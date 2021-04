کمپانی برادران وارنر بالاخره فیلم «مورتال کامبت» (Mortal Kombat) را اکران کرد و در این مطلب نگاهی به مهم‌ترین نقدهای این فیلم اکشن انداخته‌ایم.

در دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی بر اساس سری بازی‌های مورتال کامبت چند فیلم ساخته شد، اما هیچ کدام به توفیق چندانی نزد سینمادوستان و منتقدان دست پیدا نکردند و حتی به سختی موفق به بازگشت سرمایه شدند. به عنوان نمونه فیلم «مورتال کامبت: نابودی» محصول ۱۹۹۷ به کارگردانی جان آر. لئونتی با بودجه‌ی ۳۰ میلیون دلاری به سختی ۵۰ میلیون دلار فروخت و در پایگاه راتن‌تومیتوز هم امتیاز فاجعه‌ی ۲ از ۱۰۰ برای آن ثبت شده است!

پس از گذشت دو دهه از تجربه‌های ناموفق مورتال کامبت در سینما، نیو لاین سینما و برادران وارنر این مجموعه را بازراه‌اندازی کرده‌اند و اینطور که پیداست با فیلم بهتری در قیاس با مورتال کامبت‌های قبلی مواجه هستیم. اگرچه نقدهای مورتال کامبت جدید نشان می‌دهند این فیلم در قیاس با آثار مبارزه‌ای و اکشن تحسین شده از ضعف‌های عدیده‌ای رنج می‌برد، اما رسانه‌های معتبری مانند پالیگان و IGN نگاه مثبتی به آن داشته‌اند و ساخته‌ی سایمون مک‌کوید در آخر هفته‌ی گذشته نیز توانسته به فروشی بالغ‌بر ۵۰ میلیون دلار در سینماهای سراسر جهان دست پیدا کند تا حداقل نسبت به مورتال کامبت‌های قبلی اثر موفق‌تری باشد.

تا به این ساعت برای مورتال کامبت در پایگاه متاکریتیک بر اساس ۳۶ بررسی میانگین امتیاز ۴۴ از ۱۰۰ به ثبت رسیده و امتیاز این فیلم در راتن‌تومیتوز و آی‌ام‌دی‌بی نیز به ترتیب ۵۵ از ۱۰۰ و ۶۴ از ۱۰۰ است.

گزیده‌ی نقدهای فیلم مورتال کامبت

روکسانا حدیدی از پالیگان

امتیاز: ۸۵ از ۱۰۰

خشونت و خشونت‌های ناگهانی همواره یکی از مؤلفه‌های سری مورتال کامبت بوده و سایمون مک‌کوید و تیم سازنده به خوبی این موضوع را درک کرده‌اند. این فیلم یک اثر بی‌عیب و تقص نیست، اما برای دوست‌داران مورتال کامبت دوست‌داشتنی است.

میچل سالتزمن از IGN

امتیاز: ۷۰ از ۱۰۰

مورتال کامبت جدید یک پیروزی تمام عیار نیست، اما می‌تواند لحظات مفرحی برای دوست‌داران این مجموعه رقم بزند.

ک. آستین کالینز از رولینگ استون

امتیاز: ۶۰ از ۱۰۰

این فیلم یک دوره‌ی کلاس آموزشی برای ساخت صحنه‌های مبارزه نیست [منظور منتقد این است که صحنه‌های اکشن بی‌ایراد نیستند]، اما در قیاس با برخی از صحنه‌های اکشن استودیویی در سایر فیلم‌ها درجه یک به نظر می‌رسند. مورتال کامبت یک سرگرمی محض است و حتی برای القای حس‌های آشنا [از بازی‌های قدیمی] راه‌های تازه‌ای پیدا کرده است.

اندرو کراپ از پلی لیست

امتیاز: ۴۲ از ۱۰۰

با وجود صرف ۲۰۰ میلیون دلار بودجه، فیلم بیشتر شبیه به کازپلی است. ۲۰ سال طول کشید تا یک مورتال کامبت جدید ساخته شود و فکر می‌کنم آن‌ها باید چند سال بیشتر صبر می‌کردند!

دیوید ارلیچ از ایندی‌ایر

امتیاز: ۲۵ از ۱۰۰

این فیلم به طور کلی بیشتر از مورتال کامبت ساخته شده در سال ۱۹۹۵ قابل تماشاست، اما دشوار است که حس کسل‌کننده‌ی ناشی از دیدن آن را نادیده گرفت؛ حس ناخوش‌آیندی که فیلم‌های امروزی ساخته شده بر اساس بازی‌های ویدیویی به ما منتقل می‌کنند.

اکران مورتال کامبت از تاریخ ۲۷ فروردین (۱۶ آوریل) در سراسر جهان آغاز شده و به طور همزمان در دسترس کاربران سرویس آنلاین اچ‌بی‌او مکس نیز قرار گرفته است.

