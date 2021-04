لباس بال‌دار جدید کاپیتان آمریکا که با استفاده از فناوری واکاندا و ویبرانیوم ساخته شده، سریع‌تر و محکم‌تر است و می‌تواند برای حملات سخت استفاده شود.

فالکون و سرباز زمستان بال‌های جدیدی را برای سم ویلسون، که حالا به عنوان کاپیتان آمریکای جدید شناخته می‌شود به نمایش گذاشت که قدرت او را افزایش می‌دهد.

این لباس جدید که با رنگ‌های قرمز، سفید و آبی (رنگ‌های پرچم ایالات متحده آمریکا) تزئین شده‌، با استفاده از فناوری واکاندا و با اجزای ویبرانیوم ساخته شده‌ است. به نظر می‌رسد که این امر باعث افزایش قدرت چشمگیر لباس ویلسون شده‌ باشد.

سم ویلسون با این لباس ارتقا یافته و پوشش نمادین کاپیتان آمریکا، کارهای بزرگی انجام می‌دهد که قبلا نمی‌توانست. با این‌که این بال‌های ارتقا یافته نیز آسیب‌پذیر هستند، اما امکانات بهتر و بیشتری را در اختیار او قرار می‌دهند.

بال‌های اولیه ویلسون می‌توانستند سپری تشکیل دهند که از او در برابر سلاح‌های کوچک محافظت کند. با این‌که سبک و آیرودینامیکی بودند، اما به اندازه کافی مقاوم بودند تا از او محافظت کنند. بال‌های جدید بخشی از یک لباس زرهی هستند که آن را از لباس استیو راجرز کاپیتان آمریکا متفاوت می‌کند. نیروی چشمگیر این بال‌های سبک‌تر ناشی از سرعت افزایش‌یافته آن‌ها است که به محافظت از کاپیتان آمریکا نیز کمک می‌کند.

بال‌های جدید کاپیتان آمریکا سبک‌تر و نازک‌تر هستند، می‌توانند زیر آب بهتر کار کنند و دارای سلاح‌های قوی‌تری است. لبه‌ی بال‌ها ظریف است و به ویلسون این امکان را می‌دهد تا آن‌ها را به عنوان تکیه‌گاه در بتن فرو کند. حتی بتن کم کیفیت هم برای این کار به فشار زیادی در هر اینچ مربع نیاز دارد که این نشان‌دهنده دوام و قدرت بالای بال‌ها است.

بال‌های اولیه فالکون به دلیل ضعف و حساسیت در مفاصل شکسته‌ شدند (جان واکر این کار را کرد)، در بال‌های جدید هم هنوز نقطه‌ ضعف هست اما سو‌ء استفاده از آن بسیار دشوار است.

مزیت دیگر طراحی‌ شده در بال‌های جدید، توزیع نیرو است. ویلسون به دلیل خواص ضد ضربه ویبرانیوم، می‌تواند از لباس خود برای مواردی فراتر از حملات جزئی استفاده کند.

پیش از این، استفاده از نیروی حرکت بال‌ها برای هل دادن یک جسم سنگین، فشار زیادی را به لباس و اجزای حساس آن وارد می‌کرد. بال‌های اولیه برای به حداقل رساندن مقاومت به باد طراحی شده و برای مقاومت در برابر نیروهای مخرب و ویرانگر ساخته نشده‌ بودند.

ویلسون می‌تواند با کمک اجزای ویبرانیوم به پخش نیروی ضربات وارده، بدون نگرانی از شکستن بال‌ها استفاده کند. همان‌طور‌ که بازوی باکی به او اجازه می‌دهد از تمام قدرت خود استفاده کند، لباس جدید ویلسون نیز به او این امکان را می‌دهد تا از قدرت بال‌ها نهایت استفاده را ببرد. این‌ها فقط نمونه‌هایی از قدرت‌هایی است که تنها در صحنه‌های کوتاهی که کاپیتان آمریکا لباس ارتقا یافته را به تن داشت، مشخص شد.

این احتمال وجود دارد که مزایا یا ابزارهای بیشتری وجود داشته‌ باشد که ویلسون هنوز آن‌ها را کشف نکرده‌، یا اعتماد به نفس کافی برای استفاده کامل از آن‌ها را نداشته‌ است. او مدتی آموزش دید تا استفاده از سپر را یاد بگیرد، اما درست تا قبل از رفتن به جنگ نیویورک جعبه لباسش را باز نکرد.

فالکون و سرباز زمستان ابزاری قدرتمند در اختیار کاپیتان آمریکا قرار داده‌ تا با پوشش جدیدش درست عمل کند. قدرت کامل بال‌ها هنوز مشخص نشده‌ است.

منبع: Screenrant

The post بال‌های جدید کاپیتان آمریکا چقدر قوی هستند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala