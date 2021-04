دوشنبه شب فیلم «دور دیگر» (Another Round) به کارگردانی توماس وینتربرگ جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم بین‌المللی را از آن خود کرد و حالا اعلام شده کمپانی آپیا وِی و لئوناردو دی‌کاپریو قصد دارند نسخه‌ی انگلیسی این فیلم دانمارکی را بسازند.

هالیوود بارها نسخه‌ی انگلیسی‌زبان فیلم‌های موفق آسیایی و اروپایی را ساخته است، اما متاسفانه اغلب این آثار از لحاظ کیفی به طرز فاحشی پایین‌تر از فیلم‌های اصلی بوده‌اند. به عنوان مثال اسپایک لی، کارگردان برنده‌ی اسکار در سال ۲۰۱۳ فیلم کره‌ای تحسین‌برانگیز «اولدبوی» (Oldboy‎) از پارک چان-ووک را بازسازی کرد، اما این فیلم به یک شکست کامل نزد منتقدان و در گیشه بدل شد. با تمام این تفاسیر سینماگران آمریکایی همچنان علاقه‌ی بسیاری به بازسازی فیلم‌های موفق غیرانگلیسی‌زبان دارند و حالا نوبت به دور دیگر رسیده است.

فیلم یک دور دیگر؛ یکی از بهترین فیلم‌های وینتربرگ تاکنون

بنا بر گزارش ددلاین کمپانی آپیا وِی و لئوناردو دی‌کاپریو به همراه جنیفر دیویسون کیلوران امتیاز بازسازی فیلم دور دیگر را به دست آورده‌اند. در این نسخه دی‌کاپریو قرار است جایگزین مس میکلسن شود و در قالب یک مرد میانسال که با بحران‌های عاطفی و خانوادگی بسیاری مواجه می‌شود، نقش‌آفرینی کند. بازی میکلسن در فیلم دور دیگر بسیار چشمگیر بود و او به خوبی توانسته بود غلیان احساسات متضاد درونی یک مرد را به نمایش بگذارد، به همین خاطر کار دی‌کاپریو برای موفقیت در این نقش بسیار دشوار است.

هنوز نویسنده‌ی فیلم‌نامه‌ی بازسازی دور دیگر مشخص نیست، اما توماس وینتربرگ، نویسنده و کارگردان فیلم اصلی به همراه سیس گراوم یورنسن و کاسپر دیسین وظیفه‌ی تهیه‌کنندگی اجرایی آن را بر عهده خواهند داشت. وینتربرگ در سال ۲۰۱۲ با فیلم «شکار» توانست تقریبا یک دهه پس از شکوفایی دگما ۹۵ و فیلم‌های محبوبی همچون «شکستن امواج» و «رقصنده در تاریکی» به کارگردانی لارنس فون تریه و فیلم بلند «جشن» به کارگردانی خودش، باری دیگر توانست نظر سینمادوستان را به سمت سینمای دانمارک جلب کند.

یک دور دیگر داستان چهار معلم را روایت می‌کند که قصد دارند زندگی جدیدی را آغاز کنند. آن‌ها تصمیم می‌گیرند روزانه مقدار مشخصی الکل مصرف کنند؛ زیرا معتقدند مقداری الکل می‌تواند رنگ و بوی خوبی به زندگی روزمره‌ی آن‌ها ببخشد، اما این تصمیم باعث می‌شود تمام زندگی حرفه‌ای‌شان زیر و رو شود.

