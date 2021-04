همشهری کین عنوان بهترین فیلم تاریخ از نظر منتقدان را از دست داد

پس از انتشار یک نقد منفی قدیمی برای «همشهری کین» امتیاز کامل این فیلم مشهور و تاثیرگذار بر سینمای جهان در راتن‌تومیتوز به ۹۹ از ۱۰۰ کاهش پیدا کرده است.

همشهری کین سال‌ها با داشتن امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰ در بخش بهترین فیلم‌های تاریخ سینما در راتن‌تومیتوز قدرت‌نمایی می‌کرد. البته چند فیلم دیگر از جمله «چهارصد ضربه» از فرانسوا تروفو، «ریو براوو» از جان فورد، «۱۲ خشمگین از سیدنی لومت» و حتی «چهارشنبه سوری» از اصغر فرهادی امتیاز کامل را در راتن‌تومیتوز دریافت کرده‌اند، اما مقبولیت بسیار زیاد همشهری کین در نزد سینمادوستان حرفه‌ای و تعداد نقدهای مثبت بیشتر به ثبت رسیده برای همشهری کین در قیاس با فیلم‌های ذکر شده از نخستین ساخته‌ی ولز به عنوان بهترین فیلم تاریخ از لحاظ امتیاز منتقدان یاد می‌شد. همشهری کین بر اساس ۱۱۵ بررسی امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰ را کسب کرده بود در حالی که به عنوان نمونه چهارشنبه سوری یا ریو براوو به ترتیب با ۴۴ و ۴۳ نقد به جمع بهترین فیلم‌های تاریخ راه پیدا کرده بودند. اما ثبت نقد قدیمی شیکاگو تریبون (Chicago Tribune) نوشته‌ی مِی تینی (Mae Tinee) که ۸۰ سال پیش نوشته شده در راتن‌تومیتوز، امتیاز همشهری کین را به ۹۹ از ۱۰۰ کاهش داد.

۸ فیلم بی‌نقص تاریخ سینما از نگاه منتقدان

هم‌اکنون در فهرست «بهترین فیلم‌های تاریخ» در راتن‌تومیتوز فیلم رمانتیک «در یک شب اتفاق افتاد» به کارگردانی فرانک کاپرا در صدر قرار گرفته و فیلم ابرقهرمانی «پلنگ سیاه» نیز در جایگاه دوم به چشم می‌خورد و رتبه‌ی سوم نیز به همشهری کین رسیده است. در جایگاه‌های چهارم و پنجم نیز فیلم‌های «انگل» و «انتقام‌جویان: پایان بازی» قرار گرفته‌اند. شایان ذکر است ملاک این فهرست تنها امتیاز نهایی نیست و فاکتورهای دیگری مانند بررسی منتقدان و تعداد بررسی‌ها نیز در نظر گرفته شده است. اما اگر صرفاً امتیاز نهایی و تعداد بررسی‌ها در نظر بگیریم، الان فیلم «پدینگتون ۲» بهترین فیلم تاریخ از نظر منتقدان سینمایی است! این فیلم با امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰ بر اساس ۲۴۴ نقد از تمام فیلم‌هایی که در این پایگاه امتیاز کامل دارند، وضعیت بهتری دارد.

پدینگتون ۲ به کارگردانی پل کینگ در سال ۲۰۱۷ روی پرده رفت و با تحسین گسترده‌ای از جانب منتقدان و سینمادوستان مواجه شد. هی‌دی فیلمز و استودیوکانال برای ساخت نسخه‌ی دوم پدینگتون ۴۰ میلیون دلار هزینه کرده بودند و این فیلم کمدی در گیشه به فروشی بالغ‌بر ۲۰۴ میلیون دلار دست یافت تا برای سازندگان و ناشرش یک موفقیت مالی قابل توجه باشد. اما چه کسی تصور می‌کرد این خرس عروسکی دوست‌داشتنی در کسب رضایت منتقدان از اثر جریان‌سازی مانند همشهری کین پیشی بگیرد؟

شایان ذکر است در پایگاه راتن تومیتوز فیلم‌های سینمایی نمره‌ای از ۰ تا ۱۰۰ دریافت می‌کنند. به این صورت که تمامی نقدهای نوشته شده توسط منتقدان باسابقه جمع‌آوری شده و درصد تعداد نقدهای مثبت نسبت به کل نقدها محاسبه می‌شود. همچنین نمرات و نظرات منتقدان سرشناس نظیر راجر ایبرت، دژان تامسون، استیون هانتر، اوون گلیبرمن، لیسا شوارزبام، پیتر ترورس و مایکل فیلیپس به صورت جداگانه بررسی می‌شود و از نظرات این منتقدان برای نمره‌ی کلی فیلم نیز استفاده می‌گردد.

