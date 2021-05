استعداد بازیگری ذاتی است و در بسیاری از موارد در سنین کم ظاهر می‌شود. در این مقاله شما را با ۱۰ اجرای درخشان از بازیگران زیر ۱۸ سال مستعد و درخشان آشنا می‌کنیم.

همه بازیگران جوان این جملات را به وفور شنیدند: «تو برای این کار بی‌تجربه هستی. زیر سایه‌ی نام‌های بزرگ له می‌شوی. برای اوج گرفتن هنوز زود است» اما عده‌ی کمی این تصورات اشتباه را درهم شکستند و ثابت کردند که استعداد سن و سال نمی‌شناسد. ردپای آن‌ها را می‌توان در ژانرهای مختلف از درام و وسترن تا کمدی و ترسناک دید. این شما و این ۱۰ بازیگر کودک و نوجوان اعجوبه:

۱۰- هتر اورورک در فیلم ارواح خبیثه (Poltergeist)

سال ساخت: ۱۹۸۲

۱۹۸۲ کارگردان: توبی هوپر

توبی هوپر سایر بازیگران: کریگ تی. نلسن، بیاتریس استرایت، دامینیک دان

کریگ تی. نلسن، بیاتریس استرایت، دامینیک دان امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

متاسفانه هتر اورورکِ مستعد حالا در میان ما نیست و در سال ۱۹۸۸ وقتی فقط ۱۲ سال داشت، درگذشت. او در مجموع ۳ بار ایفاگر نقش کارول آن فیرلینگ در ارواح خبیثه بود؛ اولین بار در ۶ سالگی و آخرین بار در ۱۲ سالگی.

هتر نقش کوچک‌ترین عضو خانواده‌ی فیرلینگ را به تصویر کشید که یک شب به صورت ناگهانی شروع به صحبت با تلویزیون خانه می‌کند و از آن به بعد سلسله حوادث عجیب‌وغریبی اتفاق می‌افتد؛ شب بعد دستی از تلویزیون بیرون می‌آید و کارل آن به خانواده می‌گوید که «آن‌ها اینجا هستند».

۹- هیلی استاینفلد در فیلم شهامت واقعی (True Grit)

سال ساخت: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ کارگردان: برادران کوئن

برادران کوئن سایر بازیگران: جف بریجز، مت دیمون، جاش برولین، بری پیر

جف بریجز، مت دیمون، جاش برولین، بری پیر امتیاز متاکریتیک: ۸۰ از ۱۰۰

هیلی استاینفلد یکی از بازیگران درخشان زیر ۱۸ سال است که در فیلم شهامت واقعی به اندازه‌ی سایر هم‌بازی‌هایش شناخته شده نبود اما همه نگاه‌ها را به سمت بازی بی‌نظیرش برگرداند.

او نقش متی راس دختر مزرعه‌داری را بازی می کند که به دنبال انتقام مرگ پدرش است. شهامت واقعی در مجموع نامزد دریافت ۱۰ جایزه‌ی اسکار از جمله اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل برای هیلی استاینفلد شد. همچنین او جایزه انجمن منتقدان پخش فیلم (Broadcast Film Critics Association) را هم به دست آورد.

۸- کریستینا ریچی در فیلم خانواده آدامز (The Addams Family)

سال ساخت: ۱۹۹۱

۱۹۹۱ کارگردان: بری ساننفلد

بری ساننفلد سایر بازیگران: آنجلینا هیوستون، رائل هولیا، کریستوفر لوید، جودیت مالینا، دن هدایا

آنجلینا هیوستون، رائل هولیا، کریستوفر لوید، جودیت مالینا، دن هدایا امتیاز متاکریتیک: ۴۶ از ۱۰۰

کریستینا ریچی بر خلاف سایر گزینه‌های این فهرست در یک فیلم کمدی عجیب خوش درخشید. او ایفاگر نقش ونزدی یکی از اعضای خانواده‌ی نامتعارف آدامز است و از پس پیچیدگی و جنبه‌های کمدی این شخصیت به خوبی برآمده.

کریستینا این نقش را در ۱۱ سالگی ایفا کرد و به عنوان دومین تجربه‌ی سینمایی‌اش خارق‌العاده است؛ کودکی عجیب و پر از شیطنت که بعضی از دیالوگ‌هایش شنیدنی است. «این لباس‌های من است. من یک قاتل روانی هستم و آن‌ها دقیقا شبیه لباس‌های بقیه به نظر می‌رسند».

۷- هالی جوئل آزمنت در فیلم حس ششم (The Sixth Sense)

سال ساخت: ۱۹۹۹

۱۹۹۹ کارگردان: ام. نایت شیامالان

ام. نایت شیامالان سایر بازیگران: بروس ویلیس، تونی کولت، کی دی استریکلند، میشا بارتون

بروس ویلیس، تونی کولت، کی دی استریکلند، میشا بارتون امتیاز متاکریتیک: ۶۴ از ۱۰۰

به نظر بسیاری از منتقدان این فیلم بهترین عملکرد ام. نایت شیامالان در مقام کارگردان است. حس ششم روایتگر قصه‌ی پسر بچه‌ای به نام کول است که می‌تواند ارواح را ببیند. والدینش برای درمان این پریشانی از یک روانشناس کودک کمک می‌گیرند.

هالی جوئل آزمنت به خوبی از پس نقش این کودک آسیب‌دیده برآمده و حس ترس و استیصال را به مخاطب منتقل می‌کند. او برای این فیلم نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد.

۶- آن سئو-هیون در فیلم اوکجا (Okja)

سال ساخت: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ کارگردان: بونگ جون- هو

بونگ جون- هو سایر بازیگران: تیلدا سوئینتن، جیک جیلنهال، پل دانو، استیون ین، لی لی کالینز

تیلدا سوئینتن، جیک جیلنهال، پل دانو، استیون ین، لی لی کالینز امتیاز متاکریتیک: ۷۵ از ۱۰۰

یک فیلم دیگر از بونگ جون- هو کارگردان فیلم تحسین‌شده‌ی «انگل» (Parasite) و بازی درخشانی از یک بازیگر زیر ۱۸ سال به نام آن سئو- هیون.

این فیلمِ لطیف و زیبا روایتگر زندگی دختر جوانی به نام میجا است که در روستایی در کره جنوبی زندگی می‌کند و حیوان خانگی به نام اوکجا دارد که نوعی «ابَر خوک» است. او از طرف شرکتی به نام میراندو به میجا و پدربزرگش سپرده شده تا وقتی به حیوانی عظیم‌الجثه تبدیل شد، به شرکت بازگردد.

میجای قصه‌ی ما تمام تلاشش را می‌کند تا مانع این کار شود و از اوکجا محافظت کند. اوکجا درست قبل از انگل فیلم‌برداری شد و از بهترین فیلم‌های نتفلیکس به شمار می‌آید.

۵- سرشه رونان در فیلم تاوان (Atonement)

سال ساخت: ۲۰۰۷

۲۰۰۷ کارگردان: جو رایت

جو رایت سایر بازیگران: جیمز مک آووی، کیرا نایتلی، ونسا ردگریو، رامالا گری، بندیکت کامبربچ

جیمز مک آووی، کیرا نایتلی، ونسا ردگریو، رامالا گری، بندیکت کامبربچ امتیاز متاکریتیک: ۸۵ از ۱۰۰

تاوان درام بی‌نظری است که بر اساس کتابی به همین نام نوشته‌ی ایان مک یوون ساخته شده. سرشه رونان یکی از بازیگران زیر ۱۸ سال فیلم، عملکرد درخشانی دارد. هرچند او بیش‌تر با فیلم‌های «زنان کوچک» (Little Women) و «لیدی برد» (Little Women) شناخته می‌شود و اما تاوان نقطه‌ی عطف کارنامه‌ی او است و برای این فیلم نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد.

سرشه رونان ایفاگر نقش براینی دختر نوجوانی است که با دروغ‌ها و تصمیمات اشتباهش، برای سه نفر از عزیزترین آدم‌های زندگی‌اش سرنوشت تلخی را رقم می‌زند.

۴- ایزابل فورمن در فیلم یتیم (Orphan)

سال ساخت: ۲۰۰۹

۲۰۰۹ کارگردان: ژاومه کویت- سرا

ژاومه کویت- سرا سایر بازیگران: ویرا فارمیگا، پیتر سارسگارد، جیمی بنت، آریانا اینجینیر

ویرا فارمیگا، پیتر سارسگارد، جیمی بنت، آریانا اینجینیر امتیاز متاکریتیک: ۴۲ از ۱۰۰

ایزابل فورمن در این فیلم عملکرد درخشانی دارد و همه‌ی نگاه‌ها را به خود جذب می‌کند. او نقش دختر یتیم روسی به نام استر را بازی می کند که خانواده‌اش را در یک آتش‌سوزی از دست داده. خانواده‌ی کلمن مجذوب هوش، مهربانی و استعدادش می‌شوند و او را به فرزندخواندگی قبول می‌کنند. اما کم‌کم همه‌چیز تغییر می‌کند و استر جنبه‌های عجیب و شرور شخصیتش را نشان می‌دهد.

۳- الن پیج در فیلم شکلات سفت (Hard Candy)

سال ساخت: ۲۰۰۵

۲۰۰۵ کارگردان: دیوید اسلید

دیوید اسلید سایر بازیگران: پاتریک ویلسون، ساندرا اوه، اودسا رائی

پاتریک ویلسون، ساندرا اوه، اودسا رائی امتیاز متاکریتیک: ۵۸ از ۱۰۰

الن پیج ۱۸ ساله در فیلم شکلات سفت ایفاگر نقش دختر ۱۴ ساله‌ای به نام هایلی است. البته او پیش‌تر نقش‌های کوتاهی را بر عهده داشت اما این فیلم نقطه درخشش بود.

شکلات سفت دو شخصیت اصلی دارد و روایتگر داستان دختر نوجوانی است که با مرد میان‌سالی ملاقات می‌کند. به نظر می‌رسد همه‌چیز برای به دام افتادن او در خانه‌ی مرد فراهم است اما ماجرا برعکس می‌شود و هایلی پرده از راز وحشتناکی برمی‌دارد.

۲- الکس هیبرت در فیلم مهتاب (Moonlight)

سال ساخت: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: بری جنکینز

بری جنکینز سایر بازیگران: تراوانته رودز، اندره هلند، جنل مونی، نائومی هریس، ماهرشالا علی

تراوانته رودز، اندره هلند، جنل مونی، نائومی هریس، ماهرشالا علی امتیاز متاکریتیک: ۹۹ از ۱۰۰

مهتاب با بازیگران سیاه‌پوست و موضوع حساسش، موانع زیادی را پشت سر گذاشت و در نهایت موفقیت‌های چشمگیری در فصل جوایز کسب کرد که مهم‌ترین آن‌ها اسکار بهترین فیلم است. فیلم زندگی پسر سیاه‌پوستی به نام شایرون را از کودکی تا بزرگ‌سالی روایت می‌کند که با مشکلاتی در رابطه با نژاد، گرایش جنسی و تبعیضات فرهنگی رو به رو است.

مهتاب بدبینانه آغاز می‌شود اما کم‌کم رگه‌هایی از امید در آن ظاهر می‌شود، شایرون سعی می‌کند روابط از دست رفته‌اش را ترمیم کند و به زندگی بهتر بازگردد. الکس هیبرت یکی از بهترین بازیگران زیر ۱۸ سال فیلم، نقش کودکی شایرون را بازی می‌کند و به خاطر این فیلم نامزد بهترین بازیگر جوان از نگاه منتقدان شد.

۹ نقش‌آفرینی برتر‌ نابازیگر‌‌ان؛ از عزیز آمریکایی تا شهر خدا

۱- لیندا بلر در فیلم جن‌گیر (The Exorcist)

سال ساخت: ۱۹۷۳

۱۹۷۳ کارگردان: ویلیام فریدکین

ویلیام فریدکین سایر بازیگران: الن برستین، ماکس فون سیدو، جیسون میلر، لی جی کاب، آیلین دیتز

الن برستین، ماکس فون سیدو، جیسون میلر، لی جی کاب، آیلین دیتز امتیاز متاکریتیک: ۸۱ از ۱۰۰

اما نوبتی هم باشد نوبتِ معروف‌ترین بازیگر کودک فیلم‌های ترسناک است. لیندا بلر ۱۴ ساله در فیلم جن‌گیر ایفاگر نقش دختر جن‌زده‌ای به نام ریگن مک نیل بود و عملکرد او در نمایش وضعیت روانی نا به سامان ریگن به‌اندازه‌ای درخشان بود که عده‌ای فیلم را کفرآمیز خواندند.

لیندا برنده‌ی جایزه‌ی انتخاب مردم (People’s Choice Award) و گلدن گلوب برای بهترین بازیگر نقش مکمل زن و نامزد جایزه اسکار شد.

