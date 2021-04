از یک مکان ساکت ۲ (A Quiet Place II) گرفته تا سومین قسمت فیلم احضار (Conjuring)، بسیاری از دنباله‌‌های فیلم‌های ترسناک (که به دلیل همه‌گیری کرونا به تعویق افتاده‌ بودند) قرار است امسال اکران شوند.

امسال نسبت به سال‌های گذشته فیلم‌های مهم بسیاری وجود دارد، زیرا بسیاری از اکران‌های بزرگ ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کووید ۱۹، به تعویق افتادند. برای مثال، قرار بود فیلم بعدی امیلی بلانت به نام یک مکان ساکت ۲ سال گذشته اکران شود. اما با شروع قرنطینه در سراسر جهان، به تاخیر افتاد.

۱۰ فیلم ترسناک لاوکرفت (وحشت کیهانی) از بهترین تا بدترین

نخستین تریلر فیلم احضار ۳ را تماشا کنید؛ بازگشت اد و لورین به دنیای شیاطین

۱۰ فیلم خون‌آشامی ناشناخته‌ی دهه‌ی ۷۰ میلادی که باید ببینید

از فیلم جدید احضار با حضور یک گرگینه و فیلم جدید کشتار با اره برقی در تگزاس (Texas Chainsaw) با حضور صورت چرمی گرفته تا یک سه‌گانه کامل که قرار است درطول سه ماه در نتفلیکس پخش شود، این‌ها مهیج‌ترین دنباله‌های ترسناکی هستند که در سال ۲۰۲۱ منتشر می‌شوند. در ادامه لیستی از مهیج‌ترین فیلم‌های ترسناک را که قرار است در سال ۲۰۲۱ اکران شوند، مرور می‌کنیم.

۱۰. ترساننده ۲ (Terrifier 2)

کارگردان: دامیون لئونه

دامیون لئونه بازیگران: دیوید هاوارد تورنتون، لارن لاروا، الیوت فولام

قبل از این‌که پنی وایز در سال ۲۰۱۳ به صحنه برگردد، مخاطبان در سال ۲۰۱۳ با آرت دلقک در فیلم «All Hallows’ Eve» آشنا شدند. او ثابت کرد که بسیار محبوب است و در سال ۲۰۱۶ در فیلم اصلی خود، با عنوان ترساننده بازی کرد. آرت دلقک امسال در نسخه بعدی فیلم ترساننده با عنوان ترساننده ۲ بازی می‌کند که قرار بود در اکتبر سال ۲۰۲۰ اکران شود اما تحت تاثیر شیوع جهانی ویروس کرونا به سال ۲۰۲۱ موکول شد.

۹. مترسک‌های ترسناک : دوباره متولد‌شده (Jeepers Creepers: Reborn)

کارگردان: تیمو وورنسولا

تیمو وورنسولا بازیگران: جینا فیلیپس، آیلین برنان، براندن اسمیت

تیمو وورنسولا قرار است امسال فیلم مترسک‌های ترسناک: دوباره متولد شده را کارگردانی کند. او آماده است تا سه‌گانه جدید مترسک‌های ترسناک را جدا از سه فیلم ابتدایی ویکتور سالوا خلق کند.

فیلم جدید در جشنواره فیلم‌های ترسناک اکران می‌شود و داستان از این قرار است که پسری به نام چیس با دوستش لین چشم‌اندازهای ترسناکی از مشکلات گذشته شهر را تجربه می‌کنند.

۸. خیابان ترس ۲ و ۳ (Fear Street 2 & 3)

کارگردان: لی جانیاک

لی جانیاک بازیگران: سیدی سینک، جیلیان جیکوبز، اشلی زوکرمن

نتفلیکس قرار است در اواخر سال جاری اقتباسی از کتاب‌های سه‌گانه خیابان ترس نوشته آر.ال.استاین را منتشر کند. هر سه فیلم فیلم‌برداری و تدوین شدند اما مدتی است که به حال خود رها شده‌اند.

نتفلیکس کل سه‌گانه‌ی خیابان ترس را برای انتشار در اواسط سال ۲۰۲۱ آماده کرده‌ است. هنوز تاریخ رسمی پخش مشخص نشده‌ است اما برنامه این است که هر فیلم را با فاصله کمتر از یک ماه منتشر کنند.

۷. کندی من (Candyman)

کارگردان: نیو دکوستا

نیو دکوستا بازیگران: یحیی عبدالمتین دوم، تیونا پریس، ونسا ای ویلیامز

جوردن پیل فیلم جدید کندی من را نوشته و یکی از تهیه‌کنندگان آن است که دنباله‌ای از نسخه اصلی ۱۹۹۲ است. این فیلم قرار بود سال گذشته در سینماها اکران شود اما به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به تعویق افتاد.

فیلم جدید کندی من توسط نیو داکوستا، که اخیرا برای کارگردانی کاپیتان مارول ۲ استخدام شده، کارگردانی خواهد شد.

۶. نفس نکش ۲ (Don’t Breathe 2)

کارگردان: رودو سیاجز

رودو سیاجز بازیگران: استیون لانگ، آدام یانگ، بابی اسکافیلد

قسمت اول نفس نکش فیلمی ترسناک و مهیج به کارگردانی فده آلوارز بود که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد. دراین فیلم استیون لانگ نقش نورمن نوردستروم یا همان مرد نابینا را بازی می‌کند. این دنباله در تاریخ ۱۳ آگوست ۲۰۲۱ منتشر می‌شود.

۵. احضار: شیطان مرا وادار کرد (The Conjuring: The Devil Made Me Do It)

کارگردان: مایکل چاوز

مایکل چاوز بازیگران: ورا فارمیگا، پانریک ویلسون، روآیری اوکانر

فیلم احضار: شیطان مرا وادار کرد یکی از مهم‌ترین فیلم‌هایی است که با قرنطینه به تعویق افتاد. قرار بود این فیلم در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۲۰ اکران شود اما درعوض در ۴ ژوئن سال ۲۰۲۱ به سینماها می‌آید. تهیه کننده، جیمز وان، پیشنهاد کرده‌ است که فیلم، مانند فیلم‌های گرگینه آمریکایی در لندن و سگ باسکرویل، پیرامون گرگینه‌ها بچرخد.

۴. یک مکان ساکت ۲ (A Quiet Place Part II)

کارگردان: جان کرازینسکی

جان کرازینسکی بازیگران: امیلی بلانت، میلیسنت سیموندز، کیلین مورفی

جان کرازینسکی با کارگردانی، نویسندگی و بازی در فیلم یک مکان آرام سال ۲۰۱۸، به موفقیت‌های زیادی رسید. قسمت اول یک مکان آرام با داستان متمرکز بر یک خانواده، به عنوان یکی از ترسناک‌ترین فیلم‌ها شناخته شد.

کرازینسکی قسمت دوم یک مکان آرام را هم نویسندگی و کارگردانی کرده است. این فیلم قرار بود درست قبل از پخش ویروس کرونا در سراسر جهان اکران شود اما حالا باید بیش از یک سال به تعویق بیافتد.

۳. مارپیچ: از کتاب اره (Spiral: From The Book Of Saw)

کارگردان: دارن لین بوسمن

دارن لین بوسمن بازیگران: کریس راک، ساموئل ال.جکسون، مورگان دیوید جونز

پس از فیلم عالی اره اثر جیمز وان، دنباله‌های این فیلم بی‌روح شدند و درمقابل پیچ و تاب‌های داستان، برای ایجاد ترس و وحشت به خون و خون‌ریزی وابسته بودند.

امید است که این رویه با فیلم مارپیچ: از کتاب اره تغییر کند که یک اسپین‌آف پلیسی با بازی کریس راک و ساموئل ال.جکسون، برگرفته از یک داستان اورجینال ساخته شده توسط راک است. راک آخرین کمدینی است که پس از فیلم برو بیرون (Get Out) جردن پیل و هالوین (Halloween) دنی مک براید، وارد ژانر ترسناک شده‌ است.

۲. کشتار با اره برقی در تگزاس (Texas Chainsaw Massacre)

کارگردان: دیوید بلو گارسیا

دیوید بلو گارسیا بازیگران: آلیس کریج، نل هادسون، السی فیشر

فده آلوارز درحال تولید نسخه جدیدی از کشتار با اره برقی در تگزاس است که دنباله‌ی نسخه اصلی از توبی هوپر در سال ۱۹۷۴ است.

این فیلم اخیرا با درجه R و با عنوان کشتار با اره برقی در تگزاس تایید شد و آلوارز وعده داد که داستان حول پیرمرد صورت چرمی، با بازی مارک برنهام، خواهد چرخید.

۱. هالووین می‌کشد (Halloween Kills)

کارگردان: دیوید گوردون گرین

دیوید گوردون گرین بازیگران: جیمی لی کرتیس، جودی گریر، کایل ریچاردز

دنباله فیلم هالووین ۲۰۱۸ ساخته دیوید گوردون گرین، با عنوان هالووین می‌کشد، قرار بود در ۱۶ اکتبر ۲۰۲۰ اکران شود، اما با گسترش ویروس کرونا به ۱۵ اکتبر ۲۰۲۱ موکول شد.

در فیلم هالووین می‌کشد که آخرین فیلم این مجموعه است، می‌بینید که شهروندان هدنفیلد دور هم جمع می‌شوند تا یک‌بار برای آخرین بار مایکل مایرز را از بین ببرند.

منبع: Screenrant

The post ۱۰ دنباله‌ی مهیج فیلم‌های ترسناک که در سال ۲۰۲۱ اکران می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala