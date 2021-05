سریال دوستان (Friends) شامل ده فصل است و شخصیت‌های برجسته‌ای دارد و چیزی فراتر از یک سریال با شخصیت‌های بامزه و خنده‌دار است. این سریال لحظات احساسی و به یادماندنی فراوانی را برای طرفداران خود رقم می‌زند و هنوز هم از شبکه‌های مختلف درحال پخش است.

درحالی‌که دوستان یک سریال کمدی است، اما بسیاری از قسمت‌های آن لحظات احساسی و غم‌انگیزی را به نمایش می‌گذارد. این غم و اندوه اغلب مربوط به روابط بین افراد مانند رابطه‌ی راس و ریچل، مونیکا و چندلر و حتی مونیکا و ریچارد است. با این حال قسمت‌های غم‌انگیز سریال فقط مربوط به روابط بین زوج‌ها نیست چون قسمت‌هایی هستند که مخاطبان را به دلایل مختلفی به گریه می‌اندازند. در ادامه به لیستی از این موارد اشاره می‌کنیم.

فیلم‌برداری قسمت ویژه‌ی سریال Friends تا سال ۲۰۲۱ به تعویق افتاد

سریال گامبی وزیر رکورد پربیننده‌ترین مینی‌سریال نتفلیکس را شکست

۱۰. جویی با ریچل صحبت می‌کند (The One Where Joey Tells Rachel)

جویی و ریچل از جنجالی‌ترین زوج‌های سریال بودند، اما قبل از این‌که بخواهند باهم باشند، عشقی یک‌ طرفه از سوی جویی وجود داشت. جویی علاقه‌ی خود به ریچل را بر سر میز غذا عنوان کرد اما ریچل که در آن زمان چنین حسی نسبت به او نداشت پاسخ منفی می‌دهد. این دو نفر توافق می‌کنند که باهم دوست باقی بمانند.

چیزی که این قسمت را بسیار غم‌انگیز می‌کند حتی غمگین‌تر از مرگ آقای هکلز، این است که جویی قبلا هرگز عاشق نبوده‌ و هرگز شانسی برای داشتن یک رابطه‌ی عاشقانه‌ی واقعی نداشته‌ است. اما در این‌جا عاشق می‌شود و در آخر هم با آن شخص وارد رابطه نمی‌شود.

۹. دعوت‌نامه (The One With The Invitation)

روابط برجسته ریچل و راس، صحنه‌های بسیار غم‌انگیزی برای طرفداران دارد. یکی از این قسمت‌ها، دعوت‌نامه عروسی است. قسمتی بسیار دلخراش یا تکان‌دهنده نیست اما با این حال غم‌انگیز است. وقتی ریچل و راس در مورد حضور ریچل در عروسی تصمیم می‌گیرند، خاطرات گذشته خود را با یکدیگر مرور می‌کنند. بخش بسیار غم‌انگیز این قسمت وقتی رخ می‌دهد که ریچل تصمیم می‌گیرد به جشن نرود و حضور خود را زیاده‌روی می‌داند.

۸. فهرست (The One With The List)

یکی از اولین قسمت‌های بسیار غم‌انگیز سریال دوستان، وقتی اتفاق می‌افتد که سرانجام راس و ریچل این شانس را دارند که با هم باشند، و همه چیز هم کاملا برای آن‌ها آماده شده‌ است.

راس در طول سریال کارهای مشکوک و عجیب زیادی انجام می‌دهد. اما ایجاد یک فهرست برای مقایسه دو زن که نمی‌تواند بین آن‌ها تصمیم بگیرد، یکی از بدترین‌ کارهای اوست. تماشای ریچل که از دیدن این فهرست دل‌شکسته شده‌، بسیار غم‌انگیز است.

۷. ازدواج بری و میندی (The One With Barry & Mindy’s Wedding)

رابطه‌ی عجیب دیگر بین مونیکا و ریچارد است. این جدی‌ترین رابطه مونیکا قبل از چندلر بود که لحظات عالی را برای او رقم زد.

گرچه اختلاف سنی بین این دو مسئله مهمی نبود، اما با این حال موضوع اصلی این بود که آن‌ها خواسته‌های متفاوتی داشتند. درنهایت در عروسی بری و میندی هردو تصمیم گرفتند از هم جدا شوند. صحنه‌ای که باهم می‌رقصند و از آخرین شب باهم بودن لذت می‌برند بسیار دلخراش است.

۶. مهمانی خداحافظی ریچل (The One With Rachel’s Going Away Party)

در چند قسمت پایانی سریال دوستان، غم و اندوه زیاد می‌شود و در قسمت یکی مانده به آخر سریال، ریچل برای سفر به پاریس آماده می‌شود.

رفتن ریچل صحنه بسیار دردناکی است. خداحافظی او با گروه و جر و بحث او با راس مخاطب را به گریه می‌اندازد و یکی از غم‌انگیزترین صحنه‌های تاریخ تلویزیون را رقم می‌زند.

۵. نقل مکان جویی (The One Where Joey Moves Out)

دوستی جویی و چندلر یکی از بهترین روابط دوستی در سریال است و هر از چند‌گاهی، مخصوصا وقتی در نیمه اول سریال با هم زندگی می‌کنند، طرفداران را به خنده می‌اندازد. هرچند صحنه‌های غم‌انگیزی هم دارد.

اواخر فصل ۲، بعد از این‌که جویی در کار خود به موفقیت‌هایی می‌رسد و پس از افتضاح او در تمیز نکردن کارد و چنگال، درنهایت به این نتیجه می‌رسد که باید تنها زندگی کند و آپارتمان خودش را داشته باشد و از آن‌جا برود. سکانس‌های پایان این قسمت که جویی نقل مکان می‌کند، بسیار غم‌انگیز است.

۴. تست بارداری (The One With The Fertility Test)

شاید ریچل و راس معروف‌ترین زوج سریال و یا حتی معروف‌ترین زوج در تمام تاریخ سریال‌های کمدی‌ باشند اما در حقیقت، این چندلر و مونیکا هستند که رابطه‌ی بهتر و پایدارتری دارند.

بچه‌دار شدن برای این دو راه سخت و طولانی بود و مدت‌ها تلاش می‌کردند و می‌ترسیدند که قادر به بچه‌دارشدن نباشند. در قسمت تست بارداری مشخص می‌شود که آن‌ها تقریبا هیچ شانسی برای بچه‌دار شدن به روش سنتی ندارند و مجبورند روش دیگری را امتحان کنند. این موضوع برای شخصی مثل مونیکا که در تمام زندگی‌اش رویای بچه‌دار شدن داشته و چندلر که از خوشحال کردن مونیکا ناامید شده‌، بسیار ناراحت کننده است.

۳. قسمت صدم (The One Hundredth)

فیبی ممکن است شخص عجیب و غریبی در گروه باشد، اما به این معنی نیست که هیچ فعالیت خوبی در این سریال ندارد، شاید بهترین آن‌ها داستان سه‌قلوها باشد.

او از این‌که بچه‌های برادرش را به دنیا ‌می‌آورد، خیلی خوشحال بود اما در قسمت صدم وقتی که قصد داشت بچه‌ها را برای خودش نگه دارد، اوضاع بسیار سخت و ناراحت‌کننده شد. فیبی نمی‌توانست از بچه‌ها دست بکشد و فکر کرد می‌تواند ریچل را راضی کند تا با فرانک صبحت کرده و او را متقاعد کند تا یکی از بچه‌ها را به او بدهد. صحنه‌ای که فیبی به تنهایی با سه‌قلوها صحبت می‌کند احتمالا احساسی‌ترین صحنه مربوط به فیبی در کل سریال است.

۲. صبح روز بعد (The One With The Morning After)

دل‌خراش‌ترین سکانس سریال دوستان که هیچ ارتباطی با پایان سریال ندارد، زمانی اتفاق می‌افتد که ریچل و راس، پس از خرابکاری‌های راس از هم جدا می‌شوند.

پس از یک جر و بحث و شروع جدایی آن‌ها، بزرگ‌ترین جدال در سریال شروع می‌شود. از دعوای این دو گرفته تا دلشکستگی ریچل و چند دقیقه‌ی پایانی که ریچل می‌گوید آن‌ها از هم جدا شده‌اند، تمام این صحنه‌ها برای شخصیت‌ها و طرفداران دلخراش و غم‌انگیز است.

۱.آخرین قسمت (The Last One)

هیچ قسمتی از سریال به اندازه قسمت پایانی غم‌انگیز نیست، قسمتی که حتی با گذشت بیش از ۱۵ سال هنوز هم هنگام تماشای دوباره تار و پود قلب تماشاگر را در هم می‌کشد.

از تولد دوقلوها گرفته تا وقتی که ریچل از هواپیما پیاده می‌شود، صحنه‌های برجسته بسیاری در قسمت پایانی وجود دارد. مهم‌تر از همه لحظات پایانی سریال است که اعضای گروه با آپارتمان خالی و مخاطبانی خداحافطی می‌کنند که با دیالوگ خنده‌دار چندلر خود را کنترل می‌کنند تا گریه نکنند.

بی‌شک سریال دوستان کمدی‌ترین، در بعضی مواقع احساسی‌ و تلخ‌ترین سریال تاریخ تلویزیون است.پخش از مطرح‌ترین شبکه‌ها و مخطب زیاد، آن‌هم بعد از تقریبا ۱۵ سال این موضوع را تایید می کند.

منبع: Screenrant

The post ۱۰ اپیزود غم‌انگیز سریال کمدی دوستان (فرندز) که احساساتی‌تان می‌کند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala