی بلک باتم ما رینی شانس اصلی بخش بهترین طراحی لباس است. آن روث طراح لباس این فیلم جایزه انجمن طراحان لباس و بهترین طراحی لباس بفتا را هم تصاحب کرده و از همه گزینه‌ها به اسکار نزدیک‌تر است.

اگر روث ۸۹ ساله اسکار بگیرد پیرترین زنی خواهد بود که یک اسکار رقابتی را برده است. در صورتی که جایزه به بلک باتم ما رینی نرسد طراحی لباس دو فیلم اما و منک به عنوان شانس‌های بعدی مطرح خواهند بود که احتمال دارد مورد توجه رای‌دهندگان بین‌المللی آکادمی قرار بگیرند.

اما

بلک باتم ما رینی (برنده احتمالی)

منک

مولان

پینوکیو

بهترین طراحی صحنه

می‌دانیم که فیلم سینمایی منک اثر دیوید فینچر در ۱۰ رشته مختلف نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. منک رکورددار بیشترین تعداد نامزدی اسکار ۲۰۲۱ است و بسیار بعید به نظر می‌رسد دست خالی از مراسم بیرون برود.

با توجه به ارزش‌های فیلم از منظر طراحی صحنه این بخش محتمل‌ترین اسکار منک است و فیلم‌های دیگر هم گزینه‌های چالش‌برانگیزی برای منک نیستند؛ شاید صرفا بتوان به بلک باتم ما رینی اشاره کرد اما اسکارگرفتن این فیلم در بخش طراحی صحنه چندان محتمل نیست.

منک (برنده احتمالی)

پدر

بلک باتم ما رینی

اخبار جهان

انگاشته

بهترین چهره‌پردازی و آرایش مو

پیش‌بینی می‌شود که جایزه اسکار بهترین چهره‌پردازی و آرایش مو به فیلم بلک باتم ما رینی برسد و البته با انتخاب این اثر برندگان این بخش (سرجیو لوپز-ریورا ، میا نیل و جامیکا ویلسون) برای اولین‌بار در تاریخ اسکار سیاه‌پوست خواهند بود.

اما

مرثیه هیل‌بیلی

بلک باتم ما رینی (برنده احتمالی)

منک

پینوکیو

بهترین صداگذاری

تقریبا مدت‌هاست که پیش‌بینی می‌شود جایزه بخش بهترین صداگذاری به فیلم سینمایی صدای متال تعلق بگیرد. در این بخش با ابهام چندانی روبرو نیستیم.

سگ شکاری

منک

اخبار جهان

روح

صدای متال (برنده احتمالی)

بهترین ترانه

لزلی اودوم جونیور امسال هم در بخش بهترین ترانه و هم در بخش بهترین بازیگر مرد نقش مکمل کاندید دریافت جایزه شده است.

به نظر می‌رسد بخش بهترین ترانه جایی باشد که لزلی جونیور و همکارش سم اشورث را برای ترانه فیلم «یک شب در میامی» به اسکار برساند. البته نباید نادیده گرفت که نتفلیکس کمپینی را برای تبلیغ هوساویک (از فیلم «مسابقه آواز یوروویژن: داستان حماسه آتش») پیش می‌برد و همین امر ممکن است شانس یک شب در میامی را کمی کاهش دهد.

مبارزه برای تو (یهودا و مسیح سیاه)

صدای من را بشنو (دادگاه شیکاگو ۷)

هوساویک (مسابقه‌ی آواز یوروویژن: داستان حماسه آتش)

دیده شده (زندگی پیش رو)

حالا حرف بزن (یک شب در میامی) (برنده احتمالی)

بهترین تدوین

طبق یک الگوی متاخر جایزه بهترین صداگذاری و بهترین تدوین به یکدیگر ارتباط دارند. دست کم در سه مورد یعنی فیلم‌های «ویپلش» (Whiplash‎)، «ستیغ هکسا» (Hacksaw Ridge‎) و «فورد در برابر فراری» (Ford v Ferrari‎) این الگو مشاهده شده است؛ هر سه این آثار یک اسکار بخش صدا را به همراه اسکار تدوین به دست آورده‌اند.

اسکار بخش صدای امسال به احتمال بسیار متعلق به فیلم صدای متال است و پیش‌بینی می‌کنیم که اسکار تدوین هم به همین فیلم برسد.

آنچه در این پیش‌بینی اختلال ایجاد می‌کند جایزه انجمن تدوین‌گران فیلم آمریکا است که به دادگاه شیکاگو هفت داده شده اما عاقلانه‌تر است روی برنده بفتا (صدای متال) حساب کنیم.

پدر

سرزمین آواره‌ها

زن جوان آتیه‌دار

صدای متال (برنده احتمالی)

دادگاه شیکاگو ۷

بهترین جلوه‌های بصری

فیلم سینمایی «انگاشته» در بخش بهترین طراحی صحنه اسکار امسال کاندید شده و جایزه بهترین جلوه‌های بصری بفتای ۲۰۲۱ را هم به دست آورده است. انگاشته کل طول فصل جوایز را در بخش جلوه‌های بصری با موفقیت سپری کرده و می‌توانیم ادعا کنیم در این بخش بیشترین شانس را دارد.

جایزه انجمن جلوه‌های بصری البته به فیلم «آسمان نیمه‌شب» رسید اما این انتخاب در مجموع آنقدر سرنوشت‎‌ساز نیست که خیال کنیم اسکار به انگاشته نخواهد رسید. اگر به جز این دو فیلم گزینه سومی مطرح باشد باید به «مولان» اشاره کرد که از سوی دیزنی حمایت می‌شود.

عشق و هیولاها

آسمان نیمه‌شب

مولان

فقط و فقط ایوان

انگاشته (برنده احتمالی)

بهترین فیلم پویانمایی

فیلم سینمایی «روح» در دو مراسم بفتا و گلدن گلوب برنده جایزه بهترین فیلم پویانمایی شد. گرچه «ولف واکرز» (Wolfwalkers‎) از دیگر نامزدهای این بخش و محصول اپل تی‌وی، فیلم ارزشمندی است اما به نظر نمی‌رسد هیچ‌کدام از نامزدها بتوانند امسال با روح رقابت کنند. احتمالا اسکار این بخش برای انیمیشن روح به پیکسار خواهد رسید.

روح (برنده احتمالی)

به‌پیش

یک فیلم شان گوسفنده: آمارگدون

ولف واکرز

برفراز ماه

بهترین موسیقی فیلم

عمده جوایز مهم این بخش تا امروز به فیلم روح رسیده در نتیجه پیش‌بینی می‌کنیم این انیمیشن اسکار بهترین موسیقی فیلم را هم ببرد. کاملا روشن نیست که به جز روح کدام گزینه شانس بیشتری دارد اما احتمالا باید میناری و منک را رقیب روح در نظر گرفت.

میناری

منک

روح (برنده احتمالی)

اخبار جهان

۵ هم‌خون

بهترین پویانمایی کوتاه

پیش‌بینی اسکار بهترین پویانمایی کوتاه اصولا کار دشواری است و باید از میان آثاری که فعالیت چندانی در فصل جوایز نداشته‌اند به انتخاب یک گزینه دست بزنیم.

به هر حال در این بخش اغلب پیش‌بینی‌ها حاکی از شانس بیشتر انیمیشن «هر اتفاقی بیافتد دوستت دارم» محصول نتفلیکس است. اما در کنار این پیش‌بینی تحسین نسبتا گسترده‌ای نیز نصیب «اپرا» شده که می‌تواند شانس این اثر را هم افزایش دهد.

در این بخش اپرا را انتخاب می‌کنیم گرچه شک و تردیدها به قوت خود باقی است.

پناهگاه

لوچی نابغه

هر اتفاقی بیافتد دوستت دارم

اپرا (برنده احتمالی)

مردم بله‌گو

بهترین فیلم مستند

مجموعه شواهد از جمله جوایز انجمن‌ها و انتخاب بفتا حاکی از این نکته است که شانس مستند «معلم هشت پای من» از سایر گزینه‌ها بیشتر است.

البته در فهرست نامزدها دو مستند «اشتراکی» و «زمان» هم آثار شاخص و تحسین‌شده‌ای بودند اما به نظر می‌رسد قادر به رقابت با معلم هشت پای من نباشند.

اشتراکی

معلم هشت پای من (برنده احتمالی)

زمان

کریپ کمپ

مأمور مخفی

بهترین فیلم مستند کوتاه

کارزار تبلیغاتی مستند کوتاه «کنسرتو یک مکالمه است» با مهارت اجرا شده و گیرا است. «کولت» و «جدا نشو» نیز ویژگی‌هایی دارند که ممکن است به مذاق رای‌دهندگان بین‌المللی آکادمی اسکار خوش بیایند.

به هر حال هر سه گزینه احتمال برنده‌شدن دارند.

کولت

کنسرتو یک مکالمه است (برنده احتمالی)

جدا نشو

بخش گرسنگی

یک ترانه عاشقانه برای لاتاشا

بهترین فیلم کوتاه

رقابت در بخش بهترین فیلم کوتاه بسیار نزدیک است؛ تقریبا هر دو فیلم کوتاه «احساس کردن» (Feeling Through) و «دو غریبه دور» (Two Distant Strangers) تحسین‌کنندگان خاص خود را دارند.

صرفا با توجه به اینکه هنگام رای‌گیری از اعضای آکادمی دادگاه پلیس متهم به قتل جرج فلوید در حال برگزاری بود (با توجه به احساس رای‌دهندگان آکادمی هنگام برگزاری این دادگاه) حدس می‌زنیم شانس فیلم کوتاه دو غریبه دور کمی بیشتر باشد.

اتاق نامه

هدیه

احساس کردن

دو غریبه دور (برنده احتمالی)

چشم سفید

The post آخرین پیش‌بینی اسکار ۲۰۲۱؛ چهار جایزه برای سرزمین آواره‌ها appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala