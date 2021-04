۱۰ سریال برتر ابرقهرمانی در حال پخش از بدترین تا بهترین به انتخاب منتقدان

چندین سریال ابرقهرمانی فوق‌العاده در حال پخش است که ارزش تماشا دارند. سریال‌های زیر به گزارش راتن تومیتوز از بدتربن تا بهترین رتبه‌بندی شدند.

سریال‌های ابرقهرمانی طی چند سال گذشته بسیار عالی و موفق بوده‌اند. به لطف دنیای کماندار، سریال‌های مارول نتفلیکس و حالا هم سریال‌های دیزنی پلاس مارول در تلویزیون بسیار موفق عمل کرده و طرفداران بسیاری دارند.

تریلر جدید سریال لوکی استودیوی مارول را تماشا کنید

فالکون و سرباز زمستان با گذر از حمله به تایتان محبوب‌ترین سریال جهان شد

سریال وانداویژن؛ آغاز موفقیت‌آمیز فاز چهارم مجموعه آثار جهان مارول

در حال حاضر، سریال‌های مختلفی از شبکه‌های تلویزیونی در حال پخش هستند یا پخش آن‌ها به اتمام رسیده که آن‌ها را بر اساس امتیاز راتن تومیتوز لیست کردیم.

۱۰. سوپرمن و لوئیس (Superman & Lois)



کارگردان: لی تولاند کریگر

لی تولاند کریگر بازیگران: تایلر هوچلین، الیزابت تالوک، جردن الساس

تایلر هوچلین، الیزابت تالوک، جردن الساس امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ پخش در سی دابلیو

تعداد فصل پخش شده: ۱

فصل اول سوپرمن و لوئیس از شبکه تلویزیونی سی دابلیو درحال پخش است و مورد تحسین منتقدان زیادی قرار گرفته‌ است. این سریال یک اسپین‌آف براساس شخصیت سوپرمن مطرح ‌شده در سریال سوپرگرل است و نگاهی کاملا متفاوت به داستان‌های ابرقهرمانانه دارد.

سوپرمن و لوئیس پس از حوادث غم‌انگیزی به اسمالویل (Smallville) می‌روند و موضوع اصلی سریال درمورد زندگی آن‌ها به عنوان پدر و مادر دو پسر نوجوان است که یکی از آن‌ها قدرت‌های پدرش را به ارث برده ‌است.

۹. افسانه‌های فردای دی سی (DC’s Legends Of Tomorrow)



کارگردان: گرگ برلانتی

گرگ برلانتی بازیگران: کیتی لاتز، دامینیک پرسل، ویکتور گاربل

کیتی لاتز، دامینیک پرسل، ویکتور گاربل امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷ از ۱۰۰

۸۷ از ۱۰۰ پخش در نتفلیکس

تعداد فصل پخش شده: ۵

افسانه‌های فردای دی سی ششمین فصل خود را امسال آغاز می‌کند و برای فصل هفتم نیز تمدید شده است. این سریال اسپین‌آفی از دو سریال کماندر و فلش است و شخصیت‌هایی از هر دو سریال در آن حضور دارند.

این سریال با بازیگران محبوبی مانند کاپیتان کلد و سارا لنس و انتخاب جان کنستانتین از مجموعه ان بی سی و پیوستنش به جمع بازیگران، وارد مرحله‌ی جدیدی شده است.

۸. استارگرل دی سی (DC’s Stargirl)



کارگردان: آندی آرماگانیان

آندی آرماگانیان بازیگران: برک بسینجر، امی اسمارت، آنجلیکا واشینگتون

برک بسینجر، امی اسمارت، آنجلیکا واشینگتون امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ پخش در اچ بی او مکس

تعداد فصل پخش شده: ۱

استارگرل سریالی‌ است که ابتدا از یک پلتفرم شروع و بعد به پلتفرم دیگری منتقل شد، اما با این حال مورد تحسین منتقدان قرار گرفت.

فصل اول این سریال براساس شخصیت کلاسیک استارگرل در دنیای دی سی پخش شد. سپس تمام فصل‌های آن در شبکه سی دابلیو به عنوان بخشی از دنیای کماندار پخش شد.

برک باسینگر نقش استارگرل را بازی می‌کند. او نسل جدیدی از قهرمانان را بر روی زمین به وجود می‌آورد، که درنهایت منجر به تشکیل انجمن عدالت آمریکا می‌شود.

۷. فلش (The Flash)



کارگردان: گرگ برلانتی

گرگ برلانتی بازیگران: گرنت گاستین، کندیس پتن، دانیل پانابیکر

گرنت گاستین، کندیس پتن، دانیل پانابیکر امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹از ۱۰۰

۸۹از ۱۰۰ پخش در نتفلیکس

تعداد فصل پخش شده: ۷

سریال کماندار اولین سریال شبکه سی دابلیو است که پخش آن تمام شده و حالا فلش طولانی‌ترین سریال درحال پخش دی سی است. گرنت گاستین نقش بری آلن را به عنوان ابرقهرمانی که پس از یک تصادف به فلش تبدیل می‌شود، بازی می‌کند. در نهایت فلش قلب و روح دنیای کماندار می‌شود.

فلش با چند تن از خطرناک‌ترین دشمنان شرور خود، از فلش معکوس و زوم گرفته تا پادشاه کوسه، روبرو می‌شود. او هم‌چنین نسخه‌ای از فلش‌پوینت را تجربه و با بسیاری از اعضای خانواده‌ی فلش از جمله والی وست ملاقات کرده‌ است.

۶. فالکون و سرباز زمستان (The Falcon and the Winter Soldier)



کارگردان: کاری اسکاگلند

کاری اسکاگلند بازیگران: آنتونی مکی، سباستین استن، دانیل برول

آنتونی مکی، سباستین استن، دانیل برول امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

۸۹ از ۱۰۰ پخش در دیزنی پلاس

تعداد فصل پخش شده: ۱

فالکون و سرباز زمستان دومین سریال دیزنی پلاس مارول بود که آنلاین پخش شد و مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. این سریال ماجرای سم ویلسون و باکی بارنز را پس از پایان انتقام جویان: پایان بازی به تصویر می‌کشد، که استیو راجرز سپر خود را رها کرده و جان واکر آن را برمی‌دارد.

این سریال به مشکلاتی در دنیای واقعی می‌پردازد که بسیاری از سریال‌های کمیک به آن توجهی نمی‌کنند.

۵. سوپرگرل (Supergirl)



کارگردان: علی ادلر

علی ادلر بازیگران: ملیسا بنویست، مکاد بروکس، شایلر لیج

ملیسا بنویست، مکاد بروکس، شایلر لیج امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ پخش در دیزنی پلاس

تعداد فصل پخش شده: ۶

سوپرگرل پخش خود را در CBS آغاز کرد و قبل از انتقال به سی دابلیو یک فصل آن پخش شد. این جابه‌جایی موفقیت خوبی بود زیرا او را وارد دنیایی مانند فلش کرد و منجر به موفقیت سریال در دنیای کماندار شد.

این سریال یکی از اولین سریال‌های ابرقهرمانی بود که نقش اصلی آن را یک زن برعهده داشت. منتقدان به این نکته اشاره کردند که ملیسا بنویست با پذیرفتن نقش سوپرگرل آن را به اوج رساند و حتی بر پسر عموی معروف خود که در فصل‌های بعدی حضور داشت هم برتری یافت.

۴. پسران (The Boys)



کارگردان: اریک کریپک

اریک کریپک بازیگران: کارل اربن، جک کواید، آنتونی استار

کارل اربن، جک کواید، آنتونی استار امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

۹۰ از ۱۰۰ پخش در پرایم ویدئو

تعداد فصل پخش شده: ۲

پسران یکی از سریال‌های ابرقهرمانی است که با امتیاز ۹۰ از راتن تومیتوز، هم‌چنان در حال پخش است‌. مهم‌ترین نکته در مورد این سریال که تحسین منتقدان را برانگیخته این است که پسران دارای درجه R است.

پسران یک گروه عملیاتی است که برای مبارزه با موجوداتی که از کنترل خارج شده‌اند تشکیل شده ‌است. آن‌ها مجوز انجمن خود را از دست داده‌اند اما به هرحال با گروهی متشکل از هفت ابرقهرمان به صحنه برمی‌گردند.

۳. وانداویژن (WandaVision)



کارگردان: مت شکمن

مت شکمن بازیگران: الیزابت اولسن، پل بتانی، کاترین هان

الیزابت اولسن، پل بتانی، کاترین هان امتیاز راتن تومیتوز: ۹۱ از ۱۰۰

۹۱ از ۱۰۰ پخش در دیزنی پلاس

تعداد فصل پخش شده: ۱

وانداویژن اولین سریال دیزنی پلاس بود که از مارول پخش شد و ثابت کرد که دنیای سینمایی مارول می‌تواند داستان‌های خود را به صفحه تلویزیون هم بیاورد و چیزی به نمایش بگذارد که هیچ‌کس قبلا ندیده ‌است.

فصل اول به سبک طنزهای دهه ۵۰ و ۶۰ بود. این موضوع بسیاری از طرفداران را گیج کرد، اما منتقدان، سبک و محتوای وانداویژن را تحسین کردند زیرا این سریال قبل از این‌که بخواهد قدرت‌های واندا را به رخ بکشد، بر گمراهی و افسردگی او تمرکز می‌کند.

۲. صاعقه سیاه (Black Lightning)



کارگردان: الکساندر ووی تینسکی

الکساندر ووی تینسکی بازیگران: گریگوری دوبریگین، اکاترینا ویلکووا، ویکتور ورژبیتسکی

گریگوری دوبریگین، اکاترینا ویلکووا، ویکتور ورژبیتسکی امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

۹۲ از ۱۰۰ پخش در دیزنی پلاس

تعداد فصل پخش شده: ۲

صاعقه سیاه اولین سریال دی سی از شبکه سی دابلیو و خارج از دنیای کماندار بود. این سریال از همان ابتدا بسیار موفق عمل کرد و داستانش درمورد یک ابرقهرمان بازنشسته پیر همراه با کودکان و نوجوانان است که بیشتر از ابرقهرمان بودن به کمک به جوانان اهمیت می‌داد. این سریال چهار فصل به طول انجامید و در نهایت در سال ۲۰۲۱ به پایان می رسد.

۱. دووم پاترول (Doom Patrol)



کارگردان: گلن وینتر

گلن وینتر بازیگران: آپریل بالبی، دایان گررو، برندن فریزر

آپریل بالبی، دایان گررو، برندن فریزر امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

۹۶ از ۱۰۰ پخش در اچ‌بی‌او مکس

تعداد فصل پخش شده: ۲

بالاترین رتبه سریال‌های ابرقهرمانی درحال پخش، متعلق به سریال دووم پاترول دی سی اچ‌بی‌او مکس است.

این سریال داستان مجموعه‌ای از شخصیت‌های عجیب و غریب و شرور است که بیش از حد مسخره و مضحک هستند. عجیب و غریب بودن این شخصیت‌ها سریال را به اوج آن می‌رساند.

منبع: Screenrant

The post ۱۰ سریال برتر ابرقهرمانی در حال پخش از بدترین تا بهترین به انتخاب منتقدان appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala