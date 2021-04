۱۰ فیلم اول کارگردانان مشهور که در فهرست ۲۵۰ اثر برتر IMDb قرار دارند

برداشتن اولین گام برای ورود به صنعت سینما دشوار است و حتی بهترین کارگردان‌های دنیا هم در نخستین تجربه‌ی سینمایی‌شان دچار اشتباهات مهلکی شده‌اند. اما بعضی‌ها این قانون نانوشته را شکستند و آن‌چنان قوی و دقیق ظاهر شدند که هم‌زمان نظر مثبت منتقدان و مخاطبان را جلب کردند. در این مطلب ۱۰ تجربه‌ی اول کارگردانی که در لیست ۲۵۰ فیلم برتر IMDb قرار دارند را با هم بررسی می‌کنیم.

۱۰- زیبایی آمریکایی (American Beauty)

سال ساخت: ۱۹۹۹

۱۹۹۹ کارگردان: سام مندس

سام مندس بازیگران: کوین اسپیسی، آنت بنینگ، تورا بیرچ، وس بنتلی، کریس کوپر

کوین اسپیسی، آنت بنینگ، تورا بیرچ، وس بنتلی، کریس کوپر امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۳ از ۱۰

۸.۳ از ۱۰ رتبه‌ی ۷۸ در لیست ۲۵۰ فیلم برتر IMDb

اگرچه در چند سال اخیر زیبایی آمریکایی هم مثل بقیه آثار کوین اسپیسی تحت تأثیر رسوایی اخلاقی او قرار گرفته اما یکی از بهترین فیلم‌های دهه‌ی نود میلادی است و به عنوان فیلم اول، نقطه‌ی درخشانی در کارنامه‌ی سام مندس است.

زیبایی آمریکایی هم یک فیلم تجاری موفق بود و هم نظر مثبت منتقدان را جلب کرد. در اسکار ۱۹۹۹ در هشت رشته نامزد شد و اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلم‌نامه‌ی غیر اقتباسی، بهترین فیلم‌برداری و بهترین بازیگر نقش اول مرد را دریافت کرد.

داستان درباره‌ی یک مدیر تبلیغاتی میان‌سال است که عاشق یکی از دوستان فرزندِ نوجوانش می‌شود و رابطه عجیب‌وغریبی میان آن‌ها شکل می‌گیرد.

۱۳ کارگردان نابغه که با اولین فیلمشان نامزد اسکار شدند

۹- کوکو (Coco)

سال ساخت: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: لی آنکریچ و آدریان مولینا

لی آنکریچ و آدریان مولینا صداپیشگان: آنتونی گونزالس، گائل گارسیا برنال، بنجامین برت، آلانا اوباک

آنتونی گونزالس، گائل گارسیا برنال، بنجامین برت، آلانا اوباک امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۳ از ۱۰

۸.۳ از ۱۰ رتبه‌ی ۷۵ در لیست ۲۵۰ فیلم برتر IMDb

کوکو یکی از بهترین انیمیشن‌های پیکسار است. لی آنکریچ پیش‌تر کارگردان «داستان اسباب‌بازی‌های ۳» (Toy Story 3)، دستیار کارگردان «داستان اسباب‌بازی‌های ۲» (Toy Story 2)، «شرکت هیولاها» (Monsters, Inc) و «به دنبال نمو» (Finding Nemo) بود.

در اواسط کار آدریان مولینا به گروه کارگردانی اضافه شد. کوکو به عنوان فیلم اول او مورد توجه منتقدان و مخاطبان قرار گرفت و جایزه اسکار و گلدن گلوب بهترین انیمیشن را در سال ۲۰۱۸ دریافت کرد.

داستان این انیمیشن روایتگر زندگی پسر دوازده‌ساله‌ای به نام میگل است که موسیقی در خانواده‌ی او یک کار ممنوعه تلقی می‌شود. میگل در روز مردگان به صورت اتفاقی وارد سرزمین مردگان می‌شود و باید خودش را از این مخمصه نجات دهد تا به دنیای زندگان بازگردد.

۱۴ لحظه‌ی اشک‌آور در فیلم‌های انیمیشن که حتما باید ببینید

۸- مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Into The Spider-Verse)

سال ساخت: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ کارگردان‌ها: باب پرسیچتی، پیتر رمزی، رودنی روثمن

باب پرسیچتی، پیتر رمزی، رودنی روثمن صداپیشگان: شامیک مور، لیو شرایبر، ماهرشالا علی، برایان تایری هنری، جیک جانسون، هیلی استاینفلد

شامیک مور، لیو شرایبر، ماهرشالا علی، برایان تایری هنری، جیک جانسون، هیلی استاینفلد امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

۸.۴ از ۱۰ رتبه‌ی ۶۸ در لیست ۲۵۰ فیلم برتر IMDb

مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی با یک ابر شرور تمام عیار، از انیمیشن‌های موفق و منحصربه‌فرد قرن بیست و یکم است. گروه کارگردانی این انیمیشن متشکل است از باب پرسیچتی و رودنی روثمنِ فیلم اولی و پیتر رمزی که پیش‌تر کارگردانی «ظهور نگهبانان» (Rise of the Guardians) را بر عهده داشت.

انیمیشن از کمیک‌های محبوب مارول اقتباس شده و ماجرای نسخه‌های مختلف مرد عنکبوتی است که در دنیاهای موازی زندگی می‌کنند. آن‌ها به صورت اتفاقی در یک جهان واحد به هم می‌رسند تا ابر شروری به نام کینگ پین را نابود کنند و دنیای خودشان برگردند.

مجموعه فیلم‌های مرد عنکبوتی؛ از بدترین تا بهترین

۷- همیلتون (Hamilton)

سال ساخت: ۲۰۲۰

۲۰۲۰ کارگردان: توماس کیل

توماس کیل بازیگران: داوید دیگز، رنی الیس گولدزبری، جاناتان گروف، کریستوفر جکسون

داوید دیگز، رنی الیس گولدزبری، جاناتان گروف، کریستوفر جکسون امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۵ از ۱۰

۸.۵ از ۱۰ رتبه‌ی ۶۰ در لیست ۲۵۰ فیلم برتر IMDb

همیلتون در اصل یک تئاتر موزیکال است که به علت همه‌گیری کرونا در دیزنی پلاس منتشر شد اما به عنوان یک فیلم واقعی مورد توجه منتقدان قرار گرفت و حتی نامزد دریافت دو جایزه‌ی گلدن گلوب شد.

توماس کیل تا به حال چندین نمایش‌نامه از لین-منوئل میرندا را در برادوی کارگردانی کرده اما همیلتون اولین اثر سینمایی او است. این فیلم با الهام از زندگی و کار الکساندر همیلتون، از پدران بنیان‌گذار ایالات‌متحده آمریکا ساخته شد.

انستیتو فیلم آمریکا (AFI) بهترین‌های سال ۲۰۲۰ را اعلام کرد

۶- زندگی دیگران (The Lives Of Others)

سال ساخت: ۲۰۰۶

۲۰۰۶ کارگردان: فلوریان هنکل فون، دونر سومارک

فلوریان هنکل فون، دونر سومارک بازیگران: اولریش موهه، سباستیان کخ، مارتینا گدک، اولریش توکور، هربرت کونوپ

اولریش موهه، سباستیان کخ، مارتینا گدک، اولریش توکور، هربرت کونوپ امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۴ از ۱۰

۸.۴ از ۱۰ رتبه‌ی ۵۸ در لیست ۲۵۰ فیلم برتر IMDb

زندگی دیگران یک درام آلمانی است که فیلم اول فلوریان هنکل فون است که پیش‌تر کارگردانی فیلم‌های کوتاه زیادی را بر عهده داشت. در کنار او دونر سومارک حضور دارد که فیلم‌های تحسین شده‌ای مثل «توریست» (The Tourist) و «هرگز روی برنگردان» (Never Look Away) را در کارنامه دارد و دو بار نامزد اسکار شده است.

زندگی دیگران برنده‌ی جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان شد. ماجرا در آلمان شرقی اتفاق می‌افتد و درباره‌ی پلیس مخفی است که باید از زندگی یک نویسنده و معشوقه‌اش جاسوسی کند.

۱۰ فیلم جاسوسی که در تعطیلات عید باید ببینید

۵- تاریخ مجهول آمریکا (American History X)

سال ساخت: ۱۹۹۸

۱۹۹۸ کارگردان: تونی کی

تونی کی بازیگران: ادوارد نورتون، ادوارد فرلانگ، بورلی دی آنجلو، ایوری بروکس، فیروزه بالک

ادوارد نورتون، ادوارد فرلانگ، بورلی دی آنجلو، ایوری بروکس، فیروزه بالک امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۵ از ۱۰

۸.۵ از ۱۰ رتبه‌ی ۳۸ در لیست ۲۵۰ فیلم برتر IMDb

ادوارد نورتون یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌هایش را در تاریخ مجهول آمریکایی داشته. این فیلم اولین تجربه‌ی کارگردانی تونی کی است و با اینکه برای تدوین نهایی با استودیو سازنده اختلافات حاشیه‌سازی داشت اما اثری ساخت که در حال حاضر برای اهداف آموزشی هم استفاده می‌شود.

داستان تاریخ مجهول آمریکایی درباره‌ی دو برادر لس‌آنجلسی است که در یک گروه نژادپرست نئونازی عضو می‌شوند. برادر بزرگتر پس از پی بردن به عقاید اشتباه افراطی‌اش، سعی می‌کند به برادر کوچکترش کمک کند تا از گروه خارج شود.

۱۰ بازیگر رکوردار نامزدی اسکار که هرگز برنده نشدند

۴- شیر شاه (The Lion King)

سال ساخت: ۱۹۹۴

۱۹۹۴ کارگردان‌ها: راجر آلرز، راب مینکاف

راجر آلرز، راب مینکاف صداپیشگان: جان تیلور توماس، متیو برودریک، جیمز ارل جونز، جرمی آیرونز

جان تیلور توماس، متیو برودریک، جیمز ارل جونز، جرمی آیرونز امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۵ از ۱۰

۸.۵ از ۱۰ رتبه‌ی ۳۳ در لیست ۲۵۰ فیلم برتر IMDb

بی‌شک شیر شاه به عنوان فیلم اول راجر آلرز و راب مینکاف تاثیرگذارترین انیمیشن دیزنی است. موفقیت‌های این فیلم چشمگیر بود و از جمله پرفروش‌ترین انیمیشن‌های دنیا به حساب می‌آید. البته به تازگی نسخه لایو اکشن آن ساخته شده که به پای نسخه اولیه نمی‌رسد.

شیر شاه با الهام از متون ادبی مختلفی از جمله هملت ویلیام شکسپیر ساخته شده و داستان آن درباره شیر جوانی به نام سیمبا است که برای گرفتن انتقام مرگ پدرش و پس گرفتن قلمرو پادشاهی به سرزمین ابا و اجدادی‌اش بازمی‌گردد.

۵۰ فیلم به یادماندنی‌ دهه‌ی ۹۰ میلادی؛ از ظهور تارانتینو تا علمی‌تخیلی‌های جریان‌ساز

۳- شهر خدا (City Of God)

سال ساخت: ۲۰۰۲

۲۰۰۲ کارگردان: فرناندو میرلس، کاتیا لوند

فرناندو میرلس، کاتیا لوند بازیگران: الکساندر رودریگوئز، آلیس براگا، لئوناردو فرمینو

الکساندر رودریگوئز، آلیس براگا، لئوناردو فرمینو امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۶ از ۱۰

۸.۶ از ۱۰ رتبه‌ی ۲۲ در لیست ۲۵۰ فیلم برتر IMDb

شهر خدا یکی از بهترین فیلم‌های چند سال اخیر است که جوایز سینمایی بسیاری را به دست آورد. فرناندو میرلس و کاتیا لوند این فیلم را به صورت مشترک کارگردانی کردند. شهر خدا سومین تجربه‌ی سینمایی میرلس و اولین تجربه‌ی لوند بود.

با این حال وقتی برای دریافت جایزه‌ی اسکار بهترین کارگردانی نامزد شد نامی از لوند به میان نیامد! فیلم روایتی از ظهور جنایات سازمان یافته در حومه ریودوژانیروی برزیل است.

۹ نقش‌آفرینی برتر‌ نابازیگر‌‌ان؛ از عزیز آمریکایی تا شهر خدا

۲- ۱۲ مرد خشمگین (۱۲Angry Men)

سال ساخت: ۱۹۷۵

۱۹۷۵ کارگردان: سیدنی لومت

سیدنی لومت بازیگران: هنری فوندا، لی. جی. کاب، ای. جی. مارشال، مارتین بالسام، جک واردن، جان فیدلر

هنری فوندا، لی. جی. کاب، ای. جی. مارشال، مارتین بالسام، جک واردن، جان فیدلر امتیاز IMDb به فیلم: ۹ از ۱۰

۹ از ۱۰ رتبه‌ی ۵ در لیست ۲۵۰ فیلم برتر IMDb

۱۲ مرد خشمگین اولین تجربه‌ی کارگردانی سیدنی لومت و یکی از بهترین آثار سینمایی دنیا است. فیلم نامزد دریافت ۳ جایزه اسکار از جمله بهترین کارگردانی، بهترین فیلم و بهترین فیلم‌نامه‌ی اقتباسی بود.

تقریباً تمام داستان فیلم در یک اتاق اتفاق می‌افتد و در آن ۱۲ عضو هیئت‌منصفه‌ی دادگاه درباره محکومیت یک جوان ۱۸ ساله‌ی متهم به قتل تصمیم می‌گیرند، تصمیمی که شواهد و ارزش‌های اخلاقی‌شان را زیر سؤال می‌برد.

۱۰۰ فیلم برتر تاریخ سینما از نگاه هالیوودی‌ها

۱- رستگاری در شاوشنگ (The Shawshank Redemption)

سال ساخت: ۱۹۹۴

۱۹۹۴ کارگردان: فرانک دارابونت

فرانک دارابونت بازیگران: تیم رابینز، مورگان فریمن، باب گانتون، ویلیام سدلر، کلنسی براون

تیم رابینز، مورگان فریمن، باب گانتون، ویلیام سدلر، کلنسی براون امتیاز IMDb به فیلم: ۹.۳ از ۱۰

۹.۳ از ۱۰ رتبه ‌ی ۱ در لیست ۲۵۰ فیلم برتر IMDb

رتبه‌ی اول لیست ۲۵۰ فیلم برتر IMDb در کمال تعجب اولین تجربه‌ی سینمایی فرانک دارابونت اختصاص و از قضا بهترین اقتباس از رمان استیون کینگ است. البته او بعدها «مسیر سبز» (The Green Mile) و «مه» (The Mist) را هم با اقتباس از آثار کینگ ساخت.

داستان فیلم روایتگر زندگی بانکدار جوانی است که به جرم قتل همسر و معشوقه‌ی پنهانی‌اش به حبس ابد در زندان شاوشنگ محکوم می‌شود، در حالی که ادعا می‌کند بی‌گناه است. او با یکی از زندانی‌ها دوست و کم‌کم وارد یک عملیات پول‌شویی می‌شود.

منبع: screenrant

