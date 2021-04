مالکوم اسپلمن دوباره سپر کاپیتان آمریکا را به دست خواهد گرفت. نویسنده‌ی اصلی و خالق مینی‌سریال مارول و شبکه‌ی دیزنی‌پلاس یعنی «فالکون و سرباز زمستان»، در حال ساخت و آماده‌سازی چهارمین قسمت از سری فیلم‌های «کاپیتان آمریکا» برای استودیوی مارول است. اسپلمن فیلم‌نامه را همراه با یکی دیگر از نویسندگان «فالکون و سرباز زمستان» یعنی دیلان ماسون خواهد نوشت.

هنوز بازیگری به طور رسمی به این فیلم اضافه نشده است اما آخرین قسمت از مینی‌سریال که روز جمعه‌ی گذشته به نمایش درآمد، راه های زیادی را پیش پا گذاشت تا در آینده بتوان در آن قدم برداشت. تا به این لحظه، کریس ایوانز در نقش کاپیتان آمریکا که نام اصلی کاراکتر آن استیو راجرز است، در سه فیلم مستقل از این ابرقهرمان و نیز در سری فیلم‌های «انتقام‌جویان» و برخی دیگر از فیلم‌های مارول حضور داشته است و این سوال که چه کسی برای به دست گرفتن سپر برگزیده شده است یا به عبارتی کاپیتان آمریکای بعدی خواهد بود، هنوز بی‌جواب باقی مانده است.

این فیلم به احتمال زیاد، داستان سم ویلسون با بازی آنتونی مکی را ادامه خواهد داد، کاراکتری که هم‌اکنون سپر کاپیتان را در اختیار دارد. اما وقتی نویسنده دست به کار می‌شود، بسیار جالب خواهد بود که او چگونه پرده از راز داستان برخواهد داشت. با دانستن اینکه تا به حال چندین نفر در نقش کاپیتان آمریکا در جهان سینمایی مارول ظاهر شده‌اند.

کارگردانی برای این فیلم تعیین نشده است و بازگشت ایوانز هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مثل همیشه مارول سکوت اختیار کرده است.

«فالکون و سرباز زمستان» که سباستین استن در نقش باکی بارنز یا همان سرباز زمستان ظاهر می‌شود، توانسته است نظر منتقدان و طرفداران را به خود جلب کند. اسپلمن تقریبا به کلی از نویسندگان سیاه‌پوست استفاده کرده است که با به تصویر کشیده‌شدن تجربه‌ی این افراد در نویسندگی، مورد تحسین واقع شده است و این اتقاق تا به امروز در هیچ سریال یا فیلمی رخ نداده است.

چرا سریال فالکون و سرباز زمستان به خوبی وانداویژن نیست؟

فالکون و سرباز زمستان داستان کاراکترها را بعد از بازنشستگی راجرز روایت می‌کند

این ‌مینی‌سریال برای اولین بار در روز ۱۹ مارس پخش شد و توانست بهترین افتتاحیه را تا به این لحظه داشته باشد و گوی سبقت را از دیگر مینی‌سریال محبوب مارول یعنی وانداويژن و همچنین مینی‌سریال مندلورین ساخته‌ی لوکاس‌فیلم ربود.

ایوانز در سه فیلم از سری‌ فیلم‌های کاپیتان آمریکا یعنی «کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو» در سال ۲۰۱۱، «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان» در سال ۲۰۱۴ و «کاپیتان آمریکا: جنگی داخلی» در سال ۲۰۱۶ خوش درخشید و با حضور در فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» به کار خود خاتمه داد. زمانی که وقایع مینی‌سریال «فالکون و سرباز زمستان» رخ می‌دهد، ویلسون به میل خود از عنوان کاپیتان آمریکا چشم‌پوشی می‌کند تا دولت این نقش را به جان واکر با بازی وایت راسل بدهد که عضوی سفید‌پوست از ارتش است.

اسپلمن قبلا به عنوان نویسنده و تهیه‌کننده‌ی اجرایی همراه در سریال «امپراتوری» شبکه‌ی فاکس حضور داشته است و قبل از اینکه سکان فالکون را به دست بگیرد، به عنوان تهیه کننده‌ی مشاور در درام جنایی «حقیقت گفته شود» حضور داشت.

دیگر نویسنده‌ی جویای نام این فیلم یعنی دیلان ماسون نیز به عنوان نویسنده در پنجمین قسمت از این مینی‌سریال با نام «حقیقت» که یکی از بهترین قسمت‌های آن است، حضور دارد. او قبل از این فیلم‌نامه‌ی «آسمان آهنی: نژاد در حال ظهور» را نوشته است که تریلر اکشنی است که داستان آن درباره‌ی نازی‌های ساکن در کره‌ی ماه است.

