استیون اسپیلبرگ و تام هنکس سریال «اربابان آسمان» (Masters of the Air) را بر اساس عملیات‌های نیروی هوایی آمریکا طی جنگ جهانی دوم برای اپل تی‌وی پلاس خواهند ساخت.

اگر از سینمادوستان بخواهیم فهرستی از آثار جنگی مورد علاقه‌شان خصوصاً با تم جنگ جهانی تهیه کنند، قطعاً با اسامی متفاوت و جالبی مواجه خواهیم شد؛ زیرا فیلم‌های جنگی خوش ساخت بسیاری وجود دارد که از منظرهای متفاوتی به سویه‌های انسانی، نظامی، اخلاقی و حتی اقتصادی جنگ نگاه کرده‌اند. اما احتمالاً اغلب سینه‌فیل‌ها متفق القول‌اند که «نجات سرباز رایان» به کارگردانی اسپیلبرگ جواهری درخشان در دست این سبک فیلم‌هاست که نظر هر سینمادوستی را به خود جلب می‌کند.

چگونه نجات سرباز رایان اسکار را برای همیشه تغییر داد؟

به لطف کارگردانی فوق‌العاده‌ی اسپیلبرگ، فیلم‌نامه‌ی جذاب رابرت رودات و بازی درخشان تام هنکس نجات سرباز رایان توانست به فیلم محبوب منتقدان و سینمادوستان حرفه‌ای و عام تبدیل شود. سه سال پس از این فیلم، شبکه‌ی HBO با همکاری اسپیلبرگ و هنکس سریال تحسین شده «جوخه برادران» را ساخت و در سال ۲۰۱۰ این بازیگر و کارگردان سرشناس در مسند تهیه‌کننده سریال «اقیانوس آرام» را روی آنتن بردند تا با موفقیت‌های آن به همه اثبات شود هنکس و اسپیلبرگ در خلق آثار جنگی با تم جنگ‌های جهانی توانایی بسیار بالایی دارند. حالا اعلام شده آن‌ها سریال اربابان آسمان را برای اپل تی‌وی پلاس می‌سازند که به نوعی دنباله‌ی دو مجموعه‌ی قبلی‌شان به شمار می‌رود.

کری فوکوناگا، کارگردان برنده‌ی جایزه‌ی امی که او را بیشتر به خاطر کارگردانی فصل نخست سریال «کاراگاهان واقعی» می‌شناسیم، قرار است سه قسمت نخست اربابان آسمان را کارگردانی کند. در ابتدا شبکه‌ی HBO قصد داشت با بودجه‌ای نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار این سریال را تولید کند، اما ملاحضات مالی باعث شد این شبکه‌ی آمریکایی از ساخت سریال جدید اسپیلبرگ و هنکس انصراف دهد و حالا اپل تی‌وی پلاس قصد دارد آن را تولید کند. فیلم‌برداری اربابان آسمان به خاطر دنیاگیری کروناویروس به تعویق افتاده است، اما تیم سازنده امیدوارند هرچه زودتر تولید این مجموعه را آغاز کنند.

سریال اربابان آسمان بر اساس کتابی از دونالد ال. میلر با همین نام ساخته خواهد شد و به ماجراجویی‌های خلبانان نیروی هوایی آمریکا می‌پردازد که هر روز در ارتفاع ۲۵ هزار فوتی، در روشنایی روز با ارتش نازی‌ها مبارزه می‌کردند. طی سال‌های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵ نیروهای متفقین بر فراز شهرهای برلین، درسدن و هانوفر پرواز و برخی مناطق را بمباران کردند و اثر جدید اپل تی‌وی پلاس به آن ماه‌های پر از تلخی و مرگ می‌پردازد که در نهایت به سقوط هیتلر منتهی شد.

جنگ جهانی دوم از سال ۱۹۳۹ آغاز و تا ۱۹۴۵ ادامه یافت بیشتر کشورهای جهان، از جمله قدرت‌های بزرگ در این جنگ شرکت کردند و کم‌کم در قالب دو اتحاد نظامی در برابر هم قرار گرفتند که به دنبال آن بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در بیش از ۳۰ کشور جهان درگیر شدند. میزان کشته‌های جنگ جهانی دوم حدود ۷۰ تا ۸۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شود که آن را به مرگبارترین نبرد در طول تاریخ بشریت تبدیل می‌کند.

