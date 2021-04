۳۵ فیلم برتر تاریخ سینما از نظر بونگ جون هو کارگردان اسکاری فیلم انگل

بونگ جون هو به لطف فیلم‌های مادر (Mother)، خاطرات قتل (Memories of Murder) و میزبان (The Host) سال‌ها است که از بهترین فیلم‌سازان کره‌ی جنوبی محسوب می‌شود، اما او تا سال ۲۰۱۹ و فیلم انگل (Parasite) تبدیل به یک ستاره‌ی بین‌المللی سینمایی نشده بود.

با انگل، بونگ نام خود را در لیست بهترین کارگردان‌های حال حاضر دنیا جاودانه کرد. پخش جهانی انگل در فستیوال کن ۲۰۱۹ آغاز شد، جایی که فیلم با برنده شدن نخستین نخل طلا برای کره‌ی جنوبی تاریخ‌ساز شد.

جون هو در ماه‌های بعد به تمام فستیوال‌ها و جشنواره‌های بزرگ دنیا راه پیدا کرد و تقریبا هیچ‌کدام آن‌ها را دست خالی ترک نکرد. مسیر خارق‌العاده‌ی بونگ با انگل به شش نامزدی اسکار و برد تاریخی در رشته‌های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم‌نامه‌ی غیراقتباسی و بهترین فیلم خارجی زبان ختم شد.

انگل نخستین فیلم خارجی زبان در تاریخ اسکار است که برنده‌ی اسکار بهترین فیلم شد و بونگ نخستین کارگردان کره‌ی جنوبی‌ای است که برنده‌ی اسکار بهترین کارگردانی.

با توجه به این که حالا نام بونگ جون هو در تمام دنیا شناخته شده است، شاید جالب باشد نگاهی بیاندازیم به فیلم‌هایی که او از آن‌ها با عنوان فیلم‌های مورد علاقه‌ی خودش یاد می‌کند. بونگ کارگردان کم‌نظیری است، اما او هم‌چنین یک عاشق سینما هم هست که دوست دارد درباره‌ی فیلم‌ها صحبت کند و آگاهی نسبت به بعضی از بهترین کارگردان‌های آسیایی پیش از خود نظیر کیم کی-یانگ، شوهی ایمامورا و کیسوکه کینوشیتا را بالا ببرد.

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به فیلم‌های مورد علاقه‌ی بونگ جون هو:

۱. کار درست را بکن ( Do the Right Thing )

کارگردان: اسپایک لی

اسپایک لی بازیگران: اسپایک لی، استیو پارک

اسپایک لی، استیو پارک امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۳ از ۱۰۰

بونگ در یکی از کلاس‌های خود در اپریل ۲۰۲۱ گفت: «به‌نظرم سازندگان و فیلم‌سازان باید در مواجه با موضوعات، مستقیم‌تر عمل کنند و نباید از رویارویی با آن‌ها بترسند. کار درست را بکن سال ۱۹۸۹ پخش شد. تقریبا سه سال پیش از اعتراضات لس‌آنجلس، اما فیلم تقریبا وقوع اعتراضات را پیش‌بینی می‌کند.

بنظرم این نقشی است که سازندگان و هنرمندان می‌توانند بازی کنند. نه این که الزاما ان چه رخ خواهد داد را پیش‌بینی کنند، بلکه از بینش خود استفاده کنند تا آن‌چه زیر پوست جامعه در حال جوشیدن است و ممکن است به‌زودی باعث انفجار شود را به تصویر بکشند.»

۲. لازاروی خوش‌حال ( Lazzaro Felice )

کارگردان: آلیس رورواچر

آلیس رورواچر بازیگران: نیکولتا براسچی، الیزابتا روکتی

نیکولتا براسچی، الیزابتا روکتی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

بونگ هنگام نام‌ بردن از بیست کارگردان که آینده‌ی سینما را شکل خواهند داد، فیلم‌نامه‌نویس، تدوین‌گر و کارگردان ایتالیایی، آلیس رورواچر، را هم انتخاب کرد. فیلم‌سازی که نخستین تجربه‌ی فیلم‌سازی بلند خود را با فیلم بدن بهشتی (Heavenly Body) سال ۲۰۱۱ از سر گذراند، اما در واقع درام سال ۲۰۱۴ او شگفتی‌ها (The Wonders) بود که به نقطه‌ی عطف کارنامه‌ی سینمایی او تبدیل شد.

شگفتی‌ها در جشنواره‌ی کن سال ۲۰۱۴ جایزه‌ی بزرگ را به‌دست آورد. سومین فیلم رورواچر لازاروی خوش‌حال است که سال ۲۰۱۸ برنده‌ی جایزه‌ی بهترین فیلم‌نامه‌نویسی جشنواره‌ی کن شد. بونگ در مصاحبه‌ای با مجله‌ی سایت اند ساوند (Sight & Sound) درباره‌ی فیلم گفت: «لازاروی خوش‌حال یک معجزه‌ی سینمایی خیره‌کننده است.»

۳. داستان عامه‌پسند (Pulp Fiction)

کارگردان: کوئنتین تارانتینو

کوئنتین تارانتینو بازیگران: ساموئل ال. جکسون، جان تراولتا

ساموئل ال. جکسون، جان تراولتا امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۴ از ۱۰۰

جشنواره‌ی اسکار سال ۲۰۲۰ برای بونگ لحظه‌ای سرگیجه‌آور بود، چرا که او توانست در رقابتی مقابل دو تن از فیلم‌سازان محبوب خود به پیروزی برسد؛ مارتین اسکورسیزی و کوئنتین تارانتینو.

وقتی که بونگ اسکار را برد، در سخنرانی خود از تارانتینو تشکر کرد که همیشه نام فیلم‌های او را در لیست مورد علاقه‌های خود می‌آورده است؛ چرا که همین نام‌بردن‌ها به دیده شدن بیش‌تر فیلم‌های بونگ در ایالات متحده کمک فراوانی کرده است.

داستان عامه پسند تارانتینو یکی از اصلی‌ترین فیلم‌هایی بود که جون-هو در مدرسه‌ی سینما به آن دل باخت.

بونگ در مصاحبه‌ای به کولیدر (Collider) گفت: «مدرسه‌ی فیلم‌سازی‌ای که من به آن می‌رفتم، در همان ساختمانی که کلاس من در آن قرار داشت، اتاق پخش فیلمی داشت. در را باز می‌کردم تا به اتاق کنفرانس بروم، اما مستقیم به اتاق پخش می‌رفتم و فیلم تماشا می‌کردم. روزی داستان عامه‌پسند درحال پخش بود و به‌یاددارم که توسط فیلم‌نامه‌ی خارق‌العاده‌ی آن مبهوت شده بودم. این روزها به‌دنبال حضور در جشنواره‌ها اغلب تارانتینو را می‌بینم و از این بابت بسیار خوشحالم.»

۴. آساکو یک و دو (Asako I & II)

کارگردان: ریوسوکی هاماگوچی

ریوسوکی هاماگوچی بازیگران: ماساهیرو هیگاشیده، اریکا کاراتا

ماساهیرو هیگاشیده، اریکا کاراتا امتیاز راتن تومیتوز: ۷۸ از ۱۰۰

۷۸ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۶۸ از ۱۰۰

بونگ جون-هو در مصاحبه‌ای پادکستی در کنار مرد ایرلندی (The Irishman) اسکورسیزی و جواهرات تراش‌نخورده (Uncut Gems‎) از برادران سفدی، آساکو یک و دو از هاماگوچی را هم یکی از بهترین فیلم‌های ۲۰۱۹ معرفی کرد.

بونگ به‌اندازه‌ای از فیلم خوشش امد که نام کارگردان ژاپنی را در لیست ۲۰ کارگردانی که برای آینده‌ی سینما ضروری هستند قرار داد. پخش جهانی آساکو یک و دو در جشنواره کن سال ۲۰۱۸ آغاز شد و داستان درباره‌ی زنی است که عاشق دو مرد می‌شود که کاملا شبیه به یک‌دیگرند.

در جشنواره‌ی فیلم یوکوهامای ژاپن آساکو یک و دو توانست شش جایزه از جمله بهترین کارگردانی، بهترین فیلم و بهترین بازیگر نقش اصلی مرد برای ماساهیرو هیگاشیده را به‌دست آورد.

۵. آگیره، خشم پروردگار ( Aguirre, the Wrath of God )

کارگردان: ورنر هرتسوک

ورنر هرتسوک بازیگران: کلاوس کینسکی، النا روخو

کلاوس کینسکی، النا روخو امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

مانند بسیاری دیگر از فیلم‌سازان، بونگ هم هرتسوک را به عنوان فیلم‌سازی می‌شناسد که نگاه سینمایی او به‌عنوان یک دانش‌جوی سینمایی را شکل داده است. حماسه‌ی تاریخی سال ۱۹۷۲ هرتسوک یکی از فیلم‌های مورد علاقه‌ی بونگ است.

کارگردان فیلم انگل توانست به‌دنبال رسیدن فیلم به جشنواره‌ی تلیوراید، به‌همراه بازیگر خود، سونگ کانگ-هو، هرتسوک را ملاقات کند.

بونگ به آی‌وی کلاب گفت: «وقتی که من و سونگ به تلیوراید رفتیم، فرصتی داشتیم که هرتسوک را ملاقات کنیم و او در واقع فیلم را در اکران آمریکای شمالی دیده بود. او چیزهای عالی‌ای برای گفتن داشت و این که توانستم با او صحبت کنم، افتخاری بزرگ بود. وقتی که در دانشگاه فیلم‌ها را مطالعه می‌کردم، به یاد دارم که او و فیلم‌هایش مانند اگیره، خشم پروردگار را می‌پرستیدم.»

۶. چهارصد ضربه (۴۰۰Blows)

کارگردان: فرانسوا تروفو

فرانسوا تروفو بازیگران: ژان-پیر لئو، آلبرت رمی

ژان-پیر لئو، آلبرت رمی امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

بونگ جون-هو به مجموعه‌ی کرایتریون (Criterion Collection) گفته است که فیلم کلاسیک موج نوی سینمای فرانسه سال ۱۹۵۹ از فرانسوا تروفو زیباترین فیلم اول تاریخ سینما است.

چهارصد ضربه داستان پسر جوانی را روایت می‌کند که در مقابل قوانینی که توسط خاتواده و مدرسه برای او وضع شده‌است شورش می‌کند. از ۴۰۰ ضربه غالبا به عنوان یکی از بهترین فیلم‌هایی که تا به امروز ساخته شده است یاد می‌شود و فیلم در لیست فیلم‌های مورد علاقه‌ی اسکورسیزی هم به چشم می‌خورد.

۷. تصنیف نارایاما ( The Ballad of Narayama )

کارگردان: شوهی ایمامورا

شوهی ایمامورا بازیگران: کن اوگاتا، میتسوکو بایشو

کن اوگاتا، میتسوکو بایشو امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

بونگ درام ژاپنی ۱۹۵۸ از شوهی ایمامورا را در بین ده فیلم برتر مجموعه‌ی کرایتریون خود قرار داد. او هم‌چنین از رنگ‌های برجسته‌ی کارگردان ستایش کرد و آن‌ها را تاثیر گذار نامید.

داستان فیلم در روستایی کوهستانی روایت می‌شود که غذا در آن کم‌یاب است و سنتی قدیمی در آن وجود دارد که باید افرادی که به دهه‌ی هفتم زندگی خود رسیده‌اند را به کوه نارایاما منتقل کنند و ان‌ها را آن‌جا رها کنند تا بمیرند.

۸. جان مالکوویچ بودن ( Being John Malkovich )

کارگران: اسپایک جونز

اسپایک جونز بازیگران: جان کیوساک، کامرون دیاز

جان کیوساک، کامرون دیاز امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

بونگ به کرایتریون گفته است که لذت ناشی از دیدن فیلم جان مالکویچ بودن اسپایک جونز بوده است که موقعیتی برای او فراهم کرده است تا بتواند وارد افکار خودش شود و گوشه و کنار ذهن خود را کاوش کند.

کمدی-درام سال ۱۹۹۹ به‌عنوان نخستین فیلم اسپایک جونز در جایگاه کارگردان و نخستین فیلم چارلی کافمن در جایگاه نویسنده شناخته می‌شود که توانسته است هر دوی ان‌ها را به نامزدی اسکار برساند.

۹. شهر اندوه ( A City of Sadness ‎)

کارگردان: هو شیائو-شین

هو شیائو-شین بازیگران: تونی لیانگ، جک کائو

تونی لیانگ، جک کائو امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

بونگ جون-هو فیلم شهر اندوه از هو را در لیست ده فیلم برتر تاریخ که از او در مجله‌ی سایت اند ساوند سال ۲۰۱۲ منتشر شد، قرار داد.

فیلم داستان خانواده‌ای تایوانی در دوران وحشت سفید را روایت می‌کند که در آن دولت چین هزاران نفر از مردم را به قتل رساندند یا زندانی کردند. شیائو-شین با بردن نخستین شیر طلایی برای تایوان از جشنواره‌ی فیلم ونیز، تاریخ‌سازی کرد.

۱۰. درمان ( Cure )

کارگردان: کیوشی کوروساوا

کیوشی کوروساوا بازیگران: کوجی یاکوشو، آنا ناکاگاوا

کوجی یاکوشو، آنا ناکاگاوا امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

در لیست بهترین فیلم‌های تاریخ سال ۲۰۱۲ مجله‌ی سایت اند ساوند، بونگ جون-هو فیلم درمان از کیوشی کوروساوا را هم قرار داده و درباره‌ی آن گفته است که این فیلم یکی از آن فیلم‌هایی بوده که بر حرفه‌ی او به‌عنوان کارگردان بزرگ‌ترین تاثیرات را گذاشته‌اند.

فیلم‌نامه‌ی کوروساوا داستان کاراگاهی را روایت می‌کند که در حال تحقیق بر سری قتل‌های مرموز و خشنی است که در آن قاتلان از عمل وحشت‌آوری که مرتکب شده‌اند، هیچ خاطره‌ای ندارند.

بونگ سال گذشته به مجله‌ی تولد، فیلم‌ها، مرگ (Birth. Movies. Death) درباره‌ی این فیلم گفت: «احساس وحشتی وجود دارد که هنگام تماشای فیلم ستون فقرات شما را می‌لرزاند.» درمان، سال ۱۹۹۷ در ژاپن اکران شد؛ شش سال پیش از آن که بونگ شاهکار جنایی خود، خاطرات قتل را اکران کند.

۱۱. فانی و الکساندر (Fanny and Alexander)

کارگردان: اینگمار برگمان

اینگمار برگمان بازیگران: گون ولگرن، بوریه آلشتت

گون ولگرن، بوریه آلشتت امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

۱۰۰ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۱۰۰ از ۱۰۰

بونگ جون-هو یک‌بار در مصاحبه‌ای با کرایتریون، درام تاریخی فانی و الکساندر سال ۱۹۸۲ را زیباترین آخرین فیلم یک کارگردان در تاریخ سینما نام نهاد.

فیلم در شش رشته‌ی اسکار نامزد شد و توانست در رشته‌های بهترین فیلم خارجی زبان، بهترین طراحی لباس، بهترین فیلم‌برداری و بهترین طراحی صحنه اسکار را به خانه ببرد.

۱۲. بازماندگان ( Deliverance )

کارگردان: جان بورمن

جان بورمن بازیگران: جان ویت، برت رینولدز

جان ویت، برت رینولدز امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

وقتی که مرکز لینکن در همایشی که هدف آن نمایش مسیر فیلم‌های بونگ جون-هو تا رسیدن به انگل بود، از بونگ تقدیر کرد، هم‌چنین به او اجازه داد تا خودش نیز تعدادی از فیلم‌هایی که مسیر او را تعیین کرده‌اند مشخص کند.

در بین آن‌ها بازماندگان ۱۹۷۲ که داستان چهار دوست که تنها به دنبال تجربه‌ی وحشت‌های برنامه‌ریزی نشده به مسافرت می‌روند را روایت می‌کند هم دیده می‌شد.

۱۳. فارگو (Fargo)

کارگردان: جوئل کوئن

جوئل کوئن بازیگران: فرانسیس مک‌دورمند، ویلیام اچ. میسی

فرانسیس مک‌دورمند، ویلیام اچ. میسی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

بعضی از منتقدان قسم‌های کمدی تلخ انگل را با فیلم‌های جوئل و ایتن کوئن مقایسه کرده‌اند که به احتمال زیاد از سمت بونگ هوشیارانه انجام گرفته است؛ چرا که او همواره این زوج فیلم‌ساز را ستایش کرده است.

بونگ فارگو را هم در لیست ده فیلم برتر تمام تاریخ مجله‌ی سایت اند ساوند قرار داده است. فارگو سال ۱۹۹۶ در زمان اکرانش نظر منتقدان و مخاطبان را به خود جلب کرد و با بودجه‌ی هفت میلیون دلاری توانست فروش شصت میلیون دلاری در سطح بین‌المللی را به‌دست آورد و هفت جایزه‌ی اسکار را به‌دست آورد از جمله اسکار بهترین فیلم، بهترین بازیگر زن برای مک‌دورمند و بهترین فیلم‌نامه‌ی غیراقتباسی.

۱۴. فرار بزرگ ( The Great Escape )

کارگردان: جان استرجس

جان استرجس بازیگران: استیو مک‌کوئین، جیمز گارنر

استیو مک‌کوئین، جیمز گارنر امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴ از ۱۰۰

۹۴ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۶ از ۱۰۰

بونگ امسال به مجله‌ی ونتی فر (Vanity Fair) گفت که فیلم فرار بزرگ یکی از فیلم‌های موردعلاقه‌ی دوران کودکی‌اش بوده است و همیشه رویای آن را داشته است که یک روز بتواند فیلم اکشن بزرگی مانند آن بسازد.

بونگ گفت: «به‌یاددارم که هنگام تماشای فیلم، شیرینی‌های سرد که آب شده بودند به تمام بدنم چسبیده بودند. فیلم داستانی است درباره‌ی کسی که طی جنگ جهانی دوم از کمپ زندانیان می‌گریزد، اما یک احساس رمانتیک عجیب در فیلم وجود دارد و من عاشق آن بودم که کاری شبیه آن انجام دهم.»

۱۵. خدمتکار ( The Housemaid ‎)

کارگردان: کیم کی-یانگ

کیم کی-یانگ بازیگران: آن سونگ-کی، لی اون-شیم

آن سونگ-کی، لی اون-شیم امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

با توجه به این که بونگ جون-هو این همه درباره‌ی چگونگی متاثر شدن انگل از فیلم خدمتکار سال ۱۹۶۰ صحبت کرده است، دیدن این فیلم در بین فیلم‌های مورد علاقه‌ی او تعجبی ندارد.

فیلمی که حتی در لیست بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای مجله‌ی سایت اند ساوند بونگ هم دیده می‌شود،مانند انگل تقریبا به‌طور کامل در یک خانه به وقوع می‌پیوندد و داستان خدمتکار خانه‌ای را روایت می‌کند که سعی دارد خانواده‌ی طبقه‌ی بالاتری که برای آن‌ها کار می‌کند را از هم بپاشاند.

بونگ یک‌مرتبه به کرایتریون گفت: «این فیلم یک ملودرام جنایی است که تحت تاثیر واقعه‌ای حقیقی که کیم درون روزنامه خوانده بود ساخته شده است. یک ملودرام جنایی است که به امیال جنسی زنان و جامعه‌ی کره‌ای آن دوره و طبقه‌های اجتماعی در حال تغییر می‌پردازد و در توصیف ان به طور خارق‌العاده‌ای درست عمل می‌کند.»

۱۶. انگیزه‌های قتل (Intentions of Murder)

کارگردان: شوهئی ایمامورا

شوهئی ایمامورا بازیگران: سیجی میاگوچی، ماسومی هاروکاوا

انگیزه‌های قتل در مرکز لینکلن بین فیلم‌های منتخب بونگ قرار داشت و ایمامورا یکی از کارگردان‌های مورد علاقه‌ی بونگ است. سال ۱۹۹۷ ایمامورا توانست با انگیزه‌های قتل برای دومین بار بزرگ‌ترین افتخار سینمای ژاپن در جشنواره‌ی کن، نخل طلا، را به کارنامه‌ی خود اضافه کند.

۱۷. آیو آیلند (Io Island)

کارگردان: کیم کی-یانگ

کیم کی-یانگ بازیگران: لی هوا-سی، پارک جیونگ-جا

کیم کی-یانگ شاید محبوب‌ترین کارگردان تاریخ سینما از نگاه بونگ جون-هو باشد. بونگ آیو آیلند را در مرکز لینکن انتخاب کرد. فیلم حول رمز و راز یک جنایت می‌گردد. بونگ پس از این که نخل طلای جشنواره‌ی کن را گرفت گفت که دوست دارد کارگردان‌های کره‌ی جنوبی‌ای را در تمام جهان شناخته‌تر کند به‌خصوص فیلم‌هایی مثل فیلم‌های کیم کی-یانگ.

۱۸. زندگی شیرین است ( Life Is Sweet )

کارگردان: مایک لی

مایک لی بازیگران: آلیسون استدمن، جیم برودبنت

آلیسون استدمن، جیم برودبنت امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

بونگ در مصاحبه‌ای به کرایتریون هنگام انتخاب زندگی شیرین است در بین ده فیلم برتر خود گفت: «بازیگران و شخصیت‌ها در فیلم‌های مایک لی به‌صورت خیره‌کننده‌ای واضح و سرزنده‌اند.» سومین فیلم لی، زندگی شیرین است، سال ۱۹۹۲ توسط جامعه‌ی ملی منتقدان فیلم آمریکا به‌عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شد.

۱۹. لولا مونتس (Lola Montès)

کارگردان: ماکس افولس

ماکس افولس بازیگران: مارتین کارول، پتر استینف

مارتین کارول، پتر استینف امتیاز راتن تومیتوز: ۸۲ از ۱۰۰

وقتی که از بونگ خواسته شد تا درباره‌ی قرار دادن لولا مونتس در بین ده فیلم برتر خود در کرایتریون توضیحی ارائه دهد، بونگ با تعجب گفت: «این ماکس افولس است.»

رمانس تاریخی فیلم‌ساز آلمانی در زمان پخش خود گران‌ترین فیلم تولیدشده‌ی اروپایی تا آن زمان بود.

۲۰. مکس دیوانه: جاده‌ی خشم ( Mad Max: Fury Road )

کارگردان: جرج میلر

جرج میلر بازیگران: تام هاردی، شارلیز ترون

تام هاردی، شارلیز ترون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

۹۷ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۰ از ۱۰۰

اگر بخواهیم درباره‌ی فیلم‌های دنباله‌دار مکس دیوانه از جرج میلر صحبت کنیم قطعا مکس دیوانه: جاده‌ی خشم بخش زیادی از توجهات را به خودش اختصاص می‌دهد، اما بونگ جون-هو در قلب خود جایگاه ویژه‌ای برای قسمت دوم این سری فیلم‌ها، جنگ‌جوی جاده (The Road Warrior) سال ۱۹۸۱ دارد.

بونگ سال گذشته در مصاحبه‌ای ویدیویی با ورایتی گفت: «من یکی از طرفداران دو آتیشه‌ی فیلم هستم. بیش از بیست بار آن را دیده‌ام. جاده‌ی خشم هم فوق‌العاده است. وقتی که فیلم را هنگام غرق شدن ماشین‌ها در طوفان شن با آن موسیقی اوج گیرنده نگاه می‌کردم، گریه کردم. احساس می‌کردم روح من هم در حال اوج‌گرفتن است و اشک‌ها از چشمانم سرازیر می‌شدند. این فیلمی است که شما بدون این که چیزی بگویید نگاه می‌کنید. این یک شاهکار است.»

۲۱. مردی که به زمین سقوط کرد ( The Man Who Fell to Earth ‎)

کارگردان: نیکلاس روگ

نیکلاس روگ بازیگران: دیوید بویی، ریپ تورن

دیوید بویی، ریپ تورن امتیاز راتن تومیتوز: ۸۲ از ۱۰۰

۸۲ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

در توضیح انتخاب مردی که به زمین سقوط کرد در بین ده فیلم برتر کرایتریون، یونگ گفت: «فیلم‌های نیکلاس روگ هرگز از تازه و بدیع بودن دست برنمی‌دارند.»

در فیلم علمی-تخیلی سال ۱۹۷۶ روگ، دیوید بوئی در نقش بیگانه‌ای با پوشش انسان که طی ماموریتی برای بردن آب به سیاره‌ی خودش به زمین آمده است، مقابل دوربین رفته است. فیلم روگ در زمان اکران خود نتوانست نظر منتقدان را به خود جلب کند، اما امروزه از شناخته‌شده‌ترین و محبوب‌ترین فیلم‌های روگ محسوب می‌شود.

۲۲. موروثی ( Hereditary ‎)

کارگردان: آری استر

آری استر بازیگران: تونی کولت، گابریل بیرن

تونی کولت، گابریل بیرن امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۷ از ۱۰۰

بونگ یکی از بزرگترین طرفداران آری استر است. کارگردان انگل در انتهای ۲۰۱۹ به ایندی‌وایر گفت که میدسامر (Midsommar) یکی از بهترین فیلم‌های سال است و بعدها هم نام آری استر را در لیست کارگردان‌هایی که برای آینده‌ی سینما حیاتی هستند مجله‌ی سایت اند ساوند قرار داد..

بونگ: «من اری استر را یک مرتبه در نیویورک دیدم. آدم خاصی است. عاشق استعدادش هستم.»

۲۳. نشویل ( Nashville )

کارگردان: رابرت آلتمن

رابرت آلتمن بازیگران: ند بیتی، کینن وین

ند بیتی، کینن وین امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۶ از ۱۰۰

بونگ به کرایتریون گفت: «فیلم‌های تپستری (Tapestry) دیگری هم وجود داشتند؛ از جمله برش‌های کوتاه (Short Cuts) از آلتمن و مگنولیا (Magnolia) از پل توماس اندرسون، اما به‌نظرم نشویل همیشه بهترین فیلم در آن طبقه خواهدبود.»

فیلم‌نامه را آلتمن به‌همراه جری وینتراب نوشته است و فیلم روایت بیست و چهار شخصیت را دنبال می‌کند که درگیر موسیقی سبک کانتری و گاسپل هستند و می‌خواهند کنسرتی به‌سود سومین حزب نامزد ریاست جمهوری ترتیب دهند.

۲۴. روانی ( Psycho )

کارگردان: آلفرد هیچکاک

آلفرد هیچکاک بازیگران: آنتونی پرکینز، جنت لی

آنتونی پرکینز، جنت لی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۷ از ۱۰۰

همه‌ی کارگردان‌ها حداقل یک فیلم از آلفرد هیچکاک در لیست فیلم‌های مور علاقه‌ی خود دارند. برای بونگ فیلم روانی استاد بالاتر از همه قرار می‌گیرد. فیلم ترسناک روانشتاختی ۱۹۶۰ هیچکاک در لیست سایت اند ساوند بونگ قرار داشت و هم‌چنین یکی از فیلم‌هایی است که بونگ پیش از ساختن انگل برای الهام گرفتن آن را تماشا کرده است.

بونگ به ونتی فر گفت: «او همیشه به من الهام‌های عجیبی می‌دهد. من روانی را به‌خاطر خانه‌ی بیتس دوباره نگاه کردم، نه به‌خاطر مسافرخانه. خانه ساختار بسیار جالبی دارد.»

۲۵. گاو خشمگین ( Raging bull )

کارگردان: مارتین اسکورسیزی

مارتین اسکورسیزی بازیگران: رابرت دنیرو، جو پشی

رابرت دنیرو، جو پشی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

۹۳ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۹ از ۱۰۰

در همان سالی که بونگ اسکار کارگردانی را گرفت، اسکورسیزی هم برای مرد ایرلندی نامزد شده بود و بر حسب تصادف اسکورسیزی یکی از کارگردان‌های مورد علاقه‌ی بونگ است و گاو خشمگین در لیست مجله‌ی سایت اند ساوند بونگ به‌عنوان یکی از بهترین فیلم‌هایی که تا کنون ساخته شده است قرار دارد.

بونگ به تی‌آی‌اف‌اف (TIFF) در سال ۲۰۱۹ گفت که گاو خشمگین همراه پس از ساعات اداری (After Hours) و رفقای خوب (Goodfellas) سه فیلم برتر اسکورسیزی هستند. بونگ درباره‌ی گاو خشمگین گفته است: «خیلی‌ها می‌توانند بگویند که در این فیلم حقه‌های دوربین، تدوین و فیلم‌برداری سیاه و سفید زیبا وجود دارد، اما برای من فیلم یک تصویر بسیار خاص از یک مرد است. از یک زاویه او یک فرد حال به‌هم‌زن است. او متناقض و مشکل‌ساز است. فیلم تصویری است از یک انسان پیچیده با ضعف‌هایش. بنظرم فیلم صادقانه‌ترین تصویر از یک مرد با تناقض‌ها و پیچیدگی‌هایش است.»

۲۶. راشمور ( Rushmore )

کارگردان: وس اندرسون

وس اندرسون بازیگران: جیسون شوارتزمن، بیل موری

جیسون شوارتزمن، بیل موری امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۶ از ۱۰۰

بونگ به کرایتریون هنگام انتخاب راشمور در لیست ده فیلم برتر خود گفت: «فیلم‌های وس اندرسون به‌طور عجیبی سرزنده و عزیز هستند.»

فیلم داستان دانش‌آموز دبیرستانی‌‌ای جاه‌طلب و مرد ثروتمندی را روایت می‌کند که هر دو عاشق یک معلم دبیرستانی شده‌اند. راشمور نخستین فیلم در کارنامه‌ی بازیگری شوارتزمن و نخستین همکاری اندرسون با موری است که بعدها ادامه‌دار شد.

۲۷. دومی‌ها ( Seconds )

کارگردان: جان فرانکن‌هایمر

جان فرانکن‌هایمر بازیگران: راک هادسن، جان رندولف

راک هادسن، جان رندولف امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

دومی‌های جان فرانکن‌هایمر توسط بونگ جون-هو انتخاب شد تا در مرکز لینکلن نیویورک به نمایش گذاشته شود. درام علمی-تخیلی ۱۹۶۶ در جشنواره‌ی کن به رقابت پرداخت و برای جیمز وانگ هو یک نامزدی اسکار در رشته‌ی فیلم‌برداری همراه آورد.

جان رندولف در نقش آرتور همیلتون، مرد میان‌سال ناراضی‌ای نقش‌افرینی می‌کند که از سمت شرکتی مرموز پیشنهادی دریافت می‌کند تا بعد از جعل کردن مرگش زندگی‌ای تازه آغاز کند و او این پیشنهاد را می‌پذیرد. در نتیجه همیلتون در بدن جدیدی که نقش آن را راک هادسون بازی می‌کند، زنده می‌شود، اما این جابه‌جایی نتایج غیرمنتظره‌ای همراه دارد.

۲۸. موجود ( The Thing )

کارگردان: جان کارپنتر

جان کارپنتر بازیگران: کرت راسل، ویلفورد بریملی

کرت راسل، ویلفورد بریملی امتیاز راتن تومیتوز: ۸۵ از ۱۰۰

این فیلم هم در مرکز لینکن توسط بونگ جون-هو برای پخش انتخاب شد. فیلم علمی-تخیلی ۱۹۸۲ کارپنتر به‌عنوان یکی از بهترین فیلم‌های وحشتناک تاریخ سینما شناخته می‌شود. فیلم براساس رمان جان دبلیو. کمپبل ساخته شده است. پیش از آن هم سال ۱۹۵۱ فیلمی دیگر به‌نام چیزی از دنیای دیگر (The Thing from Another World‎) از همین کتاب اقتباس کرده بود، ولی اقتباس کارپنتر بیش از اقتباس پیشین ماندگار شده است.

۲۹. چیزهایی که می‌آیند (Things to Come)

کارگردان: ویلیام کمرون مینزیز

ویلیام کمرون مینزیز بازیگران: ریموند مسی، ادوارد چاپمن

ریموند مسی، ادوارد چاپمن امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳ از ۱۰۰

بونگ جون-هو به کرایتریون گفته است که رمان‌های علمی-تخیلی اچ. جی. ولز در کودکی او را کاملا هیجان‌زده کرده است و به‌همین دلیل فیلم‌نامه‌ی ولز برای فیلم ۱۹۳۶ ویلیام کمرون مینزیز هم به انتخابی آسان برای او تبدیل شده‌است.

ولز با اقتباس از داستانی از خودش به‌نام اشکال جیزهایی که می‌آیند (The Shape of Things to Come) که سال ۱۹۳۳ چاپ شده بود، فیلم‌نامه را نوشت. داستان جاه‌طلبانه‌ی ولز قصه‌ی مرد تاجری به‌نام جان کابال را روایت می‌کند که در دنیایی که توسط جنگی جهانی نابود شده است، با سفر در زمان، قصد دارد تمدن را دوباره بنا کند.

۳۰. نشانی از شر ( Touch of Evil )

کارگردان: اورسن ولز

اورسن ولز بازیگران: اورسن ولز، چارلتون هستون

اورسن ولز، چارلتون هستون امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵ از ۱۰۰

۹۵ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۹ از ۱۰۰

فیلم نوآر ۱۹۵۸ اورسن ولز در لیست بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای سایت اند ساوند بونگ جون-هو به‌چشم می‌خورد. بونگ امسال به ونتی‌ فر گفت: «یکی از رویاهای من ساختن یک نوآر در حال و هوای نشانی از شر اورسن ولز در آمریکا است که در مرز امریکا و مکزیک به‌وقوع می‌پیوندد.»

۳۱. جواهرات تراش‌نخورده ( Uncut Gems ‎)

کارگردان: برادران سفدی

برادران سفدی بازیگران: آدام سندلر، کوین گارنت

آدام سندلر، کوین گارنت امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۹۱ از ۱۰۰

در مصاحبه‌ی خود با ایندی‌وایر درباره‌ی فیلم‌های موردعلاقه‌ی ۲۰۱۹ خود، بونگ جواهرات تراش‌نخورده را در بین فیلم‌های برجسته‌ی سال قرار داد. جاش و بنی سفدی درامی را کارگردانی می‌کنند که در آن آدام سندلر نقش قمارباز خودتخریب‌گری را بازی می‌کند که سعی دارد با چنگ و دندان خودش را از زیر بار بدهی‌ها بیرون بکشد.

در فصل جوایز، بونگ برای جواهرات تراش‌نخورده مانند یک نعمت بود. مدام سبک پرانرژی فیلم را تشویق می‌کرد و در جایی گفت: «اگر موقعیت‌اش پیش بیاید، دوست دارم که با آدام سندلر کار کنم. بازی او در فیلم‌های عشق پریشان (Punch-Drunk Love)، داستان‌های مایروویتز (The Meyerowitz Stories) و جواهرات تراش‌نخورده را واقعا دوست داشتم.»

۳۲. انتقام از آن من است (Vengeance Is Mine)

کارگردان: شوهئی ایمامورا

بازیگران: کن اوگاتا، مایومی اوگاوا

امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

درام ۱۹۷۹ شوهئی ایمامورا ، انتقام از آن من است نام دارد که در آن کن اوگاتا در نقش یک قاتل واقعی به‌نام ایوا انوکیزو که برای انجام دو فقره قتل هنگام کلاهبرداری مشهور شده بود را ایفا می‌کند. بونگ فیلم را در لیست بهترین فیلم‌های تاریخ سینما قرار داد.

انتقام از آن من است جایزه‌ی بهترین فیلم را از جوایز اکادمی ژاپن دریافت کرد و بازی اوگاتا برای او جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم یوکوهاما را به ارمغان اورد.

۳۳. مزد ترس (The Wages of Fear)

کارگردان: آنری-ژرژ کلوزو

آنری-ژرژ کلوزو بازیگران: ایو مونتان، چارلز وانل

ایو مونتان، چارلز وانل امتیاز راتن تومیتوز: ۱۰۰ از ۱۰۰

تریلر ۱۹۵۳ آنری-ژرژ کلوزو یکی از فیلم‌هایی است که بونگ در لیست بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای خود قرار داد. فیلم داستان جهار مرد را روایت می‌کند که مامور شده‌اند مقدار زیادی ماده‌ی منفجره و خطرناک را از منطقه‌ای با جاده‌های صعب العبور رد کنند و آن‌ها را به پالایشگاه نفتی در جنوب آمریکا برسانند.

مزد ترس تبدیل به یکی از محدود فیلم‌هایی شد که هم‌زمان خرس طلایی جشنواره‌ی فیلم بین‌المللی برلین و نخل طلای جشنواره‌ی کن را به‌دست آورده است. در مصاحبه با کولیدر در ۲۰۱۹، بونگ مزد ترس را یکی از دو فیلمی معرفی کرد که الهام بخش او برای کارگردان شدن بودند و توضیح داد: «وقتی که نه سالم بود، روانی و مزد ترس را نگاه کردم، از همان موقع می‌خواستم تبدیل به کسی که پشت دوربین است شوم.»

۳۴. وندی و لوسی (Wendy and Lucy)

کارگردان: کلی رایکارد

کلی رایکارد بازیگران: میشل ویلیامز

میشل ویلیامز امتیاز راتن تومیتوز: ۸۵ از ۱۰۰

۸۵ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

دنبال یک صحنه‌ی افتتاحیه‌ی بی‌نقص می‌گردید؟ بونگ جون-هو می‌گوید دیگر نیاز نیست بگردید، درام ۲۰۰۸ کلی رایکارد پاسخ شما است. بونگ به ونتی فر گفت که حرکت تقعیبی دوربین آغازین فیلم که میشل ویلیامز در نقش وندی و سگ‌اش را دنبال می‌کند یکی از زیباترین صحنه‌های افتتاحیه‌ی تاریخ سینما است.

بونگ هم‌چنین یکی از طرفداران آخرین فیلم رایکارد ، اولین گاو (First Cow)، هم هست.

۳۵. زودیاک ( Zodiac )

کارگردان: دیوید فینچر

دیوید فینچر بازیگران: جیک جیلنهال، مارک رافلو

جیک جیلنهال، مارک رافلو امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ امتیاز متاکریتیک: ۷۸ از ۱۰۰

بسیاری از منتقدان از فیلم خاطرات قتل بونگ جون-هو با عنوان زودیاک کارگردان یاد می‌کنند و به شاهکار جنایی دیوید فینچر اشاره می‌کنند، اما خاطرات قتل چهار سال پیش از زودیاک فینچر منتشر شده است.

در هر صورت، بونگ باور دارد که زودیاک یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما است. در مصاحبه‌ی سال گذشته‌ی خود با تولد، فیلم‌ها، مرگ، بونگ درباره‌ی فیلم فینچر گفت: «تمپوی آرامی دارد و فضا بسیار واقع‌گرا است. متحیرم که فینچر چگونه می‌تواند مسیر فیلم‌های خود را این‌قدر خوب کنترل کند. همین کنترل است که باعث ایجاد یک حس تعلیق به سبکی آرام می‌شود. شما یک نوع اضطراب را تجربه می‌کنید، اما هم‌رمان تعلیقی با حساسیت و رکود هم وجود دارد.»

