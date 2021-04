برندگان اسکار ۲۰۲۱ اعلام شدند

از ساعت چهار و نیم صبح دوشنبه ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به وقت تهران برندگان اسکار ۲۰۲۱ در مراسمی که در هالیوود و در سالن دالبی تئاتر لس ‌‌آنجلس برگزار شد معرفی شدند. در شرایطی که چیدمان سالن با همیشه تفاوت داشت و از همه‌ی ظرفیت آن استفاده نشده بود. امسال هم مانند سال قبل مراسم اسکار مجری نداشت و البته مهم‌ترین جایزه‌ی سینمایی که به دلیل کرونا دیرتر از تاریخ همیشگی‌اش و با دو ماه تاخیر برگذار شد تنها ۱۷۰ مهمان داشت و خلوت‌تر از سال‌های پیش بود چون هنوز هم کرونا دست از سر جهان برنداشته است.

فهرست کامل برندگان اسکار ۲۰۲۱

در ادامه می‌توانید فهرست کامل برندگان اسکار ۲۰۲۰ را بخوانید.

بهترین کارگردانی

برنده:

نامزدها

دیوید فینچر (منک)

لی آیزاک چانگ (میناری)

کلوئی ژائو (سرزمین آواره ها)

امرالد فنل (زن جوان خوش‌آتیه)

توماس وینتربرگ (دور دیگر)

بهترین فیلم

برنده:

نامزدها

پدر

منک

میناری

سرزمین آواره‌ها

صدای متال

زن جوان خوش‌آتیه

یهودا و مسیح سیاه

دادگاه شیکاگو ۷

بهترین بازیگر نقش اول مرد

برنده:

نامزدها

ریز احمد (صدای متال)

چادویک بوزمن (بلک باتم ما رِینی)

گری اولدمن (منک)

آنتونی هاپکینز (پدر)

استیون یون (میناری)

بهترین بازیگر نقش اول زن

برنده:

نامزدها

وایولا دیویس (بلک باتم ما رِینی)

آندرا دی (ایالات متحده علیه بیلی هالیدی)

ونسا کربی (تکه‌های یک زن)

فرانسیس مک دورمند (سرزمین آواره‌ها)

کری مولیگان (زن جوان خوش‌آتیه)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

برنده:

نامزدها

ماریا باکالوا (بورات ۲)

گلن کلوز (مرثیه هیلی‌بیلی)

اولیویا کولمن (پدر)

یوه-جونگ یون (میناری)

آماندا سایفرد (منک)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برنده:

نامزدها

ساشا بارون کوهن (دادگاه شیکاگو ۷)

دانیل کالویا (یهودا و مسیح سیاه)

لزلی اودوم جونیر (یک شب در میامی)

پل راچی (صدای متال)

کیت استنفیلد (یهودا و مسیح سیاه)

بهترین فیلم بین‌المللی

برنده:

نامزدها

یک دور دیگر از دانمارک

روزهای بهتر از هنگ کنگ

مردی که پوستش را فروخت از تونس

کجا می‌روی آیدا؟ (?Quo Vadis, Aida) از بوسنی و هرزگوین

اشتراکی (کالکتیو – Collective) از رومانی

بهترین فیلمنامه اقتباسی

برنده:

نامزدها

ببر سفید

پدر

بورات ۲

سرزمین آواره‌ها

یک شب در میامی

بهترین فیلمنامه اریجینال

برنده: زن جوان خوش آتیه (امرالد فنل)

نامزدها

میناری

یهودا و مسیح سیاه

زن جوان خوش‌آتیه

صدای متال

دادگاه شیکاگو ۷

این اولین نامزدی امرالد فنل در اسکار است که بلافاصله به بردن اسکار هم منجر شد. جایزه‌ای که غیرمترقبه بود بخصوص که رقیبی مثل آرون سورکین داشت. فنل که مشخص بود کاملا هیجان‌زده شده از عوامل فیلمش تشکر کرد.

بهترین مستند کوتاه

برنده:



نامزدها

کولت

کنسرتو یک مکالمه است

جدا نشو

بخش گرسنگی

یک ترانه عاشقانه برای لاتاشا

بهترین مستند بلند

برنده:



نامزدها

اشتراکی

معلم هشت پای من (My Octopus Teacher)

زمان

کریپس کمپ (Crip Camp)

مأمور مول

بهترین طراحی صحنه

برنده:

نامزدها

منک

پدر

بلک باتم ما رِینی

اخبار جهان

انگاشته

بهترین فیلمبرداری

برنده:

نامزدها

یهودا و مسیح سیاه

منک

اخبار جهان

سرزمین آواره‌ها

دادگاه شیکاگو ۷

بهترین جلوه‌های ویژه

برنده:

نامزدها

عشق و هیولاها

آسمان نیمه‌شب

مولان

فقط و فقط ایوان

انگاشته

بهترین چهره‌پردازی

برنده:

نامزدها

اما

مرثیه هیل‌بیلی

بلک باتم ما رینی

منک

پینوکیو

بهترین انیمیشن

برنده:

نامزدها

روح

به‌پیش

یک فیلم شان گوسفنده: آمارگدون

گرگ‌روها (Wolfwalkers)

برفراز ماه

بهترین ترانه

برنده:



نامزدها

مبارزه برای تو (یهودا و مسیح سیاه)

صدای من را بشنو (دادگاه شیکاگو ۷)

هاسویاک (مسابقه‌ی آواز یوروویژن: ماجرای داستان آتش)

دیده شده (زندگی پیش رو)

حالا حرف بزن (یک شب در میامی)

بهترین طراحی لباس

برنده:

نامزدها

اما

بلک باتم ما رِینی

منک

مولان

پینوکیو

بهترین صدا

برنده:

نامزدها

سگ شکاری

منک

اخبار جهان

روح

صدای متال

بهترین انیمیشن کوتاه

برنده:



نامزدها

پناهگاه

لوچی نابغه

هر اتفاقی بیافتد دوستت دارم

اپرا

مردم بله‌گو

بهترین فیلم کوتاه

برنده:



نامزدها

FEELING THROUGH

THE LETTER ROOM

THE PRESENT

TWO DISTANT STRANGERS

WHITE EYE

بهترین موسیقی متن

برنده:

نامزدها

میناری

منک

روح

اخبار جهان

۵ هم‌خون

بهترین تدوین

برنده:

نامزدها

پدر

سرزمین آواره‌ها

زن جوان خوش‌آتیه

صدای متال

دادگاه شیکاگو ۷

حواشی مراسم اعلام برندگان اسکار ۲۰۲۱

-فرش قرمز در سالنی کنار سالن اصلی اهدای جوایز برگزار شد که مهمانان در فضای باز حضور داشتند و بیشترشان هم ماسک نزده بودند. مجریان با فاصله از نامزدهای اسکار با آن‌ها گفت‌وگو می‌کردند. اگر تیتراژ فیلم «زن جوان خوش آتیه» را ندیده بودید از فرش قرمز متوجه می‌شدید که مارگو رابی جزو تهیه‌کنندگان فیلم است.

-ریس ویترسپون و لارا درن با هم روی فرش قرمز رفتند. کنار هم قرار گرفتن آن‌ها یادآور سریال «دروغ‌های کوچک بزرگ» بود که البته در آن مینی‌سریال محبوب این دو نفر با یکدیگر خب کنار نمی‌آمدند! آن‌ها هم مثل خیلی از ستاره‌های دیگر در این رابطه صحبت کردند که چقدر برگزار شدن یک مراسم سینمایی به نزدیکترین شکل دوران پیش از کرونا هیجان‌انگیز است.

-کلویی ژائو کارگردان فیلم «سرزمین خانه به دوش‌ها» مثل مراسم گلدن گلوب با لباسی کاملا ساده و پوشیده و بدون آرایش و با موهای بافته شده روی فرش قرمز ظاهر شد. این اولین نامزدی اسکار کلویی ژائو، فیلمساز چینی است.

-اول کار قبل از اینکه وارد سالن بشویم تیتراژی آمد که اسکار را شبیه یک فیلم معرفی می‌کرد و نوشته بود که بازیگران امشب کسانی چون برد پیت، برایان کرنستون، ریس ویترسپون، لارا درن، رجینا کینگ، ریز احمد و دیگران هستند. شیوه‌ی نشستن مهمان‌های داخل سالن شبیه گلدن گلوب سال‌های قبل بود. تعداد خیلی محدودی سر میزهای گردی با فاصله از یکدیگر نشسته بودند. کل مراسم خیلی جمع و جور است.

برندگان اسکار ۲۰۲۰؛ کره جنوبی با انگل تاریخ‌ساز شد

