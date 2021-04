جشنواره بین‌المللی فیلم کن که سال گذشته به دلیل دنیاگیری ویروس کرونا برگزار نشد قرار است امسال با قدرت کار خود را پی بگیرد. پیش‌بینی می‌شود در کن ۲۰۲۱ فیلم‌سازان شاخص متعددی از جمله اصغر فرهادی سینماگر ایرانی حضور پیدا کنند.

بررسی شرکت‌کنندگان جشنواره فیلم کن ۲۰۲۱ نشان می‌دهد این رویداد سینمایی از نظر حضور نام‌های بزرگ و ستاره‌های برجسته یکی از دوره‌های احتمالا پربارش را پیش رو دارد.

قرار بود امسال چه فیلم‌هایی در جشنواره کن ۲۰۲۰ شرکت کنند؟

جدیدی و تنابنده در قهرمان فرهادی

گرچه هنوز فهرستی از آثار پذیرفته شده در جشنواره کن ۲۰۲۱ منتشر نشده اما از همین حالا می‌دانیم باید منتظر تعدادی از آثار برجسته باشیم که احتمالا اولین نمایش خود را در کن پشت سر خواهند گذاشت. از جمله این آثار می‌توان به فیلم سینمایی «قهرمان» (A Hero) ساخته اصغر فرهادی اشاره کرد. فیلمی با بازی امیر جدیدی، محسن تنابنده، رعنا آزادی‌ور، فرشته صدرعرفایی و سارینا فرهادی که درباره خط داستانی‌اش اطلاعاتی در اختیار نداریم.

فرهادی تا کنون سه فیلم قبلی‌اش «گذشته»، «فروشنده» و «همه ‌می‌دانند» را اولین‌بار در جشنواره کن به نمایش گذاشته و انتظار می‌رود اثر جدید او نیز برای اولین‌بار در کن اکران شود.

قهرمان در شیراز فیلم‌برداری شده و تهیه و تولید آن را همچون چندین فیلم دیگر فرهادی الکساندر ماله-گی و شرکت تولید ممنتو فیلمز برعهده دارد. ظاهرا فیلم‌برداری اثر پس از ۷۵ جلسه اوایل دی‌ماه سال ۱۳۹۹ به پایان رسیده و تدوین فیلم نیز همان زمان توسط هایده صفی‌یاری آغاز شده است. صفی‌یاری بسیاری از فیلم‌های فرهادی همچون «چهارشنبه‌سوری»، «درباره الی»، «جدایی نادر از سیمین» و «فروشنده» را تدوین کرده است.

ستاره‌های کن ۲۰۲۱

پیش از این خبردار شده‌ بودیم که جشنواره فیلم کن قرار است پس از یک سال وقفه این بار با فیلم سینمایی «آنت» (Annette) ساخته لئوس کاراکس افتتاح شود؛ آنت یک عاشقانه موزیکال است که آدام درایور و ماریون کوتیار را در نقش‌های اصلی به خدمت گرفته است.

اما از سینماگران صاحب‌نام دیگر کن ۲۰۲۱ چه می‌دانیم؟ «گزارش فرانسوی» (The French Dispatch‎) فیلم پرستاره وس اندرسن از جمله آثاری است که انتظار حضورشان را در جشنواره داریم. فیلمی با حضور بنیسیو دل تورو، آدرین برودی، تیلدا سوینتن، فرانسیس مک‌دورمند،‌ تیموتی شالامی و بیل مری در کنار چندین نام شناخته شده دیگر همچون ادوارد نورتون، ویلم دفو و کریستف والتس. فیلم اندرسن را نامه‌ای عاشقانه به حرفه روزنامه‌نگاری نامیده‌اند. فیلمی درباره یک مجله و کارکنانش در شهری تخیلی در فرانسه.

یکی دیگر از آثار شاخص جشنواره که از همین حالا درباره آن حرف و حدیث‌هایی به گوش می‌رسد «روز پرچم» (Flag Day) ساخته جدید شان پن است. فیلمی با بازی شان پن درباره زندگی دوگانه مردی که برای تامین دخترش دست به سرقت بانک می‌زند. در این فیلم شان پن با دخترش دیلن پن و پسرش هاپر پن هم‌بازی شده و البته جاش برولین هم از دیگر چهره‌های مطرح حاضر در این اثر سینمایی است.

«قدرت سگ» (The Power of the Dog) به کارگردانی جین کمپیون از دیگر فیلم‌هایی است که به عنوان آثار احتمالی حاضر در کن ۲۰۲۱ شناخته می‌شود. قدرت سگ براساس رمانی به همین نام نوشته توماس ساویج ساخته شده و از بازیگران آن می‌توان به بندیکت کامبربچ، جسی پلمونس و کیریستن دانست اشاره کرد. فیلم کمپیون درباره رابطه میان دو برادر است؛ رابطه میان این دو برادر مالک مزرعه‌ای بزرگ در ایالت مونتانا با ازدواج یکی از آن‌ها دچار بحران می‌شود. البته قدرت سگ فیلم شبکه نتفلیکس است و به همین دلیل احتمالا در بخش خارج از مسابقه جشنواره حضور پیدا خواهد کرد.

احتمالا پل شریدر نیز در کن ۲۰۲۱ با فیلم «شمارنده کارت» (The Card Counter) حضور خواهد داشت. شریدر که این‌ سال‌ها بیش از فیلم‌نامه‌نویسی حرفه کارگردانی را دنبال می‌کند سال ۲۰۱۷ با «نخستین اصلاح‌شده» (First Reformed) در جشنواره فیلم ونیز حضور یافت. شمارنده کارت که نام‌های شناخته‌شده‌ای چون اسکار آیزاک و ویلم دفو را در میان عوامل خود دارد داستان قماربازی را روایت می‌کند که زندگی‌اش را در رفت‌و‌آمد میان کازینوها سپری می‌کند اما با مرد جوانی روبرو می‌شود که از او برای انتقام‌گرفتن از یک سرهنگ ارتش کمک می‌خواهد.

براساس گزارش خبرگزاری ورایتی هر دو فیلم قدرت سگ و شمارنده کارت به جشنواره فیلم ونیز هم دعوت شده‌اند اما فعلا منتظرند تا سرنوشت نهایی جشنواره فیلم کن و امکان حضورشان در این جشنواره مشخص شود.

تیری فرمو مدیر جشنواره کن امیدوار است بتواند «ساگی باتم» (Soggy Bottom) ساخته پل توماس اندرسن را هم در میان فیلم‌های بخش مسابقه به نمایش بگذارد؛ فیلمی که فعلا می‌دانیم داستان آن در سان فرانسیسکوی دهه ۱۹۷۰ میلادی می‌گذرد و بردلی کوپر، جوزف کراس و بن سفدی به جمع بازیگران آن پیوسته‌اند. ظاهرا اندرسن برای تولید این اثر با استودیوی یونیورسال مذاکره کرده اما تاریخ جدید اکران آن که احتمالا پایان سال ۲۰۲۱ خواهد بود باعث می‌شود فعلا نتوانیم از حضور آن در جشنواره کن اطمنیان حاصل کنیم.

«مسابقه رسمی» (Official Competition) یک کمدی اسپانیایی به کارگردانی گاستن دوپرات و ماریانو کوهن و با حضور آنتونیو باندراس و پنه‌لوپه کروز امسال شانس زیادی برای حضور در کن دارد. گفته می‌شود که این فیلم هم توسط جشنواره ونیز به این رویداد هنری دعوت شده در نتیجه باید منتظر ماند تا مشخص شود مسابقه رسمی نهایتا به کن می‌رود یا ونیز.

کیریل سربرنیکوف که سال ۲۰۱۸ در هفتاد و یکمین دوره جشنواره فیلم کن با فیلم «تابستان» (Summer) حضور پیدا کرد احتمالا با «آنفولانزای پتروف» (Petrov’s Flu) به میدان می‌آید. آنفولانزای پتروف شرح یک روز زندگی یک هنرمند (خالق آثار کمیک‌بوکی) و خانواده‌اش در روسیه دوران پس از فروپاشی شوروی است. پتروف که به آنفولانزا مبتلا شده توسط دوستش به یک پیاده‌روی طولانی برده می‌شود؛ او در این پیاده‌روی میان واقعیت و خیال غوطه می‌خورد.

بعید نیست که «بندتا» (Benedetta‎) پل ورهوفن را هم در جشنواره ببینیم. ورهوفن که ساخت آثاری چون «یادآوری کامل» (Total Recall)، «غریزه اصلی» (Basic Instinct) و «کتاب سیاه» (Black Book) را در کارنامه دارد آخرین‌بار با فیلم سینمایی «او» (Elle) در جشنواره کن ۲۰۱۶ حضور یافت.

بازگشت برندگان نخل طلا

در میان چندین فیلمی که قرار بود سال گذشته در کن حضور پیدا کنند و گمان می‌رود که امسال به احتمال بسیار زیاد برای حضور در کن ۲۰۲۱ تایید شوند می‌شود به «سه طبقه» (Three Floors) اشاره کرد؛ داستان سه خانواده که در سه آپارتمان یک مجتمع زندگی می‌کنند. سه طبقه را نانی مورتی کارگردانی کرده که سال ۲۰۰۱ برای فیلم «اتاق پسر» (The Son’s Room) برنده نخل طلای جشنواره کن شد و سال ۲۰۱۲ رییس هیات داوران این رویداد سینمایی بود.

احتمالا «مموریا» (Memoria ) ساخته آپیچاتپونگ ویراستاکول نیز در کن ۲۰۲۱ حضور خواهد داشت. ویراستاکول کارگردان صاحب‌نام تایلندی است که سابقه بردن نخل طلای جشنواره کن را برای فیلم «عمو بونمی که زندگی‌های گذشته‌اش را به یاد می‌آورد» (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives) در کارنامه دارد. «بیماری گرمسیری» (Tropical Malady) فیلم دیگر این کارگردان است که سال ۲۰۰۴ جایزه هیات داوران کن را به دست آورد.

فیلم جدید ویراستاکول اولین فیلم انگلیسی‌زبان او است و تیلدا سوینتن در آن ایفاگر نقش اصلی است. فیلم درباره زنی است که از اسکاتلند به دیدن خواهر بیمارش در کلمبیا می‌رود؛ او به تدریج متوجه وجود صداهایی عجیب می‌شود،‌ صداهایی که کاملا امکان خوابیدن را از او می‌گیرد.

ویراستاکول و مورتی تنها کارگردان‌های نخ‌طلابرده‌ای که انتظار داریم در جشنواره کن ۲۰۲۱ شرکت کنند نیستند؛ امسال دست تیری فرمو مدیر جشنواره پرتر از این حرف‌هاست و احتمالا روبن اوستلوند که سال ۲۰۱۷ با «مربع» (The Square) به این مراسم آمد و نخل طلا را تصاحب کرد هم با فیلم «مثلث اندوه» (Triangle of Sadness) به کن بازخواهد گشت. هریس دیکینسون، چارلبی دین و وودی هرلسون در این کمدی سیاه که درباره یک زوج سلبریتی است حضور خواهند داشت.

ژاک اودیار کارگردان فرانسوی که سال ۲۰۱۵ با فیلم «دیپان» (Dheepan‎) برنده نخل طلای جشنواره کن شد هم با فیلم سیاه و سفید «منطقه ۱۳ پاریس» (Paris, 13th District) در کن حضور خواهد داشت؛ این فیلم براساس کتاب «کشتن و مردن» (Killing and Dying) از آدریان تومین کارتونیست مجله نیویورکر ساخته شده و داستان رابطه میان چهار دوست را روایت می‌کند.

هنرمندان زن سینمای فرانسه در کن ۲۰۲۱

همچون سال ۲۰۱۹ که سلین سیاما و ماتی دیوپ به عنوان دو هنرمند زن فرانسوی در جشنواره درخشیدند،‌ امسال هم باید انتظار حضور نسبتا پررنگ فیلم‌سازان زن فرانسوی را داشته باشیم. از میان آن‌ها ژولیا دوکورنو فیلم‌نامه‌نویس و کارگردان فرانسوی فیلم ترسناک «تیتان» (Titane) را برای نمایش آماده کرده است.

دوکورنو پیش از این با فیلم «خام» (Raw) سال ۲۰۱۶ به کن آمده بود. فیلم جدید این کارگردان درباره پدری است که پس از ۱۰ سال ناپدیدشدن مطلق پسرش از او در فرودگاه نشانی پیدا کرده. کلر دنی از فیلم‌سازان زن شاخص سینمای فرانسه فیلم سینمایی «آتش» (Fire) را با بازی ژولیت بینوش و ونسان لندون کارگردانی کرده. آتش درباره زنی است که میان دو مرد گرفتار شده؛ یکی از آن‌ها سال‌ها شریک زندگی‌اش بوده و دیگری بهترین دوست او است.

میا هانسن-لووه از دیگر فیلم‌سازان زن فرانسوی است که ممکن است امسال در جشنواره بین‌المللی کن حضور پیدا کنند. او «جزیره برگمان» (Bergman Island) را به عنوان اولین فیلم انگلیسی‌زبانش کارگردانی کرده؛ یک ملودرام با مایه‌های فراطبیعی درباره یک زوج فیلم‌ساز آمریکایی که برای نوشتن فیلم‌نامه آثار جدیدشان به یک جزیره در سوئد سفر می‌کنند.

در نهایت فهرست زنان فیلم‌ساز سینمای فرانسه با حضور امانوئل برکو تکمیل می‌شود که جشنواره کن سال ۲۰۱۵ با فیلمی از او افتتاح شد. برکو با فیلم جدیدی به نام «در زمان حیات او» (De Son Vivant) آماده حضور در جشنواره‌های جهانی می‌شود. فیلمی با بازی کاترین دنو که داستان یک سال از زندگی مردی رو به مرگ را روایت می‌کند؛ مردی در حال مرگ، مادر سوگوار او و یک دکتر و پرستار در میان این دو.

ممکن است در میان انتخاب‌های امسال جشنواره یا حتی بخش مسابقه آن شاهد حضور فیلم «آنه فرانک کجاست؟» (Where Is Anne Frank) باشیم. انیمیشنی که ظاهرا آری فولمن سال‌ها روی آن کار کرده است. فولمن را بیشتر بابت انیمیشن «والس با بشیر» (Waltz with Bashir) می‌شناسیم. اثر جدید این کارگردان براساس دسترسی به آرشیو آنه فرانک ساخته شده. فیلم داستان کیتی،‌ دوست خیالی آنه را دنبال می‌کند که پس از یک معجزه در هلند دوران معاصر از خواب بیدار می‌شود و برای آنکه دریابد طول هفت ماه پایانی زندگی‌اش چه بر سر آنه فرانک آمده سراسر اروپا را سفر می‌کند. آنه فرانک نویسنده مهشور یهودی-آلمانی بود که بابت چاپ دفترچه خاطرات روزانه‌اش شهرت یافت. او یکی از شناخته‌شده‌ترین قربانیان اردوگاه‌های کار اجباری آلمان نازی در نظر گرفته می‌شود.

در پایان می‌توان به سه فیلم «بدترین فرد در جهان» (The Worst Person in the World) اثر یواخیم تری‌یر نروژی، «شکستگی» (La Fracture) به کارگردانی کاترین کورسینی و «همه‌چیز خوب پیش رفت» (Everything Went Fine) ساخته فرانسوا اوزون اشاره کرد که ممکن است در کن ۲۰۲۱ شاهد حضورشان باشیم.

فهرست رسمی آثار منتخب جشنواره بین‌المللی فیلم کن ۲۰۲۱ روز پنجشنبه ۶ خردادماه امسال منتشر خواهد شد و این رویداد سینمایی نیز از تاریخ ۱۵ تا ۲۶ تیرماه سال ۱۴۰۰ برگزار می‌شود. مسئولین برگزاری جشنواره کن اعلام کرده‌اند جدیدترین دوره این فستیوال را با توجه به تغییرات وضعیت سلامت عمومی در اروپا و سطح جهان و بازگشایی اماکن فرهنگی در اواسط ماه می با اعتماد به نفس و عزم راسخ برگزار خواهند کرد.

گرچه فرانسه در حال حاضر به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در حالت شبه‌قرنطینه به سر می‌برد اما رییس جمهور این کشور امانوئل مکرون اخیرا در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده برخی از اماکن فرهنگی می‌توانند از اواسط ماه مه بازگشایی شوند. براساس اطلاعات چندین منبع مختلف سینماها نیز از اواسط ماه مه با ظرفیت ۳۵ درصد در فرانسه کار خود را از سر خواهند گرفت. این محدودیت قرار است با توجه به وضعیت بیماری به تدریج کاهش یافته و ابتدا به استفاده از ۶۵ درصد و سپس ۱۰۰ درصد ظرفیت سالن‌ها برسد. گرچه واکسیناسیون علیه بیماری کرونا در فرانسه نسبتا کند آغاز شده اما این روند در هفته‌های جاری شتاب گرفته و تا اوایل ماه اردیبهشت تقریبا ۲۰ درصد مردم فرانسه حداقل یک دز واکسن دریافت کرده‌اند. همین موضوع باعث شده امید به برگزاری جشنواره کن سال ۲۰۲۱ قوت بگیرد.

