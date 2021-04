چند ماهی است که فصل پایانی انیمه‌ی محبوب «حمله به تایتان» شروع شده. یک فصل باشکوه و هیجان‌انگیز که همه‌چیز در خود داشت، از حماسه و شکوه و افتخار گرفته تا خیانت و کشتار و دروغ و کلک. بدبختی این است که باید تا زمستان صبر کنیم تا بالاخره ببینیم هاجیمه ایسایاما چگونه می‌خواهد این انیمه فوق‌العاده پرطرفدار خود را به پایان برساند. قرار است بخش پایانی فصل چهارم در زمستان پیش رو پخش شود. اما در طول این مدت چه می‌توان کرد؟

اگر از سروکله زدن با فصل‌های پیشین سریال و مطالعه مانگاهای آن و سر زدن به سایت‌های هواداران این انیمه خسته شده‌اید، ما پیشنهاد تازه‌ای برای شما داریم. در این مطلب می‌خواهیم به معرفی پنج سریال انیمه‌ای بپردازیم که می‌توانند این خلاء افسرده کننده تا پخش فصل پایانی «حمله به تایتان» را برای شما پر کنند. این پنج انیمه هرکدام بخشی از ویژگی‌های «حمله به تایتان» را در خود دارند و می‌توانند گزینه‌ای عالی برای پر کردن وقت شما در این فاصله باشند.

۵. کیمیاگر تمام‌فلزی: برادری (Fullmetal Alchemist: Brotherhood)

خالق: هیرومی آراکاوا

هیرومی آراکاوا کارگردان: یاسوهیرو ایری

یاسوهیرو ایری تولید کننده: بونز

بونز فصل اول: ۲۰۰۹

این سریال داستان دو برادر است که تلاش‌شان برای بازگرداندن مادر از دست‌رفته‌شان به زندگی، اشتباه پیش رفته و باعث از دست رفتن اعضائی از بدن‌شان می‌شود. سریال، داستان تلاش برادر بزرگ‌تر برای یافتن راهی برای درمان خود و برادرش است.

سبک استیم‌پانکی سریال شباهت زیادی به امپراتوری مارلی و صنایع نظامی آن‌ها در «حمله به تایتان» دارد. از نظر زیبایی‌شناسی، هردو سریال شبیه هم هستند. اگر حال‌وهوای شبه اروپایی و کشمکش‌های نظامی، خیانت‌های پنهان، دانش پیچیده و ذات دوگانه انسان در «حمله به تایتان» شما را جذب خود کرد، در «کیمیاگر تمام فلزی: برادری» هم می‌توانید چنین ویژگی‌هایی را پیدا کنید.

همچون «حمله به تایتان»، انیمه‌ی «کیمیاگر تمام فلزی» هم مقطعی از تاریخ در اوایل دوران مدرن را انتخاب کرده و یک تعادل هنرمندانه بین جادوگری شگفت‌انگیز (کیمیاگری) و تجهیزات جنگی استیم‌پانکی برقرار می‌کند. ولی سریال به جای تایتان‌ها، هفت آدمک‌ مصنوعی با قدرت‌هایی مرگبارتر و فراتر از تایتان‌ها دارد. ادوارد و آلونسو، دو برادر قهرمان داستان، سفری را آغاز می‌کنند تا سنگ فیلسوف را پیدا کنند و بدن‌های آسیب دیده خود را به حالت اول بازگردانند، ولی کمی بعد معلوم می‌شود این سفر ابعاد گسترده‌تری دارد.

۴. حماسه‌ی تانیای شیطان (The Saga Of Tanya The Evil)

خالق: کارلو زن

کارلو زن کارگردان: یوتاکا اوئه‌مورا

یوتاکا اوئه‌مورا تولید کننده: ناتو

ناتو فصل اول: ۲۰۱۷

یک سریال استیم‌پانکی دیگر که می‌تواند هواداران «حمله به تایتان» را به یاد امپراتوری مارلی و دشمنان فراوانش بیاندازد. در این ایسکای (زیرگونه‌ای در دنیای انیمه و مانگا که در آن، شخصیت به دنیای دیگری احضار می‌شود) که داستان سربازی ۹ ساله به نام تانیا است که قدرت‌های فراانسانی زیادی دارد، بقا اصل اول زندگی است. تانیا دگورچاف را به سختی می‌توان یک قهرمان ایسکای در نظر گرفت. او بیشتر یک حقوق‌بگیر است که به درون یک جهان دیگر پرتاب می‌شود. جهانی که در آن، جنگ جهانی اول، تلخ‌تر و وحشیانه‌تر از جنگ واقعی، تا دهه ۱۹۲۰ ادامه پیدا کرده است.

تانیا به نیروهای آلمانی می‌پیوندد و سریع تمام پله‌های ترقی را طی می‌کند. او عزم خود را جزم کرده که از سرنوشت خود و موجود خدای‌گونه‌ای که او را در این موقعیت قرار داده، بگریزد. «حماسه‌ی تانیای شیطان» از نظر لحن و محتوا به گونه‌ای است که می‌تواند هواداران «حمله به تایتان» را راضی کند. متاسفانه در دنیای انیمه تنها ۱۲ قسمت از این داستان ساخته شده، اما کلی رمان کم‌حجم درباره دنیای تانیا هست که می‌توانید به آن‌ها سر بزنید.

۳. جوجوتسو کایسن (Jujutsu Kaisen)

خالق : گِگه آکوتامی

: گِگه آکوتامی کارگردان : سانگهو پارک

: سانگهو پارک تولید کننده : ماپا

: ماپا فصل اول: ۲۰۲۰

«جوجوتسو کایسن» از نظر درون‌مایه با «حمله به تایتان»، «کیمیاگر تمام‌فلزی» یا «حماسه‌ی تانیای شیطان» تفاوت زیادی دارد. از آن مانگاهای شونن همیشگی است که گهگاهی به مرزهای مانگای سینن تاریک نزدیک می‌شود (شونن به مانگاهایی گفته می‌شود که مخاطبان آن پسرهای ۸ تا ۱۸ سال هستند. سینن به مانگاهای جدی و پیچده‌ای گفته می‌شود که مخاطبان آن معمولا مردهای ۱۸ تا ۴۰ سال هستند). اگر تازه می‌خواهید این سریال را شروع کنید، فریب آن آهنگ جذاب و قشنگ پایانی را نخورید. «جوجوتسو کایسن» پر از خون و شرارت است. سریال داستان پسری دبیرستانی به نام یوجی است که به یک‌باره وارد جهان آشفته‌ای می‌شود که در آن، هیولاها و یک انرژی نفرین شده حاکم همه‌چیز شده‌اند.

یوجی قهرمانی است که تلاش می‌کند زیاد از نیروی شری استفاده نکند که دارد کل وجودش را می‌گیرد، ولی گاهی وقت‌ها دیگر انتخابی ندارد، بعضی وقت‌ها برای غلبه بر دشمن مجبور است از نیمه تاریکش استفاده کند. این جنبه سریال برای هواداران «حمله به تایتان» می‌تواند یادآور کشمکش‌های درونی ارن یگر هنگام تبدیل شدن به تایتان باشد، زمانی که برای پیروزی در نبرد، چاره‌ای جز هیولا شدن پیش رویش نبود.

۲. حماسه‌ی وینلند (Vinland Saga)

خالق: ماکوتو یوکیمورا

ماکوتو یوکیمورا کارگردان: شوهی یابوتا

شوهی یابوتا تولید کننده: ویت استودیو

ویت استودیو فصل اول: ۲۰۱۹

«حماسه‌ی وینلند» یک داستان تاریک اما حدودی خوش‌بینانه درباره انتقام، غم و ماهیت جنگ است که بر بستر میدان‌های نبرد خونبار اروپای قرون وسطی روایت می‌شود. داستان سریال در اوایل قرن یازده می‌گذرد، وایکینگ‌ها همه‌جای اروپا به جز انگلیس را فتح کرده‌اند، کل اروپا از وحشت تبرهای آنان به خود می‌لرزد. ولی «حماسه‌ی وینلند» یک جنبه‌ی شخصی‌تر هم در خود دارد.

سریال داستان تورفین کارلسفنی است، پسری با چشمانی درخشان که مرگ پدرش به دست آسکلاد، رهبر وایکینگ‌ها، او را به شخصی سنگدل تبدیل کرده است. نکته‌ی طعنه‌آمیز این است که تورفین در حال حاضر زیر بیرق آسکلاد قرار دارد و آموزش‌هایی همچون روش‌های مبارزه، فلسفه جنگ و صلح و هدف از مبارزه را از سر می‌گذراند. تورفین کم‌کم به چالش کشیده می‌شود و مجبور است با تمام پیش‌فرض‌هایی که درباره این جهان تیره داشته است، دست‌وپنجه نرم کند. این شاید مهم‌ترین شباهت سریال به «حمله به تایتان» باشد. آن‌جا هم با قهرمانانی طرف بودیم که هرچه بیشتر جلو می‌رفتند، بیشتر به ماهیت دروغین باورها و جهان اطراف‌شان پی می‌بردند.

۱. برزرک (Berserk)

خالق: کنتارو میورا

کنتارو میورا کارگردان: نائوهیتو تاکاهاشی ، کازویا موراتا

نائوهیتو تاکاهاشی کازویا موراتا تولید کننده: او‌ال‌ام تیم ایگوچی

او‌ال‌ام تیم ایگوچی فصل اول: ۱۹۹۷

در وصف این سریال همین بس که هیدتاکا میازاکی، بازی‌ساز افسانه‌ای گفته است که مجموعه بازی‌های «دارک سولز» (که خیلی‌ها آن‌ها را از بهترین بازی‌های تاریخ مي‌دانند) خود را بر اساس «برزرک» نوشته است!

مانگا و انیمه بدنام «برزرک» انتقام را نیروی محرکه خود قرار داده است، به همین دلیل می‌تواند گزینه‌ای ایده‌آل برای هواداران «حمله به تایتان» و «حماسه‌ی وینلند» باشد. گاتس مزدور وقتی تحت فرمان گریفیث در گروه شاهین می‌جنگد، هرچیزی که در دنیا می‌خواهد را در اختیار دارد. ولی متاسفانه زیاده‌خواهی‌های گریفیث به جایی می‌رسد که باب میل گاتس نیست. کاسکا، معشوقه‌ي گاتس هم در این میان گرفتار شده است.

این انیمه دهه نودی تمام مجموعه مانگای «برزرک» را پوشش نمی‌دهد، ولی شروع خوبی است. با وجود این‌که در سال ۲۰۱۶ یک بازسازی از این انیمه صورت گرفت، ولی باز هم نسخه کلاسیک ۱۹۹۷ یک چیز دیگر است. داستان انتقام و خشم تیره‌وتار ارن یگر شباهت‌های زیادی به تلاش گاتس برای نجات کاسکا و شکست گریفیث اهریمنی دارد. «برزرک» در دنیای مانگاها، یک جایگاه افسانه‌ای تثبیت شده دارد.

