تا پخش فیلم بلک آدام در یک سال آینده، طرفداران به این فکر می‌کنند آیا ممکن است گرنی گوودنس یا وندال وحشی در فیلم حضور داشته باشند. این فیلم با بازی دواین جانسون در نقش بلک آدام در تاریخ اکران ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۲ اکران خواهد شد.

کمپانی برادران وارنر لیست کامل بازیگران را منتشر و تایید کرده‌ است که فیلم بلک آدام را به عضویت انجمن عدالت آمریکا درخواهد‌ آورد. اگر بلک آدام شخصیت بد نیست، این گمانه‌زنی‌ها به وجود می‌آید که چه کسی نقش منفی فیلم خواهد‌‌ بود. با گذشت چند دهه از داستان‌های کمیک بلک آدام، شزم و انجمن عدالت آمریکا، مطمعنا ضدقهرمان‌های شرور و خبیث برای مقابله با این قهرمانان کم نیستند.

۱۰. مستر مایند (Mr. Mind)

درحالی که فیلم شزم جذابیت‌های جالبی برای طرفداران داشت، اما بزرگ‌ترین شک در انتهای تیتراژ پایانی بود که یکی از معروف‌ترین شخصیت‌های شرور مقابل شزم معرفی شد. بسیاری از طرفداران انتظار داشتند که خود بلک آدام در فیلم حضور یابد.

ممکن است مستر مایند فقط یک کرم هزارپا به نظر برسد، اما او یک موجود فوق‌العاده باهوش با قدرت روانی است که به طور منظم گروه فوق شرور و جامعه‌ی هیولاهای شرور را اداره می‌کند. با توجه به این‌که نظر نمی‌رسد مستر مایند در فیلم شزم: خشم خدایان (Shazam: Fury of the Gods) حضور داشته باشد، پس می‌تواند در فیلم بلک آدام حضور یابد و تقابل جالبی با دواین جانسون داشته باشد.

۹ . پادشاه یخی (The Frost King)

تهدیدی که اخیرا برای لیگ عدالت در کمیک‌ها ایجاد شد، موجودی به نام پادشاه یخی است که در «لیگ عدالت: زمستان بی‌پایان»، با طوفان برفی ابدی بر روی زمین مشکل ایجاد کرد. پادشاه یخی دارای نیروهای یخی خداگونه است و توانایی ایجاد هیولاهای یخی، مانند یک نسخه شیطانی از السا (یا یک نسخه مردانه از ملکه برفی) را دارد.

از همه مهم‌تر، بلک آدام مستقیما به پادشاه یخی ارتباط دارد زیرا او قرن‌ها پیش به زندانی کردن پادشاه یخی کمک کرد ( همراه با کمک مادر زن شگفت‌انگیز، هیپولیتا). درواقع، فقط به لطف تهدید پادشاه یخی بود که آدام توسط جادوگر شزم زنده شد.

۸. انجمن بی‌عدالتی (Injustice Society)

اگر انجمن عدالت آمریكا با بلک آدام درگیر شود، ممکن است دشمنن اصلی آن‌ها یعنی انجمن بی‌عدالتی هم با آن‌ها درگیر شود.

انجمن بی‌عدالتی طی سال‌های گذشته اعضای زیادی داشته‌ است، از جمله آیسیکل یخی، برین ویو پیشگو، پر دگاتون دانشمند نازی و متفکر نابغه، که به زودی در کمیک جوخه انتحار امسال حضور خواهند یافت. در مجموعه تلویزیونی دختر ستاره‌ای که در حال پخش است، اعضای اصلی انجمن عدالت آمریکا توسط انجمن بی‌عدالتی کشته شدند.

۷. چهار سوار آخرالزمان (Four Horsemen Of Apokolips)

چهار سوار دی سی از قدرتمندترین و وحشتناک‌ترین دشمنانی بودند که بلک آدام تا آن زمان با آن‌ها جنگیده‌ بود و تنها با تجربه‌های شخصی عالی خود آن‌ها را شکست داد. سواران دشمنان زیست محیطی هستند و برای نابود کردن ابرقهرمانان و فراهم کردن آخرالزمان دارک ساید، طراحی شده‌ بودند.

آن‌ها ابتدا علیه بلک آدام و سرزمین مادری‌اش کاهنداک (Kahndaq)، که پس از بحرانی عظیم تجدید حیات یافته‌ بود و به او و خانواده‌اش – ایسیس، اوزیریس و سوبک تمساح سخنگو – رسیده‌ بود، فرستاده شدند. متاسفانه سوبک به دلیل قحطی اوزیریس را کشت. ایسیس توسط سموم بیماری‌زا کشته‌ شد. درنهایت بلک آدام آن‌ها را کشت و این حادثه او را به یک شرور بدذات تبدیل کرد.

۶. گرنی گوودنس (Granny Goodness)

درحال حاضر اگر نکته‌ای در دنیای دی سی باشد که طرفداران نسبت به آن اعتراض داشته باشند، آن نحوه ادامه خط روند داستانی است که توسط لیگ عدالت زک اسنایدر مشخص شده‌ است. ممکن است زمان‌بندی نایتمر، بدون لیگ عدالت ۲، برای ادامه دادن مشکل‌ساز شود. اما فیلم‌های دنیای توسعه‌یافته دی سی مانند بلک آدام می‌توانند شخصیت‌های شرور دیگری مانند استپن ولف را نشان دهند.

گرچه ممکن است دارک ساید کمی آزاردهنده باشد، اما یک خبیث خطرناک‌تر می‌تواند گرنی گوودنس باشد. گرنی گوودنس با وجود حضور به عنوان یک پیرزن، به اندازه استپن ولف قدرتمند است و گروهی از زنان را که به اندازه کافی برای مبارزه با زن شگفت‌انگیز مهارت دارند، فرماندهی می‌کند. همه‌ی آن‌ها می‌توانند دشمنان خارق‌العاده انجمن عدالت آمریکا باشند.

۵. فلیکس فاوست (Felix Faust)

جادوگر قدرتمند، فلیکس فاوست، یکی از ظالم‌ترین مردان جهان دی سی است. جادوگر تاریکی یکی از اعضای دیرینه‌ی تیم دشمنان شرور (جامعه بی‌عدالتی) بوده و در شکنجه و اسارت دیگران تبحر دارد و روح خود را به احزاب مختلف فروخته‌ است. در مورد بلک آدام، فاوست همسرش ایسیس را دستگیر و برده کرد و آدام مجبور بود برای پس گرفتن او بجنگد.

۴. وندال وحشی (Vandal Savage)

لازم است شخصیت منفی فیلم بلک آدام به اندازه کافی قوی باشد تا بتواند تهدیدی برای آدام و جامعه عدالت باشد. وندال وحشی در اصل یک انسان اولیه بود، که هزاران سال پیش زندگی می‌کرد. با این حال، برخورد با یک سنگ فضایی مرموز او را تغییر داد و او را باهوش‌تر، قوی‌تر و غیرقابل کنترل کرد.

ظاهرا او بزرگ‌ترین فاتح تاریخ به شمار می‌رود و طی سال‌های گذشته یکی از دشمنان اصلی انجمن عدالت آمریکا بوده‌ است. از آن‌جا که آدام هزاران سال سن دارد، وندال وحشی دشمنی مناسب برای او خواهد‌ بود، خصوصا اگر این فیلم نشان دهد که آن‌ها چندین بار در طول قرن‌ها با یکدیگر روبرو شده‌ و مبارزه کرده‌اند.

۳. هفت دشمن مرگبار انسان (Seven Deadly Enemies Of Man)

هفت دشمن مرگبار انسان که با نام هفت گناه مرگبار نیز شناخته می‌شود، یک انتخاب جذاب برای نقش ضدقهرمان‌ در فیلم بلک آدام خواهد‌ بود.

بازگشت آن‌ها برای بلک آدام خوب است زیرا آن‌ها به لطف سقوط آدام از کرامت و بزرگی، از زندان آزاد شدند. این امر منجر به ویرانی کاهنداک، خانه آدام شد تا این‌که جادوگر شزم توانست آن‌ها را صخره کرده و به دام بیندازد. بازگشت آن‌ها برای رویارویی مجدد با بلک آدام می‌تواند راهی برای رهایی بلک آدام باشد.

۲. اکلیپسو (Eclipso)

اکلیپسو شرور یکی از قدرتمند‌ترین دشمنان جهان دی سی، یکی از ضدقهرمان‌های اصلی برای جامعه عدالت و شزم، و دشمنی تمام عیار برای بلک آدام است. اکلیپسو موجودی شیطانی و باستانی با روحی انتقام‌جو است.

روح او در هزار کریستال سیاه قرار دارد و اگر همه ‌ی آن‌ها نابود شوند، تمام قدرت او از بین می‌رود. اکلیپسو یک بار برای انتقام از شزم، اسپکتر را فریب داد تا به همه‌ی موجودات سحرآمیز حمله کند. او به زودی به عنوان شرور اصلی در فصل ۲ دختر ستاره‌ای دیده خواهد‌ شد، بنابراین مخاطبان به زودی با او بیشتر آشنا می‌شوند.

۱.سوپرمن (Superman)

بعید به نظر می‌رسد، اما داشتن سوپرمن (هنری کویل) به عنوان حریف اصلی بلک آدام یک چرخش خارق‌العاده و بازگشت عالی برای این شخصیت، به خصوص پس از حضور افتخاری‌اش در انتهای شزم، خواهد‌ بود.

بلک آدام مدت‌ها حریف سوپرمن بود، بنابراین اگر سوپرمن در این فیلم حضور داشته باشد، حتما درگیری‌های شدیدی بین این دو شکل می‌گیرد که بسیار تماشایی خواهد بود.

