هیچ‌کس منکر نقش تاثیرگذار معلم‌ها در زندگی ما نیست. چه روایت‌گری بهتر از فیلم و سینما که با بازی‌های درخشان و کارگردانی درست و داستان‌های جذاب این نقش را به تصویر بکشد؟ تعداد این فیلم‌ها کم نیست و محدود به یک زمان مشخص هم نمی‌شود. به همین منظور و به احترام این قشر مهم و تاثیرگذار، ۲۰ فیلمی را انتخاب کردیم که حتما دیدنشان را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

معلم‌، مربی، استاد، آموزگار، یا هر نامی که بر آن‌ها بگذاریم، گاهی دلسوزتر از یک مادر و سخت‌کوش‌تر از یک پدر برای دانش‌آموزانشان حتی زندگی خود را وقف می‌کنند. هر معلمی امیدوار است تا به نوعی در زندگی دانش‌آموزانش تاثیر بگذارد. آیا این دلیل قانع کننده‌ای برای آموزگار شدن نیست؟ معلم‌ها گاهی سخت‌گیرند و اکثرا مهربان و صبور. بسیاری از آن‌ها واقعا استثنایی هستند و در یاد و خاطر ما تا ابد باقی می‌مانند. شاید نتوان همه‌ی آموزگاران را به یک اندازه دوست داشت. شاید همه‌ی آن‌ها وظیفه‌ی تعلیم را به خوبی انجام ندهند. اما همه‌ی ما قریب به اتفاق موافقیم که بسیاری از آن‌ها در زندگی ما تاثیر بسزایی داشتند و معلمی شغلی با ارزش و قابل احترام است.

۲۰ فیلم الهام‌بخش که می‌توانند زندگی شما را تغییر دهند

۱. نسخه‌ی براونینگ (The Browning Version)

کارگردان: آنتونی آسکویت

بازیگران: مایکل ردگریو، جین کنت، آنتونی آسکویت و …

محصول: ۱۹۵۱

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹ از ۱۰۰

این فیلم درباره‌ی اندرو کراکر هریس (با بازی مایکل ردگریو) است که به دلیل بیماری از تدریس در یک مدرسه‌ی دولتی انگلیسی استعفا داد. او همانطور که آخرین روزهای کار خود را می‌گذراند متوجه خیانت همسرش می‌شود و در این بین بسیار مورد کم لطفی دانش‌آموزان و هیئت علمی مدرسه قرار می‌گیرد. با این حال، یک اتفاق غیرمنتظره باعث می‌شود که کراکر هریس کنترل زندگی خود را دوباره در دست بگیرد. این فیلم به طرز چشمگیری تاثیرگذار، و با بازی‌های فوق‌العاده یک شاهکار به تمام معناست.

۲. تایتان‌ها را به یاد آور (Remember the Titans)

کارگردان: بوآز یاکین

بازیگران: دنزل واشنگتن، ویل پاتون، دونالد فایسون و …

محصول: ۲۰۰۰

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۳ از ۱۰۰

این فیلم که برگرفته از یک داستان واقعی است، مربی آفریقایی-آمریکایی تازه منصوب شده و تیم دبیرستانی را نشان می‌دهد که در اولین فصل حضورشان به عنوان یک واحد نژادی، آن هم برخلاف اعتقادات بسیاری از مردم، خیلی موفق ظاهر می‌شوند. تایتنز را به یاد آور به زیبایی ایجاد اعتماد متقابل بازیکنان و هدایت و رهبری یک مربی خستگی‌ناپذیر با بازی دنزل واشنگتن را به تصویر می‌کشد.

۷ فیلم برتر دنزل واشنگتن

۳. انجمن شاعران مرده (Dead Poets Society)

کارگردان: پیتر ویر

بازیگران: رابین ویلیامز، جاش چارلز، رابرت شان لئونارد و …

محصول: ۱۹۸۹

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۴ از ۱۰۰

معلم انگلیسی جان کیتینگ به دانش‌آموزان خود انگیزه می‌دهد تا با دیدی متفاوت از دانش و احساسات اصیل به شعر نگاه کنند. او با روش متفاوت خود در تدریس هر کدام از دانش‌آموزانش را تشویق می‌کند تا زندگی را با دید بهتری ببینند و از آن لذت ببرند. شاید داستان فیلم واقعیت نداشته باشد، اما بسیار ملموس و دلنشین است که هم می‌تواند کلاس درسی برای معلمان باشد و هم تجربه‌ای متفاوت برای دانش‌آموزان. آن دیالوگ ماندگار پایان کلاس وقتی آقای کیتینگ را اخراج می‌کنند و دانش‌آموزان با گفتن «ناخدای من» به او ادای احترام می‌کنند بعد از این همه سال هنوز بهترین ادای احترام به معلمان است.

بهترین فیلم‌های رابین ویلیامز؛ مردی که ما را می‌خنداند

۴. هم‌سرایان (The Chorus)

کارگردان: کریستف باراتیه

بازیگران: ژرار ژونیو، فرانسوا برلیان، ژان‌باپتیستا مونیر و …

محصول: ۲۰۰۴

امتیاز راتن تومیتوز: ۶۹ از ۱۰۰

داستان هم‌سرایان درباره‌ی معلم جدید یک مدرسه‌ی پسرانه‌ی شبانه‌روزی است که با وجود مدیر سخت‌گیر و خشن سعی می‌کند تا از طریق موسیقی بر زندگی دانش‌آموزان تاثیر مثبت بگذارد. این فیلم قلبتان را فشرده می‌کند، دیدنش را از دست ندهید.

۵. نه یکی کمتر (Not One Less)

کارگردان: یی‌مو ژانگ

بازیگران: وی مینزی، ژائو انمان، تیان ژندا و …

محصول: ۱۹۹۹

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

در یک دهکده‌ی کوهستانی دور افتاده که معلمش مجبور است به مدت یک ماه درس و مدرسه را ترک کند، یک دختر ۱۳ ساله به نام وی مینزی جایگزین او می‌شود. او موظف است تا مطمئن شود همه‌ی دانش‌آموزان در کلاس حضور پیدا کنند، چون در این صورت است که پول بیشتری دریافت می‌کند. داستان از جایی شروع می‌شود که یک دانش‌آموز گم می‌شود و او باید تمام تلاشش را برای برگرداندنش به کلاس درس به کار گیرد.

۶. خداحافظ آقای چیپس (Goodbye, Mr. Chips)

کارگردان: هربرت راس

بازیگران: پیتر اوتول، پتولا کلارک، مایکل ردگریو و …

محصول: ۱۹۳۹

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۲ از ۱۰۰

یک معلم پیر و مدیر سابق یک مدرسه‌ی شبانه‌روزی زندگی حرفه‌ای و زندگی شخصی خود را در طول دهه‌ها به یاد می‌آورد. این فیلم تماما یادآوری می‌کند که ما همیشه به معلمانی نیاز داریم که به دانش‌آموزان و نهاد یادگیری اهمیت دهند.

۷. ترانه‌ای برای یک پسر ژنده‌پوش (Song for a Raggy Boy)

کارگردان: آیزلینگ والش

بازیگران: آیدان کویین، ایان گلن، مارک وارن و …

محصول: ۲۰۰۳

امتیاز راتن تومیتوز: ۶۷ از ۱۰۰

این فیلم تاثیرگذار داستان واقعی شجاعت یک معلم تنها برای ایستادگی در برابر رژیم انضباطی سادیستی یک مدیر و سایر سو استفاده‌ها در یک مدرسه‌ی اصلاح و تربیت کاتولیک در ایرلند ۱۹۳۹ را به تصویر می‌کشد. واقعی بودن داستان این فیلم در کنار بازی‌های تاثیرگذار شما را بر روی صندلی‌تان میخکوب می‌کند.

۸. به آقا، با عشق (To Sir, with Love)

کارگردان: جیمز کلیول

بازیگران: سیدنی پوآتیه، جودی گیسان، کریستین رابرتز و …

محصول: ۱۹۶۷

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

فیلم به آقا، با عشق، بر اساس رمان زندگینامه‌ای به همین نام نوشته‌ی ای‌آر برثوایت ساخته شده است. این فیلم داستان دوران تحصیل یک معلم در لندن را پس از جنگ جهانی دوم بازگو می‌کند و نگاه جدیدی به سیاست نژادی و طبقه‌بندی را در آن زمان ارائه می‌دهد. سیدنی پوآتیه نقش یک مهندس آرمانگرا از گیانا انگلیس را بازی می‌کند که مجبور به تدریس گروهی از دانشجویان سفید‌پوست کالجی در لندن است.

۹. معجزه‌گر (The Miracle Worker)

کارگردان: آرتور پن

بازیگران: آن بنکرافت، پتی دوک، ویکتور جوری و …

محصول: ۱۹۶۲

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۶ از ۱۰۰

داستان مبارزه‌ی آن سالیوان برای آموزش به هلن کلر نابینا و ناشنوا یکی از تاثیرگذارترین و شیرین‎‌ترین فیلم‌هایی است که درباره‌ی یک معلم زحمت‌کش و سخت‌کوش ساخته شده. فیلمبرداری سیاه و سفید و اجراهای حیرت‌انگیز و دلهره‌آور شما را به دیدن چندباره‌ی این فیلم تشویق می‌کند.

۱۰. مک‌فارلند آمریکا (McFarland USA)

کارگردان: نیکی کارو

بازیگران: کوین کاستنر، ماریا بلو، دایانا ماریا دیوا و …

محصول: ۲۰۱۵

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۰ از ۱۰۰

جیم وایت مربی ورزشی است که به همراه خانواده‌اش به شهری به نام مک‌فارلند کوچ می‌کند تا تعدادی دانش‌آموز را برای مسابقات دومیدانی آماده کند. او می‌داند که برخی از دانش‌آموزان با تمام مشکلات شخصی‌شان در زندگی، ارزش راه‌اندازی یک تیم دو میدانی را دارند. او هفت دانش‌آموز ناامید را تمرین می‌دهد و علاوه بر ایجاد انگیزه در آن‌ها و کمک به غلبه بر مشکلات زندگی‌شان، به کمک آن‌ها یکی از بهترین تیم‌های دو میدانی را می‌سازد.

۱۱. نویسندگان آزادی (Freedom Writers)

کارگردان: ریچارد لاگراونیس

بازیگران: هیلاری سوانک، اسکات گلن، ایملدا استنتون و …

محصول: ۲۰۰۷

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۰ از ۱۰۰

یک معلم جوان به دانش‌آموزان آسیب دیده‌ی خود یاد می‌دهد تا صبور باشند، نیروی درونی خود را به کار گیرند و تحصیلات خود را فراتر از دبیرستان دنبال کنند. ارزش این فیلم به خاطر صداقت آن است، زیرا یک داستان واقعی را روایت می‌کند که ارزش گفتن دارد و هیلاری سوانک و دیگر بازیگران بسیار خوب از پس نقش‌هایشان برآمده‌اند.

۱۲. مناظره کنندگان بزرگ (The Great Debaters)

کارگردان: دنزل واشنگتن

بازیگران: دنزل واشینگتون، فارست ویتاکر، نیت پارکر و …

محصول: ۲۰۰۷

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۰ از ۱۰۰

درامی براساس داستان واقعی ملوین بی تولسون، استاد کالج ویلی تگزاس در سال ۱۹۳۵ که دانش‌آموزان را به تشکیل اولین تیم مناظره‌ در مقابل دیگر دانشگاه‌ها تشویق کرد، که در نهایت موفق شدند تیم دانشگاه هاروارد را شکست دهند.

۱۳. آقای لازار (Monsieur Lazhar)

کارگردان: فیلیپه لافاریدو

بازیگران: محمد فلاق، سوفی نیلیس، امیلین نرون و …

محصول: ۲۰۱۱

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۷ از ۱۰۰

در یک مدرسه‌ای در مونترال، یک مهاجر الجزایری برای جایگزینی یک معلم محبوب که در کلاس خود خودکشی کرده استخدام می‌شود. او در حالی که به دانش‌آموزانش کمک می‌کند تا با غم و اندوه خود مقابله کنند، پرده از داستان غم‌انگیزش برمی‌دارد. این فیلم داستانی شگفت‌انگیز و در عین حال غم‌انگیز دارد. با دیدن این فیلم حتما با خود می‌گویید که اگر همه‌ی ما یک بار در زندگی با چنین آموزگاری برخورد کنیم، بسیار خوش‌شانس خواهیم بود.

۱۴. داستان ران کلارک (The Ron Clark Story)

کارگردان: راندا هاینز

بازیگران: متیو پری، ارنی هادسون، ملیسا دسوسا و …

محصول: ۲۰۰۶

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۵ از ۱۰۰

یک معلم جوان با دغدغه‌های خاص و با استعداد فراوان، خانه‌ی خود را در کارولینای شمالی ترک می‌کند تا به دنبال ماجراجویی و کار در مدارس سطح پایین شهر نیویورک باشد. آیا او تفاوتی را که آرزو دارد، ایجاد خواهد کرد؟ قدرت‌، شجاعت و عزم راسخ برای ایجاد تغییر درس‌هایی است که از این معلم در فیلمی زیبا می‌آموزیم.

۱۵. به من تکیه کن (Lean on Me)

کارگردان: جان جی‌اویلدسن

بازیگران: مورگان فریمن، بورلی تاد، جرماین هاپکینز و …

محصول: ۱۹۸۹

امتیاز راتن تومیتوز: ۶۹ از ۱۰۰

در این فیلم مبتنی بر واقعیت، یک مدیر به نام دکتر فرانک ناپیر (با بازی رابرت گیوم) بی‌اراده را می‌بینیم که مدرسه‌اش به پایین‌ترین رتبه در بین مدارس ایالت نزول می‌کند. دکتر ناپیر در حالی که دیگر امیدش را از دست داده، از معلم سابق با نام جو کلارک (با بازی مورگان فریمن) برای سپردن مسئولیت مدیریت مدرسه‌ی رو به زوالش دعوت می‌کند. متاسفانه کلارک، قبل از اینکه بتواند روی بهبود نمرات آزمون دولتی دانش‌آموزان تمرکز کند، باید به نوعی مدرسه را از شر مشکلاتی مانند درگیری با مواد مخدر خلاص کند.

۱۶. مربی کارتر (Coach Carter)

کارگردان: توماس کارتر

بازیگران: ساموئل ال جکسون، راب براون، چنینگ تیتوم و …

محصول: ۲۰۰۵

امتیاز راتن تومیتوز: ۶۴ از ۱۰۰

یک مالک فروشگاه لوازم ورزشی شغل مربی بسکتبال را برای دبیرستان قدیمی خود که در آن یک قهرمان بود قبول می‌کند. او که از نگرش بازیکنانش ناامید شده، تصمیم می‌گیرد همه چیز را تغییر دهد. ساموئل ال‌جکسون در این فیلم که از واقعیت الهام گرفته شده بازی درخشانی از خود به نمایش می‌گذارد.

۱۷. بهار زندگی دوشیزه جین برودی (The Prime of Miss Jean Brodie)

کارگردان: رونالد نیم

بازیگران: مگی اسمیت، رابرت استیونس، پاملا فرانکلین و …

محصول: ۱۹۶۹

امتیاز راتن تومیتوز: ۸۴ از ۱۰۰

جین برودی (با بازی مگی اسمیت) معلمی روشن‌فکر در یک مدرسه‌ی دخترانه‌ی اسکاتلند در دهه‌ی ۳۰ است. او دانش‌آموزان جوان خود را به پذیرفتن آرمان‌های عاشقانه ترغیب می‌کند، و به آ‌ن‌ها واقعیت‌های شیرینی در مورد عشق و هنر آموزش می‌دهد. با این حال، فلسفه‌ی بحث‌برانگیز تدریس او خشم مدیر مدرسه، خانم مکی (با بازی سلیا جانسون) را برمی‌انگیزد، و چالش‌های زیادی را پیش رویش قرار می‌دهد.

۱۸. نیمه نیلوفر (Half Nelson)

کارگردان: رایان فلک

بازیگران: رایان گاسلینک، شارکا اپس، آنتونی مکی و …

محصول: ۲۰۰۶

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰ از ۱۰۰

دن دان با بازی رایان گسلینگ، معلم تاریخ و معتاد به مواد مخدر، با دانش‌آموز ۱۳ ساله‌ای که برادرش به دلیل تجارت مواد مخدر در زندان است، دوست می‌شود. آن‌ها دوستی غیر قابل توصیفی تشکیل می‌دهند و به یکدیگر کمک می‌کنند تا مسائلشان را حل کنند.

۱۹. قطعه‌ی موسیقی آقای هولاند (Mr. Holland’s Opus)

کارگردان: استیون هرک

بازیگران: ریچارد دریفوس، گلن هدلی، المپیا دوکاکیس و …

محصول: ۱۹۹۵

امتیاز راتن تومیتوز: ۷۵ از ۱۰۰

یک نوازنده‌ی پرشور برای تامین معاش خانواده‌ی خود با اکراه کار روزانه را به عنوان یک معلم موسیقی در یک دبیرستان می‌پذیرد، که این امر وقت کمی برای آهنگسازی‌ها و رویاهای خودش به او می‌دهد. او دوست دارد لااقل یک قطعه‌ی موسیقی ماندگار از خودش به جا بگذارد اما مشکلات مالی و کار پاره‌وقت در مدرسه او را حسابی درگیر خود می‌کند.

۲۰. گران‌بها (Precious)

کارگردان: لی دنیلز

بازیگران: گابوری سیدیبی، ماریا کری، پائولا پاتون و …

محصول: ۲۰۰۹

امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲ از ۱۰۰

در سال ۱۹۸۷ در شهری به نام هارلم نیویورک، از یک نوجوان با اضافه وزن بسیار زیاد و بدسرپرست و بی‌سواد، که فرزند دوم خود را باردار است، دعوت می‌شود تا در یک مدرسه‌ ثبت نام کند به این امید که در زندگی مسیر جدیدی بیابد. کلیرس پرشس جونز ۱۶ ساله (با بازی گابوری سیدیبی) برای دومین بار توسط پدرش باردار شد و نه می‌تواند بخواند و نه می‌نویسد و از طرف مادر شرور خود مورد سواستفاده‌ی مداوم قرار می‌گیرد. پرشس به طور غریزی فرصتی پیدا می‌کند تا زندگی خود را تغییر دهد. پرشس با راهنمایی‌های درست و دلسوزانه‌ی معلم جدید خود، خانم راین (با بازی پائولا پاتون)، سفر از سیاهی به سمت تعیین سرنوشتی روشن را آغاز می‌کند.

منبع: brightclassroomideas

The post ۲۰ معلم محبوب و دوست‌داشتنی سینما که تبدیل به چهره‌های ماندگار شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala